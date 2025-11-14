УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12923 відвідувача онлайн
Новини Міндічгейт
2 772 24

"Міндічгейт" підриває довіру до України перед Заходом під час російських атак, - The Times

міндіч

Україна продовжує потерпати від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, але не меншої шкоди завдає внутрішня корупція.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У виданні пишуть: "Ці викриття завдають серйозної шкоди президентові, який і так перебуває під тиском, не лише через його зв’язок із фігурантами, а й через те, що в липні він намагався підпорядкувати НАБУ собі та обмежити його незалежні слідчі повноваження". На думку редакції, ці події підживлюють сумніви Заходу щодо ефективності використання допомоги.

The Times нагадує, що корупція залишається давньою системною проблемою України, яка не зникла навіть після початку повномасштабної війни. "Однак російська агресія не знищила корупцію спалахом патріотизму: навпаки, можливостей заробляти на дефіцитах і труднощах побільшало, як і випадків хабарів за звільнення молодих чоловіків від мобілізації", - підкреслюють у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки справи Міндіча: Кабмін посилив контроль за закупівлями держкомпаній

У статті також зазначається, що як ЄС, так і НАТО вимагають реальної боротьби з корупцією для подальшого зближення з Україною.

Українська журналістка, згадана в тексті, назвала викриття "особистим соромом" Зеленського, наголосивши: якщо винні не опиняться за ґратами, "українці перестануть воювати". На Заході, своєю чергою, ці події можуть використати як аргумент проти подальшого фінансування України.

У виданні підсумовують: "Світло має залишатися увімкненим - і в українських домівках, і в офісах НАБУ, яке перевіряє тих, хто відповідає за життєво важливу енергетику".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": ЄС очікує від України прозорості та реформ, - Politico

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Міндіча: Десятки мільйонів застави за двох підозрюваних внесла фірма з капіталом 1000 гривень, –"Схеми"

Автор: 

корупція (5061) Міндіч Тімур (334)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Партнери, безумовно, вітають боротьбу з корупцією про яку свідчить "міндічгейт". Але на жаль поведінка Зєлєнского і ті "санкції" які він ввів проти своїх друзів просто смішні і не повертають в бюджет ні-фі-га. А це викликає підозру у кожної притомної людини. Це ж виходить що "вкрав у воюючої країни і завдяки зєлєнскому втік". Через три роки, згідно законам які затвердили в "зеленій ВР" "слуги народу", міндіч повернеться з Ізраїлю "білим і пухнастим", бо сплине строк давності притягнення за корупційні злочини... У міндіча і його дружини з російським паспортом в Україні десятки обєктів власності. Про конфіскацію у друга і спільника Зєлєнский не згадує. В міжнародний розшук міндіча і цукерманів також не подано.
показати весь коментар
14.11.2025 12:13 Відповісти
+6
показати весь коментар
14.11.2025 12:40 Відповісти
+5
Війна - гроші допомоги пішли в Україну - от і ******* шо дурні
показати весь коментар
14.11.2025 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"хм мабуть мені все таки треба менше красти... ні не так... ви всі будете сидіть без світла трохи довше"
показати весь коментар
14.11.2025 12:04 Відповісти
та що світло..
тут хло день що день вбиває мирних людей..,
а вони такі добряки, все стерплять..
показати весь коментар
14.11.2025 12:17 Відповісти
Логіка космічєска.
Але, на жаль, так і є
показати весь коментар
14.11.2025 13:50 Відповісти
Українці чекають на допомогу Західних Партнерів щодо повернення КабМіндічів до України, щоб їх та їх родичів і вертухаїв з кривоОхоронних структур, які були у них на цирлах, суворо покарав Зеленський з групою осіб помічників ригоАНАЛІВ!!
показати весь коментар
14.11.2025 12:05 Відповісти
президент не може карати..
він жеж не прокурор, і не суддя..

він може тільки амністувати.
показати весь коментар
14.11.2025 12:13 Відповісти
Він, як був члєнограєм-ухилянтом, ним і залишився!! Коломойський, може підтвердити і засвідчити! Репертуар - пожиттєвий!
показати весь коментар
14.11.2025 12:26 Відповісти
так, це факти.
але що робити,
коли цього хотів наріт?
всі все знали, і що,
сподівалися,
що якийсь циркач захистить їх від вбивць Москви?
ні цар, ні бояри, ні мафія,
не захистить від винищення український народ,
якщо він сам,
в більшості своїй,
цього не хоче.
показати весь коментар
14.11.2025 12:44 Відповісти
Війна - гроші допомоги пішли в Україну - от і ******* шо дурні
показати весь коментар
14.11.2025 12:09 Відповісти
деркач організував схему,
а потім кинув виконавців..
і хто лох..?
показати весь коментар
14.11.2025 12:09 Відповісти
Партнери, безумовно, вітають боротьбу з корупцією про яку свідчить "міндічгейт". Але на жаль поведінка Зєлєнского і ті "санкції" які він ввів проти своїх друзів просто смішні і не повертають в бюджет ні-фі-га. А це викликає підозру у кожної притомної людини. Це ж виходить що "вкрав у воюючої країни і завдяки зєлєнскому втік". Через три роки, згідно законам які затвердили в "зеленій ВР" "слуги народу", міндіч повернеться з Ізраїлю "білим і пухнастим", бо сплине строк давності притягнення за корупційні злочини... У міндіча і його дружини з російським паспортом в Україні десятки обєктів власності. Про конфіскацію у друга і спільника Зєлєнский не згадує. В міжнародний розшук міндіча і цукерманів також не подано.
показати весь коментар
14.11.2025 12:13 Відповісти
Зеленський, маже у Макрона попросить допомогти, щоб піймати і повернути в Україну, громадян України з КабМіндічем і гопниками зелупнями!?!?!
показати весь коментар
14.11.2025 14:11 Відповісти
В ОПі стверджують що Міндіч і Цукерберги насамперед громадяни Ізраїлю, а не України...
показати весь коментар
14.11.2025 17:06 Відповісти
Зеленський був обізнаний 100%
показати весь коментар
14.11.2025 12:21 Відповісти
Угу, саме тому клоуна вже через 3 дні прийматимуть в Парижі.
показати весь коментар
14.11.2025 12:24 Відповісти
" не так страшні московські воші як українські гниди" оця гнидота скоріше Україну сама розвалить чим рашка.
показати весь коментар
14.11.2025 12:32 Відповісти
Така сумна реальність влади ЗЕ)) одних заганяють в окопи, щоб інші могли красти)))
показати весь коментар
14.11.2025 12:33 Відповісти
Хай The Times напише як в країнах НАТО розпилюють півтора трильйона на оборону і ніфіга толком нічого немають і не виробляють.
показати весь коментар
14.11.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 12:40 Відповісти
за одне це усю земиндичевську кодлу потрібно лінчувати...
показати весь коментар
14.11.2025 12:50 Відповісти
Хуцпа ! Обікрало і на родіну обітованную.
показати весь коментар
14.11.2025 13:10 Відповісти
А віслюк не підриває?
показати весь коментар
14.11.2025 13:12 Відповісти
Ну подриває і шо. Що ви реально а не декларативно запад робите для протидії?!! Ні чо го!!!

Ви все знаєте і нічого не робите бо або в долі (шо найбільш вирогідно) або спецом закриваєте очі аби Україна воювала стільки скільки буде потрибно.
А то шо крадуть бумажки то такє накладні витрати
показати весь коментар
14.11.2025 13:47 Відповісти
 
 