РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11709 посетителей онлайн
Новости Коррупция в Украине Миндичгейт
916 22

Сикорский: "Самый легкий способ потерять поддержку Запада - это терпеть коррупцию в Украине"

сікорський

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без принципиальной борьбы с коррупцией.

Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сикорский сообщил, что донес этот месседж вице-премьеру Украины Тарасу Качке во время встречи. По его словам, "самый легкий способ потерять поддержку Запада - это терпеть коррупцию в Украине". Министр отметил, что последние отставки и задержания в Украине свидетельствуют о реакции власти, хотя и напомнил о попытках ограничить полномочия антикоррупционных органов.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что от реакции украинской власти будет зависеть дальнейшая поддержка: "Если Украина будет терпеть коррупцию, она не войдет в ЕС. ЕС требует честности и процедур".

Сикорский также подчеркнул важность поддержки Украины для Польши, указав, что украинская оборона сдерживает российскую угрозу от польских границ. Он призвал сохранять солидарность с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией, - Сикорский

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия дела Миндича: Кабмин усилил контроль за закупками госкомпаний

Автор: 

коррупция (8755) Сикорский Радослав (502) Украина (45206)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
беріть вище,вони нею живуть та керують,а повечорах крутять хрипасті потужні відосики про патриотизм партнерів,збільшення мобілізації і що хрипата просрочка нічого не знала...
показать весь комментарий
14.11.2025 12:34 Ответить
+5
Україна в глухому куті. Доки йде війна позбавитися Зелі і його зграї неможливо у законний спосіб. Сам він не піде, бо нема куди буде тікати. Ось його шістки і грабують "через силу" а потім тікають, хто в Ізраїль, хто в ЄС. А Зеля - як глухонімий? Прикидатися дурнемь теж спосіб захисту
показать весь комментарий
14.11.2025 12:39 Ответить
+4
Боремось - шо піздєц!
показать весь комментарий
14.11.2025 12:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
беріть вище,вони нею живуть та керують,а повечорах крутять хрипасті потужні відосики про патриотизм партнерів,збільшення мобілізації і що хрипата просрочка нічого не знала...
показать весь комментарий
14.11.2025 12:34 Ответить
Боремось - шо піздєц!
показать весь комментарий
14.11.2025 12:34 Ответить
Україна в глухому куті. Доки йде війна позбавитися Зелі і його зграї неможливо у законний спосіб. Сам він не піде, бо нема куди буде тікати. Ось його шістки і грабують "через силу" а потім тікають, хто в Ізраїль, хто в ЄС. А Зеля - як глухонімий? Прикидатися дурнемь теж спосіб захисту
показать весь комментарий
14.11.2025 12:39 Ответить
Залишився єдиний спосіб спасти Україну - це створення уряду національної єдності, до якого мають увійти всі політичні сили і все найкраще, що залишилося в Україні.
показать весь комментарий
14.11.2025 12:49 Ответить
Як тільки зверху заговорять про створення такого уряду - значить повні гайки й треба на когось повісити всіх собак. До того моменту - ніяких таких речей не буде)
показать весь комментарий
14.11.2025 13:03 Ответить
А Ви не розумієте на кому повинні висіти всі собаки?
показать весь комментарий
14.11.2025 13:12 Ответить
Дивне питання - завжди повинні висіти на відповідальних за ті чи інші рішення й дії.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:21 Ответить
ось в Закарпатті два Макдональди платять податків в бюджет як ціла лісна галузь області..
а цигарки, тютюн, горілка, підробки брендів,..
все це, та подібне, було до Пороха, є воно і при Зеленському...

це система - бандитська,
піде Зеленський.. виберуть іншого..
це так вже 35 років..
а ця, московська система,
300 років будувалась
показать весь комментарий
14.11.2025 13:09 Ответить
То який висновок?
показать весь комментарий
14.11.2025 13:20 Ответить
Позовчора посадили, вчора заставу внесли, а сьогодні чекаємо на волю... ось і вся боротьба з корупцією по-украiнськи.
показать весь комментарий
14.11.2025 12:41 Ответить
Вкрав 100 мільйонів, застава 10. Відкупився і на волю...
А з міндічем то взагалі цирк - дали втети, як громадянину України, а потім бутафорські "санції", як громадянину Іраїлю.
Чергова порція зеленої урини межи очі 73% дебілам...
показать весь комментарий
14.11.2025 12:53 Ответить
Далі Міндіч буде жити своє найкраще життя, підтершись санкціями Найвеличнішого.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:15 Ответить
закони потрібно міняти,

які вори в законі прийняли в парламенті..
що мішає?
в парламенті була монобільшісь..
це ж не як за Порошенка..
показать весь комментарий
14.11.2025 12:51 Ответить
Монобільшість мегакрадіїв.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:16 Ответить
Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу *після війни*. А зараз ні. Оскільки війна вічна - то можна й потолерувати трохи.
показать весь комментарий
14.11.2025 12:57 Ответить
От просто цікаво. З якою рийкою клован поїде на Захід? Про що він там буде співати?!
показать весь комментарий
14.11.2025 12:58 Ответить
"Брат Мітька помирає, юшки просить..."
показать весь комментарий
14.11.2025 13:17 Ответить
"Сікорський: "Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні".
Це шоблу влаштовує,щоб в разі чого,сказати населенню,типу,ми не винні, винен продажний Захід,який нас кинув і ми вимушені повернути в бік снг.
Але ж,всі мовчать,всі верстви населення,в т.ч.силові органи,офіцери,інтелігенція,ніби всіх влаштовує поточний стан справ.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:02 Ответить
Віслюку оманському хай це розповість....
показать весь комментарий
14.11.2025 13:07 Ответить
От тобі і подвійне громадянство ))
Накрав і ти гражданін другої держави.
Ай щобло зелене !
показать весь комментарий
14.11.2025 13:07 Ответить
зеленый клоун еще вас шантажировать будет куколдов аля "а чтоб я не сделал все равно хер вы меня скините иначе путлер пройдет парадным шагом по Киеву и дальше пойдет к вам". Он уже это во всю делает вчера новость видел что бубочка заявляет если не дадут 140 миллиардов Украине не сможет воевать
показать весь комментарий
14.11.2025 13:12 Ответить
Ця влада корупцію не поборе сама в себе
показать весь комментарий
14.11.2025 13:14 Ответить
 
 