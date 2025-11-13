РУС
5 008 93

За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк

советник главы ОП Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвиняет в коррупционном скандале в украинской энергетике Кремль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Известие о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не является неожиданным. Это логическое эхо прошлого, в котором Кремль десятилетиями строил систему для удержания Украины в зоне своего влияния. Коррупция была одним из главных его инструментов, и остатки этого механизма существуют", - написал Подоляк.

Настоящей новостью, по мнению советника главы ОП, является не сам факт злоупотреблений, а работа антикоррупционных органов.

"Что такое расследование началось, что проведена масса следственной работы, что на высшем уровне подчеркивают необходимость справедливых приговоров – все это убедительно показывает трансформацию Украины", - отмечает советник Ермака.

Подоляк также предупреждает, что российская пропаганда попытается использовать коррупционный скандал в энергетике как доказательство несостоятельности Украины.

"Но реальность противоположна: мы видим не коллапс государства, а тестирование новой институциональной основы. Немногие страны могли бы во время войны выявлять, расследовать и публично обсуждать такие дела", - считает советник главы ОП.

Подоляк напомнил, что "все 30 лет независимости мы раз за разом сталкиваемся с крупными коррупционными скандалами". Разница в том, как теперь реагирует государство:

"Раньше молчала. Раньше терпела. Раньше переводила людей с должности на должность. Сегодня Украина демонстрирует нетерпимость к коррупции. На уровне президента принимаются максимально быстрые и жесткие решения. Это уже совсем не та Украина, какой она была 10, 15, 20 лет назад".

Следует напомнить, что по данным СМИ, Михаил Подоляк во времена Януковича работал с бывшим главой Администрации президента Сергеем Левочкиным и консультировал депутата Партии регионов Юрия Иванющенко.

Миндичгейт

Автор: 

Топ комментарии
+29
Так, ми в курсі про проект ;Буратіно;.
13.11.2025 19:45 Ответить
+22
не, до такого абсурда даже бункерный дед не опускается, это уже за гранью энтропии
13.11.2025 19:46 Ответить
+19
Міндіч з цукерманами прямо з кремля прилетіли- шобла кгаловська йдіть на йух.
13.11.2025 19:46 Ответить
Так, ми в курсі про проект ;Буратіно;.
13.11.2025 19:45 Ответить
Тобто міндіч-агент кремля???
показать весь комментарий
13.11.2025 20:09 Ответить
Проект Суркова ;Буратіно;. 2019 рік.
13.11.2025 20:11 Ответить
ця пропагандонська апешна тварина повина в першу чергу відсідити 20 років за гратами
13.11.2025 20:27 Ответить
Тому і гроші з України, відправляли члЄни Уряду Свириденко з КабМіндічем, безпосередньо своїм подєльніками, деркачам та мертвечукам, сівковичем!! Готувалися зелупні до параду і шашликів з ***********, а Українці, всі їх плани, помножили на нуль!!
Вішати, цих мародерів на життю та крові Українців треба!!!
Зеленський, це політичний труп, тому і такі наслідки від нього!!
Західні Парнери допомагають Україні, а на організованій злочинній структурі зеленського!!
13.11.2025 20:22 Ответить
Ну так звісно Кремль , а куди ж по твоєму двушку возили, в Молдавію?
13.11.2025 19:46 Ответить
Вот это мозги пытаются обывателям засрать, качественно. Но все збс.
13.11.2025 19:46 Ответить
не, до такого абсурда даже бункерный дед не опускается, это уже за гранью энтропии
13.11.2025 19:46 Ответить
конечно, хайло не опустится до борьбы с коррупцией
показать весь комментарий
Точно. Натомість Зеленський на корупції піднявся. У грошовому еквіваленті
показать весь комментарий
Міндіч з цукерманами прямо з кремля прилетіли- шобла кгаловська йдіть на йух.
13.11.2025 19:46 Ответить
Ви чо там, взагалі *бануті? Ви за кого всіх тримаєте?
показать весь комментарий
давайте поговоримо чесно, як дорослі.
хто міг обрати на посаду президента країни людину, яка не має ані компетенції, ані знань у сфері державного управління, ані розуміня того, як функціонують державні інституції та й в цілому людину не надто інтелектуально обдаровану.
на догоду цій людині обрати до законодавчого органу фотографів, акторів розважального шоу, рестораторів, блогерів тощо, інкше кажучи, людей неймовірно далеких від юриспруденції та економіки.
все вірно, такий вибір могли зробити тільки довбойоби.
тому зеленський та ко чудово розуміють, для кого вони ригають цю маячню - для довбойобів, яких залишилась ще велика кількість.
13.11.2025 20:06 Ответить
Степен Хмара був правий - "Це шпана ліквідаторів..." !
показать весь комментарий
Подоляк ще не відповів про ракетний удар в 22 році після уїзду якого і нанесли удар, навідник?
13.11.2025 19:47 Ответить
Полковник ГРУ РФ Володимир Подоляк, брат Михайла Подоляка, воював проти України.
Факт...
13.11.2025 20:09 Ответить
Його ж наче забаранили вже. І цього б саме на часі
показать весь комментарий
За двох підозрюваних в участі у схемі з розкрадання в Енергоатомі Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесли застави: 25 і 12 мільйонів гривень відповідно.
13.11.2025 19:48 Ответить
Кремль і його ІПСО стоїть за всіма проблемами в Україні. Один буба чесний і світлий зостався.
13.11.2025 19:48 Ответить
Так шо Миндич таки в Кремль уехал с Цукерманом
13.11.2025 19:49 Ответить
в ростов
показать весь комментарий
😂😂😁🤣 хто цей інфантильний гомік?
13.11.2025 19:49 Ответить
Політтехнолог Януковича.
13.11.2025 20:12 Ответить
І брат офіцера ГРУ, який рік тому закобзонився.
13.11.2025 20:19 Ответить
То Ви з литвином переплутали, димою, колега його в ОПі.
показать весь комментарий
Це якщо стисло, а більш розлого: за корупційними схемами стоїть ОПа, а вже за ОПою стоїть Кремль.
13.11.2025 19:49 Ответить
Головне в розслідуванні - не вийти на самих себе.
13.11.2025 20:14 Ответить
А керівників мабуть в Україні теж кремль призначає...
13.11.2025 19:49 Ответить
а хіба ні? керівник Зе проліз за гроші, зароблені в Росіі.
13.11.2025 20:06 Ответить
Ну звісно, погоджуюся, ви всі в ОПі є агентурою кремля.
13.11.2025 19:50 Ответить
Щоб ще висрав головний бот ОПи.
13.11.2025 19:50 Ответить
яка унікальна ницість у подоляка

