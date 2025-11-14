Украина продолжает страдать от российских ударов по энергетической инфраструктуре, но не меньший ущерб наносит внутренняя коррупция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

В издании пишут: "Эти разоблачения наносят серьезный ущерб президенту, который и так находится под давлением, не только из-за его связи с фигурантами, но и из-за того, что в июле он пытался подчинить НАБУ себе и ограничить его независимые следственные полномочия". По мнению редакции, эти события подпитывают сомнения Запада в эффективности использования помощи.

The Times напоминает, что коррупция остается давней системной проблемой Украины, которая не исчезла даже после начала полномасштабной войны. "Однако российская агрессия не уничтожила коррупцию всплеском патриотизма: наоборот, возможностей зарабатывать на дефицитах и трудностях стало больше, как и случаев взяток за освобождение молодых мужчин от мобилизации", - подчеркивают в материале.

В статье также отмечается, что как ЕС, так и НАТО требуют реальной борьбы с коррупцией для дальнейшего сближения с Украиной.

Украинская журналистка, упомянутая в тексте, назвала разоблачение "личным позором" Зеленского, подчеркнув: если виновные не окажутся за решеткой, "украинцы перестанут воевать". На Западе, в свою очередь, эти события могут использовать как аргумент против дальнейшего финансирования Украины.

В издании подытоживают: "Свет должен оставаться включенным - и в украинских домах, и в офисах НАБУ, которое проверяет тех, кто отвечает за жизненно важную энергетику".

Миндичгейт

