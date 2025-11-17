Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ

Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка залучала фінансування на фільм про Зеленського, може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо", про це йдеться в розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.

Володимир Охотніков

Зазначається, що португальська компанія Гаврилової-Патерсон Elledgy Media Group з 2024 року просувала платформи уродженця Казахстану Володимира Охотнікова.

"47-річний Охотніков, відомий під імʼям Ладо, є ймовірним організатором серії шахрайських операцій з криптовалютою. За останні пʼять років дії Охотнікова поширилися на чотири континенти та дозволили йому зібрати близько 1 мільярда доларів США від мільйонів інвесторів.

Прокурори США звинуватили його у створенні сфальсифікованої платформи для інвестицій у криптовалюту, щоб викрасти щонайменше 340 мільйонів доларів у інвесторів між 2020 і 2022 роками", - зазначається в матеріалі.

Відомо, що торік суд Грузії засудив Охотнікова за відмивання 1,1 мільйона доларів доходів від Forsage.

36-річна Ельвіра Гаврилова-Патерсон просуває бренди Охотнікова за кордоном, оскільки він не може подорожувати через ризик бути арештованим у низці країн світу. Наразі він проживає в ОАЕ.

Розслідувачі зазначають, що протягом останніх двох років піар-агентство Гаврилової організувало низку заходів за участю зірок у США, Франції, Італії, Індії та ОАЕ для просування проєктів Охотнікова.

У січні 2025 року Гаврилова повідомила юридичному раднику у конфіденційному листуванні, що з моменту її знайомства з Охотніковим через її компанію, зареєстровану в Португалії, "пройшло" понад 4 мільйони доларів.

Португальська влада раніше почала розслідування щодо Elledgy за підозрою у відмиванні грошей.

Відомо, що Elledgy також співпродюсувала фільм "Сага про Голігардів — Портал сили", режисером та актором у якому є Кевін Спейсі. Трейлер цього фільму було презентовано на вечірці у Венеції у серпні цього року. Автором сценарію є Володимир Охотніков. Його компанія разом з компанією Гаврилової спродюсувала фільм, який коштував близько 10 мільйонів доларів.

Водночас за словами Гаврилової, у 2022 році вона долучилася до створення фільму американського режисера Шона Пенна "Суперсила". У фільмі Шон Пенн потрапляє до Офісу президента Зеленського у перші дні війни, де записує розмови з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Він також спілкується з тодішнім міністром оборони Олексієм Резніковим, очільником Києва Віталієм Кличком та іншими.

"Я входила до складу виконавчих продюсерів фільму Superpower. Давала кошти, залучала фінансування на фільм", - зазначала Гаврилова-Патерсон.

Відомо також, що Гаврилова волонтерила у ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", що належить глави ОП Єрмаку. Разом із керівником цієї організації та бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим збирала кошти на потреби України та ЗСУ. У березні 2023 року вони проводили благодійний вечір у Греції, а у липня - в Житомирі.

У серпні 2025 року Колюбаєв на приватному заході у Венеції сидів поруч з Гавриловою. Також біля неї був Кевін Спейсі.

Що каже Колюбаєв?

Колюбаєв у коментарі "Слідству.Інфо" зазначив, що нічого спільного з Гавриловою не має. І що вони лише знайомі "по декільком волонтерським заходам", "бачилися на кінофестивалях" та "підписані на соцмережі одне одного".

Інші зв'язки Гаврилової

За даними журналістів, Гаврилова в Україні також мала зв'язок із міжнародною компанією "Телетрейд", щодо діяльності представників якої, а також компанії зі схожою назвою Teletrade D.J. International Consulting Ltd, в українському реєстрі є судові справи про шахрайство.

Із 2016 по 2018 роки вона керувала ТОВ "Академія біржових технологій", яка пов’язана з компанією "Центр біржових технологій" (ЦБТ), яка ще у 2018 році спільно з "Телетрейдом" проводила конкурс трейдерів.

Саму ж Гаврилову у 2016 році сфотографували разом зі співзасновником російських компаній "Телетрейду" росіяном Володимиром Чернобаєм та росіянином Ваагном Сімоняном, якого у 2020 році називали колишнім топменеджером "Телетрейду".

Реакція Гаврилової-Патерсон та Єрмака

Вона не відповіла на низку запитань від міжнародної групи розслідувачів щодо її ролі у міжнародної шахрайської криптовалютній схемі.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також не відповів на запит журналістів "Слідства.Інфо" щодо ролі Ельвіри Гаврилової-Патерсон у зйомках фільму, які, зокрема, передбачали доступ до бункеру президента у перші дні війни.

+35
ЧОМУСЬ Я НЕ ЗДИВОВАНИЙ. А взагалі питання лише одне - скільки населення залишиться живі після перегляду серіала "слуга російського народу"
17.11.2025 10:17 Відповісти
+25
БРЕХАВ, БРЕШЕ І БУДУ БРЕХАТИ
Не плачте дуже вумні люди,
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?

Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте його фанам,
Та не тримайте злих думок.

Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!

Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
17.11.2025 10:09 Відповісти
+23
"Слуга народу" то шедевр. Цей шахрайський трюк шайка Бені-Зелі використала, щоб переконати баранів, що кращими нічним сторожами баранячої кошари мають бути голодні вовки.
17.11.2025 10:30 Відповісти
Совдепівські афери в реаліях сьогодення!!
Фсбшники ******, таке лайно зкацаплене, розмазують по морді лиця особам з Урядового кварталу з 2019 року, руками КабМіндічів з етнічними брателами!!
Західні Партнери, про них знають!!
17.11.2025 18:16 Відповісти
ЧОМУСЬ Я НЕ ЗДИВОВАНИЙ. А взагалі питання лише одне - скільки населення залишиться живі після перегляду серіала "слуга російського народу"
17.11.2025 10:17 Відповісти
"Слуга народу" то шедевр. Цей шахрайський трюк шайка Бені-Зелі використала, щоб переконати баранів, що кращими нічним сторожами баранячої кошари мають бути голодні вовки.
17.11.2025 10:30 Відповісти
невже ви думаєте, що олігархічно-кланова нечисть в Україні дозволить обрати демократично Президента? У нас Президентів Народ обирає тільки після Майданів, бо олігархи в той час знаходяться в дупі та не мають часу на маніпулювання виборцями, на численні порушення на дільницях.... Пінчуки, Ахметови, Фірташі, Коломойські ....присмоктались як ракові пухлини з метастазами ...Тому тільки третій Майдан дасть змогу обрати Президента Народу, а не олігархам))) Тільки шкода, що були два демократично обрані Президенти та вони не змогли побороти ту злочино-олігархічну систему....
17.11.2025 16:01 Відповісти
Спочатку, треба вішати, оту всю нечисть, як КабМіндічі та їх обслуга!
Сирійці, це роблять швидко і дієво!
17.11.2025 18:18 Відповісти
Серед зелеплісняви хоч одна порядна людина існує? Чи суцільні мерзотники?
17.11.2025 10:23 Відповісти
Ні там тільки мерзотники , аферисти і тупорилі знаменитості .
17.11.2025 11:11 Відповісти
Всі - в одній команді !!!
17.11.2025 12:33 Відповісти
Порядний їх "вождь" - лунає з кожного рупору оболванювання лохокторату...
17.11.2025 18:01 Відповісти
Бай, мехеда, новосьол, з Секретаріату КМУ, це те ще продовження .., з Будинку Уряду !
17.11.2025 18:24 Відповісти
Все логічно - фільм про шахрая фінансувала шахрайка!
17.11.2025 10:23 Відповісти
Якщо зелене панталоне терміново не зречеться влади, то американці ще багато цікавого у світ випустять
17.11.2025 10:26 Відповісти
Леді Вінтер і Ладо
17.11.2025 10:32 Відповісти
Не здивований.
17.11.2025 10:36 Відповісти
Да не може цього бути, це все вороги нашего Яжнелоха Боневтікача хочуть очернити його репутацію
17.11.2025 10:47 Відповісти
смєтуни, ви де? уйопки
17.11.2025 10:49 Відповісти
МіньдічЬ, цукєрманн, зельонскій, каламойскі, умєрафф, єрмаҐ, чєрнишофф, смєтанін, гаврілава......

..Украіно...в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе....
17.11.2025 10:52 Відповісти
!!!!!!!
17.11.2025 12:34 Відповісти
вы всьо врьоти
17.11.2025 10:52 Відповісти
Кубло ...
17.11.2025 10:53 Відповісти
Таке враження,що в оточенні у Зєлєнського зовсім немає порядних і чесних людей...Там навіть якщо попадається ідіот чи дебіл то все одно із задатками афериста.А такий приємний був фасад,"расмєші коміка","слуга народу"...Мимовільно пригадуєш,що в моєму Львові за Магдебурського права гебреям було законодавчо заборонено обиратись в муніцепалітет...зрештою і в будь яку владну структуру...
17.11.2025 10:55 Відповісти
Всюди де Зеленський - там всюди злодійство.
17.11.2025 11:56 Відповісти
В общем, вокруг Зеленского одни жулики и проходимцы.
От квартала 95 до ОП.
Только он сам кристально чистый.
17.11.2025 11:57 Відповісти
Зеленський == корупція.
17.11.2025 12:22 Відповісти
чергові виблЮдки, навколо хрипатого зібралось все гімно світу. Талант-чувак.
17.11.2025 13:15 Відповісти
Як це Шон Пенн вляпався в це лайно , повірів в голлівудські казочки ?
17.11.2025 13:36 Відповісти
Кралечка на всі 100
Вміє дівчинка жити, а хто не вміє - в окопах, так захотіла z-eвлада!
17.11.2025 14:04 Відповісти

в этом эпизоде была выложена политика Зеленского, всем понравилась же
17.11.2025 14:48 Відповісти
кстати в теме крипты сейчас активизировался не только криминал но и спецслужбы...
17.11.2025 16:00 Відповісти
Зеленський і його банда злодіїв - це нелюди дуже низького
інтелекту ,але беруть все своєю хитрістю 😡
Ми знаємо , що розумна людина не стане хитрити ,
так як має розум і совість в своєму житті !!
17.11.2025 16:51 Відповісти
У Зе що не друг, то мерзотник, совпадєніє?
17.11.2025 17:26 Відповісти
Воно, нє?
17.11.2025 17:31 Відповісти
17.11.2025 17:33 Відповісти
Эльвира - павилитильница тьмы))
17.11.2025 18:37 Відповісти
Навколо Зеленського як мухи біля падалі рояться всілякі шахраї та злодії! Потужно...
17.11.2025 19:37 Відповісти
 
 