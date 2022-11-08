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Журналістське розслідування - не привід для звільнення, - Подоляк про викриття корупційних зв’язків очільника Дніпропетровщини Резніченка з фірмою фітнес-тренерки Хланти

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку проєкту "Схеми. Корупція в деталях".

"Ми маємо отримати не тільки журналістське розслідування, а певні матеріали (від правоохоронців. - Ред.), які говорять, що є порушення фінансової дисципліни чи корупційні складові. Ми поки що цього не отримали. Ми побачили тільки журналістське розслідування", - так Подоляк відповів на питання, чому ОП не коментує викриття з розслідування "Схем" "Супутниця на мільярд".

Зауважимо, що у ньому журналісти розповіли, що компанія, яка наполовину належить дівчині голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, отримала з березня 1,5 мільярда гривень на ремонти доріг в області. Крім того, проаналізувавши фінансову документації цієї фірми, "Схеми" виявили підозрілі трансакції на сотні мільйонів гривень.

"Можна якийсь певний проміжок часу? Чи зараз будь-яке журналістське розслідування - це треба звільнити одразу всіх чи відсторонити і таке інше? Я безвідносно до пана Резніченка, я взагалі говорю", - сказав Подоляк в ефірі Свобода Live.

Також він зазначив, що Валентин Резніченко (який досі ніяк публічно не прокоментував наведені в розслідуванні факти) має сам вирішувати: "якщо він вважає, що його неправильно протрактували ту чи іншу дію - він має вийти і про це проговорити; якщо він вважає за непотрібне, а буде достатньо надати документів - це знову ж таки його право".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із "консультантом" з Банкової Голиком, - Схеми. ФОТО

"Як думаєте, чому Резніченко досі не відреагував?", - порошують питання "Схеми".

Журналістське розслідування - не привід для звільнення, - Подоляк про викриття корупційних зв’язків очільника Дніпропетровщини Резніченка з фірмою фітнес-тренерки Хланти 01

Автор: 

корупція (4691) Резніченко Валентин (518) Подоляк Михайло (305) Дніпропетровська область (3783)


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Топ коментарі
+19
Кто прикрывает такими высказываниями коррупционеров, тот сам является коррупционером. Просто он является более высокой ступенью коррупционной пирамиды.
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08.11.2022 11:51
+18
Принципові журналісти Наєм із Лєщенком запхали свої пащі баблом і мовчать, не бачать справжніх мародерів, своїх спільників по зеленій зграї.
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08.11.2022 11:56
+16
А вы Подоляк в своём Охвисе Прэжыдэнта вообще имеете какую-то систему контроля вами же назначенных кадров, в том числе и в регионах, или несколько высокомерно ждёте результатов расследований? Мы все будем от журналистов узнавать удивительные вещи о наших гавночиновниках, к которым только потом и совсем нехотя будут присоединяться сказочные персонажи нашего кривосудия? Тогда вопрос, а зачем вы там штаны протираете и зачем нам, наголоплатильщикам, это вообще надо?
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08.11.2022 11:47
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А вы Подоляк в своём Охвисе Прэжыдэнта вообще имеете какую-то систему контроля вами же назначенных кадров, в том числе и в регионах, или несколько высокомерно ждёте результатов расследований? Мы все будем от журналистов узнавать удивительные вещи о наших гавночиновниках, к которым только потом и совсем нехотя будут присоединяться сказочные персонажи нашего кривосудия? Тогда вопрос, а зачем вы там штаны протираете и зачем нам, наголоплатильщикам, это вообще надо?
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08.11.2022 11:47 Відповісти
Ну от вам наглядно продемонстрували "контроль". Сваіх нє брасаєм...
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08.11.2022 11:53 Відповісти
Патамушта "ета другоє", панімать же нада.
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08.11.2022 12:01 Відповісти
Не смешите. Эта схема "партийно дорожного" строительства и организована Охвисом Президетна в лице Тимошенко. Она реализована на Днепропетровщине, с помощью Резниченка и двух евреев, находящихся в розыске ФБР. Какой "контроль"? Эта схема самого Зеленского, где Резниченко-исполнитель.
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08.11.2022 11:59 Відповісти
Один раз, еще не .....АС.
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08.11.2022 12:38 Відповісти
гра пенисом на піаніно не повод висуватися президентом
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08.11.2022 11:49 Відповісти
Хтивий дідусь для ОПи - свій хлопець і заробітчанин на бюджетних коштах.
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08.11.2022 11:50 Відповісти
Кто прикрывает такими высказываниями коррупционеров, тот сам является коррупционером. Просто он является более высокой ступенью коррупционной пирамиды.
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08.11.2022 11:51 Відповісти
В березні 2019 піарщик Льовочкіна та Медведчука Міша Подоляк співав зовсім інших пісень про матеріали Бігуса стосовно Гладковського.

