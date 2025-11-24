Після розслідування НАБУ Єрмак дав завдання підготувати підозру керівникові САП Клименку, - ЗМІ
Після публікації частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента, глава ОП Андрій Єрмак доручив силовикам підготувати підозру керівникові САП Олександру Клименку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Української правди "Одна битва за іншою, або Зеленський між "Мідасом" і Трампом".
Як повідомили джерела УП, після публікації розслідування "Мідас" керівник Офісу Президента продовжував координувати підконтрольних ОП силовиків.
На одній з пресконференцій керівник САП Клименко заявив, що "Алі Баба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це не нормальна історія".
Це сталося того ж тижня, коли були оприлюднені плівки Міндіча.
Як зазначають джерела УП, "Алі Баба" - це не позивний Єрмака на плівках, а конспіративне прізвисько, яке використовують детективи та прокурори у внутрішніх комунікаціях, скорочуючи ім’я та по-батькові Єрмака – АБ.
Наприкінці першого тижня операції "Мідас", за інформацією співрозмовників, наближених до ОП, президент Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП.
Втім, "розмова не пішла", наголошує впливовий посадовець, знайомий із перебігом тієї зустрічі.
Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники в правоохоронних органах, Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Клименку.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Наносять шкоди Національним інтересам України, а потім тікають з України!! Так це ж уже було, і не раз! Симоненко, сівкович, деркач…..
хто винен? тиша....
скільки там намучено без реестрів???
"В курсі" по самі вуха!!!
Та ні. Буде шкодити максимально і відкрито. Чого вже ховатись.
Раби кварталівські все стерплять
Це покищо єдине, у чому злого клоуна не помітили.
ти терпіла???
карай кого вважаеш за потрібне
То зразу видно по наглості погляду,формі поведінки,інтелекту понад два від свого підлеглого.
насчёт Миндича, который еще и муж Кати Вербер по совместительству. Прям семейный сценарий, ети его. Передача из поколения в поколение нужных качеств.
Что у Вербер родители скупали антиквариат у бывших и в блокаду, что зять на укреп.сооружениях в Украине "зарабатывал".
Очевидно,що начальники силових наших в курсі...