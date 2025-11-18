РУС
Ключевые представители власти советуют Зеленскому уволить Ермака, - СМИ

Зеленскому рекомендуют уволить Ермака

Приближенные к президенту Зеленскому представители власти советуют главе государства уволить руководителя ОП Андрея Ермака после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание УП.

По данным журналистов, в течение последней недели Зеленский провел встречи с ключевыми фигурами из правящей команды, чтобы найти решение, которое сможет стабилизировать ситуацию после обнародования расследования НАБУ.

В частности, речь идет о встречах с премьер-министром Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым и руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Как убеждают УП люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных президентом давали разные рекомендации выхода из кризиса, но почти все, не сговариваясь, советовали заменить главу Офиса президента Андрея Ермака", - говорится в материале.

Источник из "Слуги народа" заявил, что в Раде легче посчитать людей, которые не просили отставки Ермака:

"Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится".

В "Слуге народа" сформировалась своя "коалиция решительных", которая даже угрожает выходом из фракции, если Ермака не уволят.

По данным издания, инициатива исходит от тандема "Арахамия-Гетманцев" в союзе с либеральным крылом "Слуги народа".

Что предшествовало?

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.

Миндичгейт

Зеленский Владимир (22618) Ермак Андрей (1332) Офис Президента (1842)
+24
18.11.2025 09:12 Ответить
+23
зєля казало що піде разом з єрмаком. чекаємо
18.11.2025 09:14 Ответить
+15
це Єрмак звільнить піськограя ! вийди звідси розбійник це тобі Алі Баба каже !
18.11.2025 09:12 Ответить
18.11.2025 09:12 Ответить
Зеленому вже не допоможе , але те що відривати від корита потрібно 100%
18.11.2025 09:41 Ответить
От зробить з Дєрмака цапа відбувала чи ні?
18.11.2025 09:47 Ответить
100% зробить, владі а особливо наріду (73%) потрібень зап відбувайло, бо піськограй не може бути винним у руйнуванні країни. Поїде цей боров десь дипломатичні відносини налагоджувати.
18.11.2025 10:15 Ответить
це Єрмак звільнить піськограя ! вийди звідси розбійник це тобі Алі Баба каже !
18.11.2025 09:12 Ответить
18.11.2025 09:53 Ответить
Так тоді і зеленському треба йти у відставку. Ну бо без нього він ніхто і ніщо.
18.11.2025 09:13 Ответить
і самому звалити світ за очі. бо потім як про всі продєлки дізнаються - буде очінь бобобо
18.11.2025 09:14 Ответить
зєля казало що піде разом з єрмаком. чекаємо
18.11.2025 09:14 Ответить
Не так. Єрмак із зельою. Ніби одне і те ж, але ні.
18.11.2025 09:23 Ответить
скоріше б.
18.11.2025 09:26 Ответить
Без Єрмака Зеленський перетвориться на Ющенка "без Балоги" - з його вуликами і "любими друзями".
Тоді центр влади поступово почне змщуватись у бік коаліційного уряду і військового командування.
18.11.2025 09:17 Ответить
Любих друзів,з якими йшов на вибори, то і не зосталось,окрім теперішнього голови вр.
Козир,його руками, всіх їх "поробив",зосередивши все у своїх руках.
18.11.2025 09:22 Ответить
Баран, при Ющенко в Україні був період найбільшого зростання.

Такі барани, як ти, привели цього віслюка-агента-Буратіно до влади.

"хужє нє будєт" - "'єслі чьто - то ми єго смєтьом" ...

