Команді Зе кирдик, від нього тікають свої ж щури - Юрій Ніколов // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Хто такий Тімур Міндіч — тепер вже знають всі. Марина Данилюк-Ярмолаєва та Юрій Ніколов смажать учасників найбільшого корупційного скандалу чинної влади, сліди якого ведуть простісінько до Офісу Президента загалом та Володимира Зеленського зокрема.

Що саме перевіряють українські та американські правоохоронні органи, як пов’язана справа з Одеським припортовим заводом (ОПЗ), чому з’явилася інформація про можливе розслідування ФБР і що про які ще подробиці ми можемо дізнатися?

Текстовий супровід відео

Всім привіт, друзі, це Цензор.НЕТ, я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Ми продовжуємо розбір скандальних плівок Міндіча, Чернишова та інших ділків, які пиляли гроші на енергетику в бек-офісі Андрія Деркача, зрадника і людини, яка офіційно визнана кілька років тому як російський агент зі стажем. І от зараз ми вирішили зустрітися з Юрієм Ніколовим, журналістом, розслідувачем, редактором "Наших грошей", людиною, яка дуже багато писала про розкрадання на енергетиці, щоб, так би мовити, трошки взяти таку моральну сатисфакцію і розібрати деталі цієї корупційної справи.

Отже, Юро, вітаю тебе в нашому ефірі.

Привіт, Марино, привіт, Цензор, радий всіх чути.

Одразу хочу запитати, як тобі, як людині, яка багато писала про корупцію в енергетиці, тепер дивитися, слухати всі ці плівки, і, не знаю, можливо, в тебе є думка - а я ж казав?

Є, ти не повіриш. Я прямо стримую себе від того, щоб такі токсики розпускати - а я вам всім казав, я попереджав, щоб не перетворитися на цю бабушку біля під'їзду, яка таке гонить. Але це свята правда. Ми всім казали, я там в Центр протидії корупції, ми займалися багато розслідуванням історії. І про те, що Галущенко зрадник, і офіс Деркача, і про Міндіча, і всіх зашкварених персонажів цієї історії, топових, ми вже писали, і при чому попереджали фактово не перший рік. І тому мене, насправді, від оцього такого перетворення в злого дєда, оце, а я говорив, утримує тільки одне. Те, що НАБУ, на моїй пам'яті, вперше, з часу свого створення у 2015 році, вперше забралось так глибоко в труси до першої особи держави. Ну, от, це супер. Нарешті те, ради чого їх створювали, боротьби з топкорупцією, а не з якимись там районними суддями, чи заступниками керівників департаментів. От, детективи зробили цей хід. Це нам теж коштувало нервів і всього, що НАБУ переходило, які в останні роки, кризи, там, звільнення керівництва було і так далі. Що САП переживала в останні роки, спеціалізована корупційна прокуратура. Але от станом на зараз я можу сказати, красавчики, вони зробили те, чого ніколи в історії України раніше не було. Як то кажуть, залізти в таке оточення президента і наперед трошки анонсуючи позитивні події, що це не кінець, Міндічем там все не кончиться. Там є інші фігуранти в Офісі Президента з фамілією з п'яти букв. Там буде все. Тому ми отримуємо зараз великий шанс на перезавантаження країни. Слава Богу, ті послідовні майдани, які ми переживали, в тому числі війну, призведуть до того результату, який просто зробить нас кращими. Оце позитивна історія.

До речі, про прізвище із п'яти літер. Ми вчора робили стрім, підсумовуючи ті частини цих записів, які вийшли на Ютубі НАБУ. І от глядачі запитують, а чому там не згадується поки прізвище Єрмак?

