За корупційними схемами в енергетиці стоїть Кремль, - радник глави ОП Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звинувачує у корупційному скандалі в українській енергетиці Кремль.

"Звістка про розслідування корупційної схеми в енергетичному секторі, на жаль, не є несподіваною. Це логічне відлуння минулого, у якому Кремль десятиліттями будував систему для утримання України в зоні свого впливу. Корупція була одним із головних його інструментів, і залишки цього механізму існують", - написав Подоляк.

Справжньою новиною, на думку радника глави ОП, є не сам факт зловживань, а робота антикорупційних органів.

"Що таке розслідування почалося, що проведено масу слідчої роботи, що на вищому рівні наголошують на потребі справедливих вироків – усе це переконливо показує трансформацію України", - зазначає радник Єрмака.

Подоляк також попереджає, що російська пропаганда спробує використати корупційний скандал в енергетиці як доказ недієздатності України.

"Але реальність протилежна: ми бачимо не колапс держави, а тестування нової інституційної основи. Небагато країн могли б під час війни виявляти, розслідувати та публічно обговорювати такі справи", вважає радник глави ОП.

Подоляк нагадав, шо "усі 30 років незалежності ми раз за разом маємо великі корупційні скандали". Різниця в тому, як тепер реагує держава:

"Колись мовчала. Колись толерувала. Колись переводила людей із посади на посаду. Сьогодні Україна демонструє нетолерантність до корупції. На рівні Президента ухвалюються максимально швидкі та жорсткі рішення. Це вже зовсім не та Україна, якою вона була 10, 15, 20 років тому".

Слід нагадати, що за даними ЗМІ, Михйло Подоляк за часів Януковича працював із колишнім головою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним і консультував депутата Партії регіонів Юрія Іванющенка.

