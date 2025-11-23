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Новини Міндічгейт
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НАБУ підготувало підозру Умєрову, - Гончаренко

Умєрова чекає підозра

НАБУ підготувало підозру секретарю РНБО Рустему Умєрову.

Це стверджує нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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У чому Умєрова підозрюють?

За словами Гончаренка, його звинувачують в розкраданні державних коштів.

"Крім цього, на Умєрова записана частина "общака", яку вивели в країни Перської затоки", - додав він.

"Не буду називати "кличку" Умєрова на плівках. Самі здогадаєтесь. Але скажу так: Рік тому я постійно говорив, що Умєрова треба звільнити. Всі мені відповідали, що немає більш порядної людини ніж він, що це великий професіонал і неймовірний спеціаліст. Я так розумію, що спеціаліст в розкраданні бюджету?", - в іншому дописі додав Гончаренко.

Також читайте: І Умєров, і Жумаділов є на записах НАБУ, - джерело

Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.

Також читайте: Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського Міндіча

Міндічгейт

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гончаренко умєров скрін

Автор: 

НАБУ (5743) Гончаренко Олексій (542) підозра (1018) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+41
так не можна ж !
він захищає мир домовляючись про нашу капітуляцію перед кацапами
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23.11.2025 11:23 Відповісти
+36
Два шашличних "професіонала" Єрмак і Умєров ведуть перемовини від імені України
Які питання їх цікавлять насправді?

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23.11.2025 11:26 Відповісти
+28
Цей Умеров своїми корупційними маєтками в Маямі й інших штатах Америки, куплених для себе і своїх родичів на крадені в ЗСУ гроші, повністю знищив кредит довіри, отриманий від незламного борця за права кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.
Тепер випускати цього дискредитованого корупціонера за кордон у складі делегації, яка вирішуватиме долю України, буде справжнім безумством.
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23.11.2025 11:38 Відповісти
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Пригадуєте, опублікований десь в 2020 році одним з друзів, список головних чиновницьких посад в державі, починаючи з посади президента? Кожній посаді відповідала конкретна особа та її національність. На превеликий жаль я не зберіг цей список, але пам*ятаю, що тільки десь 15% в загальній кількості перерахованих посад займали українці. Всі інші - рузскіє та інших національностей. Та й то, серед наявних в списку начебто українців фігурували типи, подібні до голови ВР Стефанчука Бегемотовича! Якого я українцем не вважаю!

На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б трошки проукраїнською.

І от тепер маємо результат!
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23.11.2025 14:24 Відповісти
Цей виродок теж колись втече до Туреччини, де житиме собі без проблем і в багатстві.
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23.11.2025 14:32 Відповісти
Рука Кремля, яка заважає Зеленскому підписати капітуляцію з Кремлем!!!
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23.11.2025 17:07 Відповісти
Ви народитись з таким збоченцем світоглядом чи насмоктались з ОПівської методички?
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23.11.2025 19:01 Відповісти
Народ вирішив активно дискутувати в коментах та зайняв позиції, щоб дочекатися, коли ж та зевлада відіжме все, що зможе, обдере нас до " липки ", а там врешті насититься та втече за кордон ! Ого, скільки ж треба часу чекати, а може стільки, скільки путлер проживе і рашка розпадеться ! А ще гордимося козацьким корінням...
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24.11.2025 01:40 Відповісти
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