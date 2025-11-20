Зеленському варто звільнити Єрмака та почати працювати з опозицією, - FT
Президенту Володимиру Зеленському варто звільнити главу ОП Андрія Єрмака та сформувати уряд з нових реформаторів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі FT.
Справа Міндіча
Журналісти зазначають, що дій Зеленського виявилось недостатньо, щоб зупинити політичний та громадський спротив, який виник після публікації розслідувань НАБУ. Українці відчувають спробу "зам'яти" справу.
"Зеленський зосередив владу на вершині держави під керівництвом всюдисущого керівника Офісу Андрія Єрмака. У рамках цієї старої системи лояльність винагороджується більше, ніж компетентність, а терпимість до самозбагачення та загроза сфабрикованого розслідування з боку спецслужб використовують як інструмент контролю", - йдеться в матеріалі.
Що варто зробити Зеленському?
FT вважає, що президент має дозволити правоохоронцям (ймовірно йдеться про НАБУ та САП. - Ред.) довести справу до кінця та здійснити кадрові зміни.
"Йому (Зеленському. - Ред.) варто змінити стиль управління. Уряд національної єдності був би надто неефективним, але Зеленський повинен відкрити кабінет для талановитих реформаторів, працювати з конструктивною опозицією та припинити вважати суперників та незалежні ЗМІ зрадниками. Для виконання цього потрібно очистити президентський офіс і прибрати радників, пов'язаних зі зловживаннями", - пише редакція видання.
Там зазначають, що звільнення Єрмака виглядає неминучим.
Можливе звільнення Єрмака
- Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що глава ОП Андрій Єрмак фігурує на записах НАБУ.
- За даними ЗМІ, ключові представники влади радять президенту Зеленському звільнити Єрмака.
- Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що глава ОП має подати у відставку.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Чи ви, вибачте, кацапське рило з Голландії?
А до ЗЄлених колись гинули люди на війні?
Чи вам, блаЗЄнському адвокатові, не зрозуміло, що блаЗЄнські -- за визначенням, мародери?
А тепер: йдіть do dupy зі своїми "рецептами". Втікли, то сидіть там тихо.
І коли я втікав, в вас було два проросійських кандидата у фіналі президентських виборів, так що ви зробили собі ліжко сами.
Публікація виданням Axios інформації щодо «мирного» «плану Віткоффа» чи «Віткоффа-Дмітрієва» з 28-ми пунктів, який «буде доведено» до України та європейців, стала чи не основною темою в Україні. Це зрозуміло.
Кілька міркувань з цього приводу.
1. Доволі очевидно, що з першої зустрічі Віткоффа з путіним останній вміло використовує американського мільярдера як свого корисного ідіота. Віткофф - людина абсолютно без дипломатичного досвіду, без належної освіти, яка отримала посаду посередника по врегулюванню міжнародних конфліктів виключно через свою особисту дружбу з Трампом. Доволі точним порівнянням тут буде, наприклад, призначення в 2019 році на посаду керівника СБУ пана Баканова. Лише тому, що він був особистим другом президента.
Дональд Трамп під час свого другого президентства спирається практично лише на своїх особистих друзів, або на близьких колег по бізнесу, або на колишніх телеведучих каналу Фокс, які йому подобалися як постійному телеглядачу, або на своїх особистих адвокатів по кримінальних справах та процесів імпічменту, або на тих, хто перейшов до нього, порвавши з демократичною партією, та брав участь у його передвиборчій кампанії (міністр охорони здоров'я Кеннеді та директорка Національної Розвідки Габард).
Єдиним виключенням з цього правила є держсекретар Рубіо. Але це єдине виключення лише підкреслює правило. В оточенні 47-го президента, в його кабінеті міністрів просто немає традиційних республіканських політиків, за виключенням Рубіо.
Це, як ******* казати в Америці (коли хочуть сказати, що щось є дуже простим для розуміння) «не наука про ракети», щоб зрозуміти, що з першої зустрічі в Віткоффом путін збагнув, що може його використовувати, як захоче, навчаючи його своєму курсу «історії», малюючи йому картини надприбуткового бізнесу, який він, його друг Трамп та інші їхні друзі будуть вести в Росії, щойно вони забезпечать закінчення війни. Саме тому путін витягнув з рукава Дмітрієва, доручивши йому обробляти Віткоффа, малюючи ці «потьомкінскіє дєрєвні» «необмежених бізнес-проєктів у Росії» (останній вираз - це цитата з Трампа).
Тому є абсолютно очевидним, що тут і рівняння ніякого немає, бо немає невідомої. Хто такий Віткофф та чого від нього можна очікувати, абсолютно зрозуміло.
2. Щодо «плану з 28-ми пунктів». Те, як описали цей так званий «план» спочатку Axios та Politico, а потім низка інших видань (зокрема, у середу вийшла велика стаття у Нью-Йорк Таймс), це, звичайно, не план, а акт капітуляції України. В цьому плані, власне, немає нічого нового - про все це ми вже чули багато разів після повернення Трампа у Білий Дім у січні, і ще більше разів після весни 2022 року, коли Росія висунула Україні ті ж самі умови.
План «Віткоффа», чи «Віткоффа-Дмітрієва» - це продиктовані Росією умови капітуляції України. Оцінювати цей «план» ніяк інакше не можна, якщо видання, які подають його зміст, дійсно з ним знайомі.
