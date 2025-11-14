Справа Міндіча: Десятки мільйонів застави за двох підозрюваних внесла фірма з капіталом 1000 гривень, –"Схеми"

Визначені судом застави за двох працівниць "бек-офісу" з легалізації коштів від корупційних схем Тімура Міндіча в енергетиці – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну – внесла новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом в одну тисячу гривень.

Зокрема, 13 листопада ТОВ "Вангар" внесло за Устименко 25 мільйонів гривень застави, а за Зоріну – 12 мільйонів гривень, повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

ТОВ "Вангар" – київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні цього року. Основний вид діяльності – "виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі". За даними YouControl, товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів.

Журналістам також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Додзвонитися директору та бенефіціару компанії Анатолію Соболю не вдалося. Жінка, яка значиться його дружиною, відповіла телефоном, що "не знає такого чоловіка". Син власника компанії вислухав запитання щодо внесення застави за підозрюваних Зоріну та Устименко й відповів, що не розуміє, про кого йдеться.

Відтак, підозрювані Устименко та Зоріна, ймовірно, вийдуть зі слідчого ізолятора вже сьогодні. Втім, вони будуть вимушені носити електронні браслети, здати закордонні паспорти та не зможуть залишати Київ.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП повідомляв, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку було у неї знайшли понад $100 тис. Натомість її офіційний дохід від підприємницької діяльності – менш як 400 тисяч гривень.

Леся Устименко під час обрання запобіжного заявила, що не має доходів. При цьому у 2023 році вона купила паркомісце за адресою "бек-офісу", середня вартість якого може становити $60-70 тис.

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації, серед них і Леся Устименко і Людимила Зоріна.