Чисто процесуальна історія. Чисто така, знаєте, робота слідчих, які мають все приготувати так. Дивіться, дуже прикро мені завжди, коли розслідувачі приносять в суд якісь справи, які там валяться через якісь процесуальні баги. Не хочеться, щоб цього разу якийсь жулік там зіскочив чи перетворив свої розслідування, багаторічну якусь епопею, яка там тягнеться і соплі жуються. Краще вчасно, але хай буде так доконано. Бо ця п'ятибуквена фамілія, абсолютно розуміє, яким смаженим тхне, вже розпускає про себе там справи, що там затримали якогось там однафамільця, який там нібито, як мій брат, який збирав хабарі за призначення в Офіс президента. І я якраз подивився фотографію цієї жуткої постанови, мені так здалось, затримання чувака, який нібито збирав гроші за призначення в Офіс президента, відбулось таким чином. Поліцейський один його затримує, він дуже фотогенічно і отак з ракурсу переднього камера його фотографує, а водій цього чувака, якого затримують, в цей момент абсолютно індиферентно сидить собі за кермом машини і привіз на затримання, і навіть не дьоргається за те, що там відбувається. Мені здається це постанова, але окрім політтехнологічного значення в нас жодного немає, але вона має набагато більший сенс. Єрмак все розуміє. Ну і тому ми все розуміємо. Давайте просто почекаємо.

За мотивами тих записів, які ми вже почули і розтягнули на меми, чи є підозри, хто все-таки був головним організатором цього схематозу в енергетиці? Тому що я на свій, як то кажуть, хлопський розум бачу, що Чернишову не вистачило розуму, щоб таке організувати, а Міндіч теж під питанням. Тобто чи ці двоє, чи хтось інший там керував цими процесами?

Стосовно Чернишова, тут навіть я переконаний, в мене є така комфортна впевненість, що це не його калібру взагалі історія, бо він, до речі, і не займався цими потоками. Це, в чому там Чернишова зараз звинувачують, це там водія пристроїв, кеш забирав, будував будиночки, ну тобто таке, ну таке ось собі, а організація цієї велетенської схеми, по-перше, це не біном Ньютона, це схема просто існує, як існувала і до того, як. Просто завдання було, щоб її переосідлати. Ну не треба там вигадувати якийсь велосипед, щоб поставити шлагбаум на контрактах з відкатом 15%. Ну це придумали до тебе, ти просто користуйся цим. І користувались, ну тобто на цій схемі реально сидів Галущенко. Це та людина, яка руцями це виконувала. Галущенко і там нижчі, хто під ним і так далі. Галущенко, причому настільки досвідчений, його ж Андрій Деркач втягнув в Енергоатом ще за часів Януковича. Ну, тобто ось вона інституційна пам'ять. Ти взяв, умовно кажучи, просто на роботу людину, яка володіє друкарською машинкою грошей. Вона все знає, вона все розуміє, ти просто кажеш, ну давай тепер на мене працюй. І все, вона тобі буде генерити, скільки ти скажеш. 15%? 15. 10? 10. 20? 20. Ну не питання. Ми, звісно, бачили в окремих тендерах Енергоатому і набагато більше, ніж 15%, але є розуміння, що це ж НАБУ оприлюднило те, що змогло довести, що є. А не те, що багато всього ще там залишиться поза межами процесуальних доказів. Хто з гори над цим, вертикаль в чистому вигляді. Мені тут дуже заходить фільм "Хрещений батько", коли бос мафії стрічається зі своїм консильєрі і ставить йому завдання. А далі вже консильєрі зустрічається з керівниками своїх бандитських загонів. Тобто бос мафії не зустрічається з усіма виконавцями замовлень. Тобто якщо спіймають на злочині низового мафіозі, він не зможе дати показання на верховного боса мафії. Те саме і в нас. Ми на плівках почули розмови Міндіча з його консильєрі. Галущенком, Тенором, Басовим, Рьошиком. НАБУ по закону не має права розслідувати справи стосовно президента. Так само ФБР не має права розслідувати справи стосовно президента. Дипломатичний імунітет.

Тобто станом на зараз, навіть не варто паритися в ту сторону, а чи будуть якісь процесуальні дії в сторону топкерівництва. Вони просто не можуть бути. Так задумано. І в цьому є певна логіка. Ну окей, почекаємо наступного президента. Якщо і коли ми переможемо в війні, або отримаємо якесь замир'я, буде продовження. Але станом на зараз, цілком зрозуміло по кіпішу, який вже там відбувається на Банковій, Міндіч, Єрмак, прівєт.

