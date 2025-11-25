Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о нардепах, детективах НАБУ и журналистах, - детектив Абакумов
Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о детективах НАБУ, нардепах, министрах и журналистах.
Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания Комитета ВР, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим информацию о непосредственном мониторинге деятельности детективов НАБУ, их передвижениях по Киеву с использованием базы "безопасный город". Видим информацию о сборе информации о месте проживания детективов НАБУ, их родственников, детей, контактных данных и других данных, которые могут быть использованы, возможно, для давления", - отметил он.
Сбор информации
По словам Абакумова, на данный момент установлено, что фигурантами "Миндичгейта" было собрано 527 справок о различных влиятельных лицах государства.
О ком идет речь?
Речь идет об информации о 15 детективах НАБУ, которые расследовали преступления в сфере энергетики, правоохранительных органов и др.
"Часть этих файлов сформирована 17.07.2025 года до печально известных событий в июле относительно массовых обысков в Бюро", - сказал Абакумов.
17 июля были сформированы справки о ряде сотрудников, которые впоследствии получили подозрения от правоохранителей.
"Один из документов сформирован в отношении Магамедрасулова Руслана, 17.07. В отношении Тебекина Виталия, который также получил подозрение. Относительно Токаря Евгения. Каким образом информация, содержащаяся в закрытых базах о месте жительства, контактных номерах телефона, паспортных данных и родственниках, их месте жительства, паспортных данных, ИНН кодах, была получена членами преступной организации?", - подчеркнул руководитель подразделений детективов, добавив, что это наводит на мысль, что это было сделано правоохранительными органами.
Кто еще в списке?
Абакумов добавил, что среди файлов, найденных на носителях информации во время обысков у фигурантов, есть также справки о 16 народных депутатах, в частности о председателе Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, председателе ВСК Ярославе Железняке и других.
Также есть информация о 18 министрах и их заместителях, которые занимали должности в энергетической сфере или в сфере юстиции.
Относительно 9 сотрудников СБУ, 10 журналистов, в частности Юрия Николова, покойного Шалайского и других журналистов, освещающих коррупцию в энергетической сфере.
Относительно бывшего председателя "Укрэнерго".
Также были "профайлы" на сотрудников Государственной исполнительной службы, судебных экспертов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