"Гладковский настолько грязен и настолько теперь публичен, что его не замаскировать.
Лучше сдать в начале марша и позволить ему уехать отсюда.
Иначе его быстро сломают и он наговорит черт-те знает что… "

https://rada5.com/blogs/35339-mihail-podolyak-pochemu-proizoshel-sliv-gladkovskogo/
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08.11.2022 11:52 Відповісти
Принципові журналісти Наєм із Лєщенком запхали свої пащі баблом і мовчать, не бачать справжніх мародерів, своїх спільників по зеленій зграї.
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08.11.2022 11:56 Відповісти
Кстаті да. Цікава реакція антикорупціонера сірожі на зашквар...
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08.11.2022 11:59 Відповісти
Він його "не помітить".
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08.11.2022 12:13 Відповісти
Та ви шо!...
Ну називайте прізвища колаборантів з тієї політсили.
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08.11.2022 12:25 Відповісти
У вас дивні поняття про зраду.
Мене цікавить чи були там покидьки, подібні колаборантам Ковальову та іншим "слугам"-колаборантам, які перейшли на бік окупанта.
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08.11.2022 12:35 Відповісти
Мустафа до чого, хіба він зараз займається журналістською діяльністю?
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08.11.2022 15:17 Відповісти
Із 2014 по 2019, коли він з піною біля рота критикував Порошенка та інших представників влади, в Наєма була яка діяльність?
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08.11.2022 15:41 Відповісти
По-перше, не було ніякої піни.
По-друге, було за що критикувати Порошенка, тому і критикував. І як журналіст і як політик (депутат), і не тільки його. А чому б ні?
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08.11.2022 18:12 Відповісти
Що значить "як журналіст"?
Він порушував закон і суміщав депутатство із роботою журналіста?
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08.11.2022 20:55 Відповісти
Він не працював журналістом за часи депутатства.
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08.11.2022 21:19 Відповісти
Але критикував "як журналіст". Що змінилось зараз?
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08.11.2022 21:29 Відповісти
Я геть не розумію, що таке "критикував як журналіст". Журналістом, або працюєш, або ні. Або працюєш таксистом, або не працюєш. Наскільки мені відомо, Мустафа Наєм зараз журналістикою не займається. І взагалі, є людиною майже не публічною. Може кролів розводить, але це не точно.
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08.11.2022 23:01 Відповісти
Ви не розумієте те, що самі написали?
Я частково процитувала ваше висловлювання звідси:

