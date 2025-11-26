Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение, - СМИ
После попытки ликвидации независимости НАБУ и САП летом президент Зеленский провел не одну встречу с руководителями антикоррупционных органов - Семеном Кривоносом и Александром Клименко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники в ОП и правоохранительных органах.
Так, утверждают источники, во время последней такой встречи президента проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустэму Умерову.
"Вопрос, впрочем, заключается не в том, что руководители антикоррупционных органов озвучили эту информацию главе государства, а в том, какой была его реакция.
После этого разговора президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями украинской переговорной делегации", - пишет издание.
Также, по данным журналистов, вчера, 25 ноября, Умерова пригласили в НАБУ на допрос, что является косвенным подтверждением серьезности намерений Бюро.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
2020 - ВагнерГейт.
2022 - рашка оголошує СВО і окупацію.
2023 - звільнення Заслуженого та генералів.
2025 - МіндічГейт, капітуляція.
Туди і потрібно тиснути!
Который долго трындел про фильм о ВАГНЕРГЕЙТЕ
В итоге не показал фильм,который так долго все ждали
А ведь правда о том - СЛИЛ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВРАГУ
Операцию украинской и американской разведок
Многое бы изменила
Возможно, большая война бы и не началась
Вот если сейчас НАБУ промолчит
Остановит публикации пленок
То считайте - мы проиграли!!!!!!!
Нельзя упустить такой исторический момент
Для ОЧИЩЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ от эфэсбэшной агентуры!!!!!!!!!!
Їм насрати на Україну, головне щоб врятувати свої шкіри і мати можливість ще трохи пограбувати українців та помародерити під час війни.
--------------------------------------------
Это игла кощея.