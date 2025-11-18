Ключевые представители власти советуют Зеленскому уволить Ермака, - СМИ
Приближенные к президенту Зеленскому представители власти советуют главе государства уволить руководителя ОП Андрея Ермака после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание УП.
По данным журналистов, в течение последней недели Зеленский провел встречи с ключевыми фигурами из правящей команды, чтобы найти решение, которое сможет стабилизировать ситуацию после обнародования расследования НАБУ.
В частности, речь идет о встречах с премьер-министром Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым и руководителем ГУР Кириллом Будановым.
"Как убеждают УП люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных президентом давали разные рекомендации выхода из кризиса, но почти все, не сговариваясь, советовали заменить главу Офиса президента Андрея Ермака", - говорится в материале.
Источник из "Слуги народа" заявил, что в Раде легче посчитать людей, которые не просили отставки Ермака:
"Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится".
В "Слуге народа" сформировалась своя "коалиция решительных", которая даже угрожает выходом из фракции, если Ермака не уволят.
По данным издания, инициатива исходит от тандема "Арахамия-Гетманцев" в союзе с либеральным крылом "Слуги народа".
Что предшествовало?
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
