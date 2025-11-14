Керівництво НАБУ і САП очікувало можливих обшуків і затримань до завершення операції "Мідас", - Клименко

Керівництво НАБУ та САП припускало ризики обшуків чи затримань ще до завершення операції "Мідас".

Про це заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Клименко розповів, що перед реалізацією операції велися численні наради, оскільки справа була складною і "потребувала залучення всього ресурсу". За його словами, одним з ключових питань було, чи встигне команда завершити операцію до можливих силових дій проти керівництва антикорупційних органів.

"І ключове для нас було, чи встигнемо ми до того, як затримають мене або Семена, реалізувати цю операцію", - зазначив він.

Керівник САП додав, що у разі затримання провадження могли б закрити.

"Ми розуміли, що може бути таке, що в понеділок до того, як це вийде, прийдуть до нас з якимись невідкладними обшуками, бо провадження б просто закрилось", - сказав Клименко.

+9
Пархатая Бенина шобла у власти- 100% агенты }{уйла.
14.11.2025 13:14 Відповісти
+9
Летом Зеля пытался сыграть на опережение, но слишком уж по-тупому сотворил фальстарт, и сделал себе только хуже, лишив возможности маневра.
14.11.2025 13:26 Відповісти
+8
А ви кажете що зеля не знав...
Хто ж наказав знищити набу і одним днем підписав закон протягнутий через верховну зраду?
14.11.2025 13:21 Відповісти
Ну це класика, задушити тих хто під тебе копає, але не вийшло.
14.11.2025 13:14 Відповісти
побачимо чим все закінчіться......щось таке відчуття що тільки викриттям.....та евакуацією всіх учасників......ну як не було раніше а тут знов
14.11.2025 13:31 Відповісти
А хто може провести силови дії проти керівництва антикорупційних органів крім *********** і його начальника Дєрмака??? На жаль це реалії часу і найбільший ворог України - знаходиться саме в Україні
14.11.2025 13:18 Відповісти
Ребята немного темнят. Без надежного прикрытия и гарантий от Запада они бы не полезли в такую войну с Зеленским.
14.11.2025 13:18 Відповісти
операция против мародеров Миндича = это война против Зеленского. ??? Так Ермак же сказал,, что Патужный сам арестовывал Миндича, но тот как-то замаскировался липовыми пейсами и сбежал
14.11.2025 13:27 Відповісти
Ага, такого кума как Чернышов и такого друга и соратника как Миндич Зеленскому подкинули проклятые вражины. А он, бедненький, ничего не мог с этим сделать. Хотел, сильно хотел, но не мог
14.11.2025 13:30 Відповісти
Вы правы.Запад дал инфу и поддержку НАБУ.иначе бы их давно схарчили.хотя и так пришлось несладко.и далеко еще не все закончено.ГнидыЧи так легко свою добычу не выпустят.я вообще полагаю,что у нас официально должно работать ФБР и как гнид давить кагал.пово-америкосские доллары.у них есть закон.могут возбуждать дела независимо от страны
14.11.2025 14:43 Відповісти
повод-доллары
14.11.2025 14:44 Відповісти
Это говорит о том, что часть "потужних" менеджеров "в доле". А может и .....
14.11.2025 13:21 Відповісти
Оце дипломат! А чиїх силових дій він мав на увазі, не знаєте? Диверсантів з лднр? Хоча...
14.11.2025 13:21 Відповісти
Я думаю набу таємно підпорядковується фбр , інакше самі вони би не змогли залізти..
14.11.2025 13:21 Відповісти
та ви що.......
14.11.2025 13:33 Відповісти
" Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед Законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх" (с)
зеленський, Трибуна Верховної Ради, Інавгурація.
14.11.2025 13:23 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/14/8007285/ Заступник керівника САП Андрій Синюк під час розслідування Міндічгейту неодноразово зустрічався з людьми, які можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу 95" та наближеним до президента Володимира Зеленського. Також, за даними УП, Синюк мав доступ до матеріалів окремих кримінальних проваджень.
"Українська правда" раніше опублікувала матеріал, у якому https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/10/8006691/ з'ясувала, що заступник керівника САП Андрій Синюк неодноразово зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, який, за інформацією журналістів, може бути наближеним до Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95" та соратника президента Зеленського. Як відомо - Андрій Синюк є ставлеником офісу президента, але в конкурсі на посаду керівника САП з-за незалежного журі він програв Олександру Клименку. Відомо, що Президент Зеленський погодився підписати наказ про призначення Клименка прокурором САП лише на його обіцянку призначити Синюка своїм першим заступником.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/14/8007285/ Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що щодо його заступника Андрія Синюка у відомстві триває службове розслідування, результати якого можуть мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки.
14.11.2025 13:38 Відповісти
Порошенко підкинув Міндіча?)
14.11.2025 13:47 Відповісти
Це - якщо припустити, що операція фсб "Буратіно" полягала в інкорпоруванні в склад української влади саме Порошенка, а не Зеленського
14.11.2025 13:56 Відповісти
Це явка з повинною Подоляка.?
14.11.2025 14:35 Відповісти
Думаю,що організація помсти співробітникам НАБУ та САП є,для декого , питанням вже навіть не психологічним,а психічним - нав'язливою ідеєю...смислом існування...І для цього все є! І влада,і шалені гроші, і люта злоба...Тримайтеся,хлопці. Українці з вами!
14.11.2025 14:31 Відповісти
 
 