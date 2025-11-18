Ключові представники влади радять Зеленському звільнити Єрмака, - ЗМІ

Зеленському рекомендують звільнити Єрмака

Наближені до президента Зеленського представники влади радять главі держави звільнити очільника ОП Андрія Єрмака після розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання УП.

За даними журналістів, протягом останнього тижня Зеленський провів зустрічі з ключовими фігурами із владної команди, щоб знайти рішення, яке зможе стабілізувати ситуацію після оприлюднення розслідування НАБУ.

Зокрема, йдеться про зустрічі із прем'єркою Свириденко, віцепрем'єром Михайлом Федоровим та керівником ГУР Кирилом Будановим.

"Як переконують УП люди, знайомі з ходом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі, не змовляючись, радили замінити главу Офісу президента Андрія Єрмака", - йдеться в матеріалі.

Джерело із "Слуги народу" заявило, що в Раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака:

"Зрозуміло, що немає прямого шантажу, але якщо цього не станеться, то фракція сама розвалиться".

У "Слузі народу" сформувалася своя "коаліція рішучих", що навіть погрожує виходом із фракції, якщо Єрмака не звільнять.

За даними видання, ініціатива йде з орбіти тандему "Арахамія-Гетманцев" в союзі з ліберальним крилом "Слуги народу".

Що передувало?

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.

18.11.2025
зєля казало що піде разом з єрмаком. чекаємо
18.11.2025
це Єрмак звільнить піськограя ! вийди звідси розбійник це тобі Алі Баба каже !
18.11.2025
18.11.2025
Зеленому вже не допоможе , але те що відривати від корита потрібно 100%
18.11.2025
От зробить з Дєрмака цапа відбувала чи ні?
18.11.2025
100% зробить, владі а особливо наріду (73%) потрібень зап відбувайло, бо піськограй не може бути винним у руйнуванні країни. Поїде цей боров десь дипломатичні відносини налагоджувати.
18.11.2025
зробить святого мученика і його ікону у себе в кабінєті повісить "святого андрія самозванного". а також накаже вивісити у всих владних кабінєтах, там де зараз в красних уголках за фіранками, ікони з святим маринованим володькою крупським зашторені. ну і найвищий офісний ордєн оп-и такий же "святого дєрьмака самозванного" - на десятиліття завівшого Україну в пустелю.
18.11.2025
Засцить.
18.11.2025
Прихвостні *********** на прогулянці, під контролем єрмака!?!
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
Так тоді і зеленському треба йти у відставку. Ну бо без нього він ніхто і ніщо.
18.11.2025
і самому звалити світ за очі. бо потім як про всі продєлки дізнаються - буде очінь бобобо
18.11.2025
"буде очінь бобобо" - це як? Як кучма? Чи яник?
18.11.2025
Краще як Кравчук -моменто море.😆
18.11.2025
18.11.2025
Не так. Єрмак із зельою. Ніби одне і те ж, але ні.
18.11.2025
скоріше б.
18.11.2025
Як би не вийшло так, що Зеленський не лише піде разом з Єрмаком, але і сяде на зону або накиває п"ятами разом з Єрмаком.
18.11.2025
казав , що піде, якщо в нього Свинарчука знайдуть
18.11.2025
Ivan зе всіх наї#ав. Він багато чого казав й все виявилось брехня.
18.11.2025
Без Єрмака Зеленський перетвориться на Ющенка "без Балоги" - з його вуликами і "любими друзями".
Тоді центр влади поступово почне змщуватись у бік коаліційного уряду і військового командування.
18.11.2025
Любих друзів,з якими йшов на вибори, то і не зосталось,окрім теперішнього голови вр.
Козир,його руками, всіх їх "поробив",зосередивши все у своїх руках.
18.11.2025
У малоросів все проукраїнські президенти винні🤡
18.11.2025
Так, твоя правда.
Прикро лише, що той український президент, на яконо народ покладав свої надії, проявив малодушність і замість того, щоби вичистити рашистську заразу з України, одразу після інавгурації поїхав до пітьми на поклон та повернув у владу ворожого агента овоча разом з його бандою. Що й заклало підвалини катастрофи-2019.
18.11.2025
двічі повертав .. уперто так .. усадив ..
18.11.2025
при Ющенко в Україні був період найбільшого зростання.
Такі як ти, привели цього віслюка-агента-Буратіно до влади.
"хужє нє будєт" - "'єслі чьто - то ми єго смєтьом" ...

