"Миндичгейт" подрывает доверие к Украине перед Западом во время российских атак, - The Times
Украина продолжает страдать от российских ударов по энергетической инфраструктуре, но не меньший ущерб наносит внутренняя коррупция.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.
В издании пишут: "Эти разоблачения наносят серьезный ущерб президенту, который и так находится под давлением, не только из-за его связи с фигурантами, но и из-за того, что в июле он пытался подчинить НАБУ себе и ограничить его независимые следственные полномочия". По мнению редакции, эти события подпитывают сомнения Запада в эффективности использования помощи.
The Times напоминает, что коррупция остается давней системной проблемой Украины, которая не исчезла даже после начала полномасштабной войны. "Однако российская агрессия не уничтожила коррупцию всплеском патриотизма: наоборот, возможностей зарабатывать на дефицитах и трудностях стало больше, как и случаев взяток за освобождение молодых мужчин от мобилизации", - подчеркивают в материале.
В статье также отмечается, что как ЕС, так и НАТО требуют реальной борьбы с коррупцией для дальнейшего сближения с Украиной.
Украинская журналистка, упомянутая в тексте, назвала разоблачение "личным позором" Зеленского, подчеркнув: если виновные не окажутся за решеткой, "украинцы перестанут воевать". На Западе, в свою очередь, эти события могут использовать как аргумент против дальнейшего финансирования Украины.
В издании подытоживают: "Свет должен оставаться включенным - и в украинских домах, и в офисах НАБУ, которое проверяет тех, кто отвечает за жизненно важную энергетику".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
