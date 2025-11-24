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Новини Вплив Єрмака Справи по НАБУ і САП Міндічгейт
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Після розслідування НАБУ Єрмак дав завдання підготувати підозру керівникові САП Клименку, - ЗМІ

Єрмак доручив підготувати підозру Клименку

Після публікації частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента, глава ОП Андрій Єрмак доручив силовикам підготувати підозру керівникові САП Олександру Клименку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Української правди "Одна битва за іншою, або Зеленський між "Мідасом" і Трампом".

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Як повідомили джерела УП, після публікації розслідування "Мідас" керівник Офісу Президента продовжував координувати підконтрольних ОП силовиків.

На одній з пресконференцій керівник САП Клименко заявив, що "Алі Баба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це не нормальна історія".

Це сталося того ж тижня, коли були оприлюднені плівки Міндіча.

Як зазначають джерела УП, "Алі Баба" - це не позивний Єрмака на плівках, а конспіративне прізвисько, яке використовують детективи та прокурори у внутрішніх комунікаціях, скорочуючи ім’я та по-батькові Єрмака – АБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівництво НАБУ і САП очікувало можливих обшуків і затримань до завершення операції "Мідас", - Клименко

Наприкінці першого тижня операції "Мідас", за інформацією співрозмовників, наближених до ОП, президент Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП.

Втім, "розмова не пішла", наголошує впливовий посадовець, знайомий із перебігом тієї зустрічі.

Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники в правоохоронних органах, Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Клименку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ підготувало підозру Умєрову, - Гончаренко

Міндічгейт

Автор: 