а хто це такий по праву руку від ******** януковича коли воно по пенькам стрибало ? ..ой..невже Гнида подоляк ..як невдобно

показать весь комментарий
пеньки були до майдану так що мимо
13.11.2025 20:07 Ответить
Русскій, краще стули дзюбок. Ну, щоб не ржачно було...
13.11.2025 20:13 Ответить
тобі треба ти й стули
13.11.2025 20:15 Ответить
а ще краще придбай плащ-пальто.
13.11.2025 20:21 Ответить
...і взагалі...це розслідування сгенеровано ші і фейк..
13.11.2025 19:52 Ответить
100% ..я прямокутні папери навіть зовсім не схожі на долари
13.11.2025 19:52 Ответить
Тогда почему один из главных следователей Миндичгейта Магомедрасулов сидит в СИЗО? И даже его отец. Разве не Зеленский пытался развалить расследование.
13.11.2025 19:52 Ответить
це нога кремля
13.11.2025 19:54 Ответить
Скоріше дупа.
13.11.2025 20:02 Ответить
У блаЗЄнських прогрес: ніяк не змогли пришити до цієї справи Порошенка.

Але, як кажуть, ще не вечір...
13.11.2025 19:55 Ответить
Була спроба: "Федина робить найбільше галасу, отже Порошенко купив НАБУ"
13.11.2025 20:24 Ответить
Зелені покидьки-пропагандони будуть лізти з шкіри, аби лишень відвести підозру від головного злодія та зрадника в країні, пахана злочинного угрупування, де міндіч був лише одним з його підручних. Якщо зараз не покінчити із зеленим блювотинням раз і назавжди, попереду нас очікує катастрофа
13.11.2025 19:58 Ответить
КрЄмль не крЄмль, але у нас підарасів і без крЄмля достатньо...
13.11.2025 19:59 Ответить
Грицю, як там зараз погода у Хайфі?
13.11.2025 20:14 Ответить
Щоби ти зїв щоби не п....ів!!!!
13.11.2025 20:00 Ответить
Це дійсно так. От лише питання, а чим займається Зєлжнскій і його силова вертикаль? Вони підвгрують кремлю, чи просто не звертають уваги на це? Чому замість агентів кремля, що обкрадали енергетику, вертикаль Зєлєнского пресувала і продовжує це робити щодо тих, хто з ними боровся і документував, з набушником Магамедрасуловим і його батьком, наприклад? Чому Зєлєнскій, зважаючи на роботу окремих силовикія з власної вертикалі на кремль досі не прийняв кадрових рішень стосовно тих, хто робив спробу ліквідувати НАБУ і САП? Чи і сам Зєлєнскій підігрує кремлю? Подоляк, розкрий тему глибше.
13.11.2025 20:01 Ответить
Інфа 100%: ФСБ катувала Цукерманів, щоб вони відмивали крадені гроші Міндічу-гаманцю Зеленського.
13.11.2025 20:02 Ответить
Ага, кремль заствляв ,насильно, Ваву з його кодлом красти гроші з енергетики, отримувати відкати, мародерити на захисних спорудах, ***********,ракетах, бронижелетах,знищувати антикорупційні органи та інше..То давайте сховаємо Ваву з його кодлом в тюрму, щоб кремль не мав змоги їх насильничати.
13.11.2025 20:03 Ответить
Ну кто бы сомневался. Это Путин Зеленскому Миндича подсунул. Это он их воровать научил.
13.11.2025 20:03 Ответить
