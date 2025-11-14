РУС
Новости Миндичгейт
1 454 17

Руководство НАБУ и САП ожидало возможных обысков и задержаний до завершения операции "Мидас", - Клименко

Клименко

Руководство НАБУ и САП предполагало риски обысков или задержаний еще до завершения операции "Мидас".

Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Клименко рассказал, что перед реализацией операции проводились многочисленные совещания, поскольку дело было сложным и "требовало привлечения всего ресурса". По его словам, одним из ключевых вопросов было, успеет ли команда завершить операцию до возможных силовых действий против руководства антикоррупционных органов.

"И ключевым для нас было, успеем ли мы до того, как задержат меня или Семена, реализовать эту операцию", - отметил он.

Руководитель САП добавил, что в случае задержания производство могли бы закрыть.

"Мы понимали, что может быть такое, что в понедельник до того, как это выйдет, придут к нам с какими-то неотложными обысками, потому что производство бы просто закрылось", - сказал Клименко.

Миндичгейт

Топ комментарии
+4
Пархатая Бенина шобла у власти- 100% агенты }{уйла.
14.11.2025 13:14 Ответить
+3
Ребята немного темнят. Без надежного прикрытия и гарантий от Запада они бы не полезли в такую войну с Зеленским.
14.11.2025 13:18 Ответить
+2
Это говорит о том, что часть "потужних" менеджеров "в доле". А может и .....
14.11.2025 13:21 Ответить
Ну це класика, задушити тих хто під тебе копає, але не вийшло.
14.11.2025 13:14 Ответить
побачимо чим все закінчіться......щось таке відчуття що тільки викриттям.....та евакуацією всіх учасників......ну як не було раніше а тут знов
14.11.2025 13:31 Ответить
А хто може провести силови дії проти керівництва антикорупційних органів крім *********** і його начальника Дєрмака??? На жаль це реалії часу і найбільший ворог України - знаходиться саме в Україні
14.11.2025 13:18 Ответить
операция против мародеров Миндича = это война против Зеленского. ??? Так Ермак же сказал,, что Патужный сам арестовывал Миндича, но тот как-то замаскировался липовыми пейсами и сбежал
14.11.2025 13:27 Ответить
Ага, такого кума как Чернышов и такого друга и соратника как Миндич Зеленскому подкинули проклятые вражины. А он, бедненький, ничего не мог с этим сделать. Хотел, сильно хотел, но не мог
14.11.2025 13:30 Ответить
А ви кажете що зеля не знав...
Хто ж наказав знищити набу і одним днем підписав закон протягнутий через верховну зраду?
14.11.2025 13:21 Ответить
Летом Зеля пытался сыграть на опережение, но слишком уж по-тупому сотворил фальстарт, и сделал себе только хуже, лишив возможности маневра.
14.11.2025 13:26 Ответить
Оце дипломат! А чиїх силових дій він мав на увазі, не знаєте? Диверсантів з лднр? Хоча...
14.11.2025 13:21 Ответить
Я думаю набу таємно підпорядковується фбр , інакше самі вони би не змогли залізти..
показать весь комментарий
14.11.2025 13:21 Ответить
та ви що.......
" Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед Законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх" (с)
зеленський, Трибуна Верховної Ради, Інавгурація.
14.11.2025 13:23 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/14/8007285/ Заступник керівника САП Андрій Синюк під час розслідування Міндічгейту неодноразово зустрічався з людьми, які можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу 95" та наближеним до президента Володимира Зеленського. Також, за даними УП, Синюк мав доступ до матеріалів окремих кримінальних проваджень.
"Українська правда" раніше опублікувала матеріал, у якому https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/10/8006691/ з'ясувала, що заступник керівника САП Андрій Синюк неодноразово зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, який, за інформацією журналістів, може бути наближеним до Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95" та соратника президента Зеленського. Як відомо - Андрій Синюк є ставлеником офісу президента, але в конкурсі на посаду керівника САП з-за незалежного журі він програв Олександру Клименку. Відомо, що Президент Зеленський погодився підписати наказ про призначення Клименка прокурором САП лише на його обіцянку призначити Синюка своїм першим заступником.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/14/8007285/ Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що щодо його заступника Андрія Синюка у відомстві триває службове розслідування, результати якого можуть мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:38 Ответить
Порошенко підкинув Міндіча?)
показать весь комментарий
14.11.2025 13:47 Ответить
 
 