смєтун
18.11.2025 09:44 Ответить
У малоросів все проукраїнські президенти винні🤡
18.11.2025 10:06 Ответить
Які ключові - плечеві? - хто там ключовіший Єрмака?
18.11.2025 09:18 Ответить
Раніше,перед вторгненням, йому на Заході також радили звільнити,в обмін на широку військову підтримку.
"Ні,я з ним прийшов,я з ним піду".
Тепер має шанс порвати з бсф і козирем,якщо ні-то і надалі разом нерозлийвода, до повторення шляху янека,заборони сн і мінусовим рейтингом.
18.11.2025 09:19 Ответить
Повторення шляху Чаушеску .
18.11.2025 09:41 Ответить
Агент Буратіно порве з агентом Козирем?
Цей народ невиліковний - одне слово - мудрий нарід.
18.11.2025 09:46 Ответить
А взагалі то, звідки з'явився той дерьмак?
18.11.2025 09:21 Ответить
Рекомендували з Москви...
18.11.2025 09:47 Ответить
І чомусь так дивно співпало, що дєрьмак зʼявився одразу після повернення зе із Оману.
18.11.2025 10:33 Ответить
Сам Єрмак радить себе звільнити, бо дуже хоче в Ізраїль до корєша?
18.11.2025 09:21 Ответить
Пора гнати агента"Козиря"! І сморід на Банковій зразу значно зменшиться...
18.11.2025 09:22 Ответить
Віслюк вонятиме віслюком хочь з погоничем, хочь без.
18.11.2025 10:02 Ответить
Найвеличніший блазень всесвіту тупий, як гузно, і варто українцям прибрати агента фсб Козиря, чи як там його, в миру д,Ермак, то бубочка без нього два слова в купу не звяже. Тому шут і кукурікав, що якщо д,Ермака звільнять, то він піде разом з ним.
А хто-ж проти, нехай іде. До Беніної матері. В Україні будуть народні гуляння, 1000 гармошок люди на радощах порвуть, коли ці два ворюги зникнуть з політики.
18.11.2025 09:22 Ответить
18.11.2025 09:22 Ответить
18.11.2025 09:25 Ответить
ключові ?
це ті який єрмак заносив частку вкраденого в українців ?
та їх всіх треба саджати
18.11.2025 09:22 Ответить
18.11.2025 09:23 Ответить
Пізно.Єрмак побудував вертикаль влади.Треба звільняти не єрмака а розганяти увесь оп.Та й,до речі,це хіба що єрмак може звільнити зеленського
18.11.2025 09:25 Ответить
не може Ішак зелений звільнити цього покидька, бо Зеля не протягне довго без Дерьмака тому що він тупий
18.11.2025 09:28 Ответить
Усе в Божих руках
Треба Богу молитися щоб дав розум цареві
18.11.2025 09:28 Ответить
Всі слуги-депутати усвідомлюють,що ними керує агент бсф,лідери політ.си,військові,інтелігенція,журналісти- і мовчать.
А країна рухається що раз більше не туди.
18.11.2025 09:30 Ответить
А с кем Зеля будет спать?
18.11.2025 09:31 Ответить
Стюардесу Мендельшу відкопають 😂
18.11.2025 10:10 Ответить
Стефанчука ніхто і не питав?
18.11.2025 09:36 Ответить
А народ радить прибрати цих двох, й ще декого до купи, й бажано на лаву підсудних
18.11.2025 09:37 Ответить
Що за вкид? Ті так звані ключові представники влади під контролем Алі-Баби!
18.11.2025 09:38 Ответить
Ну не зовсім.
За цю чергову сосну Свірістьолку не знаю, але Буданов і Пьодоров з Алібабою на ножах. Та й Агрохімія його недолюблює.
18.11.2025 10:12 Ответить
Та для самого Зе зараз вихід знайти - проблема...
18.11.2025 09:42 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17608 Ірина Геращенко, співголова фракції «ЄС» в Верховній Раді:
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
18.11.2025 09:48 Ответить
"притомних депутатів СН"…

