Не тільки "Квартал 95": Оприлюднено перелік легального бізнесу Міндіча в Україні

Без цензури про справу Міндіча

Бізнесмен Тімур Міндіч пов’язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев’ять.

Про це свідчать підрахунки аналітиків сервісу YouControl, який використовує дані державних реєстрів.

Крім того, Міндіч зареєстрований як ФОП із КВЕДом "Розповсюдження кіно- та відеофільмів".

Дві із 17 компаній Міндіча – "Мега Бренд" і "Мегатона" – ліквідовані у 2019 році. В останній його партнером був Петро Палиця. Це батько Ігоря Палиці – колишнього нардепа і давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського.

Серед активних бізнесів Міндіча – дев’ять компаній із сумарним виторгом 218,6 млн грн у 2024 році, зокрема:

  • "Квартал 95" – 120,8 млн грн;
  • "Драйв Продакшн" – 42,7 млн грн;
  • "Квартал ТВ" – 22,5 млн грн;
  • "Стедіум Фемілі" – 14,4 млн грн;
  • "Кварцит ДМ" – 10,4 млн грн;
  • "Віжн Квартал ТВ" – 5,3 млн грн;
  • "Кіностолиця" – 2,5 млн грн;
  • "Скай Фуд Сервісес" – 1 200 грн;
  • "Кофе Бар Плюс" – 300 грн.

Ще дві компанії (ЗНВКІФ "Генезіс", "Некст Лайн Продакшн") показали нульовий дохід минулого року, а ще чотири ("Гуд Лукінг", БО "Київ Тора Центр", "Контроль Сервіс", "Міжрегіональна торгово-промислова компанія МТК") взагалі не подали фінзвітність у 2024 році.

Міндіч також є бенефіціаром британської Meylor Global LLP і співвласником люксембурзької Mineral Assets Corporation SA. До грудня 2024 року вона була учасником російської компанії "Нью Даймонд Технолоджі", що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Міндіча по Mineral Assets Corporation SA є громадянин РФ Теймураз Хихинашвілі.

Найбільшим офіційним активом Міндіча є ТОВ "Квартал 95", де йому належить 50%. Ще 37,5% в цій компанії контролює колишній радник президента Сергій Шефір, а решту 12,5% – Андрій Яковлєв.

Як повідомлялося, Студія "Квартал-95" заявила, що "події", пов'язані з корупійнм скандалом довкола Міндіча, "не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди", адже він "не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди".

Своєю чергою творче об'єднання Stadium Family оголосило про припинення роботи через скандал із Міндічем. Ця компанія створювала гумористичний контент на платформі YouTube. Зокрема, серед популярних форматів такі шоу: "Мафія", "Шпигун", "Батли" і "Розряд".

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. 

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації. 

Квартал 95 - антиукраїнська шваль була і є. Хай не розказують які вони білі і пухнасті.
13.11.2025 19:06 Відповісти
Як усі переживають за бізнеси фламіндіча, це у нього як потєшниє промисли, а головний дохід зовсім з інших джерел
13.11.2025 19:13 Відповісти
Ні, Карлусон не втік від Z-е, він продемонстрував маршрут втечі з грошима банди Z-е, а також вієї шобли-*обли Z-е, коли почнеться 2-га фаза російської СВО
на Півночі України!
13.11.2025 19:28 Відповісти
Этот "Карлсон" не скоро вернется).
13.11.2025 19:28 Відповісти
Невже його бізнес- партнер Зе забувся про ці підприємства і не вніс їх до указу про санкції і конфіскацію в рахунок повернення змародереного? А ще в Києві працює бізнес- офіс ворога українців деркача. Правда деркач не є ворогом Зе і його шабли.
13.11.2025 19:28 Відповісти
а Израиль новых руководителей отправит,вместо отработанных,а то страшно,кто страной руководит непонятно
13.11.2025 19:39 Відповісти
Три торби по 16 кілограм.
Міндіча має помітити ці санкції?
13.11.2025 20:28 Відповісти
а оці дві останні - то типа по приколу?
13.11.2025 21:57 Відповісти
А шо на це скаже віслюк?
13.11.2025 23:30 Відповісти
Українці, корупцію викрили, але незабуваймо хто сьогодні блефує..А це Кремль орківський.. І тепер він буде ракетами розігрівати ненависть до влади, надіючись що фронт посиплеться То холонемо...пар спустили і холонемо.. Корчинський сказав все вірно..Не будемо союзниками нелюдів-кац..пів.. Підтримуємо ЗСУ... і глушимо кремлівських провокаторів..
14.11.2025 04:35 Відповісти
Корчинський сказав все вірно...
14.11.2025 07:57 Відповісти
Я так і не зрозумів,а навіщо йому бізнес?
14.11.2025 09:23 Відповісти