До речі, як тобі оцей виступ Зеленського? Після того вже, коли оголосили запис у суді, який підводить нас до думки, що президент дуже навіть знав про цей схематоз і спілкувався з цими учасниками схем. Я зацитую, там навіть цитата така була. Коли Міндіч радить Галущенку говорити президенту: так, я зроблю, що вам треба, як вам треба, я ваш. І от після цього ми побачили вечірнє відео Зеленського, де він сказав, що все, я накладаю санкції, не можна красти на енергетиці під час війни. Чим допоможуть тепер санкції, якщо Міндіч вже втік?

Ну, санкції, то нікчемна річ, взагалі нічого. Слова Зеленського, от знаєш, в мене таке враження, що вони тепер взагалі не мають жодного насправді значення. Оскільки майбутнє Зеленського вже вирішене. Ну, у нього немає шансів зберегти владу на виборах, якщо і коли вони будуть. До цього були певні сумніви, ну, щось десь може втримати якось там і так далі. Ну, зараз зрозуміло, що ні, так? Тепер питання в тому, чи втримує він свою легітимність як Верховний командуючий в очах Заходу. Це найважливіше для нас, це для нас стає питанням реально дуже важливим. І тут я маю сказати, що Володимир Зеленський обрав правильний вектор розвитку своєї риторики. Він не пішов в оцей тупий відказ, ну, що "Я нічого не знаю, взагалі там якісь подонки, там щось там, десь це". Або навіть не було ніяких подонків, може ж таке сказати, так? І дати команду СБУ арештувати всіх там в НАБУ, в САПі і так далі. Слава Богу, не пішов по цій траєкторії. Зараз перші статті, які виходять в західних медіа про це, вони на щастя для нас, підкреслюю, дуже хочу, щоб всі запам'ятали, це історія про боротьбу з корупцією, а не про корупцію в Україні. Бо на Заході там всім давно зрозуміло, так, Україна глибоко корумпована країна, так? Жила під Росією скільки років, так, десятиліттями. Звісно, що там негараздів повно і так далі. Але нарешті ми демонструємо світу боротьбу з корупцією. Ми показуємо, що пацієнт хоче злізти з цієї ширки. І це я бачу в Bloomberg і Financial Times. Умовно кажучи, перші публікації, які зараз виходять, вони для нас в цьому плані позитивні. І Зеленський цьому не заважає. Так, звісно, він може буксувати, він там може щось фантазувати про своє майбутнє в плані насліддя, я, велич, страна, я там, отаке от все. Може. Але чи має це сенс? Як на мене, це питання другорядне. І насправді він якщо і створить собі оцю історію про репутацію, насліддя, то тільки зараз, коли зробить правильні кроки в цій дуже непростій ситуації.

Але от дивись, весь світ дізнався, що в нас на четвертому році повномасштабної війни в енергетиці схематози, і при чому гроші, як там цитую, двушка, ушла на Москву, ймовірно пішла на потреби нинішнього сенатора, державного зрадника, колаборанта Андрія Деркача. От як таке чути міжнародній спільноті, яка справді нам допомагає і дає гроші на те, щоб ми отримували захист для нашої енергосистеми, для АЕС, наприклад?

Ну дивись, насправді в Європі, в Америці про ці речі підозрювали вже давно. Для них це не шокова бомбова якась інформація, вони чудово розуміли, як у нас все влаштовано. Тому для них новиною насправді є те, що відбувається зараз. А відбувається зараз викриття цих схем, публічне, і зупинення. Тобто тепер європейські політики, умовно кажучи, Данії, Норвегії, можуть розповідати своїм виборцям про те, що дивіться, в Україні крали наші бабки, але крали. Друзі, дивіться, що вони роблять. Українці ці вирішили з якогось лиха стати якимись перевертнями і більше не красти наші гроші. От в чому позитивна новина.

До речі, чи можеш ти розшифрувати, що таке двушка, котра ушла на Москву? Тому що теж глядачі наші питали, що це може бути таке.

