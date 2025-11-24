1 165 34
Информация о подготовке подозрений Арахамии и Клименко не соответствует действительности, - СБУ
Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко не соответствует действительности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-служба СБУ.
"Никаких таких "указаний", "просьб" или "намеков" из Офиса Президента или любой другой структуры в СБУ не поступало", - подчеркнули в СБУ.
"Более того, в соответствии с законодательством, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины. Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью", - заявили в СБУ.
Что предшествовало?
- Ранее издание "УП" сообщало о том, что в Офисе президента обсуждали возможность того, чтобы именно 20 ноября, в день встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", объявить подозрение в государственной измене руководителю фракции Давиду Арахамии. Таким образом, пытались определить и показательно наказать тех, кого можно было обвинить в причастности к утечке информации по делу Миндича.
- Также издание писало, что после публикации частей расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в окружении президента, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.
Топ комментарии
Gal
24.11.2025 17:54
Наталия Гончар
24.11.2025 17:53
Зэлэный_Змий
24.11.2025 17:51
Потім вова ВР нагнув , перголосували... а Малюк навіть не ізвінілся...
1. Про дійсно звитяги воїнів СБУна фронті
2. Про те що - ні-ні ми не ЗА МІНДІЧГЕЙТ тут у Києві воюємо...
Якісь часи наближаються туманні! Щось відчуває!
Курва! А то як?! В нас ні законів, ні вповноважених слідчих органів... Достаньо вказівки від дЄрмака чи Зеленського?
Малюк з групою осіб на посадах, працюють не на безпеку України, а на хатєлки дивної особи, про яку зеленський знову не буде ЗНАТИ???
Деркач з сівковичем, керують через Оманського, як нагадити Національним інтересам України!?!?
То у мене лиш одна надія - Малюк, герой ПАВУТИНИ , бере перед собою під дуло ставить Бєню ( він же за його ґратами ховається від екстрадиції до США)- й вивозить його до США давати показання на МАФІЮ МІНДІЧГЕЙТУ за пом"якшення правосуддя .... Тільки от біда, там не до справедливих судів, та взагалі не до України ... Он трамп просто послав рєшал від Венса до Києва, не знаючи, шо там за план придумав Віткофф ...
Отак прямо зразу!
И нашёл малюка. Тоже артист. С виду патриот . Но .. патриот опы ... сначала. А потом ..
Кто платит тому и служит....
Це прекрасно, просто прекрасно! Пан Арахамія, якби ж він вчився так, як треба....
Та ні. Якби він хоч якось вчився, то він би знав, що система, до вибудовування якої він так дієво доклався, завжди пожирає своїх будівничих - Дубінський не дасть збрехати.....
Тільки от цей «державник», якого мутною хвилею зеленого безумства у 2019-у занесло у найвищу владу прямо з «битви екстрасенсів», мав би отримати підозру ще кілька років тому!
Нагадую:
- Арахамія запевняв, що російських військ біля кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення, посилаючись на дані від військових.
- Арахамія закликав українців не панікувати і казав, що "все під контролем".
- Арахамія стверджував, що західні ЗМІ та інші партнери "сіють паніку" своїми попередженнями про можливий напад, і називав це "не дружнім кроком". Та ще й багато чого- загальний список був би дуже великий, як і у всієі іхньоі банди....
Що тут скажеш, окрім як «савєт да любофь»!
Носатому роду нема переводу ! алібаба нам до торжества веде
Цікаво, а що на це відповість підконтрольний ОП Генпрокурор