смєтун
18.11.2025
Які ключові - плечеві? - хто там ключовіший Єрмака?
18.11.2025
Раніше,перед вторгненням, йому на Заході також радили звільнити,в обмін на широку військову підтримку.
"Ні,я з ним прийшов,я з ним піду".
Тепер має шанс порвати з бсф і козирем,якщо ні-то і надалі разом нерозлийвода, до повторення шляху янека,заборони сн і мінусовим рейтингом.
18.11.2025
Повторення шляху Чаушеску .
18.11.2025
Агент Буратіно порве з агентом Козирем?
Цей народ невиліковний - одне слово - мудрий нарід.
18.11.2025
В всякому разі,депутат Гончаренко написав,що в раді говорять, буцімто в понеділок бур. звільнить козиря.
18.11.2025
А взагалі то, звідки з'явився той дерьмак?
18.11.2025
Рекомендували з Москви...
18.11.2025
І чомусь так дивно співпало, що дєрьмак зʼявився одразу після повернення зе із Оману.
18.11.2025
З Оману на лижах, від ригоАНАЛАМ тадеєва!!
18.11.2025
Сам Єрмак радить себе звільнити, бо дуже хоче в Ізраїль до корєша?
18.11.2025
Пора гнати агента"Козиря"! І сморід на Банковій зразу значно зменшиться...
18.11.2025
Віслюк вонятиме віслюком хочь з погоничем, хочь без.
18.11.2025
Найвеличніший блазень всесвіту тупий, як гузно, і варто українцям прибрати агента фсб Козиря, чи як там його, в миру д,Ермак, то бубочка без нього два слова в купу не звяже. Тому шут і кукурікав, що якщо д,Ермака звільнять, то він піде разом з ним.
А хто-ж проти, нехай іде. До Беніної матері. В Україні будуть народні гуляння, 1000 гармошок люди на радощах порвуть, коли ці два ворюги зникнуть з політики.
18.11.2025
Д'Єрмак такий же балакучий, як і Віслюк. Там Литвин тексти пише.
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
ключові ?
це ті який єрмак заносив частку вкраденого в українців ?
та їх всіх треба саджати
18.11.2025
18.11.2025
Пізно.Єрмак побудував вертикаль влади.Треба звільняти не єрмака а розганяти увесь оп.Та й,до речі,це хіба що єрмак може звільнити зеленського
18.11.2025
не може Ішак зелений звільнити цього покидька, бо Зеля не протягне довго без Дерьмака тому що він тупий
18.11.2025
Усе в Божих руках
Треба Богу молитися щоб дав розум цареві
18.11.2025
Всі слуги-депутати усвідомлюють,що ними керує агент бсф,лідери політ.си,військові,інтелігенція,журналісти- і мовчать.
А країна рухається що раз більше не туди.
18.11.2025
А с кем Зеля будет спать?
18.11.2025
Стюардесу Мендельшу відкопають 😂
18.11.2025
Стефанчука ніхто і не питав?
18.11.2025
А народ радить прибрати цих двох, й ще декого до купи, й бажано на лаву підсудних
18.11.2025
Що за вкид? Ті так звані ключові представники влади під контролем Алі-Баби!
18.11.2025
Ну не зовсім.
За цю чергову сосну Свірістьолку не знаю, але Буданов і Пьодоров з Алібабою на ножах. Та й Агрохімія його недолюблює.
18.11.2025
Та для самого Зе зараз вихід знайти - проблема...
18.11.2025
https://t.me/officialeurosolidarity/17608 Ірина Геращенко, співголова фракції «ЄС» в Верховній Раді:
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
18.11.2025
"притомних депутатів СН"…

