Новости Миндичгейт
3 219 24

Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о нардепах, детективах НАБУ и журналистах, - детектив Абакумов

Миндичгейт: участники собирали справки на журналистов и чиновников

Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о детективах НАБУ, нардепах, министрах и журналистах.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания Комитета ВР, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим информацию о непосредственном мониторинге деятельности детективов НАБУ, их передвижениях по Киеву с использованием базы "безопасный город". Видим информацию о сборе информации о месте проживания детективов НАБУ, их родственников, детей, контактных данных и других данных, которые могут быть использованы, возможно, для давления", - отметил он.

Сбор информации

По словам Абакумова, на данный момент установлено, что фигурантами "Миндичгейта" было собрано 527 справок о различных влиятельных лицах государства.

О ком идет речь?

Речь идет об информации о 15 детективах НАБУ, которые расследовали преступления в сфере энергетики, правоохранительных органов и др.

"Часть этих файлов сформирована 17.07.2025 года до печально известных событий в июле относительно массовых обысков в Бюро", - сказал Абакумов.

17 июля были сформированы справки о ряде сотрудников, которые впоследствии получили подозрения от правоохранителей.

"Один из документов сформирован в отношении Магамедрасулова Руслана, 17.07. В отношении Тебекина Виталия, который также получил подозрение. Относительно Токаря Евгения. Каким образом информация, содержащаяся в закрытых базах о месте жительства, контактных номерах телефона, паспортных данных и родственниках, их месте жительства, паспортных данных, ИНН кодах, была получена членами преступной организации?", - подчеркнул руководитель подразделений детективов, добавив, что это наводит на мысль, что это было сделано правоохранительными органами.

Кто еще в списке?

Абакумов добавил, что среди файлов, найденных на носителях информации во время обысков у фигурантов, есть также справки о 16 народных депутатах, в частности о председателе Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, председателе ВСК Ярославе Железняке и других.

Также есть информация о 18 министрах и их заместителях, которые занимали должности в энергетической сфере или в сфере юстиции.

Относительно 9 сотрудников СБУ, 10 журналистов, в частности Юрия Николова, покойного Шалайского и других журналистов, освещающих коррупцию в энергетической сфере.

Относительно бывшего председателя "Укрэнерго".

Также были "профайлы" на сотрудников Государственной исполнительной службы, судебных экспертов.

