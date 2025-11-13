За корупційними схемами в енергетиці стоїть Кремль, - радник глави ОП Подоляк
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звинувачує у корупційному скандалі в українській енергетиці Кремль.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Звістка про розслідування корупційної схеми в енергетичному секторі, на жаль, не є несподіваною. Це логічне відлуння минулого, у якому Кремль десятиліттями будував систему для утримання України в зоні свого впливу. Корупція була одним із головних його інструментів, і залишки цього механізму існують", - написав Подоляк.
Справжньою новиною, на думку радника глави ОП, є не сам факт зловживань, а робота антикорупційних органів.
"Що таке розслідування почалося, що проведено масу слідчої роботи, що на вищому рівні наголошують на потребі справедливих вироків – усе це переконливо показує трансформацію України", - зазначає радник Єрмака.
Подоляк також попереджає, що російська пропаганда спробує використати корупційний скандал в енергетиці як доказ недієздатності України.
"Але реальність протилежна: ми бачимо не колапс держави, а тестування нової інституційної основи. Небагато країн могли б під час війни виявляти, розслідувати та публічно обговорювати такі справи", вважає радник глави ОП.
Подоляк нагадав, шо "усі 30 років незалежності ми раз за разом маємо великі корупційні скандали". Різниця в тому, як тепер реагує держава:
"Колись мовчала. Колись толерувала. Колись переводила людей із посади на посаду. Сьогодні Україна демонструє нетолерантність до корупції. На рівні Президента ухвалюються максимально швидкі та жорсткі рішення. Це вже зовсім не та Україна, якою вона була 10, 15, 20 років тому".
Слід нагадати, що за даними ЗМІ, Михйло Подоляк за часів Януковича працював із колишнім головою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним і консультував депутата Партії регіонів Юрія Іванющенка.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Аха-аха. В разі шухєра максиально швидко та жорстоко попереджають фігурантів що пора звалювати з країни. Але не всіх. Лише своїх. Чужим - закон! (С) Їм заблаговрємєнно не дають не лише красти, а і чесно заробляти.
