"Міндічгейт" підриває довіру до України перед Заходом під час російських атак, - The Times
Україна продовжує потерпати від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, але не меншої шкоди завдає внутрішня корупція.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.
У виданні пишуть: "Ці викриття завдають серйозної шкоди президентові, який і так перебуває під тиском, не лише через його зв’язок із фігурантами, а й через те, що в липні він намагався підпорядкувати НАБУ собі та обмежити його незалежні слідчі повноваження". На думку редакції, ці події підживлюють сумніви Заходу щодо ефективності використання допомоги.
The Times нагадує, що корупція залишається давньою системною проблемою України, яка не зникла навіть після початку повномасштабної війни. "Однак російська агресія не знищила корупцію спалахом патріотизму: навпаки, можливостей заробляти на дефіцитах і труднощах побільшало, як і випадків хабарів за звільнення молодих чоловіків від мобілізації", - підкреслюють у матеріалі.
У статті також зазначається, що як ЄС, так і НАТО вимагають реальної боротьби з корупцією для подальшого зближення з Україною.
Українська журналістка, згадана в тексті, назвала викриття "особистим соромом" Зеленського, наголосивши: якщо винні не опиняться за ґратами, "українці перестануть воювати". На Заході, своєю чергою, ці події можуть використати як аргумент проти подальшого фінансування України.
У виданні підсумовують: "Світло має залишатися увімкненим - і в українських домівках, і в офісах НАБУ, яке перевіряє тих, хто відповідає за життєво важливу енергетику".
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
