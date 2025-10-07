Кузня кадрів: Радники Єрмака після звільнення отримують посади в інших органах влади, - ЗМІ. ВIДЕО
Радники голови Офісу Президента Андрія Єрмака після роботи в ОП отримують посади в МОЗ, Міноборони, енергетиці, уряді та Київраді.
Про це йдеться в матеріалі журналістів Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
За словами авторів, найбільше радників навколо себе в Офісі Президента зібрав його голова - Андрій Єрмак. Наразі їх 8, але в піковий момент їх кількість сягала 25.
Після того як деякі з них залишали посаду, вони потрапляли на інші вакантні місця.
Михайло Пасічник
Наразі він обіймає посаду заступника ДП "Державний експертний центр МОЗ України". Через установу проходять всі ліки, які є в Україні.
Із 2020 по 2023 рік він був позаштатним радником Єрмака.
"Пасічник - людина, життя якої тісно пов'язане з фармацевтикою та фармбізнесом. У 90-х роках відкрив мережу аптек "Фалбі", пізніше - двічі очолював Держлікслужбу (2002 та 2014 рр)", - зазначила журналістка.
У ЗМІ Пасічника звинувачували у зловживанні службовим становищем і допуску небезпечних кодеїновмісних ліків на український ринок, а також в лобіюванні інтересів власного фармбізнесу.
Автори звертають увагу, що Єрмак значить співвласником ГО "Союз споживачів медичних послуг". Серед партнерів там - Владислав Онищенко, який очолював один із відділів Державної інспекції з контролю лікарських засобів, коли Пасічник там обіймав посаду головного інспектора.
Сергій Матієнко
Цьогоріч його призначили в.о. директора Державного центру спортивної медицини. Установа відповідає за медичний нагляд, лікування та реабілітацію спортсменів.
Матієнко був радником Єрмака паралельно із Пасічником - із 2020 по 2023 рік.
"До 2020 року інформації про держдіяльність Матієнка немає, бо її просто не було. Із 2000-х років Матієнко займається торгівлею спортивним обладнанням, а тепер - керівна державна посада", - зазначили розслідувачі.
Андрій Гота
Він - голова наглядової ради "Центренерго". Раніше також був у наглядовій раді "Укрнафти".
"Останні дві посади з'явилися в його житті на тлі роботи в Офісі Президента. Кілька років Гота обіймав посаду керівника кабінету Єрмака, а після цього - почав просто йому радити. Після звільнення з ОП у тому ж році отримав посаду (у Центренерго. - Ред.)", - розповіли автори матеріалу.
Олександр Козенко
Віднедавна він є заступником міністра оборони. Раніше був радником Єрмака.
З 1994 по 2006 рік працював у галузі цивільної авіації, а пізніше займався кейтерингом, корпоративами, фотобудками, зовнішньою рекламою. Але у 2020 році він стає радником Єрмака.
"У 2021 році він обговорює з французькими партнерами створення національного авіаперевізника, а ще через два - вже в складі перемовників з міжнародними партнерами про F-16", - зауважують журналісти.
Олексій Кулеба
За останні 5 років він пройшов шлях від Департаменту благоустрою КМДА до віцепрем'єр-міністра з відновлення України.
"2021-й - Кулеба вже заступник Кличка. 2022-й - очолює Київську ОДА. 2023-й - заступник голови ОП. 2024-й - віцепрем'єр. Це не кар'єрні сходи, це кар'єрний марафон", - йдеться в матеріалі.
Тимур Ткаченко
Зараз він очолює КМВА. Разом із Олексієм Кулебою він мав спільний бізнес у 2016 році. У 2020 році він став заступником Кулеби у Департаменті благоустрою, а згодом став заступником міністра Мінстратегпрому.
Олена Говорова
Призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка та спортивна журналістка. Зараз - заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень.
"Говорова, як і Кулеба, ще одна людина, яку відправили в КМДА від Офісу Президента. Із 2020 вона радниця Андрія Єрмака, того ж року обрана депутаткою Київради від "Слуги народу". У 2021 році стала заступницею Кличка", - розповіли вони.
Сергій Лещенко
У 2019 році він вперше став членом наглядової ради "Укрзалізниці". У березні 2022 року його було призначено радником Єрмака.
"Коли під час великої війни мозковий центр країни перетворюється на кузню кадрів для своїх - це обурливо. Коли призначення будуються на особистій прихильності, коли цих призначених тримають на посадах, закриваючи очі на будь-що - це не про прозорість влади", - підсумували автори матеріалу.
