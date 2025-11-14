Керівництво НАБУ і САП очікувало можливих обшуків і затримань до завершення операції "Мідас", - Клименко
Керівництво НАБУ та САП припускало ризики обшуків чи затримань ще до завершення операції "Мідас".
Про це заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Клименко розповів, що перед реалізацією операції велися численні наради, оскільки справа була складною і "потребувала залучення всього ресурсу". За його словами, одним з ключових питань було, чи встигне команда завершити операцію до можливих силових дій проти керівництва антикорупційних органів.
"І ключове для нас було, чи встигнемо ми до того, як затримають мене або Семена, реалізувати цю операцію", - зазначив він.
Керівник САП додав, що у разі затримання провадження могли б закрити.
"Ми розуміли, що може бути таке, що в понеділок до того, як це вийде, прийдуть до нас з якимись невідкладними обшуками, бо провадження б просто закрилось", - сказав Клименко.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Хто ж наказав знищити набу і одним днем підписав закон протягнутий через верховну зраду?
Де всі рівні перед Законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх" (с)
зеленський, Трибуна Верховної Ради, Інавгурація.
"Українська правда" раніше опублікувала матеріал, у якому https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/10/8006691/ з'ясувала, що заступник керівника САП Андрій Синюк неодноразово зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, який, за інформацією журналістів, може бути наближеним до Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95" та соратника президента Зеленського. Як відомо - Андрій Синюк є ставлеником офісу президента, але в конкурсі на посаду керівника САП з-за незалежного журі він програв Олександру Клименку. Відомо, що Президент Зеленський погодився підписати наказ про призначення Клименка прокурором САП лише на його обіцянку призначити Синюка своїм першим заступником.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/14/8007285/ Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що щодо його заступника Андрія Синюка у відомстві триває службове розслідування, результати якого можуть мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки.