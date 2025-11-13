За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвиняет в коррупционном скандале в украинской энергетике Кремль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Известие о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не является неожиданным. Это логическое эхо прошлого, в котором Кремль десятилетиями строил систему для удержания Украины в зоне своего влияния. Коррупция была одним из главных его инструментов, и остатки этого механизма существуют", - написал Подоляк.
Настоящей новостью, по мнению советника главы ОП, является не сам факт злоупотреблений, а работа антикоррупционных органов.
"Что такое расследование началось, что проведена масса следственной работы, что на высшем уровне подчеркивают необходимость справедливых приговоров – все это убедительно показывает трансформацию Украины", - отмечает советник Ермака.
Подоляк также предупреждает, что российская пропаганда попытается использовать коррупционный скандал в энергетике как доказательство несостоятельности Украины.
"Но реальность противоположна: мы видим не коллапс государства, а тестирование новой институциональной основы. Немногие страны могли бы во время войны выявлять, расследовать и публично обсуждать такие дела", - считает советник главы ОП.
Подоляк напомнил, что "все 30 лет независимости мы раз за разом сталкиваемся с крупными коррупционными скандалами". Разница в том, как теперь реагирует государство:
"Раньше молчала. Раньше терпела. Раньше переводила людей с должности на должность. Сегодня Украина демонстрирует нетерпимость к коррупции. На уровне президента принимаются максимально быстрые и жесткие решения. Это уже совсем не та Украина, какой она была 10, 15, 20 лет назад".
Следует напомнить, что по данным СМИ, Михаил Подоляк во времена Януковича работал с бывшим главой Администрации президента Сергеем Левочкиным и консультировал депутата Партии регионов Юрия Иванющенко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вішати, цих мародерів на життю та крові Українців треба!!!
Зеленський, це політичний труп, тому і такі наслідки від нього!!
Західні Парнери допомагають Україні, а на організованій злочинній структурі зеленського!!
хто міг обрати на посаду президента країни людину, яка не має ані компетенції, ані знань у сфері державного управління, ані розуміня того, як функціонують державні інституції та й в цілому людину не надто інтелектуально обдаровану.
на догоду цій людині обрати до законодавчого органу фотографів, акторів розважального шоу, рестораторів, блогерів тощо, інкше кажучи, людей неймовірно далеких від юриспруденції та економіки.
все вірно, такий вибір могли зробити тільки довбойоби.
тому зеленський та ко чудово розуміють, для кого вони ригають цю маячню - для довбойобів, яких залишилась ще велика кількість.
Факт...
а хто це такий по праву руку від ******** януковича коли воно по пенькам стрибало ? ..ой..невже Гнида подоляк ..як невдобно
Але, як кажуть, ще не вечір...
Канечна Бельій дома!
А в СБУ до цього падла немає ніяких питань?
Ішак стоїть у вершині корупційної піраміди. А це бидло піздоляк - в підтанцьовці.
Це відповідь ДТ на ваші трампони-агентакраснова-бокс в Овальному.
Чи хоч подумали,кого вирішили "зробити"?
Це не Порошенко, тим більше не Червінський.
Дональд ще змусить шоблу Червінського відпустити та вибачитись.
І настільки огидна роль нібито-демократів, типу недогризка,які в прямому ефірі тільки і лиють бруд на президента наймогутнішої держави світу.
огласітє вєсь спісок пожалу100
"Хто маю необмежену владу, той відповість по необмеженим звинуваченням.
ДБЛИ БЛДЬ
Галущенко, Шмигаль, Умєров та дюжина успішних нових послів підтримують...
Тодішні «красниє дірєкторА», хай які совки волохаті, все-таки ще були, типологічно, українськими політиками, плоть од плоті, нікуди не дінешся. Навіть для Кучми словосполучення «державні інтереси» ще не було пустим звуком (за що його, зрештою, Москва й «нейтралізувала»). А от «міндічі» - це вже на 100% чиста, бездомішкова компрадорська буржуазія.
І ніякими виборами цю системну проблему (назвемо її - проблемою «тяглості колоніальних еліт») - гай-гай, не розв'язати (ми вже пробували!). Це все одно, що рак лікувати ібупрофеном.
Тільки після того, як розпадеться «першоджерело» - головна пухлина, і, як казав старий мольфар Гаврило, «з тої Росії лишиться стілько, що буде видно в Москві з балкона», розпадеться й ціла міжнародна мафіозна «кровоносна система», що ганяє в Москву живильні «двушкі» з різних країн і континентів, попри всі санкції й кризи.
Доти ж усі заходи, не скеровані прямо на ліквідацію РФ, приречені залишатись паліативами (теж діло потрібне, чого ж, ціла галузь є така в медицині, але наївно сподіватися, ніби паліатив уб'є «спрута»).
Тож підтримуємо всіма силами Українське Військо - головного хірурга ******** історії, уклін йому доземний.
І пам'ятаємо, що Carthago delenda est ©.
вся зелена триздобратія давно працює на кацапів і годується на крові українців