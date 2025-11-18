Ключові представники влади радять Зеленському звільнити Єрмака, - ЗМІ

Наближені до президента Зеленського представники влади радять главі держави звільнити очільника ОП Андрія Єрмака після розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання УП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними журналістів, протягом останнього тижня Зеленський провів зустрічі з ключовими фігурами із владної команди, щоб знайти рішення, яке зможе стабілізувати ситуацію після оприлюднення розслідування НАБУ.

Зокрема, йдеться про зустрічі із прем'єркою Свириденко, віцепрем'єром Михайлом Федоровим та керівником ГУР Кирилом Будановим.

"Як переконують УП люди, знайомі з ходом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі, не змовляючись, радили замінити главу Офісу президента Андрія Єрмака", - йдеться в матеріалі.

Джерело із "Слуги народу" заявило, що в Раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака:

"Зрозуміло, що немає прямого шантажу, але якщо цього не станеться, то фракція сама розвалиться".

У "Слузі народу" сформувалася своя "коаліція рішучих", що навіть погрожує виходом із фракції, якщо Єрмака не звільнять.

За даними видання, ініціатива йде з орбіти тандему "Арахамія-Гетманцев" в союзі з ліберальним крилом "Слуги народу".

Що передувало?

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.

Читайте: Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ

Міндічгейт

Також читайте: Зеленський має залишатися поза будь-якими корупційними підозрами, - Єрмак