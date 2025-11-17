Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ
Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка залучала фінансування на фільм про Зеленського, може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо", про це йдеться в розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.
Володимир Охотніков
Зазначається, що португальська компанія Гаврилової-Патерсон Elledgy Media Group з 2024 року просувала платформи уродженця Казахстану Володимира Охотнікова.
"47-річний Охотніков, відомий під імʼям Ладо, є ймовірним організатором серії шахрайських операцій з криптовалютою. За останні пʼять років дії Охотнікова поширилися на чотири континенти та дозволили йому зібрати близько 1 мільярда доларів США від мільйонів інвесторів.
Прокурори США звинуватили його у створенні сфальсифікованої платформи для інвестицій у криптовалюту, щоб викрасти щонайменше 340 мільйонів доларів у інвесторів між 2020 і 2022 роками", - зазначається в матеріалі.
Відомо, що торік суд Грузії засудив Охотнікова за відмивання 1,1 мільйона доларів доходів від Forsage.
36-річна Ельвіра Гаврилова-Патерсон просуває бренди Охотнікова за кордоном, оскільки він не може подорожувати через ризик бути арештованим у низці країн світу. Наразі він проживає в ОАЕ.
Розслідувачі зазначають, що протягом останніх двох років піар-агентство Гаврилової організувало низку заходів за участю зірок у США, Франції, Італії, Індії та ОАЕ для просування проєктів Охотнікова.
У січні 2025 року Гаврилова повідомила юридичному раднику у конфіденційному листуванні, що з моменту її знайомства з Охотніковим через її компанію, зареєстровану в Португалії, "пройшло" понад 4 мільйони доларів.
Португальська влада раніше почала розслідування щодо Elledgy за підозрою у відмиванні грошей.
Відомо, що Elledgy також співпродюсувала фільм "Сага про Голігардів — Портал сили", режисером та актором у якому є Кевін Спейсі. Трейлер цього фільму було презентовано на вечірці у Венеції у серпні цього року. Автором сценарію є Володимир Охотніков. Його компанія разом з компанією Гаврилової спродюсувала фільм, який коштував близько 10 мільйонів доларів.
Водночас за словами Гаврилової, у 2022 році вона долучилася до створення фільму американського режисера Шона Пенна "Суперсила". У фільмі Шон Пенн потрапляє до Офісу президента Зеленського у перші дні війни, де записує розмови з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Він також спілкується з тодішнім міністром оборони Олексієм Резніковим, очільником Києва Віталієм Кличком та іншими.
"Я входила до складу виконавчих продюсерів фільму Superpower. Давала кошти, залучала фінансування на фільм", - зазначала Гаврилова-Патерсон.
Відомо також, що Гаврилова волонтерила у ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", що належить глави ОП Єрмаку. Разом із керівником цієї організації та бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим збирала кошти на потреби України та ЗСУ. У березні 2023 року вони проводили благодійний вечір у Греції, а у липня - в Житомирі.
У серпні 2025 року Колюбаєв на приватному заході у Венеції сидів поруч з Гавриловою. Також біля неї був Кевін Спейсі.
Що каже Колюбаєв?
Колюбаєв у коментарі "Слідству.Інфо" зазначив, що нічого спільного з Гавриловою не має. І що вони лише знайомі "по декільком волонтерським заходам", "бачилися на кінофестивалях" та "підписані на соцмережі одне одного".
Інші зв'язки Гаврилової
За даними журналістів, Гаврилова в Україні також мала зв'язок із міжнародною компанією "Телетрейд", щодо діяльності представників якої, а також компанії зі схожою назвою Teletrade D.J. International Consulting Ltd, в українському реєстрі є судові справи про шахрайство.
Із 2016 по 2018 роки вона керувала ТОВ "Академія біржових технологій", яка пов’язана з компанією "Центр біржових технологій" (ЦБТ), яка ще у 2018 році спільно з "Телетрейдом" проводила конкурс трейдерів.
Саму ж Гаврилову у 2016 році сфотографували разом зі співзасновником російських компаній "Телетрейду" росіяном Володимиром Чернобаєм та росіянином Ваагном Сімоняном, якого у 2020 році називали колишнім топменеджером "Телетрейду".
Реакція Гаврилової-Патерсон та Єрмака
Вона не відповіла на низку запитань від міжнародної групи розслідувачів щодо її ролі у міжнародної шахрайської криптовалютній схемі.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також не відповів на запит журналістів "Слідства.Інфо" щодо ролі Ельвіри Гаврилової-Патерсон у зйомках фільму, які, зокрема, передбачали доступ до бункеру президента у перші дні війни.
Не плачте дуже вумні люди,
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?
Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте його фанам,
Та не тримайте злих думок.
Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!
Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
Фсбшники ******, таке лайно зкацаплене, розмазують по морді лиця особам з Урядового кварталу з 2019 року, руками КабМіндічів з етнічними брателами!!
Західні Партнери, про них знають!!
Сирійці, це роблять швидко і дієво!
..Украіно...в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе....
От квартала 95 до ОП.
Только он сам кристально чистый.
Вміє дівчинка жити, а хто не вміє - в окопах, так захотіла z-eвлада!
в этом эпизоде была выложена политика Зеленского, всем понравилась же
інтелекту ,але беруть все своєю хитрістю 😡
Ми знаємо , що розумна людина не стане хитрити ,
так як має розум і совість в своєму житті !!