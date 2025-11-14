Новим міністром енергетики можуть призначити депутата від "Слуги народу", – ЗМІ

В Офісі президента почали "дуже серйозно" розглядати на посаду міністра енергетики кандидатури голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та його заступника Андрія Жупанина (обидва входять до фракції "Слуга народу").

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в уряді.

"Якщо ще вчора-позавчора прискіпливо розглядали Корецького (голова правління НАК "Нафтогаз України", – ред.) та Козицького (голова Львівської ОВА, – ред.), то сьогодні дуже серйозно оцінюють Геруса і Жупанина", – сказав співрозмовник агентства.

На його думку, обрати Геруса було б досить правильно, а стосовно Жупанина є сумніви.

Напередодні інше джерело зазначало, що Сергія Корецького дуже добре сприймають в ОП, і він є одним з реальних кандидатів. Втім, "було б не дуже доцільно" прибирати Корецького з "Нафтогазу", оскільки він має довіру з боку донорів, і компанії вдається залучати "купу грошей" на імпорт газу, додавав ще один співрозмовник.

Сам Герус в четвер не став говорити можливість свого призначення, але вказав, що ясність по кандидатах буде наступного тижня.

Серед кандидатів також називали відкликаного Міненерго ексчлена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, але зазначали, що він не сприймається в ОП. Водночас непогано оцінювали шанси нинішнього члена наглядової ради "Нафтогазу" Наталії Бойко.

Як повідомлялося, раніше очільниця Міненерго Світлана Гринчук написала заяву про відставку після того, як виявилося, що вона фігурувала в матеріалах операції "Мідас", тобто у так званих "плівках Міндіча".

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.