3. Зрозуміло, що Україна з цим «планом» погодитися не може та не погодиться. Надзвичайно важливим є те, чи виступлять провідні європейські лідери знову єдиним фронтом на підтримку України, як вони зробили це на початку березня після того, як 47-й президент США фактично вимагав від України того ж самого, що міститься в цьому «плані».
Гіпотетична капітуляція України для Європи означитиме таку ж смертельну загрозу, яка нависла над нею після захоплення гітлером Чехословаччини. Це мають добре розуміти і Кір Стармер, і Емануель Макрон, і Фрідріх Мерц, і Джорджія Мелоні, і Александр Стубб, і Марк Рютте, і Урсула фон дер Ляєн, і Дональд Туск, і інші європейські лідери. Від підписання мюнхенських угод наприкінці вересня 1938 року до зникнення Чехословаччини у березні 1939 року, з фактичною анексією Німеччиною Чехії та створенням маріонеткової держави у Словаччині пройшло всього півроку. Ще через півроку світ горів у Другій світовій війні.
Відповідальність європейських лідерів полягає у тому, що вони не повинні допустити подібного розвитку подій. Занадто багато спільного в тій історії з теперішньою.
Капітуляція України була би такою ж капітуляцією цивілізованого світу перед антицивілізацією, яка відбулась, коли тодішні цивілізований світ вирішив принести в жертву антицивілізації Чехословаччину.
4. Міністр армії США Деніел Дрісколл знаходиться зараз у Києві. Його посада буквально перекладається як «секретар Армії». Де-факто ця посада є посадою першого заступника міністра оборони з питань комплектації та забезпечення збройних сил. Як повідомляє Politico, він має повідомити керівництву України деталі «плану Віткоффа», після чого вирушить на зустрічі з представниками кількох країн НАТО, яких він також проінформує про цей «план». Відтак, реакції від європейських очільників можна очікувати, коли вони отримують офіційну інформацію.
Повторюю, реакція європейських лідерів є вкрай важливою. Хочеться сподіватись, що ця реакція буде такою ж твердою та одностайною, як на початку березня.
5. Ще на одну цікаву деталь вказує Politico у публікації в середу ввечері. Згідно з інформації анонімних джерел видання до розробки «плану Віткоффа» не залучалися представники Держдепартаменту та Ради Національної Безпеки. Цей «план» взагалі не проходив стандартну урядову протокольну процедуру міжвідомчого узгодження. За цією процедурою подібна ініціатива мала проходити узгодження та експертизу принаймні в Держдепартаменті, Раді Національної Безпеки та Пентагоні.
6. Позиція України в сьогоднішній ситуації стала би значно сильнішою, якби в Україні був сформований уряд національної єдності за участі усіх проукраїнських політичних сил. Корупційний скандал, звичайно, не пройшов повз увагу світу. Для того, щоб мати підтримку своїх виборців у продовженні повної підтримки України, тим же європейським лідерам треба мати міцне підґрунтя, впевненість, що підтримка, допомога - це підтримка та допомога народу України, а не засіб для збагачення тих, хто вважає, що їм усе дозволено. Створення коаліційного уряду було би суттєвим та дуже правильним кроком.
Дякую усім, хто прочитав. Україна є і буде завжди. А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.
Тому варто почати з усвідомлення цього, повного прийняття, ліквідацію всіх посад і органів які діять поща межами Конституції і нею не передбачені, а також поставити своїх слуг і дворецького в стойло-в рамки Конституційних повноважень і щашити всім офшорні кішені, повернувши награбоване в Україну.
Ну, і якщо в нас президент є Верзовним головнокомандувачем, то треба негайно зробити висновки його дій які прищвели саме до того, що ми маємо і спішно якісно змінити керівництво ЗСУ, не на тих хто його влаштовує, а тих хто має повану в Армії і народу.
Про кабмін має подбати парламент без жодного втручання преЗидента і тмм більше його дворецького.
Всі зашкварені лепутати мають піти геть з ради, всі зто мають підозри- на лаву підсудних без ЖОДНОГО ПРАВА ВИЙТИ ПІД ЗАСТАВУ АБО ДОСТРОКОВО!
Це все насправді просто, якщо ти відповідальна і чесна людина крапка
У розмові з Умєровим Зеленський сказав "Андрія я не віддам". Про це говорять декілька "злих язики з Банкової".
До речі, це не скасовує сценарій зі Свириденко, яка може бути номінальною керівницею ОП, а керувати всім буде реально Єрмак. Бо він і так керує стюардесою. При цьому нардепи вимагають звільнення Єрмака. Навіть народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що, голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетиці. Також очільниця антикорупційного комітету ВР Радіна заявила, що "Причетні до підтримки корупційних схем мають піти у відставку, навіть якщо мають посади в ОП".
То які сценарії вірогідні і які перспективи Єрмака? https://youtube.com/live/UfTl8r_nBw4 На ютуб-каналі 19 листопада, о 19-00, це обговорять політичний експерт, науковець, викладач Євген Магда та блогер, нардеп 8-го скликання, комісований боєць ЗСУ Борислав Береза.
Чи мало прикладів в історії поведінки диктаторів чи недодиктаторів.
Тільки фізичні зауваження з слідуючою відправкою на лікарняний назавжди зможуть щось змінити.
Гірше не буде.
Какой навигатор зеленский и ермау. Их пытаются сделать легетимными? Для чего? Чтобы всех добить под этими ублюдками