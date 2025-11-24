РУС
Информация о подготовке подозрений Арахамии и Клименко не соответствует действительности, - СБУ

Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко не соответствует действительности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-служба СБУ.

"Никаких таких "указаний", "просьб" или "намеков" из Офиса Президента или любой другой структуры в СБУ не поступало", - подчеркнули в СБУ.

"Более того, в соответствии с законодательством, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины. Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью", - заявили в СБУ.

Читайте также: ОП намеревался вручить Арахамии подозрение в госизмене, - СМИ

Что предшествовало?

  • Ранее издание "УП" сообщало о том, что в Офисе президента обсуждали возможность того, чтобы именно 20 ноября, в день встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", объявить подозрение в государственной измене руководителю фракции Давиду Арахамии. Таким образом, пытались определить и показательно наказать тех, кого можно было обвинить в причастности к утечке информации по делу Миндича.
  • Также издание писало, что после публикации частей расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в окружении президента, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.

Читайте также: После расследования НАБУ Ермак дал задание подготовить подозрение руководителю САП Клименко, - СМИ

Автор: 

Топ комментарии
+12
Тобто, якби вкзівка була, то б і підозра була?
Курва! А то як?! В нас ні законів, ні вповноважених слідчих органів... Достаньо вказівки від дЄрмака чи Зеленського?
24.11.2025 17:54 Ответить
+10
ОЙ! це те саме СБУ, котре ліцом та ротом Малюка тверділо , шо треба КОНСТІТУЦІЙНО віддати право прокурворського контролю власному РИГОгенПРокурору Єрамка?
Потім вова ВР нагнув , перголосували... а Малюк навіть не ізвінілся...
24.11.2025 17:53 Ответить
+7
А чо, спакування Арахамії відволікло би від Міндіча ненадовго.
24.11.2025 17:51 Ответить
24.11.2025 17:51 Ответить
Зеля очень хочет запугать Раду и вернуть себе полный контроль. Но вот только в Раде всем стало понятно кто сбитый летчик. И вовремя предать - не предать а предвидеть...
24.11.2025 17:52 Ответить
"Жодних вказівок з ОП чи інших структур не надходило" -закон??який закон???
24.11.2025 17:51 Ответить
Арахіс напружився
24.11.2025 17:52 Ответить
Ну его просто хотели сделать крайним а заодно показать силу. Но вроде бы коса на камень нашла, Рада уперлась и не дает. Потому что понимают - сегодня Арахамия - а завтра может быть любой из них. Им выгоднее сейчас сплотиться даже с оппозицией - и прокручивать на микрофоне все хотелки Банковой.
24.11.2025 17:54 Ответить
Ну да, ну да.

