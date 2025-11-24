РУС
ОП намеревался вручить Арахамии подозрение в госизмене, - СМИ

Арахамії готовили подозрение

В Офисе президента обсуждали возможность того, чтобы именно 20 ноября, в день встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", объявить подозрение в государственной измене руководителю фракции Давиду Арахамии. Таким образом пытались определить и показательно наказать тех, кого можно было обвинить в причастности к утечке информации по делу Миндича.

Об этом пишет "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

ОП хотел вручить подозрение Арахамии

20 ноября на большой встрече с фракцией "Слуги народа" депутаты ожидали новостей о потенциальной отставке Ермака и перезагрузке власти.

Однако глава ОП мог предложить Зеленскому "правильный" взгляд на ситуацию с расследованием, найти "виновников" утечки и показать гнев депутатов как "диверсию" мятежников изнутри команды.

Главная роль такого "политического диверсанта и предателя" была отведена главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

Поэтому 20 ноября, когда депутаты готовились к встрече с президентом, в ОП намеревались вручить Арахамии подозрение в госизмене.

Суть подозрения

В частности, со времен первых стамбульских мирных переговоров Арахамия поддерживает контакты с доверенным лицом главы Кремля Владимира Путина - олигархом Романом Абрамовичем.

Таким образом, картинка российского следа в попытке "дестабилизировать систему" выглядела для технологов в ОП почти совершенной.

В то же время, не нашлось тех, кто такое подозрение подпишет и выдвинет такие обвинения.

"Ни руководитель СБУ генерал Василий Малюк, ни даже "полностью свой" генпрокурор Руслан Кравченко играть в подобную историю не проявили ни малейшего азарта. Несмотря на угрозы отставок и даже реальную подготовку к воплощению этих угроз", - утверждает издание.

Арахамія як та мавпочка, на всьо згідна.
Всю ОПу треба арештовувати
24.11.2025 08:38 Ответить
Щурі у зграї ішака починають гризтись, і це початок кінця.
24.11.2025 08:41 Ответить
Вибачте, а хто Арахамію у Стамбул послав?
Не Зеленський часом?

Цікаво б могло вийти... 😁
24.11.2025 08:44 Ответить
Дограються, зелені виродки 😂
А як він депутатом став?
Згідно з текстом Конституції України, "народним обранцем має шанс стати громадянин України, який протягом 5 останніх років проживає в Україні".
Ця істота лише в 2015-му стала громадянином України, тому не мала права обиратися до ВР.
24.11.2025 08:55 Ответить
Цікаво, яке погоняло в офісі Карлсона у Хламідії?
24.11.2025 08:44 Ответить
Ох деж ці казкарі
24.11.2025 08:44 Ответить
Це що, тепер іще з Арахамії "жертву переслідувань" ліпитимуть?
24.11.2025 08:45 Ответить
Просто закриють, як Дубінського, а його долю поділять між собою.
24.11.2025 08:46 Ответить
А навіщо дежзрадою прикриватися?Внесіть в кримінальний 2 нові статті -"зрада зеленського" і "зрада єрмака".можна ще статтю за ставлення інтересів України вище інтересів оп".І по всіх трьох статтях міра покарання-від одного до десяти довічних увязнень
24.11.2025 08:45 Ответить
Є такий російський сайт ртг.ру (латинськими) де у статті "Экс-депутат Царев объяснил, почему Зеленского называют "Граф Дякула" и "Бубочка" "..украинского политика стали называть из-за его особых и близких отношений с главой офиса президента Андреем Ермаком."
24.11.2025 08:46 Ответить
А що ОПа володіє каральними функціями ?
24.11.2025 08:47 Ответить
а шо Татаров й його вплив від СБУ з ДБР з поліцією до судів - ета нє то?
24.11.2025 08:55 Ответить
хіба не для повного свого влодорювання у судах Татаров вбив Портнова в Іспанії ?
24.11.2025 08:56 Ответить
А ще є зараз історія про Бубу в змі США , наприклад ось що нарила я ..

14 листопада newsweek.com (цитата переклад он-лайн) ,

У середу законодавці США https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-emails-michael-wolff-maxwell-donald-trump-11034117 оприлюднили понад 20 000 сторінок документів, пов'язаних з Епштейном, засудженим сексуальним злочинцем, який https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-murder-suicide-poll-2109690 покінчив життя самогубством у нью-йоркській в'язниці в 2019 році в очікуванні звинувачень у секс-торгівлі.

У деяких документах згадувалися Трамп, в тому числі один з братів Епштейна, Марка, який посилається на фотографії Трампа, який "дме Буббу". "Бубба" - це прізвисько колишнього президента Білла Клінтона, але Марк Епштейн сказав Newsweek, що людина не була Клінтоном. Він не надав жодних додаткових подробиць про особу "Бубби" і сказав, що електронні листи мали на увазі "гумористичний приватний обмін".

Марк Епштейн сказав у заяві, надісланій Newsweek: "Нещодавно електронні листи 2018 року між моїм братом і мною були оприлюднені. Вони були просто частиною гумористичного приватного обміну між двома братами і ніколи не були призначені для публічного звільнення або для інтерпретації як серйозні зауваження".
24.11.2025 08:48 Ответить
Путін, Козир це trump англ , Бубочка та Бубба - чи не забагато спільного у цих двох історіях ... з кремлівським душком ?
24.11.2025 08:53 Ответить
"Агент кремля"?)
24.11.2025 08:49 Ответить
Жабогадюки сраные.
24.11.2025 08:52 Ответить
Яке цікаве політичне життя в Україні....УСІ один - одного підозрюють....чи намагаються підозрювати...
24.11.2025 08:57 Ответить
Уууууу, как сюжЄт закруууучЄн... Прямо блокбасЬтЬЄр...
24.11.2025 08:58 Ответить
Коли треба спасати ферзя, то якимось сраним слоником можна й пожертвувати. От цікаво, на що розраховувуала ота сухумська обізяна, коли з головою лізла туди, куди нормальна людина і пальця забоїться сунути?
24.11.2025 08:59 Ответить
ці підуть на все що завгодно заради збереження влади
24.11.2025 09:01 Ответить
арахамло дурна, але дуже хитрожопа мавпа. Він сцикопіхотний і піти на витік інформації.... це навряд чи. Тим паче без криши ОП він жалюгідна макака, не більше. Але витік є, а хто за ним стоїть, питання.
24.11.2025 09:03 Ответить
Можна так всю стамбульську групу?
24.11.2025 09:04 Ответить
На скільки стало все очевидно які жадібні мерзоти та мародери при владі.
24.11.2025 09:04 Ответить
 
 