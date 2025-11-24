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Новини Міндічгейт
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ОП мав намір вручити Арахамії підозру в держзраді, - ЗМІ

Арахамії готували підозру

В Офісі президента обговорювали можливість того, щоб саме 20 листопада, у день зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", оголосити підозру у державній зраді керівнику фракції Давиду Арахамії. Таким чином намагалися визначити та показово покарати тих, кого можна було звинуватити у причетності до витоку інформації у справі Міндіча.

Про це пише "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

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ОП хотів вручити підозру Арахамії

20 листопада на великій зустрічі з фракцією "Слуги народу" депутати очікували новин щодо потенційної відставки Єрмака і перезавантаження влади.

Проте глава ОП міг запропонувати Зеленському "правильний" погляд на ситуацію із розслідуванням, знайти "винуватців" зливу і показати гнів депутатів як "диверсію" заколотників зсередини команди.

Головну роль такого "політичного диверсанта і зрадника" було відписано главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія у фракційному чаті закликав "слуг народу" не публікувати більше політичних заяв, - Гончаренко

Тому 20 листопада, коли депутати готувались до зустрічі з президентом, в ОП мали намір вручати Арахамії підозру в держзраді.

Суть підозри

Зокрема, з часів перших стамбульських мирних перемовин Арахамія підтримує контакти з довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна - олігархом Романом Абрамовичем.

Таким чином, картинка російського сліду в спробі "дестабілізувати систему" видавалася для технологів в ОП майже довершеною.

Водночас, не знайшлося тих, хто таку підозру підпише і висуне такі звинувачення.

Також читайте: Після розслідування НАБУ Єрмак дав завдання підготувати підозру керівникові САП Клименку, - ЗМІ

"Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть "повністю свій" генпрокурор Руслан Кравченко гратись у подібну історію не виявили ні найменшого азарту. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз", - стверджує видання.

Автор: 

Арахамія Давид (1089) Слуга народу (2866) Офіс Президента (2099) підозра (1018)
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Топ коментарі
+35
Арахамія як та мавпочка, на всьо згідна.
Всю ОПу треба арештовувати
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24.11.2025 08:38 Відповісти
+32
Вибачте, а хто Арахамію у Стамбул послав?
Не Зеленський часом?

Цікаво б могло вийти... 😁
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24.11.2025 08:44 Відповісти
+27
Щурі у зграї ішака починають гризтись, і це початок кінця.
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24.11.2025 08:41 Відповісти
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Арахамія як та мавпочка, на всьо згідна.
Всю ОПу треба арештовувати
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24.11.2025 08:38 Відповісти
А поки що, накопичуються для цього пiдстави, через щурi гризуться - тiшаться, поки не перегризуть одне одного.
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24.11.2025 09:48 Відповісти
Та я не проти, але мене бентежить ось це "ОП хотів вручити підозру Арахамії". А звідки в них такі повноваження? хоча про що я, дерьмак розсікає по Женеві з пальця висосаними повноваженнями...і це в розгар міндічгейту...
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24.11.2025 11:13 Відповісти
місцеві т.з. журналісти і журналістика поряд не стояли, якість їхнтої пейсанини тільки погіршується.
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24.11.2025 22:31 Відповісти
Бібізянку образили)))
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24.11.2025 11:56 Відповісти
Алі Бабі мавпу не шкода, не тіх кровєй! 🤣
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24.11.2025 12:02 Відповісти
Щурі у зграї ішака починають гризтись, і це початок кінця.
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24.11.2025 08:41 Відповісти
Підозру мало видати ОП?! Ну це вже просто якесь дно невігластва! ОП це вже у нас правоохоронний орган?!
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24.11.2025 12:35 Відповісти
Дограються, зелені виродки 😂
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24.11.2025 08:42 Відповісти
Вибачте, а хто Арахамію у Стамбул послав?
Не Зеленський часом?

Цікаво б могло вийти... 😁
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24.11.2025 08:44 Відповісти
А як він депутатом став?
Згідно з текстом Конституції України, "народним обранцем має шанс стати громадянин України, який протягом 5 останніх років проживає в Україні".
Ця істота лише в 2015-му стала громадянином України, тому не мала права обиратися до ВР.
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24.11.2025 08:55 Відповісти
Так важко знайти хто персонально його заєрестрував "кандидатом в депутати"? Це елементарно!!! І негайно позбавити мандата, депутатського стажу і громадянства, яке він теж отримав незаконно. Це мегрельський шахрай. Його дім - тюрьма.
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24.11.2025 16:05 Відповісти
Та вони не за "стамбул" його налякали.

