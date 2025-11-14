РУС
Новости
2 186 62

Зеленский должен оставаться вне любых коррупционных подозрений, - Ермак

єрмак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг причастность президента Владимира Зеленского к коррупции после разоблачения коррупционных схем в энергетике.

Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ермак подчеркнул, что Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным".

По словам главы ОП, в рамках дела о хищениях в энергетике президент должен быть вне подозрения, ведь именно он "объявил борьбу" с коррупцией и разрешил проводить "абсолютно свободные расследования", что доказало, что антикоррупционные органы являются "независимыми и работают".

В то же время Ермак предположил, что некоторые политические силы в Украине "используют коррупционные расследования для дискредитации руководства Украины".

Читайте также: За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк

Миндичгейт

Также смотрите: Команде Зе кирдык, от него убегают свои же крысы - Юрий Николов // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22588) коррупция (8755) Ермак Андрей (1328)
Топ комментарии
+23
Такого адвоката і ворогові не побажаєш!
14.11.2025 18:05 Ответить
+19
Прикол в том, что в записях фигурируют два лица, пока не рассекреченные НАБУ, с псевдонимами "Big Boss" и "А.Б.". До сих пор теряюсь в догадках кто же это может быть.
14.11.2025 18:10 Ответить
+17
Ну зрозуміло ж, що Парашенка і Клічко! 😜
14.11.2025 18:12 Ответить
Такого адвоката і ворогові не побажаєш!
14.11.2025 18:05 Ответить
Прикол в том, что в записях фигурируют два лица, пока не рассекреченные НАБУ, с псевдонимами "Big Boss" и "А.Б.". До сих пор теряюсь в догадках кто же это может быть.
14.11.2025 18:10 Ответить
Ну зрозуміло ж, що Парашенка і Клічко! 😜
14.11.2025 18:12 Ответить
14.11.2025 18:23 Ответить
14.11.2025 18:26 Ответить
У такий простий спосіб, єрмак на пальцях довів про причетність зеленського до справ його зелупнів, з приблуд95!! Міндіч з шиферами, давляться сміхом від цих слів ларьочника!! Краще б мовчав! Але ж …
14.11.2025 18:12 Ответить
Часто, щоб промовчати, потрібен розум. Та де ж його взяти єрмакам-зеленським?
14.11.2025 18:14 Ответить
Як Оманським наказано, так вони і несуть маячню, не думаючи про Україну!! СтарШой наказав, ось і фсьо!
14.11.2025 18:22 Ответить
Цікаво, скільки коштувала оплата сторінки за таке інтерв'ю в Politico, і на якій сторінці це буде надруковано (додаткова оплата)
14.11.2025 18:16 Ответить
Законодавство від зеленського, про обмеження прав та перепідпорядкування функціоналу НАБУ і САП, з вертухаями на 180 градусів рішень служок з ВРУ, за дві доби, це яскраво підкреслює!! Не вінаватая я….
14.11.2025 18:16 Ответить
Ну да, я не я і пи#зда не моя - це відповідь на всі прой#би зелнського та його командИ!
14.11.2025 18:20 Ответить
Скільки -б , не брехав падаль-ляк з ермаком ФАКТИ залишаються ФАКТАМИ ‼️Ви агенти террористичноі паРаши Мегамародери , вбивці українців ‼️ZefЕрмаків під трибунал‼️🇷🇺"Козирю" Дерьмаку , потомственому ФСБ шинку , з рашистськими кураторами , другого такого клоуна , для виконання ролі голобородька більш не знайти ніколи ‼️
14.11.2025 18:17 Ответить
Магажлобство вас 🤢💩, фрайерів згубило😂‼️гівнодерьмак , проти ФБР не попрешь ‼️На вас мерзот , компромату стільки , що краще утілізуйтесь ‼️
14.11.2025 18:21 Ответить
Але ж де знайти ту помийку, де приймають такий утіль?
14.11.2025 18:24 Ответить
Андрій все бере на себе?
14.11.2025 18:24 Ответить
"Мужня" людина - раз взяв на себе презеденство, то бере і все інше! Не те що який недомірок зеленський!
14.11.2025 18:28 Ответить
Та ти сьо, при таки нє вноуватайа на, он сам плисьоль, захисник сраний😝😝😝😝😜🤪 А взагалі, хто завгоспу слово давав🤔 Цікаво, чи встигне це бидло добігти до Борисполі, коли у Києві почнеться чергове "Зєлюгеть", куди побіжить це кодло аналізи здавати, андгюша пальчевський то здрисне раніше, якщо вже не здриснув Ржунімагу з зедаунів😝😝😝😝😜🤪
14.11.2025 18:24 Ответить
Як жінка цезаря.
14.11.2025 18:06 Ответить
🤣🤣🤣🤣
14.11.2025 18:06 Ответить
Та хто б сумнівався...
14.11.2025 18:06 Ответить
Сумніваюся я - він зуб не дав. От якби мама Ріма за синочка слово сказала, може й повірив би
14.11.2025 18:28 Ответить
Зеленський, залишайся поза корупційним скандалом! Раз-два!
Ні, Козирь, це так не працює. Чекаємо наступну частину записів.
14.11.2025 18:06 Ответить
14.11.2025 18:14 Ответить
А прі всьом!
14.11.2025 18:22 Ответить
Вот тебе елдак верим, а всяким фбре, набу
14.11.2025 18:06 Ответить
Обізнані, зробіть петицію на звільнення зеленського з посади президента , подивимось як швидко набере необхідні 25 тис )))
14.11.2025 18:06 Ответить
не зареєструють - я навіть відповідь уже знаю...!
(петиція не відповідає законодавству держави)
14.11.2025 18:09 Ответить
Зеленський і є головним корупціонером .ЗЕмародера на нари !
14.11.2025 18:06 Ответить
Ворам закону нема
14.11.2025 18:06 Ответить
Якби Зеленський не кришував корупцію то голову СБУ, МВС, генпрокурора та суддів обирали би нам міжнародні партнери серед українських громадян, а не він особисто вибираючи найбільш лояльного до себе щоб він виконував усі, навіть злочинні накази. Приклад затриманого працівника НАБУ, які записував квартиру Міндіча, по сфальсифікованій справі від СБУ тому доказ
14.11.2025 18:07 Ответить
Якби йому ці можливості не дісталися від папереднвків, то може й не кришував би.
14.11.2025 18:09 Ответить
Во! Нарешті! Так то ж Порошенко винен...
До речі, зЄбанат, нагадаю, якщо ти забуло...
https://program.ze2019.com/ Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
14.11.2025 18:15 Ответить
Ну якщо не він - то ХТО...?
Вибір не великий
14.11.2025 18:07 Ответить
Вот это поворот! Совсем уже народ за дебилов держат
14.11.2025 18:07 Ответить
Правильно, бо як буде під підозрою, то ще на наступних виборах президентом не виберуть і міжнародна репутація країни буде заплямована. Хоча стривайте, якщо виборів не передбачається й репутація країни залежить від фронту...
14.11.2025 18:07 Ответить
Цікаво , коли буде той самий запис, заради якого все затіяне
14.11.2025 18:07 Ответить
1000 год - 100 год =
Я думаю приблизно через місяць!
14.11.2025 18:11 Ответить
Понеслось лайно по трубам

