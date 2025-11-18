Ключові представники влади радять Зеленському звільнити Єрмака, - ЗМІ
Наближені до президента Зеленського представники влади радять главі держави звільнити очільника ОП Андрія Єрмака після розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання УП.
За даними журналістів, протягом останнього тижня Зеленський провів зустрічі з ключовими фігурами із владної команди, щоб знайти рішення, яке зможе стабілізувати ситуацію після оприлюднення розслідування НАБУ.
Зокрема, йдеться про зустрічі із прем'єркою Свириденко, віцепрем'єром Михайлом Федоровим та керівником ГУР Кирилом Будановим.
"Як переконують УП люди, знайомі з ходом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі, не змовляючись, радили замінити главу Офісу президента Андрія Єрмака", - йдеться в матеріалі.
Джерело із "Слуги народу" заявило, що в Раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака:
"Зрозуміло, що немає прямого шантажу, але якщо цього не станеться, то фракція сама розвалиться".
У "Слузі народу" сформувалася своя "коаліція рішучих", що навіть погрожує виходом із фракції, якщо Єрмака не звільнять.
За даними видання, ініціатива йде з орбіти тандему "Арахамія-Гетманцев" в союзі з ліберальним крилом "Слуги народу".
Що передувало?
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Тоді центр влади поступово почне змщуватись у бік коаліційного уряду і військового командування.
Козир,його руками, всіх їх "поробив",зосередивши все у своїх руках.
Прикро лише, що той український президент, на яконо народ покладав свої надії, проявив малодушність і замість того, щоби вичистити рашистську заразу з України, одразу після інавгурації поїхав до пітьми на поклон та повернув у владу ворожого агента овоча разом з його бандою. Що й заклало підвалини катастрофи-2019.
Такі як ти, привели цього віслюка-агента-Буратіно до влади.
"хужє нє будєт" - "'єслі чьто - то ми єго смєтьом" ...
смєтун
"Ні,я з ним прийшов,я з ним піду".
Тепер має шанс порвати з бсф і козирем,якщо ні-то і надалі разом нерозлийвода, до повторення шляху янека,заборони сн і мінусовим рейтингом.
Цей народ невиліковний - одне слово - мудрий нарід.
А хто-ж проти, нехай іде. До Беніної матері. В Україні будуть народні гуляння, 1000 гармошок люди на радощах порвуть, коли ці два ворюги зникнуть з політики.
це ті який єрмак заносив частку вкраденого в українців ?
та їх всіх треба саджати
Треба Богу молитися щоб дав розум цареві
А країна рухається що раз більше не туди.
СтюардесуМендельшу відкопають 😂
За цю чергову сосну Свірістьолку не знаю, але Буданов і Пьодоров з Алібабою на ножах. Та й Агрохімія його недолюблює.
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
Я оце, скільки їх бачив, а не подужаю хоч би одне прізвище такого назвати.
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
Засідання (10.11.2025) т.з. "стабилизационного кабинета" на чолі з Патрушевим. Місце проведення Москва, будівля уряду РФ, поверх -2. Доповідач - перший зам. голови уряду Мантуров, голова Центробанку РФ Набіулліна і начальник ГШ ЗС РФ Герасимов. Путін по відеозв'язку десь з району Новгородської області. Питання війна, транспорт, нафта, гроші. З усього саме цікаве - мовчання Путіна з "кремлівського кабінету" в Валдайських лісах, Мантуров - " нужны два миллиона рабочих в систему производства", Набіулліна "для стабилизации финансовой системы нужно поднимать налоги", Герасимов "... мы из последних сил ползем вперед ..." і доручення міністерству закордонних справ "СРОЧНО активизировать переговоры c США по мирному урегулированию".
Обвал фронту на Запоріжжі? Втрачений Покровськ? Розвиток наступу на Лиман?
Про що це ви? Заспокойтесь. Русня "из последних сил вперед ползет". Ось-ось потужно зупиниться.
Тож немає про що хвилюватись. Та й мір скоро, МЗС вже працює.
Тож коли ви хочете позбутися віслюка то думайте що далі ? Граблі чи абсолютно нова відроджена Україна
хмм .. тоді навіть не знаю, може вже нехай і лишається
в тому, що відбувається зараз в Україні вже майже 4 роки, виннні всі українці, які голосували за "какая разница", усі 73%!
Єрмак "безсмертний", як вся прогнила система влади України!
Влада в Україні = ЄРМАК!