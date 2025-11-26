РУС
Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение, - СМИ

НАБУ готовило подозрение Ермаку: что известно?

После попытки ликвидации независимости НАБУ и САП летом президент Зеленский провел не одну встречу с руководителями антикоррупционных органов - Семеном Кривоносом и Александром Клименко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники в ОП и правоохранительных органах.

Так, утверждают источники, во время последней такой встречи президента проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустэму Умерову.

Читайте также: Кривонос о выезде Миндича: Мы не контролировали его перемещение из-за риска утечки информации

"Вопрос, впрочем, заключается не в том, что руководители антикоррупционных органов озвучили эту информацию главе государства, а в том, какой была его реакция.

После этого разговора президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями украинской переговорной делегации", - пишет издание.

Также, по данным журналистов, вчера, 25 ноября, Умерова пригласили в НАБУ на допрос, что является косвенным подтверждением серьезности намерений Бюро.

Читайте: НАБУ приостановило публикацию записей по "Миндичгейту" не из-за геополитики, - Кривонос

Миндичгейт

Читайте также: Совладелец "Квартала-95" Миндич собрал 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов и журналистов

Автор: 

Зеленский Владимир (22739) Ермак Андрей (1365) Офис Президента (1852)
Топ комментарии
+17
Кращебвтік рятує свою банду .
показать весь комментарий
26.11.2025 15:02 Ответить
+15
Хабад працює. А ви посидіть без світла, щоб не бухтіли.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:00 Ответить
+11
показать весь комментарий
26.11.2025 15:18 Ответить
Хабад працює. А ви посидіть без світла, щоб не бухтіли.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:00 Ответить
2019 - Ze пришла до влади.
2020 - ВагнерГейт.
2022 - рашка оголошує СВО і окупацію.
2023 - звільнення Заслуженого та генералів.
2025 - МіндічГейт, капітуляція.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:08 Ответить
Жінка Алі-баби відданіша дєрьмаку ніж оленці-скумбрії
показать весь комментарий
26.11.2025 15:01 Ответить
Кращебвтік рятує свою банду .
показать весь комментарий
26.11.2025 15:02 Ответить
Рятує свою банду ціною України.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:06 Ответить
Чебурек піде на угоду із слідством і здасть всіх інших - слаба ланка...
Туди і потрібно тиснути!
показать весь комментарий
26.11.2025 15:03 Ответить
Якщо чебурек піде на угоду зі слідством- його закопають, викопають, обісцють і ще раз закопають. І він це чудово розуміе. Тому ніяких угод не буде.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:42 Ответить
Хід коньом - коли хтось попадає під підозру - послом його в США - Стефанішина - чи старшим куди пошлють - Єрмак
показать весь комментарий
26.11.2025 15:05 Ответить
В ось це вірю.Тепер єрмака з умєровим рухати не можна-вони за -мир" домовляються
показать весь комментарий
26.11.2025 15:05 Ответить
Ви не розумієте - Бубочка нічого не знав про Єрмака, його просто не проінформували.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:08 Ответить
Еще не так давно расследователь ХРИСТО ГРОЗЕВ
Который долго трындел про фильм о ВАГНЕРГЕЙТЕ
В итоге не показал фильм,который так долго все ждали
А ведь правда о том - СЛИЛ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВРАГУ
Операцию украинской и американской разведок
Многое бы изменила
Возможно, большая война бы и не началась
Вот если сейчас НАБУ промолчит
Остановит публикации пленок
То считайте - мы проиграли!!!!!!!
Нельзя упустить такой исторический момент
Для ОЧИЩЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ от эфэсбэшной агентуры!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 15:10 Ответить
І що це щось міняє? Цим самим воно тупоголове кралвальне якось цього московського ублюдка захистило від покарання чи недоторканості?* Буде вісіти разом на гиляках у маріїнському парку аж бігом.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:11 Ответить
А чим відрізняється хрипатий недомірок від цих виродків?
показать весь комментарий
26.11.2025 15:11 Ответить
Спочатку стріляти, потім питати... Не навпаки!
