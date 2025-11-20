Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP
На президента Володимира Зеленського збільшується тиск, щоб він вжив рішучих заходів для демонстрації відповідальності у зв'язку із корупційним скандалом, який становить найбільшу загрозу для його уряду від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Видання зазначає, що минулого тижня Зеленський ініціював звільнення двох високопосадовців та запровадив санкції проти своїх близьких союзників після того, як слідчі виявили, що з енергетичного сектору країни було розкрадено 100 млн доларів через відкати, які виплачували підрядники.
"Але це не вгамувало політичну бурю. Після понад трьох років війни, в якій українці регулярно стикаються з відключеннями електроенергії внаслідок обстрілів Росії, корупція в енергетичному секторі не подобається громадськості.
Зростають заклики до Зеленського усунути з посади свого давнього керівника апарату Андрія Єрмака, якого багато хто вважає фактичним віцепрезидентом України", - зазначають автори.
Журналісти пишуть, що ні Зеленського, ні Єрмака слідчі не звинувачували у правопорушеннях. Проте опоненти президента та його оточення побоюються, що скандал може послабити їхню парламентську коаліцію.
За їхніми словами, для відновлення довіри громадськості необхідно притягнути до відповідальності більш високопоставлених керівників.
Критики Зеленського кажуть, що також важливо зміцнити довіру до України з боку західних партнерів, чия підтримка є життєво важливою для воєнних зусиль і, зрештою, для переговорів про припинення конфлікту.
Двоє посадовців Офісу Президента заявили, що Зеленський не ухвалював жодного рішення про звільнення Єрмака.
Журналісти зазначають, що Єрмак намагається зміцнити свою підтримку в уряді.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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