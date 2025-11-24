Информация о подготовке подозрений Арахамии и Клименко не соответствует действительности, - СБУ

Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко не соответствует действительности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-служба СБУ.

"Никаких таких "указаний", "просьб" или "намеков" из Офиса Президента или любой другой структуры в СБУ не поступало", - подчеркнули в СБУ.

"Более того, в соответствии с законодательством, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины. Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью", - заявили в СБУ.

Что предшествовало?

Ранее издание "УП" сообщало о том, что в Офисе президента обсуждали возможность того, чтобы именно 20 ноября, в день встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", объявить подозрение в государственной измене руководителю фракции Давиду Арахамии. Таким образом, пытались определить и показательно наказать тех, кого можно было обвинить в причастности к утечке информации по делу Миндича.

Также издание писало, что после публикации частей расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в окружении президента, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.

