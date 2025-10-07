Кузница кадров: Советники Ермака после увольнения получают должности в других органах власти, - СМИ. ВИДЕО
Советники главы Офиса Президента Андрея Ермака после работы в ОП получают должности в Минздраве, Минобороны, энергетике, правительстве и Киевсовете.
Об этом говорится в материале журналистов Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
По словам авторов, больше всего советников вокруг себя в Офисе Президента собрал его глава - Андрей Ермак. Сейчас их 8, но в пиковый момент их количество достигало 25.
После того как некоторые из них покидали должность, они попадали на другие вакантные места.
Михаил Пасечник
Сейчас он занимает должность заместителя ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины". Через учреждение проходят все лекарства, которые есть в Украине.
С 2020 по 2023 год он был внештатным советником Ермака.
"Пасечник - человек, жизнь которого тесно связана с фармацевтикой и фармбизнесом. В 90-х годах открыл сеть аптек "Фалби", позже - дважды возглавлял Гослекслужбу (2002 и 2014 гг)", - отметила журналистка.
В СМИ Пасечника обвиняли в злоупотреблении служебным положением и допуске опасных кодеиносодержащих лекарств на украинский рынок, а также в лоббировании интересов собственного фармбизнеса.
Авторы обращают внимание, что Ермак значит совладельцем ОО "Союз потребителей медицинских услуг". Среди партнеров там - Владислав Онищенко, который возглавлял один из отделов Государственной инспекции по контролю лекарственных средств, когда Пасечник там занимал должность главного инспектора.
Сергей Матиенко
В этом году его назначили и.о. директора Государственного центра спортивной медицины. Учреждение отвечает за медицинское наблюдение, лечение и реабилитацию спортсменов.
Матиенко был советником Ермака параллельно с Пасечником - с 2020 по 2023 год.
"До 2020 года информации о госдеятельности Матиенко нет, потому что ее просто не было. С 2000-х годов Матиенко занимается торговлей спортивным оборудованием, а теперь - руководящая государственная должность", - отметили расследователи.
Андрей Гота
Он - председатель наблюдательного совета "Центрэнерго". Ранее также был в наблюдательном совете "Укрнафты".
"Последние две должности появились в его жизни на фоне работы в Офисе Президента. Несколько лет Гота занимал должность руководителя кабинета Ермака, а после этого - начал просто ему советовать. После увольнения из ОП в том же году получил должность (в Центрэнерго. - Ред.)", - рассказали авторы материала.
Александр Козенко
С недавних пор он является заместителем министра обороны. Ранее был советником Ермака.
С 1994 по 2006 год работал в области гражданской авиации, а позже занимался кейтерингом, корпоративами, фотобудками, наружной рекламой. Но в 2020 году он становится советником Ермака.
"В 2021 году он обсуждает с французскими партнерами создание национального авиаперевозчика, а еще через два - уже в составе переговорщиков с международными партнерами о F-16", - отмечают журналисты.
Алексей Кулеба
За последние 5 лет он прошел путь от Департамента благоустройства КГГА до вице-премьер-министра по восстановлению Украины.
"2021-й - Кулеба уже заместитель Кличко. 2022-й - возглавляет Киевскую ОГА. 2023-й - заместитель председателя ОП. 2024-й - вице-премьер. Это не карьерная лестница, это карьерный марафон", - говорится в материале.
Тимур Ткаченко
Сейчас он возглавляет КГВА. Вместе с Алексеем Кулебой он имел совместный бизнес в 2016 году. В 2020 году он стал заместителем Кулебы в Департаменте благоустройства, а затем стал заместителем министра Минстратегпрома.
Елена Говорова
Призер Олимпийских игр, легкоатлетка и спортивная журналистка. Сейчас - заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий.
"Говорова, как и Кулеба, еще один человек, которого отправили в КГГА от Офиса Президента. С 2020 она советник Андрея Ермака, в том же году избрана депутатом Киевсовета от "Слуги народа". В 2021 году стала заместителем Кличко", - рассказали они.
Сергей Лещенко
В 2019 году он впервые стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци". В марте 2022 года он был назначен советником Ермака.
"Когда во время большой войны мозговой центр страны превращается в кузницу кадров для своих - это возмутительно. Когда назначения строятся на личной приверженности, когда этих назначенных держат на должностях, закрывая глаза на что-либо - это не о прозрачности власти", - подытожили авторы материала.
І мета та сама? 37-й на підході?
Чисто академічна цікавість: Зе такі перспективи усвідомлює?
- це настільки багато , що про це варто щось писати ?
