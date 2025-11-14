Сикорский: "Самый легкий способ потерять поддержку Запада - это терпеть коррупцию в Украине"
Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без принципиальной борьбы с коррупцией.
Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Сикорский сообщил, что донес этот месседж вице-премьеру Украины Тарасу Качке во время встречи. По его словам, "самый легкий способ потерять поддержку Запада - это терпеть коррупцию в Украине". Министр отметил, что последние отставки и задержания в Украине свидетельствуют о реакции власти, хотя и напомнил о попытках ограничить полномочия антикоррупционных органов.
Глава польской дипломатии подчеркнул, что от реакции украинской власти будет зависеть дальнейшая поддержка: "Если Украина будет терпеть коррупцию, она не войдет в ЕС. ЕС требует честности и процедур".
Сикорский также подчеркнул важность поддержки Украины для Польши, указав, что украинская оборона сдерживает российскую угрозу от польских границ. Он призвал сохранять солидарность с Украиной.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
а цигарки, тютюн, горілка, підробки брендів,..
все це, та подібне, було до Пороха, є воно і при Зеленському...
це система - бандитська,
піде Зеленський.. виберуть іншого..
це так вже 35 років..
а ця, московська система,
300 років будувалась
А з міндічем то взагалі цирк - дали втети, як громадянину України, а потім бутафорські "санції", як громадянину Іраїлю.
Чергова порція зеленої урини межи очі 73% дебілам...
які вори в законі прийняли в парламенті..
що мішає?
в парламенті була монобільшісь..
це ж не як за Порошенка..
Це шоблу влаштовує,щоб в разі чого,сказати населенню,типу,ми не винні, винен продажний Захід,який нас кинув і ми вимушені повернути в бік снг.
Але ж,всі мовчать,всі верстви населення,в т.ч.силові органи,офіцери,інтелігенція,ніби всіх влаштовує поточний стан справ.
Накрав і ти гражданін другої держави.
Ай щобло зелене !