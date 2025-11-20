УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13418 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
4 601 21

Екскерівниця АРМА Дума, ймовірно, відвідувала "бек-офіс" Міндіча та Цукермана, - ЗМІ

Олена Дума могла відвідувати бек-офіс Цукермана

Колишня очільниця АРМА Олена Дума у травні 2025 року відвідувала будинок, в якому знаходився бек-офіс фігурантів "Міндічгейту", який ті використовували для відмивання коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це у своєму матеріалі повідомив журналіст Михайло Ткач.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео розслідувачі зафіксували, як посеред робочого дня Дума на автомобілі свого заступника приїздить до клініки DMC, яка, зз інформацією НАБУ, використовувалася фігурантами справи Міндіча як "бек-офіс".

Там вона провела близько 50 хвилин.

Відомо, що у липні 2025 року очільниця АРМА підтримала законопроєкт про ліквідацію незалежності антикорупційних органів.

30 липня Дума подала заяву про звільнення з посади. Це відбулося за кілька днів після того, як журналісти оприлюднили новину про те, що НАБУ прослуховувало Міндіча.

Читайте: Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP

Міндічгейт

Дивіться: Міндіч та Цукерман проводили таємні зустрічі на Трухановому острові у Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

АРМА (677) Дума Олена (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
вопрос в другом, хоть один говноед среди наивысших постов не окажется заляпаный в этих схемах ?
показати весь коментар
20.11.2025 14:03 Відповісти
+21
Рівень авто заступників та відсутність авто у захисників на фронті досить красномовне.
показати весь коментар
20.11.2025 14:03 Відповісти
+18
У буцигарню і нехай там дума думу думає!
показати весь коментар
20.11.2025 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У буцигарню і нехай там дума думу думає!
показати весь коментар
20.11.2025 14:02 Відповісти
Рівень авто заступників та відсутність авто у захисників на фронті досить красномовне.
показати весь коментар
20.11.2025 14:03 Відповісти
вопрос в другом, хоть один говноед среди наивысших постов не окажется заляпаный в этих схемах ?
показати весь коментар
20.11.2025 14:03 Відповісти
Думи мої думи - лихо мені з вами - Т. Г. Шевченко
показати весь коментар
20.11.2025 14:04 Відповісти
Зелений спрут на тілі України😡😡😡😡
показати весь коментар
20.11.2025 14:04 Відповісти
АРМА - це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Це центральний орган виконавчої влади, який займається пошуком, арештом та управлінням активами, отриманими незаконним шляхом, що допомагає боротися з корупцією та зміцнювати фінансову безпеку країни.
показати весь коментар
20.11.2025 14:19 Відповісти
все прогнило наскрізь !!
показати весь коментар
20.11.2025 14:07 Відповісти
"Остров Невезения в океане есть
Он покрытый ЗЕлэнью!
Абсолютно весь.... !!!"

.
показати весь коментар
20.11.2025 14:08 Відповісти
та ви шо ?!!!!!!

.
показати весь коментар
20.11.2025 14:07 Відповісти
Вона надавала «усілякі послуги» в цій будівлі після курсів для послиць, отим особам, з характерним обрізанням плоті, які тепер в Ізраїлі сміються з Свириденко і шмигаля та Українців!! Зеленський з стефанчуками і умеровим, можуть це підтвердити!!!
показати весь коментар
20.11.2025 14:07 Відповісти
це дивно, хіба могли люди, які так щиро і чесно служили Україні, зробити такі маленькі 50 мільйонів на заставу, це ж любому українцю доступно) всього лише 50 мійльонів, правда дивує?) і ця наволоч так легко такі гроші викладає, уявіть, скільки ця наволоч вкрала, **** там хоч грам совісті є?)
показати весь коментар
20.11.2025 14:17 Відповісти
Здається мені, що легше оприлюднити список тих посадовців, які не відвідували бек-офіс міндіча-цукермана?
показати весь коментар
20.11.2025 14:42 Відповісти
не будемо економити на папері !

.
показати весь коментар
20.11.2025 15:11 Відповісти
На всі посади розставлені агенти параши. У владі сидять щурі ФСБешні.
показати весь коментар
20.11.2025 14:47 Відповісти
Та всі вони з опи там відмивали своє крадене бабло. Ссуки!
показати весь коментар
20.11.2025 14:49 Відповісти
Цілий карабельнососновий ліс утворився
показати весь коментар
20.11.2025 14:50 Відповісти
усе, як заповідав ЗЄлєнін !

міліард дерев... соснових !
вся Україна в ЗЄлєні, вкрита соснами

.
показати весь коментар
20.11.2025 15:09 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/entity/arma/ АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами)

Тю. Ви як оті діти. Чого вона туди ходила? Виявляти та розшукувати активи! Чого ж ще
показати весь коментар
20.11.2025 16:17 Відповісти
... співучасниця .
показати весь коментар
20.11.2025 18:46 Відповісти
Мабуть при собі був ключ від хвіртки.
показати весь коментар
20.11.2025 19:08 Відповісти
 
 