+100
Так, ми в курсі про проект ;Буратіно;.
13.11.2025 19:45 Відповісти
+67
не, до такого абсурда даже бункерный дед не опускается, это уже за гранью энтропии
13.11.2025 19:46 Відповісти
+64
Міндіч з цукерманами прямо з кремля прилетіли- шобла кгаловська йдіть на йух.
13.11.2025 19:46 Відповісти
Так. Але між ними стоїть зє,і приймає з обох сторін!
14.11.2025 10:55 Відповісти
Невже вся шобла політтехнологів з лубянці така тупа і дебільна?Таке фуфло може ще прокатило у 22-23 році,але не зараз.Він мабудь ще не відішов після після гешефту(бабла) на виборах презідента белорусіі в 2020р,впарівая білорусам газпромовського шниря,як "опозіционера".
14.11.2025 11:02 Відповісти
****** сєло із опи щось там пробзділо про звʼязок опи із крємлядями? дуже скоро ось таке бидло буде наввипередки здавати одне одного, аби лише його не пристрелили
14.11.2025 11:18 Відповісти
а ще московити насрали наші владі в штани, тому час змінювати і штани і владу
14.11.2025 11:43 Відповісти
тобто міндІчЬ і та вся шобла огенти *******? куми і подєльніки по бізнесу янелоха, огенти кремля !!!
14.11.2025 11:56 Відповісти
Я куею … это ж надо такую дичь нести. То есть , мы не виноваты , это все Кремль ? Это же ****** какой-то )))
14.11.2025 12:07 Відповісти
А точно не Порох?
14.11.2025 12:13 Відповісти
Нє всьо так однозначно...
14.11.2025 12:54 Відповісти
Це просто "білий шум" - давно всім відома херня для розмиття головного - подвигів потужника та його ляльковода.
14.11.2025 12:23 Відповісти
А що це змінює? Швидше навпаки, адже важко повірити в те, що міністрам, яких особисто призначив Зе, роздавала вказівки стороння особа, а президент про це нічого не знав.
14.11.2025 12:38 Відповісти
Аха-аха. В разі шухєра максиально швидко та жорстоко попереджають фігурантів що пора звалювати з країни. Але не всіх. Лише своїх. Чужим - закон! (С) Їм заблаговрємєнно не дають не лише красти, а і чесно заробляти.
14.11.2025 12:43 Відповісти
Це подоляче падло хоч зрозуміло,ьщо бовкнуло?
14.11.2025 12:56 Відповісти
Второй день висит этот имбецил, что нравится цитировать умственно отсталых?
14.11.2025 13:43 Відповісти
Тоді миндич та усі хто в схемі зрадники....згоден
14.11.2025 13:45 Відповісти
Не сміши що в штанях,воно й так смішне.Куди не влипли б друзі,оточення ЗЕленського,"Слуги" у вас кругом рука кремля або порохоботи.Коли ЗЕленський підписав закон,який скасовував незалежність НАБУ і САП ви тринділи,що москва впливає на ці структури.Тепер подоляк старається відбілити ЗЕленського та Єрмака але ви політичні трупи і тільки війна стримує народ який би вас як януковича прогнав від "корита" Вам ніколи не відмитись.
14.11.2025 13:57 Відповісти
А чи не ви намагалися одіти вуздечка на антикорупційні органи? - не вийшло, молодь піднялася, а тепер викручуєтеся і брешете, брешете, брешети. Сидіти вам всім зі своїм зеликом в буцугарні, якщо українці не відправлять працювати на стовпах ліхтарями. Ваша пісенька доспівується.
14.11.2025 13:58 Відповісти
Кремль? А ми думали ближче, Офіс ПреЗедента...
14.11.2025 14:04 Відповісти
За корупційними схемами в Україні стоїть ригозелена мразота,на чолі з малороським зеЛайном,які працюють на кремль проти України.
14.11.2025 14:10 Відповісти
за корупційними схемами стоїш ти,підоряк,та вся зелена шобла разом з наріком
14.11.2025 14:11 Відповісти
головне на себе не вийти
14.11.2025 14:24 Відповісти
14.11.2025 15:01 Відповісти
вуж на пательні?)))
14.11.2025 15:44 Відповісти
Це ж як треба було кацапам катувати Міндіча, що воно з переляку стільки сп%%дило
14.11.2025 17:26 Відповісти
Ні не кремль! За всіма корупційними схемами в країні стоїть Офіс Президента і Зєлєнскій особисто (всі його призначенці).
14.11.2025 17:42 Відповісти
"За корупційними схемами в енергетиці стоїть Кремль" и его агент Порошенко - почему пропущено?
14.11.2025 18:20 Відповісти
... може й Михайлові дещиця перепадала з каси міндіча, якщо він так виправдовує ...
14.11.2025 18:20 Відповісти
Ці корупційні схеми придумали папуаси під час візиту лаврова в Африку.А от лавров вже передав план операції в кремль.
14.11.2025 19:06 Відповісти
ze- кодло анти- і неукраїнське.
14.11.2025 19:13 Відповісти
Піщані правий як ніколи. Генерал від ФСБ Деркач таки розвів ту корупціїю.
14.11.2025 19:45 Відповісти
За корупційними схемами стоять ті, у чиї банки складаються корупційні гроші. А в Кремлі, на Бесарабці і на Печерську - їхні менеджери.
14.11.2025 19:55 Відповісти
подоляк, поки що ви, ніяк не реагуєте..., дозволили тільки двом жидам "здриснути" в ізраїль і все!!!
14.11.2025 20:09 Відповісти
Та що ви говорите?
Пдц який серьезний пи.деш,
Усі ви зесобаки який масел кинуть так і брехати будете
15.11.2025 05:10 Відповісти
Видно Подоляк хорошо усвоил стратегию кремлёвских пропагандистов ! Странно это всё в Украине , воровать не воевать! В Канаде волнуются за судьбу людей Украины , а уважаемый Зеленский ,молчит!?
16.11.2025 01:37 Відповісти
Израиль собрал под своё крыло всех украинских подлецов - воришек ! А жаль, народ то ,хороший ,в принципе!
16.11.2025 01:41 Відповісти
Имею ввиду израилитян.
16.11.2025 01:46 Відповісти
