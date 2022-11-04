Журналисты установили совместные перелеты Резниченко и фитнес-тренера вместе с "консультантом" с Банковой Голиком, - Схемы. ФОТО

Журналисты программы "Схемы" установили, что руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его девушка, фитнес-тренер Яна Хланта и Юрий Голик, являющийся консультантом "Большого Строительства" вместе совершают перелеты за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные от источников из пограничной службы сообщают журналисты "Схем" (Радио Свобода), которые сопоставили даты и рейсы, которыми в последние 3 года из Украины выезжали Голик, Резниченко и Хланта.

Юрий Голик, называющий себя консультантом "Великого Строительства" и присутствующий на ключевых совещаниях Офиса президента о планах восстановления Украины, связан не только с главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко, но и с его девушкой фитнес-тренером с Днепра Яной Хлантой, на которую оформлена половина частной фирмы "Стройинвест Инжиниринг", получившей рекордные бюджетные подряды на дороги за время полномасштабной войны. Они вместе совершали совместные перелеты за границу.

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5 октября 2021 они втроем вылетели одним рейсом из аэропорта "Борисполь" в Мюнхен (Германия), и так же вместе вернулись в Киев на следующий день.

Вместе Голик и Резниченко также посещали Стамбул, улетев туда одним рейсом 23 января 2021 и вместе вернувшись на следующий день – 24 января, проходя паспортный контроль в Борисполе один за другим.

Кроме того, в августе 2019 года Юрий Голик и Яна Хланта вылетели в Мюнхен из Борисполя в один день, но разными рейсами с разницей в 15 минут.

Также Голик и Хланта в один и тот же период были в Мюнхене в декабре 2019 года. Как свидетельствуют данные источников с доступом к пересечению границы, оттуда они с разницей в один день возвращались в Киев. Голик – 14 декабря, Хланта – 15-го.

Также Схемы обратили внимание, что в одни и те же даты в Вене (Австрия) находились Юрий Голик и Павел Чухно – владелец второй половины фирмы "Стройинвест Инжиниринг" – в январе 2020 года, добравшись туда разными рейсами.

Журналисты обратились за комментариями ко всем упомянутым лицам и ждут ответа.

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2 ноября "Схемы" опубликовали расследование "Спутница на миллиард", в котором рассказали, что частная фирма "Стройинвест Инжиниринг", которая освоила уже полтора миллиарда гривен на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Половина компании записана на женщину по имени Яна Хланта – профессиональную спортсменку, работающую тренером по пауэрлифтингу в Днепре. Как выяснили "Схемы", она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигается на автомобиле Розниченко и получала зарплату в его фирме.

Другая половина компании, осваивающая миллиарды во время активной фазы войны, через приближенное лицо связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях. из-за войны государственные контракты и размеры смет не публикуются, поэтому "Схемы" самостоятельно проанализировали финансово-хозяйственную деятельность "Стройинвест Инжиниринг", и обнаружили, что главный подрядчик Днепропетровской ОВА прибегает сразу к нескольким подозрительным схемам.

С просьбой о комментарии журналисты обратились к Валентину Резниченко, Яне Хланте, Владимиру Дубинскому и другим упомянутым в расследовании лицам. Но ответа редакция до сих пор не получили.