Аза те, що сказав слово проти "алі_баби" ("єрмака"), який належить до злочинної зграї міндіч_цукерман, що є мародерами.
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24.11.2025 09:11 Відповісти
Питання не у тому за що, а тому чим.
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24.11.2025 09:36 Відповісти
Цікаво було б пригадати весь склад групи
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24.11.2025 09:40 Відповісти
Цікаво, яке погоняло в офісі Карлсона у Хламідії?
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24.11.2025 08:44 Відповісти
ніякого. Хламідію до тих справ навряд чи допускали. йому могли тільки передавати конверти з тими прямокутними предметами, щоб він роздавав їх потім у своїй фракції як стипендію за трускавецьку школу. ) тобто такого бігунця можна потім і під ніж пустити. таких не шкода. Міндіч в Ізраїль, Беня в Буковель, а хламідії підозру. )
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24.11.2025 11:11 Відповісти
у хламідії ріло теж в пуху,ще й якому
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24.11.2025 18:46 Відповісти
та то навіть мови про це нема. не тільки у хламідії, а й у всіх слуг кнопкодавів також.
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24.11.2025 19:13 Відповісти
Ох деж ці казкарі
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24.11.2025 08:44 Відповісти
Це що, тепер іще з Арахамії "жертву переслідувань" ліпитимуть?
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24.11.2025 08:45 Відповісти
Просто закриють, як Дубінського, а його долю поділять між собою.
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24.11.2025 08:46 Відповісти
А навіщо дежзрадою прикриватися?Внесіть в кримінальний 2 нові статті -"зрада зеленського" і "зрада єрмака".можна ще статтю за ставлення інтересів України вище інтересів оп".І по всіх трьох статтях міра покарання-від одного до десяти довічних увязнень
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24.11.2025 08:45 Відповісти
А що ви на сайтах ру шукаєте?
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24.11.2025 09:05 Відповісти
Художній свист.
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24.11.2025 09:16 Відповісти
Просте підтвердження повідомленням західних ЗМІ- БУБОЧКА з Козирем залежне від Кремля, як Трамп(козир) з БУББОЙ у США від файлів Епштейна

Один проект тільки місця прикладання різні й герої -віконавці теж ))
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24.11.2025 15:29 Відповісти
На сайтах ру і з слів царьова?Де тут "західне змі"?
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24.11.2025 17:00 Відповісти
А що ОПа володіє каральними функціями ?
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24.11.2025 08:47 Відповісти
а шо Татаров й його вплив від СБУ з ДБР з поліцією до судів - ета нє то?
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24.11.2025 08:55 Відповісти
хіба не для повного свого влодорювання у судах Татаров вбив Портнова в Іспанії ?
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24.11.2025 08:56 Відповісти
А ще є зараз історія про Бубу в змі США , наприклад ось що нарила я ..

14 листопада newsweek.com (цитата переклад он-лайн) ,

У середу законодавці США https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-emails-michael-wolff-maxwell-donald-trump-11034117 оприлюднили понад 20 000 сторінок документів, пов'язаних з Епштейном, засудженим сексуальним злочинцем, який https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-murder-suicide-poll-2109690 покінчив життя самогубством у нью-йоркській в'язниці в 2019 році в очікуванні звинувачень у секс-торгівлі.

У деяких документах згадувалися Трамп, в тому числі один з братів Епштейна, Марка, який посилається на фотографії Трампа, який "дме Буббу". "Бубба" - це прізвисько колишнього президента Білла Клінтона, але Марк Епштейн сказав Newsweek, що людина не була Клінтоном. Він не надав жодних додаткових подробиць про особу "Бубби" і сказав, що електронні листи мали на увазі "гумористичний приватний обмін".

Марк Епштейн сказав у заяві, надісланій Newsweek: "Нещодавно електронні листи 2018 року між моїм братом і мною були оприлюднені. Вони були просто частиною гумористичного приватного обміну між двома братами і ніколи не були призначені для публічного звільнення або для інтерпретації як серйозні зауваження".
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24.11.2025 08:48 Відповісти
Путін, Козир це trump англ , Бубочка та Бубба - чи не забагато спільного у цих двох історіях ... з кремлівським душком ?
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24.11.2025 08:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F8gCSkmenqw https://www.youtube.com/watch?v=
"БОЖЕВІЛЬНА зрадниця!" ТРАМП накинувся на республіканку, яка за оприлюднення ФАЙЛІВ ЕПШТЕЙНА

