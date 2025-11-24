ОП мав намір вручити Арахамії підозру в держзраді, - ЗМІ

В Офісі президента обговорювали можливість того, щоб саме 20 листопада, у день зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", оголосити підозру у державній зраді керівнику фракції Давиду Арахамії. Таким чином намагалися визначити та показово покарати тих, кого можна було звинуватити у причетності до витоку інформації у справі Міндіча.

Про це пише "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

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ОП хотів вручити підозру Арахамії

20 листопада на великій зустрічі з фракцією "Слуги народу" депутати очікували новин щодо потенційної відставки Єрмака і перезавантаження влади.

Проте глава ОП міг запропонувати Зеленському "правильний" погляд на ситуацію із розслідуванням, знайти "винуватців" зливу і показати гнів депутатів як "диверсію" заколотників зсередини команди.

Головну роль такого "політичного диверсанта і зрадника" було відписано главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

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Тому 20 листопада, коли депутати готувались до зустрічі з президентом, в ОП мали намір вручати Арахамії підозру в держзраді.

Суть підозри

Зокрема, з часів перших стамбульських мирних перемовин Арахамія підтримує контакти з довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна - олігархом Романом Абрамовичем.

Таким чином, картинка російського сліду в спробі "дестабілізувати систему" видавалася для технологів в ОП майже довершеною.

Водночас, не знайшлося тих, хто таку підозру підпише і висуне такі звинувачення.

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"Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть "повністю свій" генпрокурор Руслан Кравченко гратись у подібну історію не виявили ні найменшого азарту. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз", - стверджує видання.