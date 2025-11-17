Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ

Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка залучала фінансування на фільм про Зеленського, може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо", про це йдеться в розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.

Зазначається, що португальська компанія Гаврилової-Патерсон Elledgy Media Group з 2024 року просувала платформи уродженця Казахстану Володимира Охотнікова.

"47-річний Охотніков, відомий під імʼям Ладо, є ймовірним організатором серії шахрайських операцій з криптовалютою. За останні пʼять років дії Охотнікова поширилися на чотири континенти та дозволили йому зібрати близько 1 мільярда доларів США від мільйонів інвесторів.

Прокурори США звинуватили його у створенні сфальсифікованої платформи для інвестицій у криптовалюту, щоб викрасти щонайменше 340 мільйонів доларів у інвесторів між 2020 і 2022 роками", - зазначається в матеріалі.

Відомо, що торік суд Грузії засудив Охотнікова за відмивання 1,1 мільйона доларів доходів від Forsage.

36-річна Ельвіра Гаврилова-Патерсон просуває бренди Охотнікова за кордоном, оскільки він не може подорожувати через ризик бути арештованим у низці країн світу. Наразі він проживає в ОАЕ.

Розслідувачі зазначають, що протягом останніх двох років піар-агентство Гаврилової організувало низку заходів за участю зірок у США, Франції, Італії, Індії та ОАЕ для просування проєктів Охотнікова.

У січні 2025 року Гаврилова повідомила юридичному раднику у конфіденційному листуванні, що з моменту її знайомства з Охотніковим через її компанію, зареєстровану в Португалії, "пройшло" понад 4 мільйони доларів.

Португальська влада раніше почала розслідування щодо Elledgy за підозрою у відмиванні грошей.

Відомо, що Elledgy також співпродюсувала фільм "Сага про Голігардів — Портал сили", режисером та актором у якому є Кевін Спейсі. Трейлер цього фільму було презентовано на вечірці у Венеції у серпні цього року. Автором сценарію є Володимир Охотніков. Його компанія разом з компанією Гаврилової спродюсувала фільм, який коштував близько 10 мільйонів доларів.

Водночас за словами Гаврилової, у 2022 році вона долучилася до створення фільму американського режисера Шона Пенна "Суперсила". У фільмі Шон Пенн потрапляє до Офісу президента Зеленського у перші дні війни, де записує розмови з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Він також спілкується з тодішнім міністром оборони Олексієм Резніковим, очільником Києва Віталієм Кличком та іншими.

"Я входила до складу виконавчих продюсерів фільму Superpower. Давала кошти, залучала фінансування на фільм", - зазначала Гаврилова-Патерсон.

Відомо також, що Гаврилова волонтерила у ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", що належить глави ОП Єрмаку. Разом із керівником цієї організації та бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим збирала кошти на потреби України та ЗСУ. У березні 2023 року вони проводили благодійний вечір у Греції, а у липня - в Житомирі.

У серпні 2025 року Колюбаєв на приватному заході у Венеції сидів поруч з Гавриловою. Також біля неї був Кевін Спейсі.

Що каже Колюбаєв?

Колюбаєв у коментарі "Слідству.Інфо" зазначив, що нічого спільного з Гавриловою не має. І що вони лише знайомі "по декільком волонтерським заходам", "бачилися на кінофестивалях" та "підписані на соцмережі одне одного".

Інші зв'язки Гаврилової

За даними журналістів, Гаврилова в Україні також мала зв'язок із міжнародною компанією "Телетрейд", щодо діяльності представників якої, а також компанії зі схожою назвою Teletrade D.J. International Consulting Ltd, в українському реєстрі є судові справи про шахрайство.

Із 2016 по 2018 роки вона керувала ТОВ "Академія біржових технологій", яка пов’язана з компанією "Центр біржових технологій" (ЦБТ), яка ще у 2018 році спільно з "Телетрейдом" проводила конкурс трейдерів.

Саму ж Гаврилову у 2016 році сфотографували разом зі співзасновником російських компаній "Телетрейду" росіяном Володимиром Чернобаєм та росіянином Ваагном Сімоняном, якого у 2020 році називали колишнім топменеджером "Телетрейду".

Реакція Гаврилової-Патерсон та Єрмака

Вона не відповіла на низку запитань від міжнародної групи розслідувачів щодо її ролі у міжнародної шахрайської криптовалютній схемі.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також не відповів на запит журналістів "Слідства.Інфо" щодо ролі Ельвіри Гаврилової-Патерсон у зйомках фільму, які, зокрема, передбачали доступ до бункеру президента у перші дні війни.