Епштейна знайшли мертвим у в"язниці - 2019 р ...
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24.11.2025 09:21 Відповісти
"Агент кремля"?)
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24.11.2025 08:49 Відповісти
Жабогадюки сраные.
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24.11.2025 08:52 Відповісти
Яке цікаве політичне життя в Україні....УСІ один - одного підозрюють....чи намагаються підозрювати...
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24.11.2025 08:57 Відповісти
Уууууу, как сюжЄт закруууучЄн... Прямо блокбасЬтЬЄр...
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24.11.2025 08:58 Відповісти
Коли треба спасати ферзя, то якимось сраним слоником можна й пожертвувати. От цікаво, на що розраховувуала ота сухумська обізяна, коли з головою лізла туди, куди нормальна людина і пальця забоїться сунути?
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24.11.2025 08:59 Відповісти
ці підуть на все що завгодно заради збереження влади
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24.11.2025 09:01 Відповісти
арахамло дурна, але дуже хитрожопа мавпа. Він сцикопіхотний і піти на витік інформації.... це навряд чи. Тим паче без криши ОП він жалюгідна макака, не більше. Але витік є, а хто за ним стоїть, питання.
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24.11.2025 09:03 Відповісти
Можна так всю стамбульську групу?
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24.11.2025 09:04 Відповісти
Умєров вже список Єрмаку надав ...
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24.11.2025 09:06 Відповісти
Нє-нє-нє. єрмак був там також. Всіх.
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24.11.2025 09:38 Відповісти
На скільки стало все очевидно які жадібні мерзоти та мародери при владі.
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24.11.2025 09:04 Відповісти
наш дворник Петрович мог бы подписать пидозру.вот делов
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24.11.2025 09:06 Відповісти
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24.11.2025 09:07 Відповісти
Картина на базарi -cолодка парочка (агрохiмiя i тюлька).
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24.11.2025 09:59 Відповісти
Ну нафіга нам такі крендєля у владі? Вибори!!!!
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24.11.2025 09:09 Відповісти
а в мене одне очікування - були часи, коли Малюк заховав Бєню від екстрадиції до США , за це й отримав від Татарова з Єрмаком керівництво СБУ , а може тепер Малюк зможе віддати Бєню США й той погодиться співпрацювати зі слідством ( про мафію МІНДІЧ у війні у т ч. )
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24.11.2025 09:10 Відповісти
Пітомець сухумського пітомника повинен сідити в українськом пітомнику. Років щ 20.
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24.11.2025 09:13 Відповісти
Може й присяде...Не здивуюся,коли на "плівках Міндича" воно з'явиться під кличкою "Абу".
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24.11.2025 16:09 Відповісти
Суддя Чаус буде судити аброхамія, чи портновські сіддівські на пальцях кинуть?? Аброхамія поїде на передову, як і насралов, щоб не посадили його оті кабміндічі з Алі бабою ???
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24.11.2025 09:16 Відповісти
живи з цім Арахамія, а ще інші депутати СН які можуть стати - козлом отпущения в любой момент
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24.11.2025 09:16 Відповісти
Підходить той час,коли Ару зроблять свої,як Разумкова,Дубінського.
Що ж,використали,як наглядача слуг-депутатів і нх з пляжу.
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24.11.2025 09:35 Відповісти
Праізашла чудовіщьная ашипка!
А нє, не праізашла, поки що
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24.11.2025 09:45 Відповісти
Агрохімія нелегітимний депутат по закону України
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24.11.2025 09:46 Відповісти
Тому потрібно притягнути оту виборчу комісію до кримінальної відповідальності за фальсифікацію результатів виборі з важкими наслідками.
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24.11.2025 19:18 Відповісти
Мали намір, але не здійснили тому, що оця потворна перелякана нікчема може, рятуючи свою дупу, піти на угоду зі слідством, і долі вспливе таке, що та Карлсон та його кодла будуть здаватися невинними янголятками
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24.11.2025 09:51 Відповісти
Це вже не держава Україна - це добре організована мафійна структура ФСБ яка захопила її руками ЛОХторату і розвалює з середини і треба визнати що поки що їм це вдається повністю!
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24.11.2025 09:59 Відповісти
там є за що...
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24.11.2025 09:59 Відповісти
***, зрадника знайшли. Та віднесіть його назад в зоопарк, де й взяли.
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24.11.2025 10:02 Відповісти
Не пройшло і трьох років, оце абхазьке опудало треба було тоді після новоявіра разом з подоляком брати..
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24.11.2025 10:37 Відповісти
В кагалі аврал...
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24.11.2025 12:06 Відповісти
Жабагадюкинг
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24.11.2025 12:06 Відповісти
А де українці у тій зе-владі!?...
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24.11.2025 13:50 Відповісти
Рафек ніучьом нєуіноват. Посмотрітє в моі чєсниє глазенята!
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24.11.2025 14:42 Відповісти
Агрохимию нельзя...он мильен еврев спас в Буче и Ирпине...собственноручно.Абрамович не даст соврать
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24.11.2025 15:30 Відповісти
Кацапсяча нумерна срань повиповзала одне перед одним у майстерності словоблудства випендрюється .Фу місце
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24.11.2025 18:48 Відповісти
Якось не зрозуміло, як це корупціонери з ОПи, яких потрібно садити на довічно, можут виносити комусь якісь срані підозри?.
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24.11.2025 19:16 Відповісти
То типу тре всім Зе дати таку нагороду як зрадник України
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24.11.2025 22:49 Відповісти
а які мінуси, бо бачу тільки плюси.
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25.11.2025 07:45 Відповісти
Так зєля святий, чи ні?
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25.11.2025 09:14 Відповісти
 
 