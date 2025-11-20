Екскерівниця АРМА Дума, ймовірно, відвідувала "бек-офіс" Міндіча та Цукермана, - ЗМІ
Колишня очільниця АРМА Олена Дума у травні 2025 року відвідувала будинок, в якому знаходився бек-офіс фігурантів "Міндічгейту", який ті використовували для відмивання коштів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це у своєму матеріалі повідомив журналіст Михайло Ткач.
На відео розслідувачі зафіксували, як посеред робочого дня Дума на автомобілі свого заступника приїздить до клініки DMC, яка, зз інформацією НАБУ, використовувалася фігурантами справи Міндіча як "бек-офіс".
Там вона провела близько 50 хвилин.
Відомо, що у липні 2025 року очільниця АРМА підтримала законопроєкт про ліквідацію незалежності антикорупційних органів.
30 липня Дума подала заяву про звільнення з посади. Це відбулося за кілька днів після того, як журналісти оприлюднили новину про те, що НАБУ прослуховувало Міндіча.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Он покрытый ЗЕлэнью!
Абсолютно весь.... !!!"
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міліард дерев... соснових !
вся Україна в ЗЄлєні, вкрита соснами
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Тю. Ви як оті діти. Чого вона туди ходила? Виявляти та розшукувати активи! Чого ж ще