показать весь комментарий
26.11.2025 15:15 Ответить
Питати - це у сенсі катувати? Чи запитати? Мені перше подобається🥳
показать весь комментарий
26.11.2025 15:28 Ответить
Операція під кодовою назвою - "Спасти жОПУ Єрмака"( Умеров - бонус).
показать весь комментарий
26.11.2025 15:16 Ответить
Гидоти паскудні
показать весь комментарий
26.11.2025 15:16 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 15:18 Ответить
Війна війною, в бізнес потвор страдати не повинен
показать весь комментарий
26.11.2025 15:21 Ответить
Як у кіно, тільки не танцюємо всі, в тікаємо всі
показать весь комментарий
26.11.2025 15:19 Ответить
Прутень ти тупорилий , які в єрмака повноваження ? В його повноваження входить приносити різні папірці на підпис і повідомляти відвідувачів що президент їх не може прийняти в зв'язку з коматозним станом президента .
показать весь комментарий
26.11.2025 15:20 Ответить
Гроші
показать весь комментарий
26.11.2025 15:23 Ответить
А що за ЗМІ є першим джерелом? хоча я здогадуюсь
показать весь комментарий
26.11.2025 15:26 Ответить
Це вже якась явна агонія корупційної банди зелі.
Їм насрати на Україну, головне щоб врятувати свої шкіри і мати можливість ще трохи пограбувати українців та помародерити під час війни.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:28 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 15:29 Ответить
Цитую: "Я ж нє лох!" Манав він всіх нас в одно місце
показать весь комментарий
26.11.2025 15:36 Ответить
Кого Зеленській здасть першим? Україну х*йлу чи Єрмака з Умеровим в НАБУ? Думаю відповідь всім очевидна так як самого Зеленського теж мали би притягнути до відповідальності але це вже друге питання
показать весь комментарий
26.11.2025 15:36 Ответить
Єрмак та Умєров
--------------------------------------------
Это игла кощея.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:40 Ответить
Могильов до 27 лютого 14 року був головою ради міністрів АРК і Меджліс оголосив його ворогом кримськотатарського народу. Проти нього відкривали кримінальну справу за здачу АРК москалям але вийшов пшик бо він зберіг усі відповіді Турчинова на свої запити про застосування сили проти зелених чоловічків
показать весь комментарий
26.11.2025 15:44 Ответить
Zeлена гнида є capo di tutti i capi цієй шобли яка вбиває українців.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:47 Ответить
це в його стилі
показать весь комментарий
26.11.2025 16:08 Ответить
Тільки негайна зачистка єрмакотатарівського кодла врятує Україну від рашистів!
показать весь комментарий
26.11.2025 16:09 Ответить
Зеленський це уособлення жадібності, брехливості, ображеності, корупції. Це Зеленський покриває корупціонерів та мародерів в Україні. Горіти цим свино-чьортам в пеклі, а краще на Хрещатику показово.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:11 Ответить
студенти з картонками відстояли НАБУ
показать весь комментарий
26.11.2025 16:14 Ответить
Та вже немає не яких сумнівів що зе. про все в курсі не дарма він дак віддано захищає агента гру.рф Алі бабу , і інших своїх мародерів серед яких повно кремлівської агентури, всі їхні дії з самого початку були на користь москви, починаючи з вагнергейту , розмінування , навмисним зривом мобілізації, курської афери, систематичного мародерства на фортифікаціїях, енергетиці, виробництві зброї , ручним управлінням армією та багато іншого. Не дарма саме зараз ні фоні корупційного скандалу москва через трампа вкидає план капітуляції України добре розуміючи що їхня агентура в Україні зробила все можливе для послаблення обороноздатності, і підриву державності, знаючи що зе. підпише все що йому накажуть з кремля, одночасно тим самим рятуючи блазня і його московських гнид від наслідків корупційного зашкаару, і семе тому зе.призначає агента козиря на чолі переговорної групи, замість його звільнення , тим самим рятуючи його. Алі баба ще не виконав всі задачі кремля, ще осталось підписати капітуляцію, і забезпечити для зелених гнид амністію за мародерство. В одночас і трампу цей "план миру" вигідно просувати на фоні падіння рейтингів і плівок епштейна. І зе. про все в курсі і в темі, просто основну технічну сторону кремлівських планів і їх впровадженю поставлено єрмака, з чим вони успішно справляються на жаль.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:21 Ответить
 
 