Ні, чесно, мушу визнати, я в цій історії не є інсайдером, тобто в мене нема доступу до оперативних матеріалів справи, тому я, як і усі, знайомлюсь з цими історіями постфактум. Дуже не хочу, щоб зараз хтось комусь висував якісь претензії про те, що там НАБУ зі мною спілкується, Ніколов щось зливає. Друзі, двушка на Москву просто з того лексикону, який мені відомий про цих прекрасних людей, це має бути 2 мільйони доларів. Пішли в Москву? Ну, так, на Москву. Чи Деркачу? Я не знаю. Тобто тут важливі процесуальні якісь речі. Я просто в цій історії і сам зробив це, і всіх до цього закликаю. Набратися терпіння. Ну, бо, по-перше, НАБУ ще не всі плівки навіть оприлюднило. Ми побачили тільки частину серії. Тобто це точно не кінець марафону. Ще в найпершій серії НАБУ сказало, що там, окрім енергетики, у нас були розкрадання в оборонній сфері. Умєров, прівєт!

Так, а що прівєт? Умєров не подає ознак життя. Я, до речі, там і телефонувала йому...

Ну, нічого. Ну, окрім самого Умєрова, який там зараз кудись поїхав, там відрядження в Туреччину, в Україні теж лишились люди, яких Умєров насадив на закупівлю в Агенції оборони закупівель, державний оператор тилу. Тому, ну, в принципі, там є до кого ставити питання. Умовно кажучи, якщо Умєров вирішить з якогось там переляку втікти, ну, залягти на дно, щоб потім його там Буданов повертав, як свого часу оце міністра єдності Чернишова, ну, він просто тоді просто ще додатково підкреслить, так, підозри стосовно нього. Тому я почекаю. От дивіться, ситуація настільки багата на нюанси і настільки все залежить від ситуативних реакцій фігурантів. Ну, хто може гарантувати, хто що зробить, так, от в конкретній ситуації, що давайте дивитись. Просто головне має залишатись те, що НАБУ вперше в історії добігло аж до таких фігурантів. Так масштабно і так доказово.

Як тобі відмовка Умєрова, що взагалі-то я не був навіть знайомий з Міндічем. Зараз у багатьох така лінія.

А що значить - не дуже був знайомий?

Ночували разом, наприклад.

Ну, думаю, з Міндічем ні.Тут же питання, які ти дії вчиняв, кому які вказівки давав.

Наскільки глибока інфільтрація в систему державної влади людей Міндіча? Повномасштабне вторгнення стало золотим часом для цього друга президента, який є співвласником студії 95 квартал?

Вплив був суттєвий. Важливу роль зіграла сама війна. Виявилось, що Міндіч зміг достукатися до Володимира Зеленського, що ніхто, крім нього, в енергетиці і оборонних закупівлях не справиться з освоєнням потоків

Саме ці дві сфери з початком війни були виведені з державної закупівлі. Умовно кажучи, оте, що ми зараз чуємо, що закупівлі Енергоатому захисних споруд, оце із захисту будівництва, з них фінансувалися ті будиночки в Конча-Заспі, в Козині, для когось там, так? Назвемо це так. То я ці закупівлі особисто, перевіряв, так? І що я можу сказати? Там кошториси приховані. Я просто бачу, є тендер на 3 мільярди гривень. Але що всередині? Ну, я ж не бачу. Бо засекречено. Так само і в оборонці. А оборонка – це хто? Це той самий Умєров. І люди, там, Жумаділов, призначені ним. Тому всяке може бути. Зрозуміло, що Міндіч, користуючись своїм впливом на вухо Зеленського, цим старим дружбанським таким дискурсом, ну, вони знайомі 20 років вже, щонайменше, міг отримати оцю індульгенцію, чи як це правильно назвати, дозвіл, так? Робив все, що вважає за потрібне. Ну, як в агента 007, ото був дозвіл на вбивство, що зроблено Джеймсом Бондом, то вважається правильним. То саме і у Міндіча було в оцих засекречених історіях. Чи це добре? Ну, ми всі тепер бачимо, так? Бо ми дійшли до ситуації, коли, умовно кажучи, одній і тій самій фірмі віддали і діпстрайки наші по дронах, і ракети, і, як то кажуть, ми за наші обмежені можливості, нашого державного бюджету, отримуємо ту кількість дронів, яку згоден зробити Міндіч за ці гроші. Не ту, яку ми могли б отримати більше у разі чесної конкуренції, а ту, яку Міндіч згоден зробити, бо, вибачте, там у нього ціна квадратна якась така. А де наші ракети?