Якщо за цим стоїть кремль, тоді всі затримані зрадники держави. У нас зрадників держави відпускають під заставу? Якщо це так, то державою можна торгувати.
13.11.2025 20:05 Ответить
Що воно себе??? То,звісно, кацапи винні! А наші - святі!! Може повернути з Ізраїлю та дати ордени?? Сказати нарІду, що були розвідниками!! Тайними!!
13.11.2025 20:08 Ответить
Вчера прочитал что у ФБР в НАБУ есть представители, даже свой кабинет. Пока Европа хором уверяет всех что ничего страшного, власти крадут везде (у них тоже?), Америка помогает бороться с коррупцией.
13.11.2025 20:09 Ответить
Та бачимо як вони борються, шість років крали лише за цього Президента.
13.11.2025 20:25 Ответить
Шах і мат НАБУ)))
13.11.2025 20:10 Ответить
Миша у тебя скучное лицо тебе никто денег не даст ! ето постная ***** какая то , давай по новой !
13.11.2025 20:10 Ответить
Кремль заставив зеленого надати цим дятлам таку владу
13.11.2025 20:12 Ответить
Кремль стоїть, Гринчук лежить.
13.11.2025 20:12 Ответить
Часи йдуть, а всемогутня "рука кремля" не змінюється. ну а ****, як то кажуть, "якщо воно працює - не чіпай".
13.11.2025 20:12 Ответить
Звісно що Кремль, команда кротів в Україні на чолі з ким? Вгадаєте?
13.11.2025 20:15 Ответить
В березні 2022 році, в Стамбулі, теж був ультиматум?
13.11.2025 20:21 Ответить
ОПушні боти в розгубленості: то детективи НАБУ - агенти кремля, бо човен розхитують крису тошнить, тепер за корупційними схемами стоїть сам кремль. Хоча чомусь на плівках не чути згадок про кремль. У всьому винен кремль - як зручно: у боневтіка всрані штани - то кремль підкинув лайно. Давай Мішаня, продовжуй в тому ж дусі, такий логічний ланцюжок може привести до думки мудрий нарід що Україною керує теж кремль.
13.11.2025 20:17 Ответить
Ви неуважно чухали. Там щось про двушку на мацкву.
13.11.2025 20:27 Ответить
Ну куратору Деркачу відслюнявили двушку по старій дружбі. Тут взагалі кумедна ситуація, коли агент кремля, звинувачує кремль в корупції в нашій енергетиці. В кремлі проект «Буратіно» в 2019 провернули і все працює за планом, головне - не заважати.
13.11.2025 20:39 Ответить
Не может быть!!!🤪😆🤣🥳 Я так и знал!!!🤪😆🥳🤪😆
13.11.2025 20:18 Ответить
Ми з москаликами воюємо, ну і звичайно нашими можновладцями керуть з кремля. То ясно було ще перед виборами 2019-го
13.11.2025 20:19 Ответить
Обосновал! Да препохабно! ©
13.11.2025 20:19 Ответить
Ой-ёй чудны дела твои Господи, когда Подоляк куда-то ноги сделает то окажется что за ним тоже Кремль стоит
13.11.2025 20:21 Ответить
Ги-ги,
Канечна Бельій дома!
13.11.2025 20:23 Ответить
Ну йому, як брату здохшого кацапа, що воював проти нас, видніше!
А в СБУ до цього падла немає ніяких питань?
13.11.2025 20:21 Ответить
За корупційними схемами в енергетиці стоїть Кремль, - радник глави ОП Подоляк