НАБУ (5743) САП (2615) Єрмак Андрій (1779) Міндіч Тімур (335) Клименко Олександр САП (90)
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Топ коментарі
+43
Зрадник ішак не вгамується, доки мудака не винесуть. Т.з. "план" із 28 п. - спільний доробок ішака, рижого та *****, щоб перебити скандал про мародерство, де ішак є ватажком злочинного угрупування. Але це не надовго. Друга серія уже не за горами.
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24.11.2025 08:15 Відповісти
+42
А підозра в чому, у держ. зраді? Зрадили вовандера з його 5-6 дефективними менеджерами та дЄрмачиною?
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24.11.2025 08:06 Відповісти
+36
Коли, нарешті, зачистять цю ватоголову потвору єрмака та його спільників?
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24.11.2025 08:14 Відповісти
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А підозра в чому, у держ. зраді? Зрадили вовандера з його 5-6 дефективними менеджерами та дЄрмачиною?
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24.11.2025 08:06 Відповісти
Єрмак і зеленський, це ті ж самі, бакай і кучма!!
Наносять шкоди Національним інтересам України, а потім тікають з України!! Так це ж уже було, і не раз! Симоненко, сівкович, деркач…..
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24.11.2025 09:20 Відповісти
Коли примітивні корупціонери лізуть в політику своїми мутними схемами, вони потім дуже ображаються коли їх тупорилі махінації стають всім відомими!
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24.11.2025 09:27 Відповісти
Вони не тупі ,туп73%, які обрали кремлівського блазня , ( росія , не наступає,просто двігает граніци вперед"," ми адін народ" ………) зейловське збіговісько міндіч шефіри цукермани, чернишов( шварцман) зрадники і мегамародери на крові , це їх паралельна місія , а головна -знищення держави з середени
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24.11.2025 11:14 Відповісти
СБУ - філія ФСБ, вони беруть криваві гроші , вкрадені у палаючий Державі з общака Зейло&Міндічив -шефірів, ермаків …… Як ще можно зрозуміти, що їх не цікавить , накуя "двушка ушла на москву" - нема ні розслідувань , ні підозр з їх боку, як цє вони не бачать в себе під носом ( за 5 будинків від себе) прачечну , бек офіс зрадника , СЕНАТОРА 🇷🇺ДЕРКАЧА⁉️⁉️⁉️⁉️Банду Зеленського під трибунал‼️
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24.11.2025 11:03 Відповісти
мюнюст не працював місяць!!!!!!!
хто винен? тиша....
скільки там намучено без реестрів???
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24.11.2025 13:33 Відповісти
Навіщо той трибунал... На гіляку зрадників та мародерів.....
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24.11.2025 13:56 Відповісти
Чим довше Вова ********* знаходиться на посту президента, тим більше я починаю розуміти мотиви Лі Харві Освальда.
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24.11.2025 15:13 Відповісти
гуманно. А міг же дати завдання розстріляти Клименка.
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24.11.2025 08:06 Відповісти
Хтозна, Клименка бажано вище 1-го поверху не ходити щоб не випав з вікна.
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24.11.2025 10:43 Відповісти
Абсурд триває.
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24.11.2025 08:09 Відповісти
В усьому винен Горбачов! Таку країну просрав...
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24.11.2025 08:21 Відповісти
при ГОРБИ ПРАВДА ВСЕ было более лудше.у бабки грудь стояла горизонтально,у деда-уй торчал так,что в нос упирался
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24.11.2025 08:38 Відповісти
фома !!! ну ти блін фантазьор
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24.11.2025 11:05 Відповісти
Ти згадай леніна і сталіна комуняцький недобиток вас у91 розкуркулювать треба було і висилать на болота кацапам такі потвори вигідні
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24.11.2025 08:40 Відповісти
якийсь невідомий прямоходячий гамадріл в костюмі аля ,,сталін,, навіть без існуючої посади ,роздає доручення на якійсь дії....це вже привласнення повноважень та повалення державного устрою чи ні????....
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24.11.2025 15:20 Відповісти
Коли, нарешті, зачистять цю ватоголову потвору єрмака та його спільників?
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24.11.2025 08:14 Відповісти
таке враження усі подуріли, терплять таке лайно під час війни!!!
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24.11.2025 13:35 Відповісти
Зрадник ішак не вгамується, доки мудака не винесуть. Т.з. "план" із 28 п. - спільний доробок ішака, рижого та *****, щоб перебити скандал про мародерство, де ішак є ватажком злочинного угрупування. Але це не надовго. Друга серія уже не за горами.
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24.11.2025 08:15 Відповісти
Так кажуть, що рудий Донні навіть не в темі про цей план 28! А козирю дали завдання з Москви їхати до Швайцарії розводити американців з европейцями вдаючи незламну потужність. Якесь зелене бл&дство російських щурів.
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24.11.2025 10:00 Відповісти
"Нет у вас методов против Єрмака, pardon? Кости Сапрыкина"
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24.11.2025 08:21 Відповісти
Алі Баби
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24.11.2025 08:25 Відповісти
Ща під прикриттям перемовин про "мир" закриють і сап,і набу,і Пороха.Тому що -"припиніть срачі" і будьте покірними.Бо підпишу таке що окуїєте"
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24.11.2025 08:22 Відповісти
Не підпишуть, Європа стримає частково від цього. Але ж за кураж 2019 треба відповідати, маємо що маємо
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24.11.2025 08:58 Відповісти
Чому не підпишуть?Хто крім європи їм може завадити?І європа не "завадить" а спробує помякшити умови "миру"
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24.11.2025 09:08 Відповісти
а шо Клименко наробив ?
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24.11.2025 08:27 Відповісти
На святе замахнувся.
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24.11.2025 08:31 Відповісти
на корупцію ?
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24.11.2025 08:32 Відповісти
Кліменко що не знав чи навпаки знав і потурав фсбшним консервам набу і сап це не потрібні органи які замість викривати і саджати покривали і допомогали віп корупціонерам міндіч просто так втік хто з цих сап чи набу типа показали роботу алн один з головних виконавців виїхав а разом з гим обірвалися зв,язки а дві торби купюр так у крупи було більше
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24.11.2025 08:46 Відповісти
шо то я плохо не поняв
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24.11.2025 08:53 Відповісти
😂
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24.11.2025 09:36 Відповісти
Хто така єрмак щоб давати накази ? Послати на 3 веселі букви .
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24.11.2025 08:32 Відповісти
д.ермачило старша над тим, щоб в вбиральні преЗЕдента був туалетний папар гузно витирати і ермачило зобовязаний поїти найвеличнішого ковієм, коли воно забажає.
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24.11.2025 15:45 Відповісти
І хай ЗЄ більше не бреше, що він не в курсі.
"В курсі" по самі вуха!!!
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24.11.2025 08:34 Відповісти
А ви думали воно хвоста піджало ?
Та ні. Буде шкодити максимально і відкрито. Чого вже ховатись.
Раби кварталівські все стерплять
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24.11.2025 08:37 Відповісти
Почалось...хто кого отпідозрить
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24.11.2025 08:39 Відповісти
Заждіть, з часом з'ясується, що ЗЄ і вбивства силовикам замовляв.

