Зеленскому стоит уволить Ермака и начать работать с оппозицией, - FT

Президенту Владимиру Зеленскому стоит уволить главу ОП Андрея Ермака и сформировать правительство из новых реформаторов.

Дело Миндича

Журналисты отмечают, что действий Зеленского оказалось недостаточно, чтобы остановить политическое и общественное сопротивление, которое возникло после публикации расследований НАБУ. Украинцы чувствуют попытку "замять" дело.

"Зеленский сосредоточил власть на вершине государства под руководством вездесущего главы Офиса Андрея Ермака. В рамках этой старой системы лояльность вознаграждается больше, чем компетентность, а терпимость к самообогащению и угроза сфабрикованного расследования со стороны спецслужб используются как инструмент контроля", - говорится в материале.

Что стоит сделать Зеленскому?

FT считает, что президент должен позволить правоохранителям (вероятно речь идет о НАБУ и САП. - Ред.) довести дело до конца и осуществить кадровые изменения.

"Ему (Зеленскому. - Ред.) стоит изменить стиль управления. Правительство национального единства было бы слишком неэффективным, но Зеленский должен открыть кабинет для талантливых реформаторов, работать с конструктивной оппозицией и перестать считать соперников и независимые СМИ предателями. Для выполнения этого нужно очистить президентский офис и убрать советников, связанных со злоупотреблениями", - пишет редакция издания.

Там отмечают, что увольнение Ермака выглядит неизбежным.

Возможное увольнение Ермака

Миндичгейт

