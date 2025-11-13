За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвиняет в коррупционном скандале в украинской энергетике Кремль.

"Известие о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не является неожиданным. Это логическое эхо прошлого, в котором Кремль десятилетиями строил систему для удержания Украины в зоне своего влияния. Коррупция была одним из главных его инструментов, и остатки этого механизма существуют", - написал Подоляк.

Настоящей новостью, по мнению советника главы ОП, является не сам факт злоупотреблений, а работа антикоррупционных органов.

"Что такое расследование началось, что проведена масса следственной работы, что на высшем уровне подчеркивают необходимость справедливых приговоров – все это убедительно показывает трансформацию Украины", - отмечает советник Ермака.

Подоляк также предупреждает, что российская пропаганда попытается использовать коррупционный скандал в энергетике как доказательство несостоятельности Украины.

"Но реальность противоположна: мы видим не коллапс государства, а тестирование новой институциональной основы. Немногие страны могли бы во время войны выявлять, расследовать и публично обсуждать такие дела", - считает советник главы ОП.

Подоляк напомнил, что "все 30 лет независимости мы раз за разом сталкиваемся с крупными коррупционными скандалами". Разница в том, как теперь реагирует государство:

"Раньше молчала. Раньше терпела. Раньше переводила людей с должности на должность. Сегодня Украина демонстрирует нетерпимость к коррупции. На уровне президента принимаются максимально быстрые и жесткие решения. Это уже совсем не та Украина, какой она была 10, 15, 20 лет назад".

Следует напомнить, что по данным СМИ, Михаил Подоляк во времена Януковича работал с бывшим главой Администрации президента Сергеем Левочкиным и консультировал депутата Партии регионов Юрия Иванющенко.

