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Журналисты установили совместные перелеты Резниченко и фитнес-тренера вместе с "консультантом" с Банковой Голиком, - Схемы. ФОТО

Журналисты программы "Схемы" установили, что руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его девушка, фитнес-тренер Яна Хланта и Юрий Голик, являющийся консультантом "Большого Строительства" вместе совершают перелеты за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные от источников из пограничной службы сообщают журналисты "Схем" (Радио Свобода), которые сопоставили даты и рейсы, которыми в последние 3 года из Украины выезжали Голик, Резниченко и Хланта.

Юрий Голик, называющий себя консультантом "Великого Строительства" и присутствующий на ключевых совещаниях Офиса президента о планах восстановления Украины, связан не только с главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко, но и с его девушкой фитнес-тренером с Днепра Яной Хлантой, на которую оформлена половина частной фирмы "Стройинвест Инжиниринг", получившей рекордные бюджетные подряды на дороги за время полномасштабной войны. Они вместе совершали совместные перелеты за границу. 

Читайте: Координатор "Большого строительства" Голик является "связным" председателя Днепропетровской ОВА Резниченко с ОП в вопросах координации "большого восстановления", - СМИ

5 октября 2021 они втроем вылетели одним рейсом из аэропорта "Борисполь" в Мюнхен (Германия), и так же вместе вернулись в Киев на следующий день.

Журналисты установили совместные перелеты Резниченко и фитнес-тренера вместе с консультантом с Банковой Голиком, - Схемы 01

Вместе Голик и Резниченко также посещали Стамбул, улетев туда одним рейсом 23 января 2021 и вместе вернувшись на следующий день – 24 января, проходя паспортный контроль в Борисполе один за другим.

Журналисты установили совместные перелеты Резниченко и фитнес-тренера вместе с консультантом с Банковой Голиком, - Схемы 02

Кроме того, в августе 2019 года Юрий Голик и Яна Хланта вылетели в Мюнхен из Борисполя в один день, но разными рейсами с разницей в 15 минут.

Журналисты установили совместные перелеты Резниченко и фитнес-тренера вместе с консультантом с Банковой Голиком, - Схемы 03

Также Голик и Хланта в один и тот же период были в Мюнхене в декабре 2019 года. Как свидетельствуют данные источников с доступом к пересечению границы, оттуда они с разницей в один день возвращались в Киев. Голик – 14 декабря, Хланта – 15-го.

Также Схемы обратили внимание, что в одни и те же даты в Вене (Австрия) находились Юрий Голик и Павел Чухно – владелец второй половины фирмы "Стройинвест Инжиниринг" – в январе 2020 года, добравшись туда разными рейсами.

Журналисты обратились за комментариями ко всем упомянутым лицам и ждут ответа.

Также смотрите: Руководитель Днепропетровщины Резниченко платит бюджетные миллиарды своей спутнице, - расследование "Схем". ФОТОрепортаж

2 ноября "Схемы" опубликовали расследование "Спутница на миллиард", в котором рассказали, что частная фирма "Стройинвест Инжиниринг", которая освоила уже полтора миллиарда гривен на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Половина компании записана на женщину по имени Яна Хланта – профессиональную спортсменку, работающую тренером по пауэрлифтингу в Днепре. Как выяснили "Схемы", она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигается на автомобиле Розниченко и получала зарплату в его фирме.

Другая половина компании, осваивающая миллиарды во время активной фазы войны, через приближенное лицо связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях. из-за войны государственные контракты и размеры смет не публикуются, поэтому "Схемы" самостоятельно проанализировали финансово-хозяйственную деятельность "Стройинвест Инжиниринг", и обнаружили, что главный подрядчик Днепропетровской ОВА прибегает сразу к нескольким подозрительным схемам.

С просьбой о комментарии журналисты обратились к Валентину Резниченко, Яне Хланте, Владимиру Дубинскому и другим упомянутым в расследовании лицам. Но ответа редакция до сих пор не получили.

