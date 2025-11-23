НАБУ підготувало підозру Умєрову, - Гончаренко

НАБУ підготувало підозру секретарю РНБО Рустему Умєрову.

Це стверджує нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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У чому Умєрова підозрюють?

За словами Гончаренка, його звинувачують в розкраданні державних коштів.

"Крім цього, на Умєрова записана частина "общака", яку вивели в країни Перської затоки", - додав він.

"Не буду називати "кличку" Умєрова на плівках. Самі здогадаєтесь. Але скажу так: Рік тому я постійно говорив, що Умєрова треба звільнити. Всі мені відповідали, що немає більш порядної людини ніж він, що це великий професіонал і неймовірний спеціаліст. Я так розумію, що спеціаліст в розкраданні бюджету?", - в іншому дописі додав Гончаренко.

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Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.

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Міндічгейт

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