Десь літають. Тому з цього питання виходить інше. А як тепер очищувати нашу систему від людей Міндіча і КО? Тому що я подивилася… поки ми розбираємо плівки Міндіча і Чернишова, то я побачила новину, що зараз на оператора ГТС тягнуть людину, яка, знову ж таки, знайома з Галущенком і Міндічем. І звати цю прекрасну пані Оксана Кривенко.

Так, вона ще за часів Порошенка зашкварилась в енергетиці. Давно відома, просто вона зараз тепер тут. Тепер з цими людьми запропонувала їм свої послуги. Дивись, немає окремо людей Міндіча. А чим відрізняються від них люди Єрмака? Ну от чим? Тільки тим, що Єрмака ще за жопу не взяли?

Чи не виклали плівки про Єрмака?

Ну так, і все. Це ж єдина різниця. Ми ж тоді будемо говорити про людей Єрмака так само. І тоді виявиться, що звільняти, переобирати треба не ті, які людей Міндіча, а і людей Єрмака. Але зрештою виявиться, що так, якщо так просто скласти все докупи, що це все мова про людей Зеленського. Ну і от питання, що з ними всіма робити? Як на мене, це дуже екзистенційна історія. В історії України такого не було. Україна на межі військової поразки, на межі окупації Києва і всього, що ми бачимо довкола, стикається з таким екзистенційним викликом, щоб замінити топменеджмент країни зі звичайних злодіїв на професіоналів своєї справи. Такого ще не було. Я щиро сподіваюся, зараз без жодної іронії, сарказму, я щиро сподіваюся, що цей вибір зробить сам Володимир Зеленський. Ну де-юре, під час війни ми нічого не можемо зробити з його посадою. Дуже важливо, щоб діючий Верховний головнокомандувач, який легітимно обраний, продовжуючи очолювати цю посаду, країну, знайшов в собі сили просто змінити модус вівенді всієї країни. Якщо він це зможе, наше завдання реально полегшиться. Найм професіоналів замість лояльних піар-асів, піар-ас це я так через дефіс називаю, найм професіоналів нам всім дуже допоможе. Причому професіоналів політично незалежних від того, чи дадуть йому конверт, чи погладить його по голові президент, чи ще щось таке. Тобто я щиро сподіваюся, що це ідеальний сценарій, мене можна зараз ідеалістом назвати разів 5, разів 6, але так би було всім нам простіше і легше. Але чи реально це? Реально не в моїх силах спрогнозувати, що в голові у Володимира Зеленського.

Ну так, це справді ідеалістично, тому що буквально за пару днів до появи першої партії цих плівок ми побачили, як Зеленський вийшов на люди, він давав інтерв'ю закордонним виданням і англійською мовою розказав, що Кудрицький найбільший корупціонер в енергетиці. Ми ж це чули. А потім виявилося, що взагалі то й не найбільший, які друзі провертають діла під боком. І якось воно негарно вийшло. Оббрехали людину, а тепер, я впевнена, пан Кудрицький ловить відчуття реваншу.

Ну, там поживемо побачимо, бо там історія, на жаль, вже в юридичну площину перейшла, там офіційне звинувачення Кудрицькому викотили. Тобто там треба буде дивитися, як правоохоронці відповзатимуть з цієї глупості, яку там намалювали. Але я все рівно хочу залишитись ідеалістом, бо якщо не бажати кращого, то на що розраховувати? Ну, умовно кажучи, а куди ми пхаємо тоді історію? От, Марино, дивись, ти дуже крута і популярна. Що ти скажеш людям, які обожнюють тебе слухати? Куди нам жити?

Я завжди кажу людям, що треба боротися, треба боротися із цими клоунами, тому що ми ж побачили, що Міндіч може втекти із Шугарменом, дуже легко там в Ізраїль. А ми в Ізраїль не можемо втекти, тому що це конкретно наша земля, наша Батьківщина.

