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Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із "консультантом" з Банкової Голиком, - Схеми. ФОТО

Журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на дані від джерел з прикордонної служби повідомляють журналісти "Схем" (Радіо Свобода), які співставили дати та рейси, якими в останні 3 роки з України виїжджали Голик, Резніченко та Хланта.

Юрій Голик, який називає себе консультантом "Великого Будівництва" та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України, пов’язаний не лише із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, але і з його дівчиною фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку оформлена половина приватної фірми "Будінвест Інжиніринг", що отримала рекордні бюджетні підряди на дороги за час повномасштабної війни. Вони разом здійснювали спільні перельоти за кордон. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фітнес-подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області. ФОТОрепортаж

5 жовтня 2021 року вони втрьох вилетіли одним рейсом з аеропорту "Бориспіль" до Мюнхена (Німеччина), і так само разом повернулися до Києва наступного дня.

Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із консультантом з Банкової Голиком, - Схеми 01

Разом Голик та Резніченко також відвідували Стамбул, полетівши туди одним рейсом 23 січня 2021-го і разом повернувшись наступного дня – 24 січня, проходячи паспортний контроль в Борисполі один за одним.

Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із консультантом з Банкової Голиком, - Схеми 02

Окрім того, у серпні 2019 року Юрій Голик та Яна Хланта вилетіли до Мюнхена із Борисполя в один день, але різними рейсами із різницею в 15 хвилин.

Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із консультантом з Банкової Голиком, - Схеми 03

Також Голик та Хланта в один і той же період були в Мюнхені в грудні 2019-го. Як свідчать дані джерел із доступом до перетину кордону, звідти вони з різницею в один день поверталися до Києва. Голик – 14 грудня, Хланта – 15-го.

Також Схеми звернули увагу, що в одні і ті ж дати у Відні (Австрія) перебували Юрій Голик та Павло Чухно – власник другої половини фірми "Будінвест Інжиніринг" – у січні 2020-го року, діставшись туди різними рейсами.

Журналісти звернулись по коментарі до всіх згаданих осіб і чекають на відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координатор "Великого будівництва" Голик є "зв’язковим" голови Дніпропетровської ОВА Резніченка з ОП в питаннях координації "великої відбудови", - ЗМІ

2 листопада "Схеми" опублікували розслідування "Супутниця на мільярд", в якому розповіли, що приватна фірма "Будінвест Інжиніринг", яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером з пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували "Схеми", вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому "Схеми" самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність "Будінвест Інжиніринг", і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем.

Із проханням про коментар журналісти звернулися до Валентина Резніченка, Яни Хланти, Володимира Дубинського та інших згаданих у розслідуванні осіб. Але відповіді редакція досі не отримала.

Автор: 

дороги (3065) Резніченко Валентин (518) Голик Юрій (133) Дніпропетровська область (3771)


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Топ коментарі
+29
******* оточив себе мародерами зрадниками та розвідниками гру.
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03.11.2022 23:27
+28
Знов фігурують учасники великого крадівництва. Клоун створив Клондайк для крадунів і сам там пасеться.
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03.11.2022 23:31
+17
полагаю что после Победы они сами предпочтуть убратся из Украины..потому как сесть на потоки бабла с мировых доноров хер что им дадут... уже по оружию начинается массовая проверка -учет а условие просто если нет учета нет дальнейших поставок оружия и боеприпасов.. ну как то так... думаю средства ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНА МАРШАЛА ИЛИ РАМШТАЙНА финансов - будет еще жестче контролироватся я бы вообще поставил межздународную миссию всех стран доноров лдающитх бабки Украинеес ежемесячным отчетом за каждый фунт доллар иену марку крону злотый..в компанияв Украине весб менеджемнт и руководство только иностранцы.. наши тольков качестве наблюдателей в этих компания структурах советах и точка..
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03.11.2022 23:36
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а є фото фітнестренерши голяком?
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03.11.2022 23:21 Відповісти
У них є....
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03.11.2022 23:23 Відповісти
Бісекс куколд - обтяжений свінгерством! Нічого особистого- лише бізнес! (Велике крадівництво) !
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04.11.2022 01:38 Відповісти
Таке враження що не стрічку новин на"Цензорі"проглянув , а порно ролик на Хабі!
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04.11.2022 01:40 Відповісти
Кінокомедію "Цирк" Алєксандрова:

