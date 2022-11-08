Журналістське розслідування - не привід для звільнення, - Подоляк про викриття корупційних зв’язків очільника Дніпропетровщини Резніченка з фірмою фітнес-тренерки Хланти

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку проєкту "Схеми. Корупція в деталях".

"Ми маємо отримати не тільки журналістське розслідування, а певні матеріали (від правоохоронців. - Ред.), які говорять, що є порушення фінансової дисципліни чи корупційні складові. Ми поки що цього не отримали. Ми побачили тільки журналістське розслідування", - так Подоляк відповів на питання, чому ОП не коментує викриття з розслідування "Схем" "Супутниця на мільярд".

Зауважимо, що у ньому журналісти розповіли, що компанія, яка наполовину належить дівчині голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, отримала з березня 1,5 мільярда гривень на ремонти доріг в області. Крім того, проаналізувавши фінансову документації цієї фірми, "Схеми" виявили підозрілі трансакції на сотні мільйонів гривень.

"Можна якийсь певний проміжок часу? Чи зараз будь-яке журналістське розслідування - це треба звільнити одразу всіх чи відсторонити і таке інше? Я безвідносно до пана Резніченка, я взагалі говорю", - сказав Подоляк в ефірі Свобода Live.

Також він зазначив, що Валентин Резніченко (який досі ніяк публічно не прокоментував наведені в розслідуванні факти) має сам вирішувати: "якщо він вважає, що його неправильно протрактували ту чи іншу дію - він має вийти і про це проговорити; якщо він вважає за непотрібне, а буде достатньо надати документів - це знову ж таки його право".

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"Як думаєте, чому Резніченко досі не відреагував?", - порошують питання "Схеми".