Журналістське розслідування - не привід для звільнення, - Подоляк про викриття корупційних зв’язків очільника Дніпропетровщини Резніченка з фірмою фітнес-тренерки Хланти
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку проєкту "Схеми. Корупція в деталях".
"Ми маємо отримати не тільки журналістське розслідування, а певні матеріали (від правоохоронців. - Ред.), які говорять, що є порушення фінансової дисципліни чи корупційні складові. Ми поки що цього не отримали. Ми побачили тільки журналістське розслідування", - так Подоляк відповів на питання, чому ОП не коментує викриття з розслідування "Схем" "Супутниця на мільярд".
Зауважимо, що у ньому журналісти розповіли, що компанія, яка наполовину належить дівчині голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, отримала з березня 1,5 мільярда гривень на ремонти доріг в області. Крім того, проаналізувавши фінансову документації цієї фірми, "Схеми" виявили підозрілі трансакції на сотні мільйонів гривень.
"Можна якийсь певний проміжок часу? Чи зараз будь-яке журналістське розслідування - це треба звільнити одразу всіх чи відсторонити і таке інше? Я безвідносно до пана Резніченка, я взагалі говорю", - сказав Подоляк в ефірі Свобода Live.
Також він зазначив, що Валентин Резніченко (який досі ніяк публічно не прокоментував наведені в розслідуванні факти) має сам вирішувати: "якщо він вважає, що його неправильно протрактували ту чи іншу дію - він має вийти і про це проговорити; якщо він вважає за непотрібне, а буде достатньо надати документів - це знову ж таки його право".
"Як думаєте, чому Резніченко досі не відреагував?", - порошують питання "Схеми".
Будь ласка, зачекайте...
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"Гладковский настолько грязен и настолько теперь публичен, что его не замаскировать.
Лучше сдать в начале марша и позволить ему уехать отсюда.
Иначе его быстро сломают и он наговорит черт-те знает что… "
https://rada5.com/blogs/35339-mihail-podolyak-pochemu-proizoshel-sliv-gladkovskogo/
Принципові журналістиНаєм із Лєщенком запхали свої пащі баблом і мовчать, не бачать справжніх мародерів, своїх спільників по зеленій зграї.
Ну називайте прізвища колаборантів з тієї політсили.
Мене цікавить чи були там покидьки, подібні колаборантам Ковальову та іншим "слугам"-колаборантам, які перейшли на бік окупанта.
По-друге, було за що критикувати Порошенка, тому і критикував. І як журналіст і як політик (депутат), і не тільки його. А чому б ні?
Він порушував закон і суміщав депутатство із роботою журналіста?
Я частково процитувала ваше висловлювання звідси:
Резніченко ж компроментує владу і того, хто його призначив.
Чи ні?!
А все чому? Тому, що за цей час хтось "швиденько в ліс" сходить, "криша" з ОПи все "порішає", "фігурант" нарешті занесе в ОПу частку награбованого чи ще щось таке... І, як результат, справа закривається "за недостатністю доказів" або "строк розляду вийшов". На крайній випадок є ще ОАСК, який ОПа вже 3 роки ліквідує...
Але винен у всьому Порошенко, ви ж пам'ятаєте?
Неначасі, спочатку перемога...
Тому що Резніченко і Стефанчук призначені ЄрЗе, плоть від плоті нині зелені уроди; а Пацкан призначений ще ВР VІІІ-го скликання, і вихідець з Удару Кличка.
2. може сам Рехніченко мав би підти у відпустку без утримання і звернуттсч до суду про захист чесьі та гідності
3......
4.....
і ще багато питань на які владі Зе просто чхати... 43% виборців наице все чхати. їм у очі сцять а їм божа роса
а взалі є в розвинутих країнах якасб ноомат норма що посадовці певногльрангу не мають право зввертаттсч до суду про захист честі . мусить терпіти або йти . а колт Пожоляк каже таке, то це сигнал для свого ГП Костіна не робтти нічого і гадьмувати ініціативи підлегдих