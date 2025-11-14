Зеленський має залишатися поза будь-якими корупційними підозрами, - Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заперечив причетність президента Володимира Зеленського до корупції після викриття корупційних схем в енергетиці.

Про це він заявив у інтерв’ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Єрмак наголосив, що Зеленський є "дуже принциповою людиною" і "не корумпованою".

За словами глави ОП, у межах справи про розкрадання в енергетиці президент повинен бути поза підозрою, адже саме він "оголосив боротьбу" з корупцією і дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування", що довело, що антикорупційні органи є "незалежними й працюють".

Водночас Єрмак припустив, що деякі політичні сили в Україні "використовують корупційні розслідування для дискредитації керівництва України".

Міндічгейт

