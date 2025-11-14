Єрмак заперечує причетність Зеленського до корупції
Зеленський має залишатися поза будь-якими корупційними підозрами, - Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заперечив причетність президента Володимира Зеленського до корупції після викриття корупційних схем в енергетиці.

Про це він заявив у інтерв’ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Єрмак наголосив, що Зеленський є "дуже принциповою людиною" і "не корумпованою".

За словами глави ОП, у межах справи про розкрадання в енергетиці президент повинен бути поза підозрою, адже саме він "оголосив боротьбу" з корупцією і дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування", що довело, що антикорупційні органи є "незалежними й працюють".

Водночас Єрмак припустив, що деякі політичні сили в Україні "використовують корупційні розслідування для дискредитації керівництва України".

Топ коментарі
+104
Прикол в том, что в записях фигурируют два лица, пока не рассекреченные НАБУ, с псевдонимами "Big Boss" и "А.Б.". До сих пор теряюсь в догадках кто же это может быть.
14.11.2025 18:10 Відповісти
+69
Ну зрозуміло ж, що Парашенка і Клічко! 😜
14.11.2025 18:12 Відповісти
+65
Такого адвоката і ворогові не побажаєш!
14.11.2025 18:05 Відповісти
У власти - мародёры! ))))))) Буквально! ))))))
15.11.2025 08:38 Відповісти
Дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування" - це цитата від дЄрьмака. Тобто у нас треба ще отримати дозвіл від найвеличнішого? Оце вже точно демократична країна. Сподіваюсь найближчим часом клоун "дасть дозвіл" і на розслідування проти цього свинорилого віце-президента. Ото точно буде свято демократії.
15.11.2025 08:45 Відповісти
Кремлівськийй агент захищає вже півтора рока(?) , як колишнього президента України - ну це вапще якийсь пі#дець. Де ми взагалі знаходимося і на що сподіваємося ? Ми в країні , яка вже майже одинадцять років воює з кацапстаном ??
15.11.2025 08:49 Відповісти
Рафік не уинуват
15.11.2025 08:59 Відповісти
Зеленський дозволив вести розслідування?Що вона меле ця покоївка?Діяльність НАБУ регулюється законом,а про оп ніякого закону нема.Хай ротик свій робочий прикриє ця гидота.❤️🇺🇦❤️
15.11.2025 09:15 Відповісти
Немає слів. Залишились тільки матюки. Що що гинуть наші хлопці???
15.11.2025 09:21 Відповісти
гинуть за то за що безголова більшість проголосувала.
15.11.2025 09:56 Відповісти
Дуже принципова людина, як сказав про Зеленського Єрмак, зібрала біля себе весь ригівський недобитий мотлох, бо й сам є таким самим, який зараз і грабує державу. 95-та колона, яка б'є в спину оборони.
15.11.2025 10:17 Відповісти
ок, зрозуміло, зєлєбоба сама не крала, воно просто дозволило з барського плєча красти і йому на блюдєчкє в офіс заносили.
Але він, ні ні, не крав, ви що.
15.11.2025 10:32 Відповісти
Не мною сказано https://youtube.com/shorts/SLj7BY4kIac?si=TsU9NyWUC6H_5m0y
15.11.2025 11:59 Відповісти
