Ключевые представители власти советуют Зеленскому уволить Ермака, - СМИ

Приближенные к президенту Зеленскому представители власти советуют главе государства уволить руководителя ОП Андрея Ермака после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание УП.

По данным журналистов, в течение последней недели Зеленский провел встречи с ключевыми фигурами из правящей команды, чтобы найти решение, которое сможет стабилизировать ситуацию после обнародования расследования НАБУ.

В частности, речь идет о встречах с премьер-министром Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым и руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Как убеждают УП люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных президентом давали разные рекомендации выхода из кризиса, но почти все, не сговариваясь, советовали заменить главу Офиса президента Андрея Ермака", - говорится в материале.

Источник из "Слуги народа" заявил, что в Раде легче посчитать людей, которые не просили отставки Ермака:

"Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится".

В "Слуге народа" сформировалась своя "коалиция решительных", которая даже угрожает выходом из фракции, если Ермака не уволят.

По данным издания, инициатива исходит от тандема "Арахамия-Гетманцев" в союзе с либеральным крылом "Слуги народа".

Что предшествовало?

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.

Миндичгейт