"А мы все крадем, все крадем, все крадем..."
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04.11.2022 03:10 Відповісти
новини на "марафон1"
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04.11.2022 08:57 Відповісти
Дерьмака срочно под ТРИБУНАЛ !ЭТОТ ФСБшный ублюдок со своим подручным проводит ГЕНОЦИД УКРАИНЦЕВ ,ПОСЛЕ ТАЙНОГО ДОГОВОРНЯКА С ПАТРУШЕВЫМ В Омане ! Все достижения после Майдана уничтожались со скоростью звука - ракетная программа , ИЗЪЯТИЕ КЛИСТРОНОВ,школа внешней розведки, преследование патриотов Рифмастера и …с делом Шеремета ( 100% , что это был заказ бульбафюрера фсб)генералов Бурбы, Марченко, Сташевского……… оппозиции, разминирование Чонгара………, СДАЧА ЮГА ………
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04.11.2022 09:01 Відповісти
Где «тачки» на армию, чувак? https://www.youtube.com/watch?v=WiDiXz3jXIk Фитнес-тренер на миллиард
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03.11.2022 23:25 Відповісти
******* оточив себе мародерами зрадниками та розвідниками гру.
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03.11.2022 23:27 Відповісти
Так бабло йому не пахне, головне побільше сцяти в вуха лохам.
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04.11.2022 07:45 Відповісти
Значит , делайте ВЫВОД : каков поп , таков приход - мародеры, предатели , рашистские кроты‼️Не бывает по - другому ‼️Рыба гниет с головы‼️После вероломного ВТОРЖЕНИЯ И ПОДЛЕЙШИХ БОМБЕЖЕК МИРНЫХ ГРАЖДАН ВЫРОДКАМИ РУССКИМИ МОЖНО БЫЛО ( если-бы оно было человеком) СРОЧНО АРЕСТОВАТЬ ВСЕХ МРАЗОТ- демченко, деркача, портноваГЛАВАРЕЙ ОПЗЖопников Бойко , Шуфрича, Левочкиных, хомутынника, ………🤮🤢
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04.11.2022 09:23 Відповісти
Знов фігурують учасники великого крадівництва. Клоун створив Клондайк для крадунів і сам там пасеться.
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03.11.2022 23:31 Відповісти
полагаю что после Победы они сами предпочтуть убратся из Украины..потому как сесть на потоки бабла с мировых доноров хер что им дадут... уже по оружию начинается массовая проверка -учет а условие просто если нет учета нет дальнейших поставок оружия и боеприпасов.. ну как то так... думаю средства ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНА МАРШАЛА ИЛИ РАМШТАЙНА финансов - будет еще жестче контролироватся я бы вообще поставил межздународную миссию всех стран доноров лдающитх бабки Украинеес ежемесячным отчетом за каждый фунт доллар иену марку крону злотый..в компанияв Украине весб менеджемнт и руководство только иностранцы.. наши тольков качестве наблюдателей в этих компания структурах советах и точка..
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03.11.2022 23:36 Відповісти
Короче всё произойдёт само, по щучему велению. Можно не напрягаться )
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04.11.2022 09:29 Відповісти
navischo uskladyuvaty', ce duzhe dorogo i nikomu ne potribno. prosto mizhnarodnu dopomogu obrizaty povnityu do tix pir koli vsix korrupzioneriv fizichno ne likviduyut' po spisku. Todi shvidko ukrainzi zavorushatsya. Osobisto dopomagayu tilky adresno konkretniy lyudini, i niyakix fondiv na pomich armii - ze bezgluzdo
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04.11.2022 18:53 Відповісти
Хіба евреї майже 30 років знищували нашу армію,промисловість та сільське господарство?може вони нам обирали кучм.зеків та клоунів президентами?Злість породжує дурість що хтось вам (евреї,негри,геї...).насрав у штани.хто нам заважає обрати порядну владу та посадити приміром коломойського чи зеленського чи будь-якого іншого покидька.лише ми самі.
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03.11.2022 23:47 Відповісти
Вам навести поизвища "українських" олігархів... ?
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04.11.2022 03:13 Відповісти
Для цього потрібні мізки, не емоції. Але вони чомусь відключаються перед виборами.
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04.11.2022 07:43 Відповісти
Так ось як "корабельних сосен" зараз шифрують.... "фітнес-тренер".... дурні...дурні да хитрі.
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03.11.2022 23:32 Відповісти
Стефанчук-Зеленський, мабуть, таких «паханів із корабельними СОСНАМИ», не зливають, як вагнерівців!!
Украінці, стікаючи кров'ю, боронять Україну, а привладні жирують на крові!!
Резніков теж, чомусь мовчить, витріщивши очі!!
За таке вішати треба, підчас ВІЙНИ, або в батальни Відень та Монако, до генерала Хорошковського!!
Ющ достойному генерала присвоїв, як і сам бухгалтер !!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що жирують на крові Українців !!!
‼️🇺🇦❤️😡😠⚔️❤️🇺🇦🇨🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇪🇦🇿🇸🇪🇩🇪🇹🇷🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇨🇿🇫🇮🇱🇹🇮🇩👍👏✊😡😡‼️🇺🇦❤️⚔️
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03.11.2022 23:33 Відповісти
Вы нипанимаете эта другое ......У этих крыс жизнь одна
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03.11.2022 23:33 Відповісти
ну і літали разом..ну і що? Секс у трьох в Німеччині не заборонений...
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03.11.2022 23:37 Відповісти
Та і пофіг, що цю кобилу засипають грошима з наших податків під час війни.
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04.11.2022 00:04 Відповісти
тобто якщо б не літали чи літали у двох, кобила б немала грошей? Чи до війни може вона важкою працею заробляла? Тут питання коррупції, а не кількості пассажирів чи війни у нашому домі, не треба пересмикувати. Для суда такі факти кількості пассажирів не мають значення, тільки гівно на вентилятор накидають..
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04.11.2022 11:29 Відповісти
Тобто вдвох чи втрьох взагалі не має значення.

