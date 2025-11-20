Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP

На президента Володимира Зеленського збільшується тиск, щоб він вжив рішучих заходів для демонстрації відповідальності у зв'язку із корупційним скандалом, який становить найбільшу загрозу для його уряду від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що минулого тижня Зеленський ініціював звільнення двох високопосадовців та запровадив санкції проти своїх близьких союзників після того, як слідчі виявили, що з енергетичного сектору країни було розкрадено 100 млн доларів через відкати, які виплачували підрядники.

"Але це не вгамувало політичну бурю. Після понад трьох років війни, в якій українці регулярно стикаються з відключеннями електроенергії внаслідок обстрілів Росії, корупція в енергетичному секторі не подобається громадськості.

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Зростають заклики до Зеленського усунути з посади свого давнього керівника апарату Андрія Єрмака, якого багато хто вважає фактичним віцепрезидентом України", - зазначають автори.

Журналісти пишуть, що ні Зеленського, ні Єрмака слідчі не звинувачували у правопорушеннях. Проте опоненти президента та його оточення побоюються, що скандал може послабити їхню парламентську коаліцію.

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За їхніми словами, для відновлення довіри громадськості необхідно притягнути до відповідальності більш високопоставлених керівників.

Критики Зеленського кажуть, що також важливо зміцнити довіру до України з боку західних партнерів, чия підтримка є життєво важливою для воєнних зусиль і, зрештою, для переговорів про припинення конфлікту.

Двоє посадовців Офісу Президента заявили, що Зеленський не ухвалював жодного рішення про звільнення Єрмака.

Журналісти зазначають, що Єрмак намагається зміцнити свою підтримку в уряді.

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