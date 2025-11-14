РУС
"Миндичгейт" подрывает доверие к Украине перед Западом во время российских атак, - The Times

міндіч

Украина продолжает страдать от российских ударов по энергетической инфраструктуре, но не меньший ущерб наносит внутренняя коррупция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

В издании пишут: "Эти разоблачения наносят серьезный ущерб президенту, который и так находится под давлением, не только из-за его связи с фигурантами, но и из-за того, что в июле он пытался подчинить НАБУ себе и ограничить его независимые следственные полномочия". По мнению редакции, эти события подпитывают сомнения Запада в эффективности использования помощи.

The Times напоминает, что коррупция остается давней системной проблемой Украины, которая не исчезла даже после начала полномасштабной войны. "Однако российская агрессия не уничтожила коррупцию всплеском патриотизма: наоборот, возможностей зарабатывать на дефицитах и трудностях стало больше, как и случаев взяток за освобождение молодых мужчин от мобилизации", - подчеркивают в материале.

В статье также отмечается, что как ЕС, так и НАТО требуют реальной борьбы с коррупцией для дальнейшего сближения с Украиной.

Украинская журналистка, упомянутая в тексте, назвала разоблачение "личным позором" Зеленского, подчеркнув: если виновные не окажутся за решеткой, "украинцы перестанут воевать". На Западе, в свою очередь, эти события могут использовать как аргумент против дальнейшего финансирования Украины.

В издании подытоживают: "Свет должен оставаться включенным - и в украинских домах, и в офисах НАБУ, которое проверяет тех, кто отвечает за жизненно важную энергетику".

Миндичгейт

коррупция (8755) Миндич Тимур (99)
Топ комментарии
+3
Війна - гроші допомоги пішли в Україну - от і ******* шо дурні
14.11.2025 12:09 Ответить
+3
Партнери, безумовно, вітають боротьбу з корупцією про яку свідчить "міндічгейт". Але на жаль поведінка Зєлєнского і ті "санкції" які він ввів проти своїх друзів просто смішні і не повертають в бюджет ні-фі-га. А це викликає підозру у кожної притомної людини. Це ж виходить що "вкрав у воюючої країни і завдяки зєлєнскому втік". Через три роки, згідно законам які затвердили в "зеленій ВР" "слуги народу", міндіч повернеться з Ізраїлю "білим і пухнастим", бо сплине строк давності притягнення за корупційні злочини... У міндіча і його дружини з російським паспортом в Україні десятки обєктів власності. Про конфіскацію у друга і спільника Зєлєнский не згадує. В міжнародний розшук міндіча і цукерманів також не подано.
14.11.2025 12:13 Ответить
+1
Українці чекають на допомогу Західних Партнерів щодо повернення КабМіндічів до України, щоб їх та їх родичів і вертухаїв з кривоОхоронних структур, які були у них на цирлах, суворо покарав Зеленський з групою осіб помічників ригоАНАЛІВ!!
14.11.2025 12:05 Ответить
А почему до Украины,до квартала,до шашлычника,до ларечника,до помощников сивковича и деркача,Украина и несчастные украинцы сами жертвы.
14.11.2025 12:03 Ответить
"хм мабуть мені все таки треба менше красти... ні не так... ви всі будете сидіть без світла трохи довше"
14.11.2025 12:04 Ответить
та що світло..
тут хло день що день вбиває мирних людей..,
а вони такі добряки, все стерплять..
14.11.2025 12:17 Ответить
Українці чекають на допомогу Західних Партнерів щодо повернення КабМіндічів до України, щоб їх та їх родичів і вертухаїв з кривоОхоронних структур, які були у них на цирлах, суворо покарав Зеленський з групою осіб помічників ригоАНАЛІВ!!
14.11.2025 12:05 Ответить
президент не може карати..
він жеж не прокурор, і не суддя..

він може тільки амністувати.
14.11.2025 12:13 Ответить
Він, як був члєнограєм-ухилянтом, ним і залишився!! Коломойський, може підтвердити і засвідчити! Репертуар - пожиттєвий!
14.11.2025 12:26 Ответить
так, це факти.
але що робити,
коли цього хотів наріт?
всі все знали, і що,
сподівалися,
що якийсь циркач захистить їх від вбивць Москви?
ні цар, ні бояри, ні мафія,
не захистить від винищення український народ,
якщо він сам,
в більшості своїй,
цього не хоче.
14.11.2025 12:44 Ответить
деркач організував схему,
а потім кинув виконавців..
і хто лох..?
14.11.2025 12:09 Ответить
Зеленський був обізнаний 100%
показать весь комментарий
Угу, саме тому клоуна вже через 3 дні прийматимуть в Парижі.
14.11.2025 12:24 Ответить
" не так страшні московські воші як українські гниди" оця гнидота скоріше Україну сама розвалить чим рашка.
14.11.2025 12:32 Ответить
Така сумна реальність влади ЗЕ)) одних заганяють в окопи, щоб інші могли красти)))
14.11.2025 12:33 Ответить
Хай The Times напише як в країнах НАТО розпилюють півтора трильйона на оборону і ніфіга толком нічого немають і не виробляють.
14.11.2025 12:37 Ответить
не "Міндічгейт" підриває довіру до України перед Заходом, а Кланово-Олігархічна Система влади.
14.11.2025 12:39 Ответить
14.11.2025 12:40 Ответить
за одне це усю земиндичевську кодлу потрібно лінчувати...
14.11.2025 12:50 Ответить
Хуцпа ! Обікрало і на родіну обітованную.
14.11.2025 13:10 Ответить
А віслюк не підриває?
14.11.2025 13:12 Ответить
 
 