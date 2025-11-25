Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о нардепах, детективах НАБУ и журналистах, - детектив Абакумов

Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о детективах НАБУ, нардепах, министрах и журналистах.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания Комитета ВР, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим информацию о непосредственном мониторинге деятельности детективов НАБУ, их передвижениях по Киеву с использованием базы "безопасный город". Видим информацию о сборе информации о месте проживания детективов НАБУ, их родственников, детей, контактных данных и других данных, которые могут быть использованы, возможно, для давления", - отметил он.

Сбор информации

По словам Абакумова, на данный момент установлено, что фигурантами "Миндичгейта" было собрано 527 справок о различных влиятельных лицах государства.

О ком идет речь?

Речь идет об информации о 15 детективах НАБУ, которые расследовали преступления в сфере энергетики, правоохранительных органов и др.

"Часть этих файлов сформирована 17.07.2025 года до печально известных событий в июле относительно массовых обысков в Бюро", - сказал Абакумов.

17 июля были сформированы справки о ряде сотрудников, которые впоследствии получили подозрения от правоохранителей.

"Один из документов сформирован в отношении Магамедрасулова Руслана, 17.07. В отношении Тебекина Виталия, который также получил подозрение. Относительно Токаря Евгения. Каким образом информация, содержащаяся в закрытых базах о месте жительства, контактных номерах телефона, паспортных данных и родственниках, их месте жительства, паспортных данных, ИНН кодах, была получена членами преступной организации?", - подчеркнул руководитель подразделений детективов, добавив, что это наводит на мысль, что это было сделано правоохранительными органами.

Кто еще в списке?

Абакумов добавил, что среди файлов, найденных на носителях информации во время обысков у фигурантов, есть также справки о 16 народных депутатах, в частности о председателе Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, председателе ВСК Ярославе Железняке и других.

Также есть информация о 18 министрах и их заместителях, которые занимали должности в энергетической сфере или в сфере юстиции.

Относительно 9 сотрудников СБУ, 10 журналистов, в частности Юрия Николова, покойного Шалайского и других журналистов, освещающих коррупцию в энергетической сфере.

Относительно бывшего председателя "Укрэнерго".

Также были "профайлы" на сотрудников Государственной исполнительной службы, судебных экспертов.

Миндичгейт

