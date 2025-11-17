Продюсера, которая финансировала фильм о Зеленском, связывают с мошеннической криптосхемой, - СМИ
Кинопродюсер Эльвира Гаврилова-Патерсон, которая привлекала финансирование для фильма о Зеленском, может быть причастна к международной мошеннической криптовалютной схеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо", об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей.
Владимир Охотников
Отмечается, что португальская компания Гавриловой-Патерсон Elledgy Media Group с 2024 года продвигала платформы уроженца Казахстана Владимира Охотникова.
"47-летний Охотников, известный под именем Ладо, является вероятным организатором серии мошеннических операций с криптовалютой. За последние пять лет действия Охотников распространились на четыре континента и позволили ему собрать около 1 миллиарда долларов США от миллионов инвесторов.
Прокуроры США обвинили его в создании сфальсифицированной платформы для инвестиций в криптовалюту, чтобы похитить не менее 340 миллионов долларов у инвесторов между 2020 и 2022 годами", - отмечается в материале.
Известно, что в прошлом году суд Грузии приговорил Охотникова за отмывание 1,1 миллиона долларов доходов от Forsage.
36-летняя Эльвира Гаврилова-Патерсон продвигает бренды Охотникова за рубежом, поскольку он не может путешествовать из-за риска быть арестованным в ряде стран мира. Сейчас он проживает в ОАЭ.
Расследователи отмечают, что в течение последних двух лет пиар-агентство Гавриловой организовало ряд мероприятий с участием звезд в США, Франции, Италии, Индии и ОАЭ для продвижения проектов Охотникова.
В январе 2025 года Гаврилова сообщила юридическому советнику в конфиденциальной переписке, что с момента ее знакомства с Охотниковым через ее компанию, зарегистрированную в Португалии, "прошло" более 4 миллионов долларов.
Португальские власти ранее начали расследование в отношении Elledgy по подозрению в отмывании денег.
Известно, что Elledgy также сопродюсировала фильм "Сага о Голигардах — Портал силы", режиссером и актером в котором является Кевин Спейси. Трейлер этого фильма был представлен на вечеринке в Венеции в августе этого года. Автором сценария является Владимир Охотников. Его компания вместе с компанией Гавриловой спродюсировала фильм, который стоил около 10 миллионов долларов.
В то же время, по словам Гавриловой, в 2022 году она присоединилась к созданию фильма американского режиссера Шона Пенна "Суперсила". В фильме Шон Пенн попадает в Офис президента Зеленского в первые дни войны, где записывает разговоры с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком. Он также общается с тогдашним министром обороны Алексеем Резниковым, главой Киева Виталием Кличко и другими.
"Я входила в состав исполнительных продюсеров фильма Superpower. Давала средства, привлекала финансирование на фильм", - отмечала Гаврилова-Патерсон.
Известно также, что Гаврилова волонтерила в ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", принадлежащей главе ОП Ермаку. Вместе с руководителем этой организации и бизнес-партнером Ермака Артемом Колюбаевым собирала средства на нужды Украины и ВСУ. В марте 2023 года они проводили благотворительный вечер в Греции, а в июле - в Житомире.
В августе 2025 года Колюбаев на частном мероприятии в Венеции сидел рядом с Гавриловой. Также рядом с ней был Кевин Спейси.
Что говорит Колюбаев?
Колюбаев в комментарии "Слідству.Інфо" отметил, что ничего общего с Гавриловой не имеет. И что они только знакомы "по нескольким волонтерским мероприятиям", "видели друг друга на кинофестивалях" и "подписаны на соцсети друг друга".
Другие связи Гавриловой
По данным журналистов, Гаврилова в Украине также имела связь с международной компанией "Телетрейд", в отношении деятельности представителей которой, а также компании с похожим названием Teletrade D.J. International Consulting Ltd, в украинском реестре есть судебные дела о мошенничестве.
С 2016 по 2018 годы она руководила ООО "Академия биржевых технологий", которая связана с компанией "Центр биржевых технологий" (ЦБТ), которая еще в 2018 году совместно с "Телетрейдом" проводила конкурс трейдеров.
Саму же Гаврилову в 2016 году сфотографировали вместе с соучредителем российских компаний "Телетрейда" россиянином Владимиром Чернобаем и россиянином Ваагном Симоняном, которого в 2020 году называли бывшим топ-менеджером "Телетрейда".
Реакция Гавриловой-Патерсон и Ермака
Она не ответила на ряд вопросов от международной группы расследователей о ее роли в международной мошеннической криптовалютной схеме.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак также не ответил на запрос журналистов "Слідства.Інфо" о роли Эльвиры Гавриловой-Патерсон в съемках фильма, которые, в частности, предусматривали доступ к бункеру президента в первые дни войны.
