Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение, - СМИ

После попытки ликвидации независимости НАБУ и САП летом президент Зеленский провел не одну встречу с руководителями антикоррупционных органов - Семеном Кривоносом и Александром Клименко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники в ОП и правоохранительных органах.

Так, утверждают источники, во время последней такой встречи президента проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустэму Умерову.

"Вопрос, впрочем, заключается не в том, что руководители антикоррупционных органов озвучили эту информацию главе государства, а в том, какой была его реакция.

После этого разговора президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями украинской переговорной делегации", - пишет издание.

Также, по данным журналистов, вчера, 25 ноября, Умерова пригласили в НАБУ на допрос, что является косвенным подтверждением серьезности намерений Бюро.