дороги (2512) Резниченко Валентин (475) Голик Юрий (126) Днепропетровская область (3997)


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Топ комментарии
+29
******* оточив себе мародерами зрадниками та розвідниками гру.
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03.11.2022 23:27
+28
Знов фігурують учасники великого крадівництва. Клоун створив Клондайк для крадунів і сам там пасеться.
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03.11.2022 23:31
+17
полагаю что после Победы они сами предпочтуть убратся из Украины..потому как сесть на потоки бабла с мировых доноров хер что им дадут... уже по оружию начинается массовая проверка -учет а условие просто если нет учета нет дальнейших поставок оружия и боеприпасов.. ну как то так... думаю средства ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНА МАРШАЛА ИЛИ РАМШТАЙНА финансов - будет еще жестче контролироватся я бы вообще поставил межздународную миссию всех стран доноров лдающитх бабки Украинеес ежемесячным отчетом за каждый фунт доллар иену марку крону злотый..в компанияв Украине весб менеджемнт и руководство только иностранцы.. наши тольков качестве наблюдателей в этих компания структурах советах и точка..
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03.11.2022 23:36
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а є фото фітнестренерши голяком?
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03.11.2022 23:21 Ответить
У них є....
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03.11.2022 23:23 Ответить
Бісекс куколд - обтяжений свінгерством! Нічого особистого- лише бізнес! (Велике крадівництво) !
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04.11.2022 01:38 Ответить
Таке враження що не стрічку новин на"Цензорі"проглянув , а порно ролик на Хабі!
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04.11.2022 01:40 Ответить
Кінокомедію "Цирк" Алєксандрова:

