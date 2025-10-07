Кузница кадров: Советники Ермака после увольнения получают должности в других органах власти, - СМИ. ВИДЕО

Советники главы Офиса Президента Андрея Ермака после работы в ОП получают должности в Минздраве, Минобороны, энергетике, правительстве и Киевсовете.

Об этом говорится в материале журналистов Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

По словам авторов, больше всего советников вокруг себя в Офисе Президента собрал его глава - Андрей Ермак. Сейчас их 8, но в пиковый момент их количество достигало 25.

После того как некоторые из них покидали должность, они попадали на другие вакантные места.

Читайте: Андрей Борисович, вам задали три вопроса и вы не ответили ни на один, - украинский студент дал оценку словам Ермака

Михаил Пасечник

Сейчас он занимает должность заместителя ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины". Через учреждение проходят все лекарства, которые есть в Украине.

С 2020 по 2023 год он был внештатным советником Ермака.

"Пасечник - человек, жизнь которого тесно связана с фармацевтикой и фармбизнесом. В 90-х годах открыл сеть аптек "Фалби", позже - дважды возглавлял Гослекслужбу (2002 и 2014 гг)", - отметила журналистка.

В СМИ Пасечника обвиняли в злоупотреблении служебным положением и допуске опасных кодеиносодержащих лекарств на украинский рынок, а также в лоббировании интересов собственного фармбизнеса.

Авторы обращают внимание, что Ермак значит совладельцем ОО "Союз потребителей медицинских услуг". Среди партнеров там - Владислав Онищенко, который возглавлял один из отделов Государственной инспекции по контролю лекарственных средств, когда Пасечник там занимал должность главного инспектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, - The Guardian

Сергей Матиенко

В этом году его назначили и.о. директора Государственного центра спортивной медицины. Учреждение отвечает за медицинское наблюдение, лечение и реабилитацию спортсменов.

Матиенко был советником Ермака параллельно с Пасечником - с 2020 по 2023 год.

"До 2020 года информации о госдеятельности Матиенко нет, потому что ее просто не было. С 2000-х годов Матиенко занимается торговлей спортивным оборудованием, а теперь - руководящая государственная должность", - отметили расследователи.

Андрей Гота

Он - председатель наблюдательного совета "Центрэнерго". Ранее также был в наблюдательном совете "Укрнафты".

"Последние две должности появились в его жизни на фоне работы в Офисе Президента. Несколько лет Гота занимал должность руководителя кабинета Ермака, а после этого - начал просто ему советовать. После увольнения из ОП в том же году получил должность (в Центрэнерго. - Ред.)", - рассказали авторы материала.

Читайте также: ОП на официальной странице под фото с Ермаком купил десятки тысяч лайков с недействующих вьетнамских профилей, - Богуславец. ВИДЕО+ФОТО

Александр Козенко

С недавних пор он является заместителем министра обороны. Ранее был советником Ермака.

С 1994 по 2006 год работал в области гражданской авиации, а позже занимался кейтерингом, корпоративами, фотобудками, наружной рекламой. Но в 2020 году он становится советником Ермака.

"В 2021 году он обсуждает с французскими партнерами создание национального авиаперевозчика, а еще через два - уже в составе переговорщиков с международными партнерами о F-16", - отмечают журналисты.

Алексей Кулеба

За последние 5 лет он прошел путь от Департамента благоустройства КГГА до вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

"2021-й - Кулеба уже заместитель Кличко. 2022-й - возглавляет Киевскую ОГА. 2023-й - заместитель председателя ОП. 2024-й - вице-премьер. Это не карьерная лестница, это карьерный марафон", - говорится в материале.

Читайте: Дипломатические провалы Ермака угрожают будущему Украины, - Горковенко

Тимур Ткаченко

Сейчас он возглавляет КГВА. Вместе с Алексеем Кулебой он имел совместный бизнес в 2016 году. В 2020 году он стал заместителем Кулебы в Департаменте благоустройства, а затем стал заместителем министра Минстратегпрома.

Елена Говорова

Призер Олимпийских игр, легкоатлетка и спортивная журналистка. Сейчас - заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий.

"Говорова, как и Кулеба, еще один человек, которого отправили в КГГА от Офиса Президента. С 2020 она советник Андрея Ермака, в том же году избрана депутатом Киевсовета от "Слуги народа". В 2021 году стала заместителем Кличко", - рассказали они.

Сергей Лещенко

В 2019 году он впервые стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци". В марте 2022 года он был назначен советником Ермака.

"Когда во время большой войны мозговой центр страны превращается в кузницу кадров для своих - это возмутительно. Когда назначения строятся на личной приверженности, когда этих назначенных держат на должностях, закрывая глаза на что-либо - это не о прозрачности власти", - подытожили авторы материала.

Больше читайте в нашем Telegram-канале