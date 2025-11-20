Зеленському варто звільнити Єрмака та почати працювати з опозицією, - FT

Президенту Володимиру Зеленському варто звільнити главу ОП Андрія Єрмака та сформувати уряд з нових реформаторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі FT.

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Справа Міндіча

Журналісти зазначають, що дій Зеленського виявилось недостатньо, щоб зупинити політичний та громадський спротив, який виник після публікації розслідувань НАБУ. Українці відчувають спробу "зам'яти" справу.

"Зеленський зосередив владу на вершині держави під керівництвом всюдисущого керівника Офісу Андрія Єрмака. У рамках цієї старої системи лояльність винагороджується більше, ніж компетентність, а терпимість до самозбагачення та загроза сфабрикованого розслідування з боку спецслужб використовують як інструмент контролю", - йдеться в матеріалі.

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Що варто зробити Зеленському?

FT вважає, що президент має дозволити правоохоронцям (ймовірно йдеться про НАБУ та САП. - Ред.) довести справу до кінця та здійснити кадрові зміни.

"Йому (Зеленському. - Ред.) варто змінити стиль управління. Уряд національної єдності був би надто неефективним, але Зеленський повинен відкрити кабінет для талановитих реформаторів, працювати з конструктивною опозицією та припинити вважати суперників та незалежні ЗМІ зрадниками. Для виконання цього потрібно очистити президентський офіс і прибрати радників, пов'язаних зі зловживаннями", - пише редакція видання.

Там зазначають, що звільнення Єрмака виглядає неминучим.

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Можливе звільнення Єрмака

Міндічгейт

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