"Миндичгейт": ЕС ожидает от Украины прозрачности и реформ, - Politico

ЕС стремится получить от Украины заверения относительно использования будущей финансовой поддержки после разоблачения коррупционной схемы, связанной с энергетическим сектором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Коррупционный скандал разделил европейских партнеров Киева

Для некоторых партнеров расследование является положительным сигналом независимости украинских антикоррупционных органов. Другие же ожидают конкретных обязательств по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Чиновники ЕС призывают к большей прозрачности в расходовании средств и реформе системы.

"Эндемическая коррупция", выявленная в ходе расследования, является "отвратительной" и "не будет способствовать" репутации страны среди международных партнеров", - заявил один из чиновников ЕС, говоря на условиях анонимности.

Это будет означать, что Еврокомиссия, несомненно, будет вынуждена пересмотреть подход к выделению средств на энергетический сектор Киева, утверждает чиновник, добавляя, что в будущем "Украина будет вынуждена уделять больше внимания и обеспечивать большую прозрачность в вопросе расходования средств".

"Мы ожидаем, что Украина продолжит антикоррупционные меры и реформы", - заявил в четверг, 13 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с Зеленским.

Президент "должен успокоить всех", добавил представитель правительства ЕС, "скорее всего, планом борьбы с коррупцией".

В издании отмечают, что скандал произошел в чувствительный для Украины момент. В следующем году страна рискует столкнуться с бюджетным кризисом на 41 млрд евро, а страны ЕС пока не могут прийти к соглашению по кредиту на 140 млрд евро для Киева за счет замороженных российских активов.

В среду, 12 ноября, Зеленский заявил, что "в энергетическом секторе должна быть максимальная прозрачность во всех процессах", добавив, что он поддерживает "каждое расследование, которое проводят правоохранительные и антикоррупционные органы".

Союзники Киева подтвердили поддержку

Несмотря на скандал в энергетическом секторе, который считают худшим для президента Зеленского с 2019 года, союзники Украины не планируют сокращать помощь. В четверг в Евросоюзе подтвердили выделение 6 млрд евро на поддержку Украины. Эстония предоставила дополнительно 150 тыс. евро для энергетического сектора, а Германия рассматривает возможность выделения 3 млрд евро в следующем году.

На саммите G7 и инвестиционной конференции ЕС-Украина союзники стремились продемонстрировать солидарность.

"Больно видеть, как коррупция влияет на энергетический сектор, особенно с приближением зимы и продолжением атак России. Но мы твердо стоим на стороне народа Украины - наша поддержка не прекратится", - подчеркнул министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Эксперты предупреждают, что остановка поддержки энергетического сектора будет иметь "ужасные" последствия в преддверии зимы. Москва в последние месяцы активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины, в частности газодобывающим объектам. Для поддержки закупки газа в экстренных случаях Украина получила 500 млн евро от ЕБРР.

Сторонники Украины в ЕС опасаются, что громкая критика может подпитать нарративы оппонентов Киева. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о "мафиозной сети, которая имеет связи с президентом Зеленским". Дипломаты ЕС отмечают, что оппоненты Украины будут использовать такие скандалы, чтобы дискредитировать страну и тормозить вступление в Союз.

По словам бывшего украинского высокопоставленного чиновника, Брюссель, вероятно, удвоит усилия, чтобы сделать финансирование энергетики зависимым от реформ, однако общее табу на публичную критику Украины останется.

Шанс очиститься и стать сильнее

Сторонники Украины говорят, что расследование ограничивается одной компанией, и утверждают, что международные партнеры не должны наказывать энергетический сектор из-за этого. Но некоторые союзники все еще хотят видеть больше реформ.

До сих пор расследование в основном сосредотачивалось на "Энергоатоме" с обвинением семи чиновников в манипулировании контрактами с целью получения откатов.

"Будет проведена очистка и перезагрузка руководства "Энергоатома", - заявил Зеленский в среду.

В целом, с 2022 года Еврокомиссия предоставила Киеву "более 3 миллиардов евро" помощи в энергетической сфере, сообщил представитель исполнительного органа ЕС.

Примерно десятая часть этой суммы была направлена через Энергетическое сообщество — международную организацию, которая поставляет Украине энергетическое оборудование, такое как трансформаторы, по запросу Киева. В целом, организация "мобилизовала" 1,5 миллиарда евро от западных партнеров Украины.

Директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский назвал скандал "досадным". Но в организации, базирующейся в Вене, "риск коррупции минимален", добавил он, поскольку сообщество сохраняет "полный контроль" над координацией, закупкой и мониторингом оборудования после его прибытия, а закупками занимается независимое агентство в Великобритании.

Между тем ЕБРР выделил 3,1 млрд евро на помощь энергетическому сектору Украины, что составляет около трети от общего объема поддержки с 2022 года, сообщил представитель банка.

"Очень строгие требования к закупкам", включая открытые тендеры и прямые платежи подрядчикам, по их словам, дают банку высокий уровень уверенности в отношении будущей помощи.

Однако другие утверждают, что для ликвидации коррупции в этом секторе еще предстоит пройти долгий путь.

В дальнейшем Украина должна сделать свой энергетический сектор более прозрачным и заверить своих европейских партнеров, что их деньги будут потрачены с умом, заявили два дипломата ЕС и два европейских чиновника.

"Это также шанс очиститься и стать сильнее", - сказал министр Вайчюнас.