Миндичгейт

+16
Вони ж не самі це робили, для цього були задіяні "спеціально навчені люди", які 100% були при погонах, і замість того, щоб займатися своєю безпосередньою роботою, працювали на "дядю", ось тепер це все треба встановити і довести до суду, але це дуже довго і скоріше за все безперспективно, нажаль!
25.11.2025 12:49 Ответить
+8
зелений спрут...
25.11.2025 12:50 Ответить
+6
І звістно Вава про це ничого не знав.
Та він вам САМ підтвердить шо ничого за це не знав.
Ось так прямо і скаже - я не знав.
25.11.2025 12:51 Ответить
королі вулиць
25.11.2025 12:45 Ответить
банда Ze
25.11.2025 12:47 Ответить
В останній час в українській політиці, як кістки, обсмоктуються всі події зв'язані з "Міндічгейтом". Проте не видно, щоб українські політики зробили правильні висновки з цього скандалу спробували виправити стан , куди Україну загнало шобло Вови **********-Міндича. Невже "видатним українським мужам" від політики не прийшла в їхні світлі голови така проста думка: націоналізувати компанію "Файр пойнт".Контора створена виключно на вкрадені в України гроші і буде вищою справедливістю передати її у власність українського народу. Поскільки вона має важливе значення для національної оборони, то проблем з націоналізацією компанії взагалі не повинно бути. Заодно показати суспільству,що красти - негарно, бо буде покарання. І крім того це стало б остаточною перевіркою Вови ********** на вошивість. Це дуже погана прикмета, коли мародери і аферисти проникають в сферу оборони держави. Така держава не життєздатна.
25.11.2025 13:53 Ответить
Вони ж не самі це робили, для цього були задіяні "спеціально навчені люди", які 100% були при погонах, і замість того, щоб займатися своєю безпосередньою роботою, працювали на "дядю", ось тепер це все треба встановити і довести до суду, але це дуже довго і скоріше за все безперспективно, нажаль!
25.11.2025 12:49 Ответить
Малюк теж, як і Вовп, скаже - я був не в курсі. Ничого не знаю та не знав.
25.11.2025 12:54 Ответить
Ага, підсвідомо поглажуючи "Золоту Зірку" в кишені.
25.11.2025 12:56 Ответить
Була надія тільки на армію. Але шобло Вови ********** і цих корумпувало, роздаючи кому Зірку Героя, кому військове звання, а кому і бабло в чистому вигляді.
25.11.2025 13:48 Ответить
Абакумов прямим текстом каже: "Це ********* на думку, що це було зроблено правоохоронними органами". Ну, а про те що МВС, ДБР, СБУ "надають послуги" Банковій, вже мабуть лиш глухий не чув. Ми давно звикли до того, що роботу цих органів набагато ефективніше виконують журналісти.
25.11.2025 12:54 Ответить
Ви забули добавити сюди голову ДПСУ Дейнеко. Цей шакал і шабесгой випустив без проблем всіх жидів -злочинців з України.
показать весь комментарий
Це дуже страшно, коли Зеленський і його хуцпа за 6 років встигли корумпувати майже всі правоохоронні органи, суди... Виходить, що вони замастилися об смердячі зелене лайно, яке не відмивається і попереду нова люстрація?
25.11.2025 13:18 Ответить
зелений спрут...
25.11.2025 12:50 Ответить
І звістно Вава про це ничого не знав.
Та він вам САМ підтвердить шо ничого за це не знав.
Ось так прямо і скаже - я не знав.
25.11.2025 12:51 Ответить
Не країна а суцільна темна схема
25.11.2025 12:54 Ответить
І янелох нічого звісно ж не знав. от таки бреше то бреше
25.11.2025 12:55 Ответить
от так..пан Малюк міг увійти в історію під проводом якого провели операцію "Павутиння", натомість він вляпався як служка зешмарклі
25.11.2025 13:03 Ответить
Та і "Павутину" мені здається розробив не він. Корлись і про це стане відомо. А поки війна хай всі думають, що то його заслуга. Не будуть же спецслужби інших країн говорити, що то їх справа.
25.11.2025 13:20 Ответить
Яким чином інформація, яка міститься в закритих базах щодо місця проживання, контактних номерів телефону, паспортних даних та родичів, їхнє місцепроживання, паспортні дані, ІНН кодів, була отримана членами злочинної організації?"

Питання риторичне.
25.11.2025 13:09 Ответить
Без продажных правоохранителей такое сделать невозможно. Теперь надо найти "кротов" в мундирах и поступить с ними по справедливости.
25.11.2025 13:11 Ответить
Безбожники порядку не наведуть
Спитайте у Пастора
25.11.2025 13:37 Ответить
Дуже цінна інформація, яка показуцє, що влада боролася не російськими диверсантами, розвідниками, агентами, а виключно використовувала спецслужби СБУ, ДБР, прикордонної служби і прокуратури для перешкоджання діяльності єдиного органу НАБУ, який боровся із внутрішніми ворогами, що розриває Україну по шматках. Виходить, що для Зеленського, Єрмака, Малюка андрюха деркач, міндічі, цукермани не вороги, а вороги всі детективи НАБУ, які документували злочини барин і мародерів, Радіна, Железняк, Ніколов, Порошенко, Гончаренко та інші, які виявляли мародерів і намагалися боротися з ними.
25.11.2025 13:15 Ответить
А навіщо? Гралися у розвідників?
25.11.2025 13:20 Ответить
Корочше говорячи організована банда, яка прикриваючись війною дерибанить український народ.
25.11.2025 13:22 Ответить
А на суддів нема нічого???
Що мають судити фігурантів
25.11.2025 13:36 Ответить
Я не здивуюся якщо окрім СБУ проти НАБУ та САП були задіяні всі інші структури від правоохоронних і до тих хто щось принесе на слідчих.
25.11.2025 13:44 Ответить
 
 