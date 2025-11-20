Зеленскому стоит уволить Ермака и начать работать с оппозицией, - FT
Президенту Владимиру Зеленскому стоит уволить главу ОП Андрея Ермака и сформировать правительство из новых реформаторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале FT.
Дело Миндича
Журналисты отмечают, что действий Зеленского оказалось недостаточно, чтобы остановить политическое и общественное сопротивление, которое возникло после публикации расследований НАБУ. Украинцы чувствуют попытку "замять" дело.
"Зеленский сосредоточил власть на вершине государства под руководством вездесущего главы Офиса Андрея Ермака. В рамках этой старой системы лояльность вознаграждается больше, чем компетентность, а терпимость к самообогащению и угроза сфабрикованного расследования со стороны спецслужб используются как инструмент контроля", - говорится в материале.
Что стоит сделать Зеленскому?
FT считает, что президент должен позволить правоохранителям (вероятно речь идет о НАБУ и САП. - Ред.) довести дело до конца и осуществить кадровые изменения.
"Ему (Зеленскому. - Ред.) стоит изменить стиль управления. Правительство национального единства было бы слишком неэффективным, но Зеленский должен открыть кабинет для талантливых реформаторов, работать с конструктивной оппозицией и перестать считать соперников и независимые СМИ предателями. Для выполнения этого нужно очистить президентский офис и убрать советников, связанных со злоупотреблениями", - пишет редакция издания.
Там отмечают, что увольнение Ермака выглядит неизбежным.
Возможное увольнение Ермака
- Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава ОП Андрей Ермак фигурирует на записях НАБУ.
- По данным СМИ, ключевые представители власти советуют президенту Зеленскому уволить Ермака.
- Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что глава ОП должен подать в отставку.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Публікація виданням Axios інформації щодо «мирного» «плану Віткоффа» чи «Віткоффа-Дмітрієва» з 28-ми пунктів, який «буде доведено» до України та європейців, стала чи не основною темою в Україні. Це зрозуміло.
Кілька міркувань з цього приводу.
1. Доволі очевидно, що з першої зустрічі Віткоффа з путіним останній вміло використовує американського мільярдера як свого корисного ідіота. Віткофф - людина абсолютно без дипломатичного досвіду, без належної освіти, яка отримала посаду посередника по врегулюванню міжнародних конфліктів виключно через свою особисту дружбу з Трампом. Доволі точним порівнянням тут буде, наприклад, призначення в 2019 році на посаду керівника СБУ пана Баканова. Лише тому, що він був особистим другом президента.
Дональд Трамп під час свого другого президентства спирається практично лише на своїх особистих друзів, або на близьких колег по бізнесу, або на колишніх телеведучих каналу Фокс, які йому подобалися як постійному телеглядачу, або на своїх особистих адвокатів по кримінальних справах та процесів імпічменту, або на тих, хто перейшов до нього, порвавши з демократичною партією, та брав участь у його передвиборчій кампанії (міністр охорони здоров'я Кеннеді та директорка Національної Розвідки Габард).
Єдиним виключенням з цього правила є держсекретар Рубіо. Але це єдине виключення лише підкреслює правило. В оточенні 47-го президента, в його кабінеті міністрів просто немає традиційних республіканських політиків, за виключенням Рубіо.
Це, як ******* казати в Америці (коли хочуть сказати, що щось є дуже простим для розуміння) «не наука про ракети», щоб зрозуміти, що з першої зустрічі в Віткоффом путін збагнув, що може його використовувати, як захоче, навчаючи його своєму курсу «історії», малюючи йому картини надприбуткового бізнесу, який він, його друг Трамп та інші їхні друзі будуть вести в Росії, щойно вони забезпечать закінчення війни. Саме тому путін витягнув з рукава Дмітрієва, доручивши йому обробляти Віткоффа, малюючи ці «потьомкінскіє дєрєвні» «необмежених бізнес-проєктів у Росії» (останній вираз - це цитата з Трампа).
Тому є абсолютно очевидним, що тут і рівняння ніякого немає, бо немає невідомої. Хто такий Віткофф та чого від нього можна очікувати, абсолютно зрозуміло.
2. Щодо «плану з 28-ми пунктів». Те, як описали цей так званий «план» спочатку Axios та Politico, а потім низка інших видань (зокрема, у середу вийшла велика стаття у Нью-Йорк Таймс), це, звичайно, не план, а акт капітуляції України. В цьому плані, власне, немає нічого нового - про все це ми вже чули багато разів після повернення Трампа у Білий Дім у січні, і ще більше разів після весни 2022 року, коли Росія висунула Україні ті ж самі умови.
План «Віткоффа», чи «Віткоффа-Дмітрієва» - це продиктовані Росією умови капітуляції України. Оцінювати цей «план» ніяк інакше не можна, якщо видання, які подають його зміст, дійсно з ним знайомі.
3. Зрозуміло, що Україна з цим «планом» погодитися не може та не погодиться. Надзвичайно важливим є те, чи виступлять провідні європейські лідери знову єдиним фронтом на підтримку України, як вони зробили це на початку березня після того, як 47-й президент США фактично вимагав від України того ж самого, що міститься в цьому «плані».