"А мы все крадем, все крадем, все крадем..."
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04.11.2022 03:10 Ответить
новини на "марафон1"
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04.11.2022 08:57 Ответить
Дерьмака срочно под ТРИБУНАЛ !ЭТОТ ФСБшный ублюдок со своим подручным проводит ГЕНОЦИД УКРАИНЦЕВ ,ПОСЛЕ ТАЙНОГО ДОГОВОРНЯКА С ПАТРУШЕВЫМ В Омане ! Все достижения после Майдана уничтожались со скоростью звука - ракетная программа , ИЗЪЯТИЕ КЛИСТРОНОВ,школа внешней розведки, преследование патриотов Рифмастера и …с делом Шеремета ( 100% , что это был заказ бульбафюрера фсб)генералов Бурбы, Марченко, Сташевского……… оппозиции, разминирование Чонгара………, СДАЧА ЮГА ………
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04.11.2022 09:01 Ответить
Где «тачки» на армию, чувак? https://www.youtube.com/watch?v=WiDiXz3jXIk Фитнес-тренер на миллиард
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03.11.2022 23:25 Ответить
******* оточив себе мародерами зрадниками та розвідниками гру.
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03.11.2022 23:27 Ответить
Так бабло йому не пахне, головне побільше сцяти в вуха лохам.
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04.11.2022 07:45 Ответить
Значит , делайте ВЫВОД : каков поп , таков приход - мародеры, предатели , рашистские кроты‼️Не бывает по - другому ‼️Рыба гниет с головы‼️После вероломного ВТОРЖЕНИЯ И ПОДЛЕЙШИХ БОМБЕЖЕК МИРНЫХ ГРАЖДАН ВЫРОДКАМИ РУССКИМИ МОЖНО БЫЛО ( если-бы оно было человеком) СРОЧНО АРЕСТОВАТЬ ВСЕХ МРАЗОТ- демченко, деркача, портноваГЛАВАРЕЙ ОПЗЖопников Бойко , Шуфрича, Левочкиных, хомутынника, ………🤮🤢
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04.11.2022 09:23 Ответить
Знов фігурують учасники великого крадівництва. Клоун створив Клондайк для крадунів і сам там пасеться.
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03.11.2022 23:31 Ответить
полагаю что после Победы они сами предпочтуть убратся из Украины..потому как сесть на потоки бабла с мировых доноров хер что им дадут... уже по оружию начинается массовая проверка -учет а условие просто если нет учета нет дальнейших поставок оружия и боеприпасов.. ну как то так... думаю средства ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНА МАРШАЛА ИЛИ РАМШТАЙНА финансов - будет еще жестче контролироватся я бы вообще поставил межздународную миссию всех стран доноров лдающитх бабки Украинеес ежемесячным отчетом за каждый фунт доллар иену марку крону злотый..в компанияв Украине весб менеджемнт и руководство только иностранцы.. наши тольков качестве наблюдателей в этих компания структурах советах и точка..
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03.11.2022 23:36 Ответить
Короче всё произойдёт само, по щучему велению. Можно не напрягаться )
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04.11.2022 09:29 Ответить
navischo uskladyuvaty', ce duzhe dorogo i nikomu ne potribno. prosto mizhnarodnu dopomogu obrizaty povnityu do tix pir koli vsix korrupzioneriv fizichno ne likviduyut' po spisku. Todi shvidko ukrainzi zavorushatsya. Osobisto dopomagayu tilky adresno konkretniy lyudini, i niyakix fondiv na pomich armii - ze bezgluzdo
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04.11.2022 18:53 Ответить
Хіба евреї майже 30 років знищували нашу армію,промисловість та сільське господарство?може вони нам обирали кучм.зеків та клоунів президентами?Злість породжує дурість що хтось вам (евреї,негри,геї...).насрав у штани.хто нам заважає обрати порядну владу та посадити приміром коломойського чи зеленського чи будь-якого іншого покидька.лише ми самі.
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03.11.2022 23:47 Ответить
Вам навести поизвища "українських" олігархів... ?
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04.11.2022 03:13 Ответить
Для цього потрібні мізки, не емоції. Але вони чомусь відключаються перед виборами.
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04.11.2022 07:43 Ответить
Так ось як "корабельних сосен" зараз шифрують.... "фітнес-тренер".... дурні...дурні да хитрі.
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03.11.2022 23:32 Ответить
Стефанчук-Зеленський, мабуть, таких «паханів із корабельними СОСНАМИ», не зливають, як вагнерівців!!
Украінці, стікаючи кров'ю, боронять Україну, а привладні жирують на крові!!
Резніков теж, чомусь мовчить, витріщивши очі!!
За таке вішати треба, підчас ВІЙНИ, або в батальни Відень та Монако, до генерала Хорошковського!!
Ющ достойному генерала присвоїв, як і сам бухгалтер !!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що жирують на крові Українців !!!
‼️🇺🇦❤️😡😠⚔️❤️🇺🇦🇨🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇪🇦🇿🇸🇪🇩🇪🇹🇷🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇨🇿🇫🇮🇱🇹🇮🇩👍👏✊😡😡‼️🇺🇦❤️⚔️
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03.11.2022 23:33 Ответить
Вы нипанимаете эта другое ......У этих крыс жизнь одна
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03.11.2022 23:33 Ответить
ну і літали разом..ну і що? Секс у трьох в Німеччині не заборонений...
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03.11.2022 23:37 Ответить
Та і пофіг, що цю кобилу засипають грошима з наших податків під час війни.
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04.11.2022 00:04 Ответить
тобто якщо б не літали чи літали у двох, кобила б немала грошей? Чи до війни може вона важкою працею заробляла? Тут питання коррупції, а не кількості пассажирів чи війни у нашому домі, не треба пересмикувати. Для суда такі факти кількості пассажирів не мають значення, тільки гівно на вентилятор накидають..
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04.11.2022 11:29 Ответить
Тобто вдвох чи втрьох взагалі не має значення.

Головне - вони вори, які витрачають вкрадені гроші на цю *****.

