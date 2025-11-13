Команде Зе кирдык, от него бегут свои же крысы, - Юрий Николов // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Кто такой Тимур Миндич – теперь уже знают все. Марина Данилюк-Ярмолаева и Юрий Николов жарят участников крупнейшего коррупционного скандала действующей власти, следы которого ведут прямиком в Офис Президента в целом и к Владимиру Зеленскому в частности.

Что именно проверяют украинские и американские правоохранительные органы, как связано дело с Одесским припортовым заводом (ОПЗ), почему появилась информация о возможном расследовании ФБР, и о каких подробностях мы можем узнать?

Что в этом видео:

  • коротко – кто такой Тимур Миндич и его бизнес-связи;
  • что именно сообщили СМИ о возможном расследовании ФБР по отмыванию средств, связанных с ОПЗ;
  • хронология: обыски, отъезд Миндича и реакция НАБУ;
  • почему эти дела важны для общества и политики: последствия для доверия к институтам и вопросам подотчетности.

Юрий Николов, Данилюк-Ярмолаева Марина, Чернышов Алексей, Миндич Тимур
13.11.2025 21:06
13.11.2025 21:18
13.11.2025 21:27
Ой, а шо случілось? - Мене пограбували, забрали гроші і шапку! - Та ти ж каратист, чемпіон, у тебе навіть медаль є! - Медаль не забрали, не знайшли!)) Отак виглядав вчора наш потужний, коли три дні тужився, щоб нарешті зробити якусь притомну заяву. Гора народила мишу: міністра юстиції та міністерку енергетики негайно звільнити! Та шототам розглянути на РНБО (куди всі підозрювані якраз і входять)) Міністри відосиків не чекали, перед цим самі написали заяви на звільнення.
13.11.2025 21:04
Нє, ну а шо, народішко, сидіть без свєта, зате я буду тепер сидіти зі Свєтою десь на Мальдівах. Хоча Свєті може «пощастити», як і благовірній Міндіча, де законний муж втік серед ночі з тьоплоі постєлі. Бо у Германа Галущенка дітей аж четверо. Теж може перейти кордон на законних підставах, як і Міндіч. Той втік, як батько трьох дітей, яких покинув в Києві разом з дружиною. А які клятви вірності були на розкішному весіллі майже на тисячу гостей, включно із московською тещею та її родичами.)) Непереливки будуть зараз тому, хто попередив підозрюваного за 4 години до обшуку, хто забезпечив йому зелений коридор, щоб у комендантську годину авто на самашедшій швидкості безперешкодно домчало Тимурчика до кордону… У вас так втекти від законної дружини не получицця! Розбиратися приїхав крутий детектив ФБР, бо американське бюро розслідувань давно займається цією справою і всі оті плівки із 1000 годин розмов, записані через дірочку у підлозі партнера Коломойського, чия квартира розташована над апартаментами Міндіча, давно у Вашингтоні. Бо красти мільйони у США - ето вам нє у нас, як кажуть в Одесі. Коломойський, мабуть, зараз втішається, що Тимур відмовився колись одружитися на його дочці, а то б, давала зараз показання американським слідчим, втираючи непрохану сльозу.)) Не знаю, хто має таке тонке почуття гумору, ФБР чи наші з НАБУ, але назвати цю унікальну спецоперацію МІДАС - це прямо пʼєса Евріпіда. Мабуть, надихнули золоті вставки на костюмі його дружини (Дольче шила, Габана вишивала), до речі саме їй належить бутік Dolce&Gabbana та ряд інших в Києві. Скоріше назвали на честь золотого унітаза в квартирі Міндіча. Наш потужний теж на тому унітазі, мабуть, сидів, коли святкував там день свого народження. Нє, ну а шо, рєбята зашлі, прігласілі, поднялся на пару етажей… Хитрий той дім на Грушевського. Символічно навис над Києвом, спотворюючи схили Дніпра… Мідас - герой древньогрецьких міфів. Все, до чого торкався цей цар, перетворювалося на золото: навіть рідні ставали золотими статуями. Ну і голодним лишився, бо все: хліб і риба, вино і вода стало золотим металом, - а мівіну тоді ще не придумали… А ви все ловите квитки на вистави, обвалюючи сайт театру Франка? Так ось він тіятр жизні: - правда, що кожен четвертий у світі вмирає від алкоголю? Тіма, так ми ж - на трьох!
13.11.2025 21:06
13.11.2025 21:28
Пікантність ситуації в тому що секретар РНБО чкурнув в Турцію з тієї самої причини що і фігуранти оголошених санкцій, котрі мав би підписати.
13.11.2025 21:24
Ці рятуються яким-то чином і з закритими кордонами.
13.11.2025 22:11
Если границы откроют - нашу страну ждёт ТОТАЛЬНЫЙ абсолютный исход населения. Даже безногие слезут с колясок и будут на животе ползти в сторону границы, чтоб куда угодно сбежать из Украины. Мертвые с полок морга спрыгнут и убегут, роняя бирки с ног.