Це покищо єдине, у чому злого клоуна не помітили.
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24.11.2025 08:40 Відповісти
Он не клоун,он джокер.
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24.11.2025 10:09 Відповісти
Хіба і на цей раз бабло переможе?
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24.11.2025 08:45 Відповісти
Назначили цапа?
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24.11.2025 08:47 Відповісти
ЗДемоклов меч цей ДЄрмак... Як тільки взяли за цугундер Міндіч і К так відразу МОборони і ЗЕленський розледіли що План капітуляції хкуйла і трампла дійсно веде до миру...На весні вони там нічого не побачили.. То відповідь сама іде на язик - Трампло поставив ультиматум цим хлопакам - або приймаєте наш Плпн або ви в США не втічете і нікуди в світі, якщо ви замішені в корупції...
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24.11.2025 08:50 Відповісти
Системні відкати в економіці розповсюдились на торгівлю державними посадами? Скільки коштує мандат у вр?
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24.11.2025 08:51 Відповісти
Чомусь всі номерні писаки як не довбонуте від народження так кацапсяча консерва пртухша смердять що одні що другі
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24.11.2025 08:54 Відповісти
Фашисти...
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24.11.2025 08:58 Відповісти
Чому цей москальсько-сіоністський агент й досі не ліквідований? Адже є багато типів правоохоронних організаній: поліція, СБУ, Національна гвардія, САП, НАБУ, ДБР, БЕБ, ЗСУ… Десь пару років тму я написав листа до Кабінету Міністрів аби дозволили створити партизанський загін в Києві для боротьби з внутрішніми ворогами, зброї не треба нам взагалі, лише дозвіл, бо зброю дістати зараз нне проблема - багато вояків позакопували для майбутнього трофейних автоматів та ін. в великих кількостях. З Кабінету Міністрів мені відпоівли, що моя пропоозиція направлена до СБУ. Жодної відповіді звідти не надійшло...
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24.11.2025 09:48 Відповісти
Якщо це правда...
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24.11.2025 09:50 Відповісти
а нашо тобі дозвіл не пойняв 😁
ти терпіла???
карай кого вважаеш за потрібне
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24.11.2025 13:37 Відповісти
А силовики,якщо чесні перед державою, якій давали присягу,а не якомусь завгоспу-нехай збережуть такі вказівки,усні чи письмові,хоча би для історії і т.д.
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24.11.2025 09:48 Відповісти
ЗЕлені ********-виборці Голобородька, хто такий ермак?
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24.11.2025 09:49 Відповісти
А народ України 73% підтримав не боротьбу з корупцією, а підтримав корупцію на вищих щаблях влади. Народ підтримав антимайдан, помічника депутата від партії регіонів Тадеєва Єрмака. Також народ підтримав колишнії регіоналів Татарова, Смірнова, Портнова(якась добра людина засудила його в Іспанії народним судом) і антиукраїнський "95 квартал".
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24.11.2025 10:14 Відповісти
Кіоскер-завгосп Єрмак розсердився? Спустив злого пса Татарова...
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24.11.2025 10:22 Відповісти
Андрій Борисович це вам не перестрашений скоморох з Кривого Рогу, це школа кагебе, це глиба!!!💩
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24.11.2025 10:23 Відповісти
Ген.Омель. говорить,що один з найкращих з бсф, генерал-лейтенант його.
То зразу видно по наглості погляду,формі поведінки,інтелекту понад два від свого підлеглого.
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24.11.2025 13:29 Відповісти
Агент "Козир" знову піднімає голову? Перший переляк пройшов...
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24.11.2025 10:34 Відповісти
Так "криша" його двухслойна і "печера" підготовлена, мівіну в бункері не буде їсти а тим більше тюремну баланду.
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24.11.2025 10:49 Відповісти
Невже ті кому віддали наказ і охоронці що оберігають мудака такі покидьки як і той хто наказав, скільки ще таких уродів породила Україна що готові за кістку зі столу продати душу і майбутнє своїх дітей
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24.11.2025 10:56 Відповісти
Козырь алибабаевич свое дело знает,шестерки на него работают и вякают.
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24.11.2025 11:10 Відповісти
Цим двом лаври Януковича не дають спокою, хочуть теж до Ростову. Як тільки буде перемир'я, так відразу мрія може й здійситись.
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24.11.2025 11:19 Відповісти
Хтось пояснить що входить в службові обов'язки голови офісу преЗедента?
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24.11.2025 11:40 Відповісти
зелю у очерло пердолить
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24.11.2025 13:38 Відповісти
Невже це так? - тоді треба гнати президента з його злочинною бандою. Геть Зелика!
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24.11.2025 12:23 Відповісти
Хм, https://t.me/bozhenabozhenabozhena/8746 Божена Ринська (живе десь у Балтиці)

