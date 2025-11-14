"Міндічгейт": ЄС очікує від України прозорості та реформ, - Politico

ЄС чекає запевнень від України після корупційного скандалу в енергетиці

ЄС прагне отримати від України запевнення щодо використання майбутньої фінансової підтримки після викриття корупційної схеми, пов’язаної з енергетичним сектором. 

Корупційний скандал розділив європейських партнерів Києва

Для деяких партнерів розслідування є позитивним сигналом незалежності українських антикорупційних органів. Інші ж очікують конкретних зобов’язань щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Чиновники ЄС закликають до більшої прозорості у витрачанні коштів і реформи системи.

"Ендемічна корупція", виявлена в ході розслідування, є "огидною" та "не сприятиме" репутації країни серед міжнародних партнерів", -  заявив один із чиновників ЄС, говоривши на умовах анонімності.

Це означатиме, що Єврокомісія, безсумнівно, буде змушена переглянути підхід до виділення коштів на енергетичний сектор Києва, стверджує чиновник, додаючи, що в майбутньому "Україна буде змушена приділяти більше уваги та забезпечувати більшу прозорість у питанні витрачання коштів".

"Ми очікуємо, що Україна продовжить антикорупційні заходи й реформи", - заявив у четвер, 13 листопада, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови з Зеленським.

Президент "повинен заспокоїти всіх", додав представник уряду ЄС, "найімовірніше, планом боротьби з корупцією".

У виданні зазначають,  що скандал стався в чутливий для України момент. Наступного року країна ризикує зіштовхнутися з бюджетною кризою на 41 млрд євро, а країни ЄС наразі не можуть дійти згоди щодо кредиту на 140 млрд євро для Києва за рахунок заморожених російських активів.

У середу, 12 листопада, Зеленський заявив, що "в енергетичному секторі має бути максимальна прозорість у всіх процесах", додавши, що він підтримує "кожне розслідування, яке проводять правоохоронні та антикорупційні органи".

Союзники Києва підтвердили підтримку

Попри скандал у енергетичному секторі, який вважають найгіршим для президента Зеленського з 2019 року, союзники України не планують скорочувати допомогу. У четвер у Євросоюзі підтвердили виділення 6 млрд євро на підтримку України. Естонія надала додатково 150 тис. євро для енергетичного сектору, а Німеччина розглядає можливість виділення 3 млрд євро наступного року.

На саміті G7 та інвестиційній конференції ЄС-Україна союзники прагнули продемонструвати солідарність.

"Боляче бачити, як корупція впливає на енергетичний сектор, особливо з наближенням зими і продовженням атак Росії. Але ми твердо стоїмо на боці народу України - наша підтримка не припиниться", - наголосив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Експерти попереджають, що зупинка підтримки енергетичного сектору матиме "жахливі" наслідки напередодні зими. Москва останніми місяцями активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема газовидобувних об’єктах. Для підтримки закупівлі газу в екстрених випадках Україна отримала 500 млн євро від ЄБРР.

Прихильники України у ЄС побоюються, що гучна критика може підживити наративи опонентів Києва. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив про "мафіозну мережу, яка має зв’язки з президентом Зеленським". Дипломати ЄС зазначають, що опоненти України використовуватимуть такі скандали, аби дискредитувати країну та гальмувати вступ до Союзу.

За словами колишнього українського високопосадовця, Брюссель, ймовірно, подвоїть зусилля, щоб зробити фінансування енергетики залежним від реформ, проте загальне табу на публічну критику України залишиться.

Шанс очиститися і відбудуватися сильнішими

Прихильники України кажуть, що розслідування обмежується однією компанією, і стверджують, що міжнародні партнери не повинні карати енергетичний сектор через це. Але деякі союзники все ще хочуть бачити більше реформ.

До цього часу розслідування здебільшого зосереджувалося на "Енергоатомі" зі звинуваченням семи чиновників у маніпулюванні контрактами з метою отримання відкатів.