Ішак стоїть у вершині корупційної піраміди. А це бидло піздоляк - в підтанцьовці.
13.11.2025 20:22 Ответить
Краще б він мовчав...
13.11.2025 20:22 Ответить
Якщо влада не помічає, як у неї під носом кацапи створюють корупційні схеми, тоді це слабка, погана влада, яку треба негайно міняти. Чи так глибоко подоляк не задумується?
13.11.2025 20:24 Ответить
Кремль за опешниками стоїть.
Це відповідь ДТ на ваші трампони-агентакраснова-бокс в Овальному.
Чи хоч подумали,кого вирішили "зробити"?
Це не Порошенко, тим більше не Червінський.
Дональд ще змусить шоблу Червінського відпустити та вибачитись.
І настільки огидна роль нібито-демократів, типу недогризка,які в прямому ефірі тільки і лиють бруд на президента наймогутнішої держави світу.
13.11.2025 20:24 Ответить
веж крємля аж 7 : одна стоїть за корупціонерами, друга за ОП, третя за опзажіточними

огласітє вєсь спісок пожалу100
13.11.2025 20:26 Ответить
На мою думку:
"Хто маю необмежену владу, той відповість по необмеженим звинуваченням.
13.11.2025 20:26 Ответить
Та навіть ніхто і не сумнівається в руці кремля!!!
13.11.2025 20:27 Ответить
Цьому можна вірити. В нього брат на війні загинув. Герой "СВО"💩
13.11.2025 20:27 Ответить
"...так вот ано чьо, міхаличЬ...."(с)🤔🤔
ДБЛИ БЛДЬ
13.11.2025 20:27 Ответить
Слаколизи випереджають одне одного, аби відмити свого хазяїна.
13.11.2025 20:29 Ответить
Так а попереду стоїть Єрмак, а попереду Єрмака Зеля, потім Міндіч і т.д груповуха п*дарасів які хочуть знищити Україну
13.11.2025 20:29 Ответить
Точно, це кацапи розкрадають і розвели тут жахливу корупцію! А-ха, просто ніхто не знав хто випалить оце першим.
13.11.2025 20:30 Ответить
Ну так, ну так .Вони взагалі то чесні . От тільки на передок слабуваті. Нікому не можуть відмовити.
13.11.2025 20:32 Ответить
яке воно кончене.....ти падло ще будеш нести відповідальність за загибель Захисників на Яворівському полігоні
13.11.2025 20:38 Ответить
Ну так це і доводять записи. І що воно хоче сказати? Що він, та його ботоферма, яка перейшла до нього від Пригожина, не грають на лохторату Зеленського тим органом, яким імітував гру Зеленскій у вкраденому номері?
13.11.2025 20:41 Ответить
Колись толерувала. Колись переводила людей із посади на посаду. (c)

Галущенко, Шмигаль, Умєров та дюжина успішних нових послів підтримують...
13.11.2025 20:43 Ответить
треш
13.11.2025 20:45 Ответить
У Подоляка холуйська короткозорість через яку він переплутав банкову з кремлем
13.11.2025 20:45 Ответить
Коли порівняти сумнозвісні «плівки Мельниченка» з нинішніми, то мимоволі напрошується скорбний висновок

Тодішні «красниє дірєкторА», хай які совки волохаті, все-таки ще були, типологічно, українськими політиками, плоть од плоті, нікуди не дінешся. Навіть для Кучми словосполучення «державні інтереси» ще не було пустим звуком (за що його, зрештою, Москва й «нейтралізувала»). А от «міндічі» - це вже на 100% чиста, бездомішкова компрадорська буржуазія.

І ніякими виборами цю системну проблему (назвемо її - проблемою «тяглості колоніальних еліт») - гай-гай, не розв'язати (ми вже пробували!). Це все одно, що рак лікувати ібупрофеном.

Тільки після того, як розпадеться «першоджерело» - головна пухлина, і, як казав старий мольфар Гаврило, «з тої Росії лишиться стілько, що буде видно в Москві з балкона», розпадеться й ціла міжнародна мафіозна «кровоносна система», що ганяє в Москву живильні «двушкі» з різних країн і континентів, попри всі санкції й кризи.

Доти ж усі заходи, не скеровані прямо на ліквідацію РФ, приречені залишатись паліативами (теж діло потрібне, чого ж, ціла галузь є така в медицині, але наївно сподіватися, ніби паліатив уб'є «спрута»).

Тож підтримуємо всіма силами Українське Військо - головного хірурга ******** історії, уклін йому доземний.

І пам'ятаємо, що Carthago delenda est ©.
13.11.2025 20:45 Ответить
за опою стоїть кремль
вся зелена триздобратія давно працює на кацапів і годується на крові українців
13.11.2025 20:46 Ответить
