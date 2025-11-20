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Новини Міндічгейт Звільнення Єрмака
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Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP

Міндічгейт є найбільшою загрозою для Зеленського

На президента Володимира Зеленського збільшується тиск, щоб він вжив рішучих заходів для демонстрації відповідальності у зв'язку із корупційним скандалом, який становить найбільшу загрозу для його уряду від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що минулого тижня Зеленський ініціював звільнення двох високопосадовців та запровадив санкції проти своїх близьких союзників після того, як слідчі виявили, що з енергетичного сектору країни було розкрадено 100 млн доларів через відкати, які виплачували підрядники.

"Але це не вгамувало політичну бурю. Після понад трьох років війни, в якій українці регулярно стикаються з відключеннями електроенергії внаслідок обстрілів Росії, корупція в енергетичному секторі не подобається громадськості.

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Зростають заклики до Зеленського усунути з посади свого давнього керівника апарату Андрія Єрмака, якого багато хто вважає фактичним віцепрезидентом України", - зазначають автори.

Журналісти пишуть, що ні Зеленського, ні Єрмака слідчі не звинувачували у правопорушеннях. Проте опоненти президента та його оточення побоюються, що скандал може послабити їхню парламентську коаліцію.

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За їхніми словами, для відновлення довіри громадськості необхідно притягнути до відповідальності більш високопоставлених керівників.

Критики Зеленського кажуть, що також важливо зміцнити довіру до України з боку західних партнерів, чия підтримка є життєво важливою для воєнних зусиль і, зрештою, для переговорів про припинення конфлікту.

Двоє посадовців Офісу Президента заявили, що Зеленський не ухвалював жодного рішення про звільнення Єрмака.

Журналісти зазначають, що Єрмак намагається зміцнити свою підтримку в уряді.

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Міндічгейт

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Єрмак Андрій (1779)
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Не розумію: невже Нелох був впевнений, що ніхто не дізнається?
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20.11.2025 11:50 Відповісти
Він хоча б усвідомлює, як це виглядає в очах наших партнерів?
Йому пох. Не його ж країна.
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20.11.2025 11:54 Відповісти
А хтось ще сумнівається, що за Порошенка чи попередників не було такого ж? Було., ще й гірше було. Тому цю державу не приймають нікуди - хіба до РФ. Ця дика корупція нікуди не зникне при жодному з наступників, поки ЄС не встановить таку ж антикорупційну диктатуру як в Сингапурі. Якого хрєна взагалі? Може Україну ЄС тримає, щоб бабло мити?
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20.11.2025 11:57 Відповісти
Да какая коррупция. Страной по сути правит дальше колониальная администрация, которая приносит деньги в клюве в Москву. Антиколониальная война, ага.
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20.11.2025 12:14 Відповісти
Не узагальнюйте.Чим швидше ЗЕбіл звільне Єрмака з Татаровим тим швидше згасне ажіотаж.Відповідальність ЗЕленського ще буде і бажано кримінальна,не знаю,злочинна недбалість,халатність,перевищення службових обов'язків?Кваліфікуватимуть юристи.
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20.11.2025 12:18 Відповісти
Вы смеетесь? Скандал с яйцами в килограммах на порядок круче! Выбрали по минимуму, и озвучили когда понадобилось.
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20.11.2025 12:30 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/SZ_krIg411w В.Портніков: Ось чому скандал саме зараз (1:47)
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20.11.2025 12:38 Відповісти
Бубасік тільки лупає своїми моргалками і йому якось пох, що про нього думає цивілізований світ і українці. Він далі спішить виконувати Оманські договорняки по ліквідації України
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20.11.2025 12:55 Відповісти
 
 