"Буде проведено очищення та перезавантаження керівництва "Енергоатому", — заявив Зеленський у середу.

Загалом, з 2022 року Єврокомісія надала Києву "понад 3 мільярди євро" допомоги в енергетичній сфері, повідомив представник виконавчого органу ЄС.

Приблизно десята частина цієї суми була спрямована через Енергетичне співтовариство — міжнародну організацію, яка постачає Україні енергетичне обладнання, таке як трансформатори, на запит Києва. Загалом, організація "мобілізувала" 1,5 мільярда євро від західних партнерів України.

Директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський назвав скандал "прикрим". Але в організації, що базується у Відні, "ризик корупції є мінімальним", додав він, оскільки співтовариство зберігає "повний контроль" над координацією, закупівлею та моніторингом обладнання після його прибуття, а закупівлями займається незалежна агенція у Великій Британії.

Тим часом ЄБРР виділив 3,1 млрд євро на допомогу енергетичному сектору України, що становить близько третини від загального обсягу підтримки з 2022 року, повідомив представник банку.

"Дуже суворі вимоги до закупівель", включаючи відкриті тендери та прямі платежі підрядникам, за їхніми словами, дають банку високий рівень впевненості щодо майбутньої допомоги.

Проте інші стверджують, що для ліквідації корупції в цьому секторі ще потрібно пройти довгий шлях.

Надалі Україна повинна зробити свій енергетичний сектор більш прозорим і запевнити своїх європейських партнерів, що їхні гроші будуть витрачені з розумом, заявили два дипломати ЄС і два європейські урядовці.

"Це також шанс очиститися і відбудуватися сильнішими", — сказав міністр Вайчюнас.

Вони не лише крадуть, а і зраджують
Всю цю зелену погань треба гнати
14.11.2025 09:23 Відповісти
Я дам вам парабеллум )
14.11.2025 10:42 Відповісти
За чинної влади вони не дочекаються. Однозначно.
14.11.2025 09:28 Відповісти
а який період був періодом робочих реформ???назвіть хоч один приклад періоду дее працювала схема вкрав-суд-строк з конфіскацією!?!?
14.11.2025 09:51 Відповісти
А члєнограй очікує грошей.
14.11.2025 09:30 Відповісти
Кабмин должен определиться - или бабки тырить или ********** заниматься. А то нехерово устроились, пацаны и девченки ...
14.11.2025 09:31 Відповісти
а що вони вміють ще щось???
14.11.2025 09:52 Відповісти
Наївні чи що? Якими можуть бути запевнення від професійного брехуна-скомароха чи його представників?
14.11.2025 09:39 Відповісти
З прорашистським членограєм .ЄС МОЖЕ ОЧІКУВАТИ ПРОЗОРОСТІ РЕФОРМ ,ДО ГРАБОВОЇ ДОШКИ УКРАЇНИ
14.11.2025 09:52 Відповісти
А українці очікують вироків суду для цих виродків. Ще починаючи з 22-го року повинні сидіти у в'язниці "халімони, борисови, рєзнікови, злати некрасові, крупи" та інші потвори. А список членів РНБО - готовий перелік кандидатів на довічне.
14.11.2025 09:52 Відповісти
Мрійник! За 30 років незалежності арендатори України зробили їх своїми кишеньковими.
Залишився один незалежний суддя на всю Незалежну - його фамілія Лінч!
14.11.2025 10:18 Відповісти
Мені такий варіант не подобається, але я з вами погоджусь
14.11.2025 10:30 Відповісти
Які реформи? - ліжка переставляють у борделі
14.11.2025 09:59 Відповісти
вже не переставляють, навіщо. всю країну зробили борделем і просто їдуть ночувати, кожну ніч в нове ліжко ))
14.11.2025 10:03 Відповісти
від кого? від зеЧМА? серйоно? їй Богу, як діти....чмо не здасть свого корефана ніколи! воно і громадянства його позбавить, щоб його не можливо було судити
14.11.2025 12:27 Відповісти
 
 