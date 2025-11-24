ОП мав намір вручити Арахамії підозру в держзраді, - ЗМІ
В Офісі президента обговорювали можливість того, щоб саме 20 листопада, у день зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", оголосити підозру у державній зраді керівнику фракції Давиду Арахамії. Таким чином намагалися визначити та показово покарати тих, кого можна було звинуватити у причетності до витоку інформації у справі Міндіча.
Про це пише "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
ОП хотів вручити підозру Арахамії
20 листопада на великій зустрічі з фракцією "Слуги народу" депутати очікували новин щодо потенційної відставки Єрмака і перезавантаження влади.
Проте глава ОП міг запропонувати Зеленському "правильний" погляд на ситуацію із розслідуванням, знайти "винуватців" зливу і показати гнів депутатів як "диверсію" заколотників зсередини команди.
Головну роль такого "політичного диверсанта і зрадника" було відписано главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.
Тому 20 листопада, коли депутати готувались до зустрічі з президентом, в ОП мали намір вручати Арахамії підозру в держзраді.
Суть підозри
Зокрема, з часів перших стамбульських мирних перемовин Арахамія підтримує контакти з довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна - олігархом Романом Абрамовичем.
Таким чином, картинка російського сліду в спробі "дестабілізувати систему" видавалася для технологів в ОП майже довершеною.
Водночас, не знайшлося тих, хто таку підозру підпише і висуне такі звинувачення.
"Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть "повністю свій" генпрокурор Руслан Кравченко гратись у подібну історію не виявили ні найменшого азарту. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз", - стверджує видання.
Будь ласка, зачекайте...
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Всю ОПу треба арештовувати
Не Зеленський часом?
Цікаво б могло вийти... 😁
Згідно з текстом Конституції України, "народним обранцем має шанс стати громадянин України, який протягом 5 останніх років проживає в Україні".
Ця істота лише в 2015-му стала громадянином України, тому не мала права обиратися до ВР.
Аза те, що сказав слово проти "алі_баби" ("єрмака"), який належить до злочинної зграї міндіч_цукерман, що є мародерами.
Один проект тільки місця прикладання різні й герої -віконавці теж ))
14 листопада newsweek.com (цитата переклад он-лайн) ,
У середу законодавці США https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-emails-michael-wolff-maxwell-donald-trump-11034117 оприлюднили понад 20 000 сторінок документів, пов'язаних з Епштейном, засудженим сексуальним злочинцем, який https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-murder-suicide-poll-2109690 покінчив життя самогубством у нью-йоркській в'язниці в 2019 році в очікуванні звинувачень у секс-торгівлі.
У деяких документах згадувалися Трамп, в тому числі один з братів Епштейна, Марка, який посилається на фотографії Трампа, який "дме Буббу". "Бубба" - це прізвисько колишнього президента Білла Клінтона, але Марк Епштейн сказав Newsweek, що людина не була Клінтоном. Він не надав жодних додаткових подробиць про особу "Бубби" і сказав, що електронні листи мали на увазі "гумористичний приватний обмін".
Марк Епштейн сказав у заяві, надісланій Newsweek: "Нещодавно електронні листи 2018 року між моїм братом і мною були оприлюднені. Вони були просто частиною гумористичного приватного обміну між двома братами і ніколи не були призначені для публічного звільнення або для інтерпретації як серйозні зауваження".
"БОЖЕВІЛЬНА зрадниця!" ТРАМП накинувся на республіканку, яка за оприлюднення ФАЙЛІВ ЕПШТЕЙНА
Епштейна знайшли мертвим у в"язниці - 2019 р ...
Що ж,використали,як наглядача слуг-депутатів і нх з пляжу.
А нє, не праізашла, поки що