Я оце, скільки їх бачив, а не подужаю хоч би одне прізвище такого назвати.
18.11.2025 09:56 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/50936 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
18.11.2025 10:05 Ответить
Колись Гундосий говорив, що піде тільки разом з Єрмаком. Було б добре. Обоє нах.
18.11.2025 09:56 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZe inform від 18.‎11.‎2025:. «"Ключові радники", "фракція рішучих", тощо з депутатського корпусу в ВР просить Зеленського звільнити Єрмака. Але чому Єрмака ? Формально Єрмак - юридично ніщо. "Офіс президента" - позавладна структура забезпечення діяльності президента. Крім технічного апарату президента всі інші навіть не державні службовці. Все, що робить Єрмак робиться "іменем президента". Звільняти треба саме президента. Якщо президент не знає, що творить його "офіс" він не здатен керувати державою. Справа зовсім в іншому - Єрмак , це просто парасолька, яка захищає Зеленського від потоку негативу і не більше. Прибрати його - означає стати під все це самому»
18.11.2025 10:17 Ответить
Зелений бубуїн настільки тупий і лінивий, що без алібаби просто не зможе надалі імітувати виконання президентських функцій. Тому досить швидко він перетвориться на весільного генерала, який нічого не вирішує і нікому особливо не потрібний, окрім пришелепкуватих бабів типу безумної або верещучої
18.11.2025 09:57 Ответить
Далі відбілюють зеленого панталоне, але міндічь це бувший начальника зєлєнскава, чєрнишов кум лєнки зєлєнскої, баканов друг дитинства зєлєнскава. Відповідати повинен панталоне, а потім решта
18.11.2025 09:59 Ответить
Так богдана вже увольняли, що это даёт?!
18.11.2025 10:01 Ответить
Просто "забалтивают"... "спускають пару" помаленьку... Це Андрій Борисович виришуватиметь...
18.11.2025 10:01 Ответить
Если Зеленский подаст в отставку, то согласно Конституции президентские полномочия перейдут Главе ВР Стефанчуку, темной лошадке в политике. А вы уверены, что он не пойдет на договорнячок с русскими? Прежде, чем глотки рвать, надо думать о следующем шаге. Если болит голова, возможно, не нужно сразу ее рубать. Из-за войны вариантов адекватных решений не так и много
18.11.2025 10:05 Ответить
Та не вгадали, з яких це пір баба чоловіком керувати може.
18.11.2025 10:07 Ответить
звільняти треба не лише Єрмака, а й всіх тих кого він напризначав на посади во всій вертикалі влади, в усіх галузях, від оборонки, енергетики до МЗС, бо якщо ці щури залишаться, він буде на наих впливати навіть без своєї посади, бо там вже буде працювати компромат на цих покидьків, який у нього є.
18.11.2025 10:11 Ответить
Цього робити ніяк не можна! Не стане Йе, хто ж тоді Зе керувать буде? Воно ж дурне й не вміє в стратегію. Оце й буде катастрофа для України!
18.11.2025 10:17 Ответить
В смислі, Алі-Бабу?
18.11.2025 10:19 Ответить
Зеленському нема часу гратися з Єрмаком, він занят державними справами, зустріч в Іспанії з П-м Санчесом, а потім відлітає до Ердогана. В четвер збирає Ставку, розмови з урядовцями, та зустрічі с керівництвом ВР і депутатами "СН", готує декілька необхідних законодавчих ініціатив.....буде прислухатися до порад Єрмака (мабуть).
18.11.2025 10:21 Ответить
буцигарня в'язниця плаче по голобородькові як у тому недоумкуватому серіалі про слугу народу до речі
18.11.2025 10:21 Ответить
Лише дерьмака? Там всю шоблу треба в'язати. А ще краще їх всіх в бусік і на передову як штрафний батальйон.
18.11.2025 10:21 Ответить
Краще, поміняти його на азовців...
18.11.2025 10:27 Ответить
Зелєнского і єрмака треба посадити по різним камерам і вони почнуть зливати один одного. Ото натішимся...
18.11.2025 10:30 Ответить
... С любимыми не расставайтесь...
18.11.2025 10:43 Ответить
 
 