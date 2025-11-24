ОП намеревался вручить Арахамии подозрение в госизмене, - СМИ
В Офисе президента обсуждали возможность того, чтобы именно 20 ноября, в день встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", объявить подозрение в государственной измене руководителю фракции Давиду Арахамии. Таким образом пытались определить и показательно наказать тех, кого можно было обвинить в причастности к утечке информации по делу Миндича.
Об этом пишет "Украинская правда"
ОП хотел вручить подозрение Арахамии
20 ноября на большой встрече с фракцией "Слуги народа" депутаты ожидали новостей о потенциальной отставке Ермака и перезагрузке власти.
Однако глава ОП мог предложить Зеленскому "правильный" взгляд на ситуацию с расследованием, найти "виновников" утечки и показать гнев депутатов как "диверсию" мятежников изнутри команды.
Главная роль такого "политического диверсанта и предателя" была отведена главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.
Поэтому 20 ноября, когда депутаты готовились к встрече с президентом, в ОП намеревались вручить Арахамии подозрение в госизмене.
Суть подозрения
В частности, со времен первых стамбульских мирных переговоров Арахамия поддерживает контакты с доверенным лицом главы Кремля Владимира Путина - олигархом Романом Абрамовичем.
Таким образом, картинка российского следа в попытке "дестабилизировать систему" выглядела для технологов в ОП почти совершенной.
В то же время, не нашлось тех, кто такое подозрение подпишет и выдвинет такие обвинения.
"Ни руководитель СБУ генерал Василий Малюк, ни даже "полностью свой" генпрокурор Руслан Кравченко играть в подобную историю не проявили ни малейшего азарта. Несмотря на угрозы отставок и даже реальную подготовку к воплощению этих угроз", - утверждает издание.
