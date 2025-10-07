УКР
Кузня кадрів: Радники Єрмака після звільнення отримують посади в інших органах влади, - ЗМІ. ВIДЕО

Радники голови Офісу Президента Андрія Єрмака після роботи в ОП отримують посади в МОЗ, Міноборони, енергетиці, уряді та Київраді.

Про це йдеться в матеріалі журналістів Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

За словами авторів, найбільше радників навколо себе в Офісі Президента зібрав його голова - Андрій Єрмак. Наразі їх 8, але в піковий момент їх кількість сягала 25. 

Після того як деякі з них залишали посаду, вони потрапляли на інші вакантні місця.

Читайте: Андрію Борисовичу, вам задали три питання і ви не відповіли на жодне, - український студент дав оцінку словам Єрмака

Михайло Пасічник

Наразі він обіймає посаду заступника ДП "Державний експертний центр МОЗ України". Через установу проходять всі ліки, які є в Україні.

Із 2020 по 2023 рік він був позаштатним радником Єрмака.

"Пасічник - людина, життя якої тісно пов'язане з фармацевтикою та фармбізнесом. У 90-х роках відкрив мережу аптек "Фалбі", пізніше - двічі очолював Держлікслужбу (2002 та 2014 рр)", - зазначила журналістка.

У ЗМІ Пасічника звинувачували у зловживанні службовим становищем і допуску небезпечних кодеїновмісних ліків на український ринок, а також в лобіюванні інтересів власного фармбізнесу. 

Автори звертають увагу, що Єрмак значить співвласником ГО "Союз споживачів медичних послуг". Серед партнерів там - Владислав Онищенко, який очолював один із відділів Державної інспекції з контролю лікарських засобів, коли Пасічник там обіймав посаду головного інспектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, - The Guardian

Сергій Матієнко

Цьогоріч його призначили в.о. директора Державного центру спортивної медицини. Установа відповідає за медичний нагляд, лікування та реабілітацію спортсменів. 

Матієнко був радником Єрмака паралельно із Пасічником - із 2020 по 2023 рік. 

"До 2020 року інформації про держдіяльність Матієнка немає, бо її просто не було. Із 2000-х років Матієнко займається торгівлею спортивним обладнанням, а тепер - керівна державна посада", - зазначили розслідувачі.

Андрій Гота

Він - голова наглядової ради "Центренерго". Раніше також був у наглядовій раді "Укрнафти". 

"Останні дві посади з'явилися в його житті на тлі роботи в Офісі Президента. Кілька років Гота обіймав посаду керівника кабінету Єрмака, а після цього - почав просто йому радити. Після звільнення з ОП у тому ж році отримав посаду (у Центренерго. - Ред.)", - розповіли автори матеріалу.

Читайте також: ОП на офіційній сторінці під фото з Єрмаком купив десятки тисяч лайків з недіючих в’єтнамських профілів, - Богуславець. ВІДЕО+ФОТО

Олександр Козенко

Віднедавна він є заступником міністра оборони. Раніше був радником Єрмака. 

З 1994 по 2006 рік працював у галузі цивільної авіації, а пізніше займався кейтерингом, корпоративами, фотобудками, зовнішньою рекламою. Але у 2020 році він стає радником Єрмака. 

"У 2021 році він обговорює з французькими партнерами створення національного авіаперевізника, а ще через два - вже в складі перемовників з міжнародними партнерами про F-16", - зауважують журналісти.

Олексій Кулеба

За останні 5 років він пройшов шлях від Департаменту благоустрою КМДА до віцепрем'єр-міністра з відновлення України. 

"2021-й - Кулеба вже заступник Кличка. 2022-й - очолює Київську ОДА. 2023-й - заступник голови ОП. 2024-й - віцепрем'єр. Це не кар'єрні сходи, це кар'єрний марафон", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Дипломатичні провали Єрмака загрожують майбутньому України, – Горковенко

Тимур Ткаченко

Зараз він очолює КМВА. Разом із Олексієм Кулебою він мав спільний бізнес у 2016 році. У 2020 році він став заступником Кулеби у Департаменті благоустрою, а згодом став заступником міністра Мінстратегпрому. 

Олена Говорова

Призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка та спортивна журналістка. Зараз - заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень. 

"Говорова, як і Кулеба, ще одна людина, яку відправили в КМДА від Офісу Президента. Із 2020 вона радниця Андрія Єрмака, того ж року обрана депутаткою Київради від "Слуги народу". У 2021 році стала заступницею Кличка", - розповіли вони.

Сергій Лещенко

У 2019 році він вперше став членом наглядової ради "Укрзалізниці". У березні 2022 року його було призначено радником Єрмака.

"Коли під час великої війни мозковий центр країни перетворюється на кузню кадрів для своїх - це обурливо. Коли призначення будуються на особистій прихильності, коли цих призначених тримають на посадах, закриваючи очі на будь-що - це не про прозорість влади", - підсумували автори матеріалу.

Єрмак Андрій (1430) Офіс Президента (2061)
+8
Єрмак, як той москальський сорняк, розкидує всюди своє насіння, на всіх щаблях влади в державі, щоб потім можна було саботувати, паралізувати, корумпувати будь яку життєво важливу гілку державного організму. А гарантом поширення цього сорняку є так званий "преЗЕдент", який створює всілякі умови для того, щоб цей антиукраїнський, антидержавний сорняк безперешкодно множився та поширювався на весь державний організм, замінював його, підміняв соую та нищив з середини...
07.10.2025 14:28
+7
Косплеїть "Кобу"?
І мета та сама? 37-й на підході?
07.10.2025 14:15
+7
Всі хто топив за зеленського 🤡 ,чудово розуміли ,хто то такий , помста демократії , політична недалекоглядність ,амбіції бути піонерами "новиє ліца " стає в один ряд зі зрадою, до України ,та до саміх себе ...
07.10.2025 14:22
Косплеїть "Кобу"?
І мета та сама? 37-й на підході?
07.10.2025 14:15
Так можуть і "таваріща Зелєнскава" усунути за рішенням політбюро. Чи "трійки".