насчёт Миндича, который еще и муж Кати Вербер по совместительству. Прям семейный сценарий, ети его. Передача из поколения в поколение нужных качеств.

Что у Вербер родители скупали антиквариат у бывших и в блокаду, что зять на укреп.сооружениях в Украине "зарабатывал".
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24.11.2025 12:52 Відповісти
в країні є хоч хтось, хто не продається ?
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24.11.2025 13:06 Відповісти
Сколько это будет продолжатся ? Потужни воры
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24.11.2025 13:07 Відповісти
Була можливість у президента скинуть токсичний баласт з зеленої повітряної кулі і ще політати, але ні - вирішив довести сітуацію до білого накалу. Єрмак на білому коні, висновків - нуль, всі кругом вороги та заважають царювати дуєту Зеленський -Єрмак.
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24.11.2025 13:09 Відповісти
Якщо брати те, що він з бсф,то і охорона найдосвідченішого підібрана ним звідти,має необмежені права,та озброєна до зубів.
Очевидно,що начальники силових наших в курсі...
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24.11.2025 13:49 Відповісти
Цікаво чи хтось колись десь зупинить цю тварюку???
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24.11.2025 14:48 Відповісти
Всі сліди ведуть до головного мародера зе оманського, який призначив на всі посади слухняних мародерів, які поповнюють його офшори. В Україні немає ні однієї галузі, де б не було мародерства. Без зе оманського міндіча з України ніхто б не випустив. Прикордонники, на запити, як міндіч перетнув кордон не дають відповідь, але на це питання прийдеться відповідати.
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24.11.2025 15:07 Відповісти
Тут без підозри , а по фактам знають всі, що підручні чиновники і смотрящі яких розтавив Єрмак по його вказівці вкрали мільярди долларів на ЗСУ, тобто на беспеці і житті країни, хто ти такий щоб після цього взагалі давати якісь розпорядження.
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24.11.2025 15:18 Відповісти
Скільки ми будемо це неподобство терпіти? Цей фсб- шний агент у нас і на чолі делегації, коли він став настільки токсичним, що ніхто в світі не хоче з ним зустрічатися. Але воно у нас що царем став? Це питання до СБУ, Малюк, що теж в долі з міндічем, що не бачить такі порушення законів?
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24.11.2025 15:18 Відповісти
діерьмака порібно стратити за мародерство і саботаж під час війни
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24.11.2025 15:40 Відповісти
Ображаєте найчестнішого:
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24.11.2025 15:41 Відповісти
Какая отвратительная рожа (С)
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24.11.2025 15:47 Відповісти
Я ще можу зрозуміти, придурковатого блазня вибрало тупе бидло, 73% яких повірило, що в них, буде кінець. Єпохи бідності. А хто вибрав цього свиноподібного ларьочника? По суті д,Ермак ніхто і зовуть його ніяк. Я розумію, блазень - тупий ідіот, вміє тільки морди корчити зі сцени, і йому, ідіоту, потрібен радник. Але- не такий свиноподібний ларьочник, який замість блазня-ідіота веде всі переговори. Я не бачив ні однієї фото з міжнародних переговорів, на яких відсутній завхоз д,Ермак.
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24.11.2025 15:56 Відповісти
ГАВРИЛА
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24.11.2025 17:29 Відповісти
 
 