Головне - вони вори, які витрачають вкрадені гроші на цю *****.

Ця стаття просто підтверджує цей зв'язок.
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04.11.2022 12:11 Відповісти
Голика помнится какие-то военные активисты защищали. Потому что он им помогал. Одной рукой крадет, другой помогает, чтобы защищали.
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03.11.2022 23:38 Відповісти
Непагано призначенець *********** влаштував свою тьолку на наші гроші! Па пріколу, нє? Хоть поржем?
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03.11.2022 23:49 Відповісти
Бігусня слизька. Але ж "чесні" "зелені" факти так явно грабують!
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04.11.2022 08:47 Відповісти
Який ж вони крадії?
Звичайні свінгери
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03.11.2022 23:54 Відповісти
або скиглимо що влада нас обкрадає або перестаємо думати про владу як про частину нас = вони держава в державі і ми НИМИ ОКУПОВАНІ.
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03.11.2022 23:58 Відповісти
Окупантів вбивають. А ми покищо не можемо навіть на протест вийти.

Але це покищо...
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04.11.2022 00:02 Відповісти
ты поёшь как свиноцабака...
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04.11.2022 01:04 Відповісти
Потому что она и есть. Все кто качали зраду в 15 и дальше финансировались или прямо из Кремля, или как полезные идиоты. Благо Россия вбухивала сюда миллиарды на это дело.
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04.11.2022 01:17 Відповісти
Мало того, що вори, та ще й заради такої кобили.
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04.11.2022 00:01 Відповісти
На кол п..расов
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04.11.2022 00:01 Відповісти
А все почалося з Пандора-пейперс та Вагнергейту, на які українці дозволили забити (дрібні зальоти навіть не згадуємо).

ЗЄ вже за рік до вторгнення повинен був за гратами куковати, а вся його комарілья по допитам ходити. А тепер цю ******** прийдеться до кінця війни терпіти.
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04.11.2022 00:08 Відповісти
Для цього повинні бути не в змові генпрокурор та МВС, а так маємо спрут.
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04.11.2022 07:38 Відповісти
Достойная пара: холеная **** и жирный боров
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04.11.2022 00:13 Відповісти
amour pour trois?
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04.11.2022 00:27 Відповісти
Розкрадання під час війни призводить до смертей на фронті.
Чому ці вбивці ще не в тюрмі, як мінімум...
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04.11.2022 01:07 Відповісти
Немає дивини. В дорожників десятиліттями тягнеться мутка, вона називаеться субпідряд. А в цих субпідрядниками німецька та турецька фірми. Ціна 8-10 відсотків генпідряднику тобто тренеру.
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04.11.2022 01:17 Відповісти
В нормальній демократичній країні дані потвори вже б довічно сиділи з конфіскацією, давали покази та свідчення на цинічного клоуна членограя, а не думали чи давати коментарі недотепам.
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04.11.2022 07:35 Відповісти
Що ви розумієте у дружній "шведській родині"? Може у них велика любов.
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04.11.2022 07:44 Відповісти
До халявних грошей.
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04.11.2022 08:02 Відповісти
Тройничок: бодибилдерша и два горячих асфальтоукладчика.(18+)
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04.11.2022 08:29 Відповісти
Зловилася хаповита "зелена" шушваль! Негайно прибрати цих сук!
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04.11.2022 08:45 Відповісти
Леонід Данилыч правильно воспитал чуваков и всего за две каденции...,а то шо Мороз казав про Данилыча типа папа украинской Олигархии то брехня...,зуб даю...😛😆,во всем виноват Леня Брежнев..земеля Данилыча 🤣
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04.11.2022 08:48 Відповісти
Бюджет пиляють, країну грабують, кришує ОПа цирку, а ви *** скидайтесь Притулі на супутник, *** пздц.
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04.11.2022 10:14 Відповісти
Всё это звенья одной зелёной цепи: в Запорожье администрация разворовывает гуманитарку,в соседней области администрация ворует просто деньги
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09.11.2022 15:31 Відповісти
 
 