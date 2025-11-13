За корупційними схемами в енергетиці стоїть Кремль, - радник глави ОП Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звинувачує у корупційному скандалі в українській енергетиці Кремль.

"Звістка про розслідування корупційної схеми в енергетичному секторі, на жаль, не є несподіваною. Це логічне відлуння минулого, у якому Кремль десятиліттями будував систему для утримання України в зоні свого впливу. Корупція була одним із головних його інструментів, і залишки цього механізму існують", - написав Подоляк.

Справжньою новиною, на думку радника глави ОП, є не сам факт зловживань, а робота антикорупційних органів.

"Що таке розслідування почалося, що проведено масу слідчої роботи, що на вищому рівні наголошують на потребі справедливих вироків – усе це переконливо показує трансформацію України", - зазначає радник Єрмака.

Подоляк також попереджає, що російська пропаганда спробує використати корупційний скандал в енергетиці як доказ недієздатності України.

"Але реальність протилежна: ми бачимо не колапс держави, а тестування нової інституційної основи. Небагато країн могли б під час війни виявляти, розслідувати та публічно обговорювати такі справи", вважає радник глави ОП.

Подоляк нагадав, шо "усі 30 років незалежності ми раз за разом маємо великі корупційні скандали". Різниця в тому, як тепер реагує держава:

"Колись мовчала. Колись толерувала. Колись переводила людей із посади на посаду. Сьогодні Україна демонструє нетолерантність до корупції. На рівні Президента ухвалюються максимально швидкі та жорсткі рішення. Це вже зовсім не та Україна, якою вона була 10, 15, 20 років тому".

Слід нагадати, що за даними ЗМІ, Михйло Подоляк за часів Януковича працював із колишнім головою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним і консультував депутата Партії регіонів Юрія Іванющенка.

