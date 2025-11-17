РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9718 посетителей онлайн
Новости Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
3 979 16

Продюсера, которая финансировала фильм о Зеленском, связывают с мошеннической криптосхемой, - СМИ

Связанную с фильмом о Зеленском продюсершу связывают с криптосхемой

Кинопродюсер Эльвира Гаврилова-Патерсон, которая привлекала финансирование для фильма о Зеленском, может быть причастна к международной мошеннической криптовалютной схеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо", об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Владимир Охотников

Отмечается, что португальская компания Гавриловой-Патерсон Elledgy Media Group с 2024 года продвигала платформы уроженца Казахстана Владимира Охотникова.

"47-летний Охотников, известный под именем Ладо, является вероятным организатором серии мошеннических операций с криптовалютой. За последние пять лет действия Охотников распространились на четыре континента и позволили ему собрать около 1 миллиарда долларов США от миллионов инвесторов.

Прокуроры США обвинили его в создании сфальсифицированной платформы для инвестиций в криптовалюту, чтобы похитить не менее 340 миллионов долларов у инвесторов между 2020 и 2022 годами", - отмечается в материале.

Известно, что в прошлом году суд Грузии приговорил Охотникова за отмывание 1,1 миллиона долларов доходов от Forsage.

Читайте: ОП на официальной странице под фото с Ермаком купил десятки тысяч лайков с недействующих вьетнамских профилей, - Богуславец. ВИДЕО+ФОТО

Владимир Охотников
Владимир Охотников

36-летняя Эльвира Гаврилова-Патерсон продвигает бренды Охотникова за рубежом, поскольку он не может путешествовать из-за риска быть арестованным в ряде стран мира. Сейчас он проживает в ОАЭ.

Расследователи отмечают, что в течение последних двух лет пиар-агентство Гавриловой организовало ряд мероприятий с участием звезд в США, Франции, Италии, Индии и ОАЭ для продвижения проектов Охотникова.

В январе 2025 года Гаврилова сообщила юридическому советнику в конфиденциальной переписке, что с момента ее знакомства с Охотниковым через ее компанию, зарегистрированную в Португалии, "прошло" более 4 миллионов долларов.

Португальские власти ранее начали расследование в отношении Elledgy по подозрению в отмывании денег.

Читайте также: ОП о расследовании НАБУ по коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"

Известно, что Elledgy также сопродюсировала фильм "Сага о Голигардах — Портал силы", режиссером и актером в котором является Кевин Спейси. Трейлер этого фильма был представлен на вечеринке в Венеции в августе этого года. Автором сценария является Владимир Охотников. Его компания вместе с компанией Гавриловой спродюсировала фильм, который стоил около 10 миллионов долларов.

В то же время, по словам Гавриловой, в 2022 году она присоединилась к созданию фильма американского режиссера Шона Пенна "Суперсила". В фильме Шон Пенн попадает в Офис президента Зеленского в первые дни войны, где записывает разговоры с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком. Он также общается с тогдашним министром обороны Алексеем Резниковым, главой Киева Виталием Кличко и другими.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк

Кадр из трейлера фильма "Суперсила"
Кадр из трейлера фильма "Суперсила"

"Я входила в состав исполнительных продюсеров фильма Superpower. Давала средства, привлекала финансирование на фильм", - отмечала Гаврилова-Патерсон.

Известно также, что Гаврилова волонтерила в ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", принадлежащей главе ОП Ермаку. Вместе с руководителем этой организации и бизнес-партнером Ермака Артемом Колюбаевым собирала средства на нужды Украины и ВСУ. В марте 2023 года они проводили благотворительный вечер в Греции, а в июле - в Житомире.

В августе 2025 года Колюбаев на частном мероприятии в Венеции сидел рядом с Гавриловой. Также рядом с ней был Кевин Спейси.

Колюбаев и Гаврилова-Патерсон
Колюбаев и Гаврилова-Патерсон

Что говорит Колюбаев?

Колюбаев в комментарии "Слідству.Інфо" отметил, что ничего общего с Гавриловой не имеет. И что они только знакомы "по нескольким волонтерским мероприятиям", "видели друг друга на кинофестивалях" и "подписаны на соцсети друг друга".

Смотрите также: Кузница кадров: Советники Ермака после увольнения получают должности в других органах власти, - СМИ. ВИДЕО

Другие связи Гавриловой

По данным журналистов, Гаврилова в Украине также имела связь с международной компанией "Телетрейд", в отношении деятельности представителей которой, а также компании с похожим названием Teletrade D.J. International Consulting Ltd, в украинском реестре есть судебные дела о мошенничестве.