Я оце, скільки їх бачив, а не подужаю хоч би одне прізвище такого назвати.
18.11.2025
https://t.me/oleksiihoncharenko/50936 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
18.11.2025
Колись Гундосий говорив, що піде тільки разом з Єрмаком. Було б добре. Обоє нах.
18.11.2025
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZe inform від 18.‎11.‎2025:. «"Ключові радники", "фракція рішучих", тощо з депутатського корпусу в ВР просить Зеленського звільнити Єрмака. Але чому Єрмака ? Формально Єрмак - юридично ніщо. "Офіс президента" - позавладна структура забезпечення діяльності президента. Крім технічного апарату президента всі інші навіть не державні службовці. Все, що робить Єрмак робиться "іменем президента". Звільняти треба саме президента. Якщо президент не знає, що творить його "офіс" він не здатен керувати державою. Справа зовсім в іншому - Єрмак , це просто парасолька, яка захищає Зеленського від потоку негативу і не більше. Прибрати його - означає стати під все це самому»
18.11.2025
Та ви й інші матеріали звідти публікуйте, чого вже.
Засідання ‎(10.‎11.‎2025) т.з. "стабилизационного кабинета" на чолі з Патрушевим. Місце проведення Москва, будівля уряду РФ, поверх -2. Доповідач - перший зам. голови уряду Мантуров, голова Центробанку РФ Набіулліна і начальник ГШ ЗС РФ Герасимов. Путін по відеозв'язку десь з району Новгородської області. Питання війна, транспорт, нафта, гроші. З усього саме цікаве - мовчання Путіна з "кремлівського кабінету" в Валдайських лісах, Мантуров - " нужны два миллиона рабочих в систему производства", Набіулліна "для стабилизации финансовой системы нужно поднимать налоги", Герасимов "... мы из последних сил ползем вперед ..." і доручення міністерству закордонних справ "СРОЧНО активизировать переговоры c США по мирному урегулированию".
Обвал фронту на Запоріжжі? Втрачений Покровськ? Розвиток наступу на Лиман?
Про що це ви? Заспокойтесь. Русня "из последних сил вперед ползет". Ось-ось потужно зупиниться.
Тож немає про що хвилюватись. Та й мір скоро, МЗС вже працює.
18.11.2025
Зелений бубуїн настільки тупий і лінивий, що без алібаби просто не зможе надалі імітувати виконання президентських функцій. Тому досить швидко він перетвориться на весільного генерала, який нічого не вирішує і нікому особливо не потрібний, окрім пришелепкуватих бабів типу безумної або верещучої
18.11.2025
Далі відбілюють зеленого панталоне, але міндічь це бувший начальника зєлєнскава, чєрнишов кум лєнки зєлєнскої, баканов друг дитинства зєлєнскава. Відповідати повинен панталоне, а потім решта
18.11.2025
Так богдана вже увольняли, що это даёт?!
18.11.2025
Просто "забалтивают"... "спускають пару" помаленьку... Це Андрій Борисович виришуватиметь...
18.11.2025
Если Зеленский подаст в отставку, то согласно Конституции президентские полномочия перейдут Главе ВР Стефанчуку, темной лошадке в политике. А вы уверены, что он не пойдет на договорнячок с русскими? Прежде, чем глотки рвать, надо думать о следующем шаге. Если болит голова, возможно, не нужно сразу ее рубать. Из-за войны вариантов адекватных решений не так и много
18.11.2025
А ви впевнені що Зеленський не здає Україну з потрохами кацапам? Я ,наприклад, впевнений що так і є.
18.11.2025
Та не вгадали, з яких це пір баба чоловіком керувати може.
18.11.2025
звільняти треба не лише Єрмака, а й всіх тих кого він напризначав на посади во всій вертикалі влади, в усіх галузях, від оборонки, енергетики до МЗС, бо якщо ці щури залишаться, він буде на наих впливати навіть без своєї посади, бо там вже буде працювати компромат на цих покидьків, який у нього є.
18.11.2025
Цього робити ніяк не можна! Не стане Йе, хто ж тоді Зе керувать буде? Воно ж дурне й не вміє в стратегію. Оце й буде катастрофа для України!
18.11.2025
В смислі, Алі-Бабу?
18.11.2025
Зеленському нема часу гратися з Єрмаком, він занят державними справами, зустріч в Іспанії з П-м Санчесом, а потім відлітає до Ердогана. В четвер збирає Ставку, розмови з урядовцями, та зустрічі с керівництвом ВР і депутатами "СН", готує декілька необхідних законодавчих ініціатив.....буде прислухатися до порад Єрмака (мабуть).
18.11.2025
буцигарня в'язниця плаче по голобородькові як у тому недоумкуватому серіалі про слугу народу до речі
18.11.2025
Лише дерьмака? Там всю шоблу треба в'язати. А ще краще їх всіх в бусік і на передову як штрафний батальйон.
18.11.2025
Краще, поміняти його на азовців...
18.11.2025
Зелєнского і єрмака треба посадити по різним камерам і вони почнуть зливати один одного. Ото натішимся...
18.11.2025
... С любимыми не расставайтесь...
18.11.2025
Міндіч кажуть зараз вже співпрацює з ФБР, так що про всі рахунки і про всю кріпту вони вже вкурсі, а блокувати і забірати вони вміють!! І заберуть бо гривня на скільки з американського долара?)
18.11.2025
Якщо хоч крихта риго анальної більшовицької олігархатної зарази лишиться , а національни проукраїнські сили не очолять державу нічого не зміниться і тут як був так і буде прохідний двір для злодіїв всіх мастей . Ніякої Польщі або Фінляндії , Ірландії ми тут не збудуєм ...

Тож коли ви хочете позбутися віслюка то думайте що далі ? Граблі чи абсолютно нова відроджена Україна
18.11.2025
Є єдине рішення щоб стабілізувати сидуацію,здохнути всій шоблі ригозелених на чолі з зеЛайном,так від їх буде більше користі Україні,ніж коли вони живі,і це єдине рішення.
18.11.2025
ініціатива від "Арахамія-Гетманцев" ?
хмм .. тоді навіть не знаю, може вже нехай і лишається
18.11.2025
Тим часом зе
18.11.2025
тобто кловану радять звільнити свого боса
18.11.2025
Мавпа та гетьманцев такі ініціативні, хочуть ще більшого доступу до корита!
18.11.2025
Члєнограй чекає що йому поралить сам дєрьмак.
18.11.2025
просто звільнити і не під варту? що, хочуть дати змогу втекти?
в тому, що відбувається зараз в Україні вже майже 4 роки, виннні всі українці, які голосували за "какая разница", усі 73%!
18.11.2025
Тоді z-еленський разм з тими "ключовими" представниками влади піде в потойбічний світ, дуже швидко, несподівано та знаково для всіх! І він, це знає, відчуває, не хоче!
Єрмак "безсмертний", як вся прогнила система влади України!
Влада в Україні = ЄРМАК!
18.11.2025
 
 