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08.11.2022 23:44 Відповісти
Жалко нема кому запитати у цього професійного холуя- найманця які саме функції він виконує на службі в Дєрмака, звісно окрім відбілювання клієнтури Дєрмака.
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08.11.2022 11:55 Відповісти
Журналістське розслідування - не привід для звільнення - все вірно сказано. У нас купа продажних журнашлюх в країні. Правоохоронці повинні займатися такими ділами. Тим більше, що партія Зе не була помічена в яких небудь корупційних схемах, розворовуванні бюджетних коштів, та гуманітарки.
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08.11.2022 11:57 Відповісти
Шо-о?!!
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08.11.2022 12:10 Відповісти
Сам в шоці
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08.11.2022 12:20 Відповісти
Чотири влади в Україні як пересказ "Лебідь,рак і щука".....
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08.11.2022 11:57 Відповісти
а чому пішов у відставку Борис Джонсон? нам до європейської політичної культури ще дуууже далеко
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08.11.2022 12:00 Відповісти
Для звільнення можливо, а для відсторонення та негайної перевірки НАБУ це привід?
Резніченко ж компроментує владу і того, хто його призначив.
Чи ні?!
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08.11.2022 12:00 Відповісти
Да им наср..ть на мнение народа.Перед выборами запилят видосиков про Найвеличнішого и снова в те же кресла сядут.Народ у нас мудрый,знает кого выбирать.
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08.11.2022 17:10 Відповісти
Увы, плюсую…
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08.11.2022 18:59 Відповісти
Завжди корисно почитати про того або іншого "діяча" хоча б в Wiki, і в даному випадку теж - кому прислуговував, на кого працював... Після цього нема чому дивуватися.
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08.11.2022 12:02 Відповісти
Розслідування журналістів - не привід, відкриття карної справи - не привід, судовий процес - не привід...
А все чому? Тому, що за цей час хтось "швиденько в ліс" сходить, "криша" з ОПи все "порішає", "фігурант" нарешті занесе в ОПу частку награбованого чи ще щось таке... І, як результат, справа закривається "за недостатністю доказів" або "строк розляду вийшов". На крайній випадок є ще ОАСК, який ОПа вже 3 роки ліквідує...
Але винен у всьому Порошенко, ви ж пам'ятаєте?
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08.11.2022 12:04 Відповісти
НАБУ ж взяло під контроль -- може роздуплиця .
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08.11.2022 12:04 Відповісти
Зрозуміло.
Неначасі, спочатку перемога...
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08.11.2022 12:08 Відповісти
перемога внаслідок таких дій дещо ускладнюється. чи ні?
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23.01.2023 13:04 Відповісти
Або навіть унеможливлюється...
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23.01.2023 18:39 Відповісти
Серйозно? Під час війни людина займається мародерством - разом із своєю сексуальною партнеркою. І це - не привід відсторонити від виконання обов'язків?
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08.11.2022 12:14 Відповісти
Мафия.
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08.11.2022 12:35 Відповісти
А голова Рахункової Палати Пацкан сам подав заяву на звільнення (а Голова ВР Стефанчук, аналогічна ситуація - ні).
Тому що Резніченко і Стефанчук призначені ЄрЗе, плоть від плоті нині зелені уроди; а Пацкан призначений ще ВР VІІІ-го скликання, і вихідець з Удару Кличка.
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08.11.2022 12:48 Відповісти
От цілком слушно кажуть республіканці - тіки щильний контроль за українською владою може наближати нашу перемогу.
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08.11.2022 13:07 Відповісти
Не голова а усевидящий шар Саурона тобто срака!
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08.11.2022 13:34 Відповісти
Скільки часу вже пройшло від викриття фактів розкрадання гуманітарки в Запоріжжі. І де реакція? Місцева влада і Влада керують і далі
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08.11.2022 13:42 Відповісти
Очень хороший вопрос!!! Их расстрелять мало... И как они ответили????? Это полный ****.......ц
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08.11.2022 13:59 Відповісти
Это ****........ Подоляк после этих слов для меня умер! Слава коррупции и чиновникам !!!!!!ПОЗОР!!!!! Люди ждут справедливости ......
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08.11.2022 13:57 Відповісти
Ти не подОляк, ти - подляк і курва ЗЕлена. навіть аналізувати його маячню немає сенсу.
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08.11.2022 18:46 Відповісти
Секс - не привід для знайомства..
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08.11.2022 19:18 Відповісти
1. ОП має отримати ініо від правоохороних органва чи мустть звернуьися за ініо
2. може сам Рехніченко мав би підти у відпустку без утримання і звернуттсч до суду про захист чесьі та гідності
3......
4.....
і ще багато питань на які владі Зе просто чхати... 43% виборців наице все чхати. їм у очі сцять а їм божа роса
а взалі є в розвинутих країнах якасб ноомат норма що посадовці певногльрангу не мають право зввертаттсч до суду про захист честі . мусить терпіти або йти . а колт Пожоляк каже таке, то це сигнал для свого ГП Костіна не робтти нічого і гадьмувати ініціативи підлегдих
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23.01.2023 12:58 Відповісти
 
 