Гіпотетична капітуляція України для Європи означитиме таку ж смертельну загрозу, яка нависла над нею після захоплення гітлером Чехословаччини. Це мають добре розуміти і Кір Стармер, і Емануель Макрон, і Фрідріх Мерц, і Джорджія Мелоні, і Александр Стубб, і Марк Рютте, і Урсула фон дер Ляєн, і Дональд Туск, і інші європейські лідери. Від підписання мюнхенських угод наприкінці вересня 1938 року до зникнення Чехословаччини у березні 1939 року, з фактичною анексією Німеччиною Чехії та створенням маріонеткової держави у Словаччині пройшло всього півроку. Ще через півроку світ горів у Другій світовій війні.
Відповідальність європейських лідерів полягає у тому, що вони не повинні допустити подібного розвитку подій. Занадто багато спільного в тій історії з теперішньою.
Капітуляція України була би такою ж капітуляцією цивілізованого світу перед антицивілізацією, яка відбулась, коли тодішні цивілізований світ вирішив принести в жертву антицивілізації Чехословаччину.
4. Міністр армії США Деніел Дрісколл знаходиться зараз у Києві. Його посада буквально перекладається як «секретар Армії». Де-факто ця посада є посадою першого заступника міністра оборони з питань комплектації та забезпечення збройних сил. Як повідомляє Politico, він має повідомити керівництву України деталі «плану Віткоффа», після чого вирушить на зустрічі з представниками кількох країн НАТО, яких він також проінформує про цей «план». Відтак, реакції від європейських очільників можна очікувати, коли вони отримують офіційну інформацію.
Повторюю, реакція європейських лідерів є вкрай важливою. Хочеться сподіватись, що ця реакція буде такою ж твердою та одностайною, як на початку березня.
5. Ще на одну цікаву деталь вказує Politico у публікації в середу ввечері. Згідно з інформації анонімних джерел видання до розробки «плану Віткоффа» не залучалися представники Держдепартаменту та Ради Національної Безпеки. Цей «план» взагалі не проходив стандартну урядову протокольну процедуру міжвідомчого узгодження. За цією процедурою подібна ініціатива мала проходити узгодження та експертизу принаймні в Держдепартаменті, Раді Національної Безпеки та Пентагоні.
6. Позиція України в сьогоднішній ситуації стала би значно сильнішою, якби в Україні був сформований уряд національної єдності за участі усіх проукраїнських політичних сил. Корупційний скандал, звичайно, не пройшов повз увагу світу. Для того, щоб мати підтримку своїх виборців у продовженні повної підтримки України, тим же європейським лідерам треба мати міцне підґрунтя, впевненість, що підтримка, допомога - це підтримка та допомога народу України, а не засіб для збагачення тих, хто вважає, що їм усе дозволено. Створення коаліційного уряду було би суттєвим та дуже правильним кроком.
Дякую усім, хто прочитав. Україна є і буде завжди. А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.
Тому варто почати з усвідомлення цього, повного прийняття, ліквідацію всіх посад і органів які діять поща межами Конституції і нею не передбачені, а також поставити своїх слуг і дворецького в стойло-в рамки Конституційних повноважень і щашити всім офшорні кішені, повернувши награбоване в Україну.
Ну, і якщо в нас президент є Верзовним головнокомандувачем, то треба негайно зробити висновки його дій які прищвели саме до того, що ми маємо і спішно якісно змінити керівництво ЗСУ, не на тих хто його влаштовує, а тих хто має повану в Армії і народу.
Про кабмін має подбати парламент без жодного втручання преЗидента і тмм більше його дворецького.
Всі зашкварені лепутати мають піти геть з ради, всі зто мають підозри- на лаву підсудних без ЖОДНОГО ПРАВА ВИЙТИ ПІД ЗАСТАВУ АБО ДОСТРОКОВО!
Це все насправді просто, якщо ти відповідальна і чесна людина крапка
У розмові з Умєровим Зеленський сказав "Андрія я не віддам". Про це говорять декілька "злих язики з Банкової".
До речі, це не скасовує сценарій зі Свириденко, яка може бути номінальною керівницею ОП, а керувати всім буде реально Єрмак. Бо він і так керує стюардесою. При цьому нардепи вимагають звільнення Єрмака. Навіть народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що, голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетиці. Також очільниця антикорупційного комітету ВР Радіна заявила, що "Причетні до підтримки корупційних схем мають піти у відставку, навіть якщо мають посади в ОП".
То які сценарії вірогідні і які перспективи Єрмака? https://youtube.com/live/UfTl8r_nBw4 На ютуб-каналі 19 листопада, о 19-00, це обговорять політичний експерт, науковець, викладач Євген Магда та блогер, нардеп 8-го скликання, комісований боєць ЗСУ Борислав Береза.
Чи мало прикладів в історії поведінки диктаторів чи недодиктаторів.
Тільки фізичні зауваження з слідуючою відправкою на лікарняний назавжди зможуть щось змінити.
Гірше не буде.