Ця стаття просто підтверджує цей зв'язок.
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04.11.2022 12:11 Ответить
Голика помнится какие-то военные активисты защищали. Потому что он им помогал. Одной рукой крадет, другой помогает, чтобы защищали.
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03.11.2022 23:38 Ответить
Непагано призначенець *********** влаштував свою тьолку на наші гроші! Па пріколу, нє? Хоть поржем?
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03.11.2022 23:49 Ответить
Бігусня слизька. Але ж "чесні" "зелені" факти так явно грабують!
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04.11.2022 08:47 Ответить
Який ж вони крадії?
Звичайні свінгери
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03.11.2022 23:54 Ответить
або скиглимо що влада нас обкрадає або перестаємо думати про владу як про частину нас = вони держава в державі і ми НИМИ ОКУПОВАНІ.
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03.11.2022 23:58 Ответить
Окупантів вбивають. А ми покищо не можемо навіть на протест вийти.

Але це покищо...
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04.11.2022 00:02 Ответить
ты поёшь как свиноцабака...
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04.11.2022 01:04 Ответить
Потому что она и есть. Все кто качали зраду в 15 и дальше финансировались или прямо из Кремля, или как полезные идиоты. Благо Россия вбухивала сюда миллиарды на это дело.
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04.11.2022 01:17 Ответить
Мало того, що вори, та ще й заради такої кобили.
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04.11.2022 00:01 Ответить
На кол п..расов
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04.11.2022 00:01 Ответить
А все почалося з Пандора-пейперс та Вагнергейту, на які українці дозволили забити (дрібні зальоти навіть не згадуємо).

ЗЄ вже за рік до вторгнення повинен був за гратами куковати, а вся його комарілья по допитам ходити. А тепер цю ******** прийдеться до кінця війни терпіти.
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04.11.2022 00:08 Ответить
Для цього повинні бути не в змові генпрокурор та МВС, а так маємо спрут.
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04.11.2022 07:38 Ответить
Достойная пара: холеная **** и жирный боров
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04.11.2022 00:13 Ответить
amour pour trois?
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04.11.2022 00:27 Ответить
Розкрадання під час війни призводить до смертей на фронті.
Чому ці вбивці ще не в тюрмі, як мінімум...
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04.11.2022 01:07 Ответить
Немає дивини. В дорожників десятиліттями тягнеться мутка, вона називаеться субпідряд. А в цих субпідрядниками німецька та турецька фірми. Ціна 8-10 відсотків генпідряднику тобто тренеру.
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04.11.2022 01:17 Ответить
В нормальній демократичній країні дані потвори вже б довічно сиділи з конфіскацією, давали покази та свідчення на цинічного клоуна членограя, а не думали чи давати коментарі недотепам.
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04.11.2022 07:35 Ответить
Що ви розумієте у дружній "шведській родині"? Може у них велика любов.
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04.11.2022 07:44 Ответить
До халявних грошей.
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04.11.2022 08:02 Ответить
Тройничок: бодибилдерша и два горячих асфальтоукладчика.(18+)
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04.11.2022 08:29 Ответить
Зловилася хаповита "зелена" шушваль! Негайно прибрати цих сук!
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04.11.2022 08:45 Ответить
Леонід Данилыч правильно воспитал чуваков и всего за две каденции...,а то шо Мороз казав про Данилыча типа папа украинской Олигархии то брехня...,зуб даю...😛😆,во всем виноват Леня Брежнев..земеля Данилыча 🤣
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04.11.2022 08:48 Ответить
Бюджет пиляють, країну грабують, кришує ОПа цирку, а ви *** скидайтесь Притулі на супутник, *** пздц.
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04.11.2022 10:14 Ответить
Всё это звенья одной зелёной цепи: в Запорожье администрация разворовывает гуманитарку,в соседней области администрация ворует просто деньги
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09.11.2022 15:31 Ответить
 
 