Зеленский должен оставаться вне любых коррупционных подозрений, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг причастность президента Владимира Зеленского к коррупции после разоблачения коррупционных схем в энергетике.

Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Ермак подчеркнул, что Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным".

По словам главы ОП, в рамках дела о хищениях в энергетике президент должен быть вне подозрения, ведь именно он "объявил борьбу" с коррупцией и разрешил проводить "абсолютно свободные расследования", что доказало, что антикоррупционные органы являются "независимыми и работают".

В то же время Ермак предположил, что некоторые политические силы в Украине "используют коррупционные расследования для дискредитации руководства Украины".