І от. Безумовно. І от ми з тобою боремось. І дивись, які зміни ми отримали. От якби ми з тобою мовчали весь цей час, чи була б взагалі можлива нинішня ситуація?

Абсолютно ні.

От, тому ми боремось і ми маємо результат. І тому я от своїм ідеалістичним поглядом в майбутнє, я, скажімо так, я кидаю просто, знаєш, шапочку за помідори. На помідорчики. Що хочу ще й це. Я розумію, що це може бути нереально. Але вважаю, що це був би ідеальний сценарій тут і зараз, якби саме Володимир Зеленський взяв себе в руки, перелаштував матрицю у себе в голові і щось почав робити інакше. Я чудово розумію аргументи, чому це неможливо. Але в ідеалі я б хотів би так.

От мені сподобалась реакція студії 95-й квартал після того, до речі, коли після прослуховування цих плівок стало відомо, що людина, яка вела фінанси Енергоатому, була приведена ще одним співвласником студії 95 квартал Сергієм Шефіром, я нагадаю, що це був помічник президента. Навіть студія 95 квартал каже, що вони не при ділах. Чи є це першими ознаками, що корабель Зеленського починає тонути?

Це не перші ознаки. Серед бл#дєй і проституток у Зеленського вони не стали першими. Милованов встиг на добу раніше, який був радником Єрмака, а ще раніше працював у команді Порошенка, коли той був президентом, був членом наглядової ради Енергоатому і йому постійно нарікали, що ж ти там сидиш наглядаєш, то коли запахло смаженим, то Милованов написав заяву. Я і мої друзі говоримо ще з літа, що у команді Зеленського кірдик, соціологія почала говорити про те, що рейтинг його падає, ну він однозначно втрачає контроль над парламентом. Ну от коли б не були вибори, ну наступні, головне, щоб вони були. Будь-яка політична сила під прізвищем Зеленського, вона не отримає більше тої влади, що зараз. А значить, вона не отримає контроль над урядом. І там будуть правити такі вже люди, дуже інші, і здебільшого, звісно, це будуть люди з військовим бекграундом. От, тому я думаю, що найбільш прозорливі члени команди Зеленського ще влітку мали б готуватись до того, що життя попереду, воно вже перестає бути томним, ну таким очікуваним, однозначним. Просто що найбільші проститутки, вони тільки зараз публічно про це оголошують. А квартал один із них.

Тепер від проституток перейдімо до валюти, тому що дуже багатьох турбує питання, звідки взялися оці запаковані долари із маркуванням Атланта і Канзас.

Це насправді проста історія. От тут я з фахівцями консультувався. Це означає тільки те, що ці долари були взяти в українському банку, скоріш за все, який є офіційним імпортером готівкової доларової маси. Є низка банків, які мають це право імпортувати звідси, і за великим рахунком, для мене тут не дуже важливо буде, який банк виявиться цим імпортером. Тут же важливо те, що у нас держава зараз контролює понад 50% банківського сектору. Ну от прямо тут.

Радниця Єрмака Тапанова, вона там член наглядової ради в Укрексімбанку, в Сенсбанку. Самого Міндіча пов'язували, із Сенсбанком Тобто коли просто контролюють люди половину банківської системи, навіть більше, 60%, вони можуть просто зробити все. Тому, як на мене, це не дуже принципове питання. Головне те, що у підозрюваних в корупції були вилучені долари в упаковці, яку ще навіть не встигли перепакувати в українські банки. Тобто вони просто мали доступ до безпосереднього імпортера валюти в країну.

Але чи є це ознакою державної зради? Мої джерела кажуть, що наразі таких даних немає. Тобто конспірологія, коли люди придумали, що це хтось украв гроші прямо з Америки, для того, щоб їх відмити, це трошки перебільшено. Можуть з'явитися якісь додаткові дані про це, тоді будемо говорити про це. Бо це імпорт готівкової валюти в кожній країні, насправді. Є уповноважені банки, які імпортують долари у свою країну. В Болгарію, Молдову, в Польщу. Це контракти з Федеральною резервною системою. Тому це може бути абсолютно легальний кейс. Але який нам свідчить про те, що не встигли перепакувати, дістали прямо з банку. Ну, значить, це топіри якісь.

