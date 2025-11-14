Руководство НАБУ и САП ожидало возможных обысков и задержаний до завершения операции "Мидас", - Клименко
Руководство НАБУ и САП предполагало риски обысков или задержаний еще до завершения операции "Мидас".
Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Клименко рассказал, что перед реализацией операции проводились многочисленные совещания, поскольку дело было сложным и "требовало привлечения всего ресурса". По его словам, одним из ключевых вопросов было, успеет ли команда завершить операцию до возможных силовых действий против руководства антикоррупционных органов.
"И ключевым для нас было, успеем ли мы до того, как задержат меня или Семена, реализовать эту операцию", - отметил он.
Руководитель САП добавил, что в случае задержания производство могли бы закрыть.
"Мы понимали, что может быть такое, что в понедельник до того, как это выйдет, придут к нам с какими-то неотложными обысками, потому что производство бы просто закрылось", - сказал Клименко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Хто ж наказав знищити набу і одним днем підписав закон протягнутий через верховну зраду?
Де всі рівні перед Законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх" (с)
зеленський, Трибуна Верховної Ради, Інавгурація.
"Українська правда" раніше опублікувала матеріал, у якому https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/10/8006691/ з'ясувала, що заступник керівника САП Андрій Синюк неодноразово зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим, який, за інформацією журналістів, може бути наближеним до Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95" та соратника президента Зеленського. Як відомо - Андрій Синюк є ставлеником офісу президента, але в конкурсі на посаду керівника САП з-за незалежного журі він програв Олександру Клименку. Відомо, що Президент Зеленський погодився підписати наказ про призначення Клименка прокурором САП лише на його обіцянку призначити Синюка своїм першим заступником.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/14/8007285/ Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що щодо його заступника Андрія Синюка у відомстві триває службове розслідування, результати якого можуть мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки.