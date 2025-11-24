Після розслідування НАБУ Єрмак дав завдання підготувати підозру керівникові САП Клименку, - ЗМІ

Після публікації частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента, глава ОП Андрій Єрмак доручив силовикам підготувати підозру керівникові САП Олександру Клименку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Української правди "Одна битва за іншою, або Зеленський між "Мідасом" і Трампом".

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Як повідомили джерела УП, після публікації розслідування "Мідас" керівник Офісу Президента продовжував координувати підконтрольних ОП силовиків.

На одній з пресконференцій керівник САП Клименко заявив, що "Алі Баба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це не нормальна історія".

Це сталося того ж тижня, коли були оприлюднені плівки Міндіча.

Як зазначають джерела УП, "Алі Баба" - це не позивний Єрмака на плівках, а конспіративне прізвисько, яке використовують детективи та прокурори у внутрішніх комунікаціях, скорочуючи ім’я та по-батькові Єрмака – АБ.

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Наприкінці першого тижня операції "Мідас", за інформацією співрозмовників, наближених до ОП, президент Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП.

Втім, "розмова не пішла", наголошує впливовий посадовець, знайомий із перебігом тієї зустрічі.

Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники в правоохоронних органах, Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Клименку.

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Міндічгейт