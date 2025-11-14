Керівництво НАБУ і САП очікувало можливих обшуків і затримань до завершення операції "Мідас", - Клименко

Керівництво НАБУ та САП припускало ризики обшуків чи затримань ще до завершення операції "Мідас".

Про це заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Клименко розповів, що перед реалізацією операції велися численні наради, оскільки справа була складною і "потребувала залучення всього ресурсу". За його словами, одним з ключових питань було, чи встигне команда завершити операцію до можливих силових дій проти керівництва антикорупційних органів.

"І ключове для нас було, чи встигнемо ми до того, як затримають мене або Семена, реалізувати цю операцію", - зазначив він.

Керівник САП додав, що у разі затримання провадження могли б закрити.

"Ми розуміли, що може бути таке, що в понеділок до того, як це вийде, прийдуть до нас з якимись невідкладними обшуками, бо провадження б просто закрилось", - сказав Клименко.