Ти писав, що це мала би фіксити така установа, як фінмоніторинг. Але ми, по суті, розуміємо, що фінмоніторинг у нас теж зараз уже насичений чиїмись людьми. Можеш пояснити, чиї люди захопили таку структуру, як фінмоніторинг зараз?

Дивіться, в Україні існує така установа, вона називається Держфінмоніторинг. Це такий державний комітет, незалежний орган влади, куди керівництво де-юре призначає уряд, але по факту призначає Офіс президента. Так-от, останній рік його очолює такий собі пан Філіп Пронін. Філіп Пронін – це однокласник міністра регіонів Олексія Кулеби. Олексій Кулеба – до останнього часу був заступником Єрмака. Саме Полтавська облдержадміністрація, яку він очолював, за даними Ярослава Железняка, в нас зашкварилась в потужному корупційному скандалі на розкрадання сотнями юридичних гривень на будівництві фортифікацій. І от Пронін з усією цією репутацією очолює Держфінмоніторинг, і потім, як з'ясовується від джерел НАБУ, Держфінмоніторинг не хоче надавати детективам дані про проводки грошей, які здійснює компанія Firepoint, яку підозрюють у стосунках з Міндічем. Тобто свій до свого по своє.

Закапсулювали систему, і українська структура, яка мала би піклуватись про державний інтерес, насправді піклується про приватний інтерес певної компанії. Ну як це назвати? Недоарештований? Не встигли вчасно посадити? Тому у мене тут щира порада, яку готовий завжди публічно повторити і до Проніна, і до його колег. Просто робіть свою роботу. Не знаєш, що зробити, роби по закону. Не петляй. Не накручуй собі.

Є розслідування наших колег, які проаналізували, кого там працевлаштував цей пан Пронін. Наприклад, там один фахівець по роботі з міжнародними активами, це людина, яка раніше була касиром в Макдональдсі. От що вона може розслідувати?

Ні-ні-ні. Дивись, керівництво, яке вони назначають, зазвичай це якісь люди, яким просто зарплату треба хорошу дати. Ну, моя команда, які там, якщо що, підстрахують підписом. Фахівці внизу завжди лишаються, якщо нема там глобальних чисток у відомстві. Тому тут від Проніна вимагається просто одне. Розблокуй заблоковане. Ну, "підпис здесь, підпис здесь". Справа по фортифікаціях добіжить. І ти ж будеш потім мати такий самий блідий вигляд, як зараз має Міндіч, а потім будуть мати ще інші персонажі. Ну, навіщо воно треба? Іди на співпрацю. Нам це зараз потрібно.

Хотіла тебе запитати, ми з тобою люди не гламурні, у нас прості квартири, судячи з інтер'єрів. Для чого Міндічу, Чернишову і ще двом невідомим особам чотири дуже дорогі будиночки в Козині, на будівництво яких вони якраз таки брали відкати із цих схематозів по енергетиці. І що дуже важливо, ти сам сказав, що ці схематози вони завжди були, але тут є один дуже важливий нюанс. Зараз у нас ці схематози відбуваються, коли у нас удари по енергетиці, і Російська Федерація спеціально виносить нам саме станції, які ведуть до АЕС, які і мали захищати ці товариші, які у нас фігурують на цих плівках. Для чого їм чотири будиночки? Хто там мав поселитися?

Ну, тут я можу лише повторити гіпотези, які раніше звучали, до того, як НАБУ офіційно не оприлюднить, що в них є. Це будуть гіпотези. Гіпотеза така, що це було для Чернишова, для Мідіча, для Єрмака і Зеленського. Це логічно. Це ті прізвища, які монополізували потоки в країні. Можливо, комплекс не спожитого в дитинстві і людина хоче компенсувати, коли зміг добігти до корита.

Ці люди, проте, зараз інші. Вірогідною здається версія про династійність Кварталу, демонстрація того, шо ми - банда. Ми пацани. Так, ми пацани, живемо разом, ходимо, тусуємося разом і так далі. Тобто це як демонстрація всьому світу, що ми такі перці круті, а не компенсація якогось бідного дитинства.