Чисто академічна цікавість: Зе такі перспективи усвідомлює?
07.10.2025 14:42
"Кадри вирішують все !" (с)
07.10.2025 14:19
07.10.2025 15:37
07.10.2025 15:39
Всі хто топив за зеленського 🤡 ,чудово розуміли ,хто то такий , помста демократії , політична недалекоглядність ,амбіції бути піонерами "новиє ліца " стає в один ряд зі зрадою, до України ,та до саміх себе ...
07.10.2025 14:22
Коли ти вже повернешся спасати Україну. А то трампонутий мабуть для таких як ти резервацію зробив
07.10.2025 14:26
Скільки тобі можно нагадувати їди ...пий пігулки для пам'яті , рятивник ху* в , шобли зеленської ...
07.10.2025 14:29
Чому після того як ви довбні наголосували у 2019 році,хтось має спасати Україну замість вас самих?
07.10.2025 14:35
Нагадує Брежнєва та його Дніпропетровських. А ще кажуть:"...гімно не тоне"
07.10.2025 14:23
Бігусята забули дописати-зате не барига
07.10.2025 14:23
Коротше, чергова кровосіся. тепер зеленого коліру. Цікаво що буде з ними як війна закінчиться а Україна встоїть? Куди будуть тікати?
07.10.2025 14:23
Нікуди, бо до кніця війни вибудують повну диктатуру. Охлосу згодують "Справедливий мир та перемогу" (десь по Дніпру) і будуть правити, як ***** і Лука - вічно.
07.10.2025 14:26
Цього не буде. не хвилюйся. Кучма, Янек теж мріяли господарювати вічно і що. Різниця лише у тому що у Кучми був мозок, а у Янека ні. Що до правління гнилої бульби - то ви готові нести квиті ОМОНу, і знимати взуття
07.10.2025 14:36
Може, вам варто перестати переконувати себе в цьому?
07.10.2025 14:41
У самому крайньому випадку вони перефарбуються, а населення радісно все пробачить і обере їх знову. Танці на граблях - наша улюблена форма мазохізму, на жаль.
07.10.2025 14:27
відповім одне. То могло бути як не війна і те що зараз нема різких рухів це тільки тому, що будь який смуток в країні на користь ворогу
07.10.2025 14:41
Єрмак, як той москальський сорняк, розкидує всюди своє насіння, на всіх щаблях влади в державі, щоб потім можна було саботувати, паралізувати, корумпувати будь яку життєво важливу гілку державного організму. А гарантом поширення цього сорняку є так званий "преЗЕдент", який створює всілякі умови для того, щоб цей антиукраїнський, антидержавний сорняк безперешкодно множився та поширювався на весь державний організм, замінював його, підміняв соую та нищив з середини...
07.10.2025 14:28
+ +
07.10.2025 14:33
по іншому - це парашний рак, метестази якого проникають в сусідні органи знищуючи в них всі здорові клітини.
07.10.2025 14:53
Після зміни влади всі ці кадри з опи сторожем ніхто не візьме.Клеймо на все життя.
07.10.2025 14:35
Помиляєшся. Всі ці кадри будуть основою наступної влади. Чи ти забув слова Членограя: поки я буду президентом Єрмак буде керівником офісу президента? А Зеленський нікуди не дінеться, ойго оберуть на другий строк щоб ржати далі!
07.10.2025 14:47
Русские своих не бросают.
07.10.2025 14:35
ОПа дєрьмака - Кузня казнокрадів та корупціонерів ...вже мовчу про зрадників
07.10.2025 14:36
Наразі їх 8, але в піковий момент їх кількість сягала 25.
- це настільки багато , що про це варто щось писати ?
07.10.2025 14:38
Єрмак розставляє кругом свої людей,подібно Портнову.Після ЗЕлених гнид треба всіх буде перетряхівати-проводити люстрацію.
07.10.2025 14:39
ну а что вы хотели, ценные кадры. это вам не гарвард, это трускавец
07.10.2025 14:41
Може, зрадники України від єрмака?
07.10.2025 14:42
Нагуя стільки радників - ше й таких зашкварених - глянеш на Лещенка - урод уродом а з обойми не випадає
07.10.2025 14:43
Да, гузня кадрів самого д,Ермака - це крута школа. І головне - це білет на круті посади. Візьміть того самого альфонса, Серлеща. Дурень дурнем, але завдячуючи свойому вмілому язику Серлещь закинув свої нікчемні журналюгські потуги і повну безпорадність у всьому, до чого торкався цей альфонс, йому вдалось підлизатися до д,Ермака і вів вже в "обоймі", як при комуняках. Дурник, а своє безталанне нікчемне иття Серлещ вже забеспечив. Та і д,Ермак буде мати свого відданого стукача, куди-б він не попав.
07.10.2025 14:58
Мудрому наріду 73% не подобалися Порошенко, Луценко, Яценюк, Турчинов які дбали про українців, а вибрали єрмаків, татарових, Боневтік, Юзиків, Колянів Котлєт, штурмів, чернишовим, резнікових та інших, які непогано дбають про свою кишеню з бюджету цього мудрого наріду.
07.10.2025 15:02
Банда....
07.10.2025 15:15
Це так дерьмо розливається
07.10.2025 15:22
Суддівська криза в Україні: чому зникає довіра до судів

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
07.10.2025 15:28
07.10.2025 16:15
 
 