Сикорский: "Самый легкий способ потерять поддержку Запада - это терпеть коррупцию в Украине"

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без принципиальной борьбы с коррупцией.

Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Сикорский сообщил, что донес этот месседж вице-премьеру Украины Тарасу Качке во время встречи. По его словам, "самый легкий способ потерять поддержку Запада - это терпеть коррупцию в Украине". Министр отметил, что последние отставки и задержания в Украине свидетельствуют о реакции власти, хотя и напомнил о попытках ограничить полномочия антикоррупционных органов.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что от реакции украинской власти будет зависеть дальнейшая поддержка: "Если Украина будет терпеть коррупцию, она не войдет в ЕС. ЕС требует честности и процедур".

Сикорский также подчеркнул важность поддержки Украины для Польши, указав, что украинская оборона сдерживает российскую угрозу от польских границ. Он призвал сохранять солидарность с Украиной.

Миндичгейт