14.11.2025 11:48
І вам за таке прикро і хочеться щоб усі сиділи разом тут?
14.11.2025 12:31
13.11.2025 21:06
так це його однофамілєц )) накидав на вєнтілятор, а сам на бєлий лісапет і тікать )
13.11.2025 21:15
На фото зелупнів, відсутні деркач сівкович мертвечук абдристович!!
13.11.2025 21:55
Що за ШІ?
14.11.2025 16:32
Штучний інтелект
16.11.2025 21:17
13.11.2025 21:15
Команді Зе кирдик... Не с нашим счастьем.
13.11.2025 21:16
Дебіли, що проголосували в 2019 році за блазня, це пісня про вас, ідіотів.
14.11.2025 07:48
13.11.2025 21:18
Не зрозумів, це фото кабміну чи 95 кварталу? Вроді одні і тіж ліца...
14.11.2025 09:32
13.11.2025 21:22
А служба по безпеці мовчить.
Це вона,в першу чергу,мала би займатись безпекою країни,так як в її руках величезний ресурс для протидії ворогам держави.
13.11.2025 21:25
Малюк, мабуть готує маршрути і супровід для доброчесних??
13.11.2025 21:59
Малюк "Золоту Зірку" натирає, щоб блищала наче у кота яйки. Він свою сторону вже обрав.
14.11.2025 09:27
Вони з Московією зараз за одне
13.11.2025 22:07
ФБР і на Гундосого вийде. Там копають серйозно.
13.11.2025 21:25
Гундосий думав,що пройдеться по Тр.,як по Порошенку,бо отримував овації в європ.парламентах. І де вони зараз?
13.11.2025 21:34
Тримаємо кулачки😊
13.11.2025 22:33
13.11.2025 21:27
АналТАБУ….!?!?
13.11.2025 21:57
Портнов з ківою, уже чекають на свіжину від «доброчесних» зелупнів!!!
13.11.2025 21:58
мої руки нічого не крали. В Ющ. любі друзі не рахуються
ми не крали гроші наших союзників Зе. гроші народу не рахуються
13.11.2025 21:38
Маски зірвано.
Втеча Міндіча за 4 години до обшуків - це доказ того, що кроти сидять на самому верху.
Це більше не корупція.
Це державна зрада під час війни.!!
Зеленський йди у відставку , а точніше до буцегарні!!
13.11.2025 21:40
Це доказ того, до кроти сидять у НАБУ, про що і говорилось останні місяці, і про що були розслідування проти співробітників НАБУ.
13.11.2025 22:32
До речі, ти хочеш залишити Україну без законної влади? Твої рашистські однодумці теж цього з нетерпінням очікують.
13.11.2025 22:34
Прострочений Голобородько це далеко не вся влада, кацапчику.
Це у вас в кацапетівці все вирішує бункерне ху#ло.
14.11.2025 09:29
Ти володієш об'єктивними данними, але не можеш їх обробити через відсутність мізків. Все правильно ти написав, в кацапетівці все вирішує бункерне ху#ло, і від заміни ху#ла у бункері для кацапської законності нічого не зміниться. А в Україні кожна гілка влади має свої повноваження, і парламент не має тих поноважень, які має президент, а президент тих повноважень, які має парламент.
14.11.2025 19:16
Ти ще раз підтвердив, що думати тобі нічим. Типова риса зелених нікчем.
Почитай, хто приймає владні повноваження за відсутності президента, і більше не пиши тут свою чухню, бо засміють. Читати вмієш? То вперед!
15.11.2025 11:21
Хай цей ******* стає на лижи і піздяче на ростов , а то завтра буде пізно.
13.11.2025 22:01
Тьфу-тьфу. Ні в якому разі! Тільки за грати!
13.11.2025 22:35
цікаво ось цю жертву 95 кварталу послухати, де воно?
13.11.2025 22:20
Я можу за нього відповісти. Так, він правий, альтернативи йому немає, бо будь-яка людина, яка під час воєнного стану його замінить, буде нелегітимною, а це значить, ніхто не буде з ним домовлятись, ніхто не буде давати Україні зброю та гроші, і ніхто з військових не буде виконувати його накази.
13.11.2025 22:39
Нарешті ми почули адепта ЗЕ-мародера
13.11.2025 22:47
Я проти будь-якого мародерства. Але, Зеленський не фігурує у слідстві, як підозрюваний у злочинних діях, або навіть як свідок. Він також не володіє підприємствами, які постачали до ЗСУ браковані авто. Те, що Зеленський не заважає слідству теж свідчить про його непричетність. Хоча я можу погодитись, що кумівство шкодить і завжди шкодило Україні, і нажаль, Зеленський тут не виключення. Це давня українська традиція, яку він продовжив, що, безумовно відіб'ється на допомозі України з боку світового співтовариства. І чим більше цей скандал роздмухують, тим більше відіб'ється.
13.11.2025 23:03
будь ласка, піди нах, не нуди... Блювати від тебе хочеться
13.11.2025 23:17
Спамте це лайно зебільне.
13.11.2025 23:02
Не думаю, що тобі та Україні буде від цього краще.
13.11.2025 23:04
Ти, наприклад, знаєш, що продовжити воєнний стан має повноваження тільки президент? Без воєнного стану ЗСУ просто розійдеться по домівках (в Україні або за кордоном). Хто ж тебе від рашистів захищатиме, ти не подумала?
13.11.2025 23:09
Valery Lo , Без воєнного стану ЗСУ просто розійдеться по домівках.