С 2016 по 2018 годы она руководила ООО "Академия биржевых технологий", которая связана с компанией "Центр биржевых технологий" (ЦБТ), которая еще в 2018 году совместно с "Телетрейдом" проводила конкурс трейдеров.

Саму же Гаврилову в 2016 году сфотографировали вместе с соучредителем российских компаний "Телетрейда" россиянином Владимиром Чернобаем и россиянином Ваагном Симоняном, которого в 2020 году называли бывшим топ-менеджером "Телетрейда".

Читайте также: "Разум Зеленского узурпирован Ермаком. Его нужно увольнять", - Безуглая

Реакция Гавриловой-Патерсон и Ермака

Она не ответила на ряд вопросов от международной группы расследователей о ее роли в международной мошеннической криптовалютной схеме.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также не ответил на запрос журналистов "Слідства.Інфо" о роли Эльвиры Гавриловой-Патерсон в съемках фильма, которые, в частности, предусматривали доступ к бункеру президента в первые дни войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнес-партнер Ермака Колюбаев получил миллиардные контракты на производство дронов от МО, - журналист Николов

Автор: 

кино (1543) Ермак Андрей (1330) Офис Президента (1841) Колюбаев Артем (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
ЧОМУСЬ Я НЕ ЗДИВОВАНИЙ. А взагалі питання лише одне - скільки населення залишиться живі після перегляду серіала "слуга російського народу"
показать весь комментарий
17.11.2025 10:17 Ответить
+7
БРЕХАВ, БРЕШЕ І БУДУ БРЕХАТИ
Не плачте дуже вумні люди,
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?

Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте його фанам,
Та не тримайте злих думок.

Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!

Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
17.11.2025 10:09 Ответить
+3
Серед зелеплісняви хоч одна порядна людина існує? Чи суцільні мерзотники?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БРЕХАВ, БРЕШЕ І БУДУ БРЕХАТИ
Не плачте дуже вумні люди,
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?

Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте його фанам,
Та не тримайте злих думок.

Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!

Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
17.11.2025 10:09 Ответить
ЧОМУСЬ Я НЕ ЗДИВОВАНИЙ. А взагалі питання лише одне - скільки населення залишиться живі після перегляду серіала "слуга російського народу"
показать весь комментарий
17.11.2025 10:17 Ответить
"Слуга народу" то шедевр. Цей шахрайський трюк шайка Бені-Зелі використала, щоб переконати баранів, що кращими нічним сторожами баранячої кошари мають бути голодні вовки.
показать весь комментарий
17.11.2025 10:30 Ответить
Серед зелеплісняви хоч одна порядна людина існує? Чи суцільні мерзотники?
показать весь комментарий
17.11.2025 10:23 Ответить
Ні там тільки мерзотники , аферисти і тупорилі знаменитості .
показать весь комментарий
17.11.2025 11:11 Ответить
Все логічно - фільм про шахрая фінансувала шахрайка!
показать весь комментарий
17.11.2025 10:23 Ответить
Якщо зелене панталоне терміново не зречеться влади, то американці ще багато цікавого у світ випустять
показать весь комментарий
17.11.2025 10:26 Ответить
Леді Вінтер і Ладо
показать весь комментарий
17.11.2025 10:32 Ответить
Не здивований.
показать весь комментарий
17.11.2025 10:36 Ответить
Да не може цього бути, це все вороги нашего Яжнелоха Боневтікача хочуть очернити його репутацію
показать весь комментарий
17.11.2025 10:47 Ответить
смєтуни, ви де? уйопки
показать весь комментарий
17.11.2025 10:49 Ответить
МіньдічЬ, цукєрманн, зельонскій, каламойскі, умєрафф, єрмаҐ, чєрнишофф, смєтанін, гаврілава......

..Украіно...в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе....
показать весь комментарий
17.11.2025 10:52 Ответить
вы всьо врьоти
показать весь комментарий
17.11.2025 10:52 Ответить
Кубло ...
показать весь комментарий
17.11.2025 10:53 Ответить
Таке враження,що в оточенні у Зєлєнського зовсім немає порядних і чесних людей...Там навіть якщо попадається ідіот чи дебіл то все одно із задатками афериста.А такий приємний був фасад,"расмєші коміка","слуга народу"...Мимовільно пригадуєш,що в моєму Львові за Магдебурського права гебреям було законодавчо заборонено обиратись в муніцепалітет...зрештою і в будь яку владну структуру...
показать весь комментарий
17.11.2025 10:55 Ответить
 
 