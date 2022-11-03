Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із "консультантом" з Банкової Голиком, - Схеми. ФОТО

Журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на дані від джерел з прикордонної служби повідомляють журналісти "Схем" (Радіо Свобода), які співставили дати та рейси, якими в останні 3 роки з України виїжджали Голик, Резніченко та Хланта.

Юрій Голик, який називає себе консультантом "Великого Будівництва" та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України, пов’язаний не лише із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, але і з його дівчиною фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку оформлена половина приватної фірми "Будінвест Інжиніринг", що отримала рекордні бюджетні підряди на дороги за час повномасштабної війни. Вони разом здійснювали спільні перельоти за кордон.

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5 жовтня 2021 року вони втрьох вилетіли одним рейсом з аеропорту "Бориспіль" до Мюнхена (Німеччина), і так само разом повернулися до Києва наступного дня.

Разом Голик та Резніченко також відвідували Стамбул, полетівши туди одним рейсом 23 січня 2021-го і разом повернувшись наступного дня – 24 січня, проходячи паспортний контроль в Борисполі один за одним.

Окрім того, у серпні 2019 року Юрій Голик та Яна Хланта вилетіли до Мюнхена із Борисполя в один день, але різними рейсами із різницею в 15 хвилин.

Також Голик та Хланта в один і той же період були в Мюнхені в грудні 2019-го. Як свідчать дані джерел із доступом до перетину кордону, звідти вони з різницею в один день поверталися до Києва. Голик – 14 грудня, Хланта – 15-го.

Також Схеми звернули увагу, що в одні і ті ж дати у Відні (Австрія) перебували Юрій Голик та Павло Чухно – власник другої половини фірми "Будінвест Інжиніринг" – у січні 2020-го року, діставшись туди різними рейсами.

Журналісти звернулись по коментарі до всіх згаданих осіб і чекають на відповідь.

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2 листопада "Схеми" опублікували розслідування "Супутниця на мільярд", в якому розповіли, що приватна фірма "Будінвест Інжиніринг", яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером з пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували "Схеми", вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому "Схеми" самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність "Будінвест Інжиніринг", і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем.

Із проханням про коментар журналісти звернулися до Валентина Резніченка, Яни Хланти, Володимира Дубинського та інших згаданих у розслідуванні осіб. Але відповіді редакція досі не отримала.