Ну не всі, ти ж залишишся в окопі, кіборг? Клаву обіймеш і вперед, на кацапстан
14.11.2025 07:46
Я з клавою точно вперед на кацапстан не піду. А більшість тих, хто в окопі, розійдуться по домівках, що ти сам і підтвердив. А ті, хто залишаться, будуть діяти на свій власний розсуд.
14.11.2025 19:20
на ботофермі Зеленського одні ідіоти залишилися, інші розбіглися - навіть їм взападло працювати на мародера. А ось цей працює, напевно премію обіцяли
13.11.2025 23:22
Десь на просторах Мережі сьогодні бачив влучний коментар: "Хотілось би послухати лекцію пана професора Мілованова на тему "Роль наглядових рад у запобіганні корупції в державних корпораціях". Хтось пояснить мені ,за що він в Енергоатомі понад 300тис зарплати щомісяця отримував??
13.11.2025 22:52
Якби у ньго була честь - він би застрелився, якби у ньго була совість - він би пішов у відставку, якби у ньго був розум - він би просто втік. Він шо надіється що саме россмокчеться?
13.11.2025 23:42
Які ж вони потвори плодовиті!! І дітей же Бог дає!! Мабуть віруючи...ортодокси...по суботам не крадуть...Хоча,хто зна,може і по суботам
14.11.2025 00:21
Ще один "українець" із множинним громадянством - міндіч. Мало нам коломойського, бужанського, рєзнікова, гордона, шефіра... Тут іще ця бандитська морда!
14.11.2025 06:46
наскільки ж у місцевого населення відсутня чуйка на свій/чужий
14.11.2025 07:03
прикольно так, зоріну, устименко, басова, миронюка відправили за грати. а міндіч і цекерман. якось виїхали. еге ж, дивно?
14.11.2025 09:34
Так було задумано. Шісток здають зелохам)))
14.11.2025 20:52
 
 