"Міндічгейт" підриває довіру до України перед Заходом під час російських атак, - The Times

Україна продовжує потерпати від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, але не меншої шкоди завдає внутрішня корупція.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

У виданні пишуть: "Ці викриття завдають серйозної шкоди президентові, який і так перебуває під тиском, не лише через його зв’язок із фігурантами, а й через те, що в липні він намагався підпорядкувати НАБУ собі та обмежити його незалежні слідчі повноваження". На думку редакції, ці події підживлюють сумніви Заходу щодо ефективності використання допомоги.

The Times нагадує, що корупція залишається давньою системною проблемою України, яка не зникла навіть після початку повномасштабної війни. "Однак російська агресія не знищила корупцію спалахом патріотизму: навпаки, можливостей заробляти на дефіцитах і труднощах побільшало, як і випадків хабарів за звільнення молодих чоловіків від мобілізації", - підкреслюють у матеріалі.

У статті також зазначається, що як ЄС, так і НАТО вимагають реальної боротьби з корупцією для подальшого зближення з Україною.

Українська журналістка, згадана в тексті, назвала викриття "особистим соромом" Зеленського, наголосивши: якщо винні не опиняться за ґратами, "українці перестануть воювати". На Заході, своєю чергою, ці події можуть використати як аргумент проти подальшого фінансування України.

У виданні підсумовують: "Світло має залишатися увімкненим - і в українських домівках, і в офісах НАБУ, яке перевіряє тих, хто відповідає за життєво важливу енергетику".