24.11.2025 18:30 Ответить
24.11.2025 17:53 Ответить
Хтось звернув увагу - за усю історію МІНДІЧГЕЙТУ було дві новини від СБУ
1. Про дійсно звитяги воїнів СБУна фронті
2. Про те що - ні-ні ми не ЗА МІНДІЧГЕЙТ тут у Києві воюємо...
24.11.2025 17:56 Ответить
Малюк не такий простий малюк, якщо цього разу не пішов на порушення Закону! Але дуже просили....
Якісь часи наближаються туманні! Щось відчуває!
24.11.2025 18:21 Ответить
24.11.2025 17:54 Ответить
Ну, канєчна
24.11.2025 17:54 Ответить
Кіно . Та хто ж їх посадить, вони ж зелені
24.11.2025 17:55 Ответить
Працюють по вказівці? А матеріалу на сухумську макаку мабуть ажно сейфи ось ось луснуть.
24.11.2025 17:55 Ответить
Так швидко все в СБУ відреагували щодо аброхамія, а про звільнення співробітника НАБУ, дивно якось в СБУ заклинило!?!?
Малюк з групою осіб на посадах, працюють не на безпеку України, а на хатєлки дивної особи, про яку зеленський знову не буде ЗНАТИ???
Деркач з сівковичем, керують через Оманського, як нагадити Національним інтересам України!?!?
24.11.2025 17:56 Ответить
Ну якщо на Банковій діє найвищий принцип взаємоутримання на плаву - КОМПРОМАТ ...
То у мене лиш одна надія - Малюк, герой ПАВУТИНИ , бере перед собою під дуло ставить Бєню ( він же за його ґратами ховається від екстрадиції до США)- й вивозить його до США давати показання на МАФІЮ МІНДІЧГЕЙТУ за пом"якшення правосуддя .... Тільки от біда, там не до справедливих судів, та взагалі не до України ... Он трамп просто послав рєшал від Венса до Києва, не знаючи, шо там за план придумав Віткофф ...
24.11.2025 18:04 Ответить
а просто дермака того? ну приватно...
24.11.2025 18:07 Ответить
Тримайтеся від чортів з ОП подалі - переходьте на службу Україні, а не єрмакам-татаровим!
24.11.2025 17:58 Ответить
Ми всі повірили політикам з СБУ!
Отак прямо зразу!
24.11.2025 17:58 Ответить
Как малюк всплыл .. после скандала с вагнеровцами . Зеля .заметил свое предательстат в очередной раз
И нашёл малюка. Тоже артист. С виду патриот . Но .. патриот опы ... сначала. А потом ..
Кто платит тому и служит....
24.11.2025 17:59 Ответить
АліБабу вже ніхто ні в що не ставить
24.11.2025 18:03 Ответить
"Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило" а мала би бути відповідь-ми працюємо по заявах та підозрах а не по вказівках ,проханнях та натяках
24.11.2025 18:03 Ответить
КРУТО СПІЙМАЛИ!!!
24.11.2025 18:05 Ответить
24.11.2025 18:05 Ответить
Те що офіційних вказівок і заяв не було- зовсім не відмінює той факт,що Єрмак дійсно хотів зробити винним Арахамію у зливі у справі Мідас, і офіс президента планував вручити йому підозру у держзраді.....
Це прекрасно, просто прекрасно! Пан Арахамія, якби ж він вчився так, як треба....
Та ні. Якби він хоч якось вчився, то він би знав, що система, до вибудовування якої він так дієво доклався, завжди пожирає своїх будівничих - Дубінський не дасть збрехати.....
Тільки от цей «державник», якого мутною хвилею зеленого безумства у 2019-у занесло у найвищу владу прямо з «битви екстрасенсів», мав би отримати підозру ще кілька років тому!
Нагадую:
- Арахамія запевняв, що російських військ біля кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення, посилаючись на дані від військових.
- Арахамія закликав українців не панікувати і казав, що "все під контролем".
- Арахамія стверджував, що західні ЗМІ та інші партнери "сіють паніку" своїми попередженнями про можливий напад, і називав це "не дружнім кроком". Та ще й багато чого- загальний список був би дуже великий, як і у всієі іхньоі банди....
Що тут скажеш, окрім як «савєт да любофь»!
24.11.2025 18:08 Ответить
Це ублюдочне створіння працювало на жовтопиких.
24.11.2025 18:21 Ответить
ГАНЬБА
24.11.2025 18:08 Ответить
Панду Геть !
24.11.2025 18:18 Ответить
До сраки цього Додіка. Більше цікавить чи виписав підозру таваріщь Алла Борисівна детективам НАБУ.
24.11.2025 18:16 Ответить
Ну як ви всі це не розумієте? Яка в нього фвамілія? Абрам.хамія. А бубочка своїх, кошенних і пейсатих не видає.
24.11.2025 18:18 Ответить
Невже в пагтії розкол ?

Носатому роду нема переводу ! алібаба нам до торжества веде
24.11.2025 18:19 Ответить
Малюк вже від Генерального Прокурора відповідає?....бо в в його компетенції висувати підозру діючому депутату ВР та керівнику САП...
Цікаво, а що на це відповість підконтрольний ОП Генпрокурор
24.11.2025 18:31 Ответить
 
 