А чи є між цим і Межигір'ям Януковича, яке вистрілило у 2014 році, після того, як Янукович втік, якась суттєва різниця?

Ти знаєш, є. Бо про Межигір'я якраз, коли я й говорив про цю компенсацію бідного дитинства, це я про Януковича, скоріше, так думав. Людина росла за радянських років, в тюряйці посиділа, тому коли дорвалась до грошей, могла собі влаштовувати цю показну розкіш і так далі.

І тим більше, що ці будинки, які, до речі, будуються, вони були меншими від Межигір'я. Басейни то так, але ж Межигір'я – це 30 гектарів, якщо я не помиляюся, забудованих з голови до низу. А тут чотири будинки. Так, здоровезних. Кожен з цих будинків в разів у 20 більше від моєї квартири на околиці Києва. Але це не було Межигір'я, за великим рахунком.

Тут, скоріше, я бачу ознаки того, що пацани хотіли показати, що ми - банда.

Чи використають Міндічгейт тепер для примусу для капітуляції?

Не знаю. Трамп нас привчив до того, що прогнозувати, що у нього в башці, взагалі не варто. Він триндить одне, робить інше, а обіцяє взагалі щось третє. Тому, якби, я не знаю, що будуть використовувати американці зараз. Американці зараз є абсолютно непрогнозованою структурою. Єдине, в чому можна бути точно переконаним, на чому і базуються мої всі прогнози стосовно війни, на тому, що Америка не буде воювати з Росією і з Китаєм.

Тобто, Америка чудово розуміє, от станом на зараз, свою слабкість. І вона буде робити все, аби не відбулась ескалація, достатня для того, щоб постраждали американські якісь громадяни. От оце базова історія. І виходячи з цього, всі інші сценарії можна будувати. А що вони зроблять в випадку Зеленського, чесно, не знаю.

Можна намалювати сценарій, що вони будуть примушувати Володимира Зеленського до капітуляції. Можна намалювати сценарій, що Трамп взагалі заб'є болта на всю цю тему. Вигрібайте самі. Бо, за великим рахунком, йому то що. Він зараз взагалі нам нічого не винен. Єдине, що робить зараз, це продає європейцям зброю для нас. Грошей не дає, нічим не допомагає. Просто європейцям продає якусь допомогу для України. Трамп може любити любе голубе.

А враховуючи його старовинну репутацію, він барига і при чому має кілька десятків вироків за корупцію. А корупція була ж яка? Він брав кредитні гроші в банках, на них розвивав бізнес, а потім кидав ці банки і гроші не повертав. Такий шахрай типовий.

Друзі, що зробить Трамп, я не знаю, але він точно не буде бити Путіна.

І давай на останок, ми з тобою підіб'ємо підсумки, які уроки має винести українське суспільство. Тому що от один урок для себе я вже винесла: підтримувати НАБУ і САП при всіх їхніх мінусах і недосконалостях влітку того вартувало.

Так, це є. Українці тоді зробили стратегічно правильний вибір. Але більш глобальний урок з усієї цієї історії, для мене особисто, найкращі санкції накладені власними руками. Роби своє для того, щоб відбиватись від ворога. От НАБУ зараз роблять своє. Вони нищать ворога на корупційному фронті. Молодці. На жаль, ворог це рівно той, хто протрахав історію з тими міндічами. От так виявилося, що дали йому ракети робити, а воно десь загубило, не змогло, щось не виходить і так далі. Тому не варто сподіватись на зовнішні якісь дискурси, ракурси, а треба самому боронити своє життя. Оце найголовніший урок.

Це були я, Марина Данилюк-Ярмолаєва, і Юрій Ніколов. Ми намагалися розібратися у цих плівках Міндіча, але думаю, що це наша не остання розмова. Тому ми поки ставимо три крапки, потім відслухаємо нові плівки, з'ясуємо, які там прізвища нові, і обов'язково зустрінемося в новому ефірі, в новому інтерв'ю.

Дякую тобі, Юрію. Бережіть себе, всі глядачі наші.