13 781 59
Команде Зе кирдык, от него бегут свои же крысы, - Юрий Николов // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
Кто такой Тимур Миндич – теперь уже знают все. Марина Данилюк-Ярмолаева и Юрий Николов жарят участников крупнейшего коррупционного скандала действующей власти, следы которого ведут прямиком в Офис Президента в целом и к Владимиру Зеленскому в частности.
Что именно проверяют украинские и американские правоохранительные органы, как связано дело с Одесским припортовым заводом (ОПЗ), почему появилась информация о возможном расследовании ФБР, и о каких подробностях мы можем узнать?
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Что в этом видео:
- коротко – кто такой Тимур Миндич и его бизнес-связи;
- что именно сообщили СМИ о возможном расследовании ФБР по отмыванию средств, связанных с ОПЗ;
- хронология: обыски, отъезд Миндича и реакция НАБУ;
- почему эти дела важны для общества и политики: последствия для доверия к институтам и вопросам подотчетности.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Топ комментарии
+41 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий13.11.2025 21:06 Ответить Ссылка
+32 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий13.11.2025 21:18 Ответить Ссылка
+32 YU ST
показать весь комментарий13.11.2025 21:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це вона,в першу чергу,мала би займатись безпекою країни,так як в її руках величезний ресурс для протидії ворогам держави.
ми не крали гроші наших союзників Зе. гроші народу не рахуються
Втеча Міндіча за 4 години до обшуків - це доказ того, що кроти сидять на самому верху.
Це більше не корупція.
Це державна зрада під час війни.!!
Зеленський йди у відставку , а точніше до буцегарні!!
Це у вас в кацапетівці все вирішує бункерне ху#ло.
Почитай, хто приймає владні повноваження за відсутності президента, і більше не пиши тут свою чухню, бо засміють. Читати вмієш? То вперед!
Ну не всі, ти ж залишишся в окопі, кіборг? Клаву обіймеш і вперед, на кацапстан