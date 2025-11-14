Руководство НАБУ и САП ожидало возможных обысков и задержаний до завершения операции "Мидас", - Клименко

Руководство НАБУ и САП предполагало риски обысков или задержаний еще до завершения операции "Мидас".

Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко

Клименко рассказал, что перед реализацией операции проводились многочисленные совещания, поскольку дело было сложным и "требовало привлечения всего ресурса". По его словам, одним из ключевых вопросов было, успеет ли команда завершить операцию до возможных силовых действий против руководства антикоррупционных органов.

"И ключевым для нас было, успеем ли мы до того, как задержат меня или Семена, реализовать эту операцию", - отметил он.

Руководитель САП добавил, что в случае задержания производство могли бы закрыть.

"Мы понимали, что может быть такое, что в понедельник до того, как это выйдет, придут к нам с какими-то неотложными обысками, потому что производство бы просто закрылось", - сказал Клименко.