14.11.2025 18:09 Ответить
14.11.2025 18:12 Ответить
14.11.2025 18:26 Ответить
ох.уїв дерьмак остаточно,зечмо буде і в подальшому брехати і баражить?
14.11.2025 18:10 Ответить
звісно, бо якщо Зе посадять, то ти теж будеш поруч у камері
14.11.2025 18:10 Ответить
його місце біля параші....
14.11.2025 18:12 Ответить
14.11.2025 18:10 Ответить
Ну а цікаво,щоб було,якби не вийщли на протести і не відстояли незалежність НАБУ і САП ? Я так думаю,що все це викриття, по команді Єрмака,просто спарилось і все!!!
14.11.2025 18:10 Ответить
Жена Цезаря - вне подозрений.
14.11.2025 18:12 Ответить
Якщо це так, то він тоді абсолютний профан у керуванні країною! Абсолютний! Феєричний! Профнепридатний! І тому не може залишатися президентом воюючої країни! Якщо вірити Єрмаку, то Зєлюнскій не здатен підбирати собі чесних друзів, то ж як відюн зможе підібрати чесних урядовців, силовиків і генералів?
14.11.2025 18:12 Ответить
То нехай той лідор дасть вказівку "суддям", бо суддів без лапок в Україні немає, щоби під@рів-мародерів закрили, без всяких застав, бо під@рки вже відкупились...
14.11.2025 18:14 Ответить
Театр абсурда.
14.11.2025 18:15 Ответить
Просто вони досі нас за дурників тримають.
14.11.2025 18:19 Ответить
А самого Єрмака можна підозрувати у пречетності до корупції?
14.11.2025 18:15 Ответить
"козир", ти міг би й промовчати; для 101% українців твій шеф--бєлий і пушистий!
14.11.2025 18:17 Ответить
він "оголосив боротьбу" з корупцією і дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування"

Тобто, в Україні без його дозволу ніякі вільні розслідування не проводяться?
14.11.2025 18:18 Ответить
Банду геть!
14.11.2025 18:20 Ответить
Дурню! Хто тебе за язик тягнув?!
14.11.2025 18:22 Ответить
,,Я його поважаю , він мене поважає -- ми обоє дуже поважні люди"--- якось так .
14.11.2025 18:22 Ответить
это главная воровская тварь, а если оно ничего не знало,значит оно дебильное- в любом случае на списание
14.11.2025 18:24 Ответить
...дружина Цезаря "Козиря" має бути поза підозрою... (с)
14.11.2025 18:25 Ответить
ГНИДА!!!
14.11.2025 18:27 Ответить
Єрмак наголосив, що Зеленський є "дуже принциповою людиною" і "не корумпованою".

14.11.2025 18:27 Ответить
 
 