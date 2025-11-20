Екскерівниця АРМА Дума, ймовірно, відвідувала "бек-офіс" Міндіча та Цукермана, - ЗМІ

Колишня очільниця АРМА Олена Дума у травні 2025 року відвідувала будинок, в якому знаходився бек-офіс фігурантів "Міндічгейту", який ті використовували для відмивання коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це у своєму матеріалі повідомив журналіст Михайло Ткач.

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На відео розслідувачі зафіксували, як посеред робочого дня Дума на автомобілі свого заступника приїздить до клініки DMC, яка, зз інформацією НАБУ, використовувалася фігурантами справи Міндіча як "бек-офіс".

Там вона провела близько 50 хвилин.

Відомо, що у липні 2025 року очільниця АРМА підтримала законопроєкт про ліквідацію незалежності антикорупційних органів.

30 липня Дума подала заяву про звільнення з посади. Це відбулося за кілька днів після того, як журналісти оприлюднили новину про те, що НАБУ прослуховувало Міндіча.

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Міндічгейт

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