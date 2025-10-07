РУС
2 280 34

Кузница кадров: Советники Ермака после увольнения получают должности в других органах власти, - СМИ. ВИДЕО

Советники главы Офиса Президента Андрея Ермака после работы в ОП получают должности в Минздраве, Минобороны, энергетике, правительстве и Киевсовете.

Об этом говорится в материале журналистов Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

По словам авторов, больше всего советников вокруг себя в Офисе Президента собрал его глава - Андрей Ермак. Сейчас их 8, но в пиковый момент их количество достигало 25.

После того как некоторые из них покидали должность, они попадали на другие вакантные места.

Читайте: Андрей Борисович, вам задали три вопроса и вы не ответили ни на один, - украинский студент дал оценку словам Ермака

Михаил Пасечник

Сейчас он занимает должность заместителя ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины". Через учреждение проходят все лекарства, которые есть в Украине.

С 2020 по 2023 год он был внештатным советником Ермака.

"Пасечник - человек, жизнь которого тесно связана с фармацевтикой и фармбизнесом. В 90-х годах открыл сеть аптек "Фалби", позже - дважды возглавлял Гослекслужбу (2002 и 2014 гг)", - отметила журналистка.

В СМИ Пасечника обвиняли в злоупотреблении служебным положением и допуске опасных кодеиносодержащих лекарств на украинский рынок, а также в лоббировании интересов собственного фармбизнеса.

Авторы обращают внимание, что Ермак значит совладельцем ОО "Союз потребителей медицинских услуг". Среди партнеров там - Владислав Онищенко, который возглавлял один из отделов Государственной инспекции по контролю лекарственных средств, когда Пасечник там занимал должность главного инспектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, - The Guardian

Сергей Матиенко

В этом году его назначили и.о. директора Государственного центра спортивной медицины. Учреждение отвечает за медицинское наблюдение, лечение и реабилитацию спортсменов.

Матиенко был советником Ермака параллельно с Пасечником - с 2020 по 2023 год.

"До 2020 года информации о госдеятельности Матиенко нет, потому что ее просто не было. С 2000-х годов Матиенко занимается торговлей спортивным оборудованием, а теперь - руководящая государственная должность", - отметили расследователи.

Андрей Гота

Он - председатель наблюдательного совета "Центрэнерго". Ранее также был в наблюдательном совете "Укрнафты".

"Последние две должности появились в его жизни на фоне работы в Офисе Президента. Несколько лет Гота занимал должность руководителя кабинета Ермака, а после этого - начал просто ему советовать. После увольнения из ОП в том же году получил должность (в Центрэнерго. - Ред.)", - рассказали авторы материала.

Читайте также: ОП на официальной странице под фото с Ермаком купил десятки тысяч лайков с недействующих вьетнамских профилей, - Богуславец. ВИДЕО+ФОТО

Александр Козенко

С недавних пор он является заместителем министра обороны. Ранее был советником Ермака.

С 1994 по 2006 год работал в области гражданской авиации, а позже занимался кейтерингом, корпоративами, фотобудками, наружной рекламой. Но в 2020 году он становится советником Ермака.

"В 2021 году он обсуждает с французскими партнерами создание национального авиаперевозчика, а еще через два - уже в составе переговорщиков с международными партнерами о F-16", - отмечают журналисты.

Алексей Кулеба

За последние 5 лет он прошел путь от Департамента благоустройства КГГА до вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

"2021-й - Кулеба уже заместитель Кличко. 2022-й - возглавляет Киевскую ОГА. 2023-й - заместитель председателя ОП. 2024-й - вице-премьер. Это не карьерная лестница, это карьерный марафон", - говорится в материале.

Читайте: Дипломатические провалы Ермака угрожают будущему Украины, - Горковенко

Тимур Ткаченко

Сейчас он возглавляет КГВА. Вместе с Алексеем Кулебой он имел совместный бизнес в 2016 году. В 2020 году он стал заместителем Кулебы в Департаменте благоустройства, а затем стал заместителем министра Минстратегпрома.

Елена Говорова

Призер Олимпийских игр, легкоатлетка и спортивная журналистка. Сейчас - заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий.

"Говорова, как и Кулеба, еще один человек, которого отправили в КГГА от Офиса Президента. С 2020 она советник Андрея Ермака, в том же году избрана депутатом Киевсовета от "Слуги народа". В 2021 году стала заместителем Кличко", - рассказали они.

Сергей Лещенко

В 2019 году он впервые стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци". В марте 2022 года он был назначен советником Ермака.

"Когда во время большой войны мозговой центр страны превращается в кузницу кадров для своих - это возмутительно. Когда назначения строятся на личной приверженности, когда этих назначенных держат на должностях, закрывая глаза на что-либо - это не о прозрачности власти", - подытожили авторы материала.

Топ комментарии
+8
Єрмак, як той москальський сорняк, розкидує всюди своє насіння, на всіх щаблях влади в державі, щоб потім можна було саботувати, паралізувати, корумпувати будь яку життєво важливу гілку державного організму. А гарантом поширення цього сорняку є так званий "преЗЕдент", який створює всілякі умови для того, щоб цей антиукраїнський, антидержавний сорняк безперешкодно множився та поширювався на весь державний організм, замінював його, підміняв соою та нищив з середини...
показать весь комментарий
07.10.2025 14:28 Ответить
+7
Всі хто топив за зеленського 🤡 ,чудово розуміли ,хто то такий , помста демократії , політична недалекоглядність ,амбіції бути піонерами "новиє ліца " стає в один ряд зі зрадою, до України ,та до саміх себе ...
показать весь комментарий
07.10.2025 14:22 Ответить
+6
Косплеїть "Кобу"?
І мета та сама? 37-й на підході?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Косплеїть "Кобу"?
І мета та сама? 37-й на підході?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:15 Ответить
Так можуть і "таваріща Зелєнскава" усунути за рішенням політбюро. Чи "трійки".

Чисто академічна цікавість: Зе такі перспективи усвідомлює?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:42 Ответить
"Кадри вирішують все !" (с)
показать весь комментарий
07.10.2025 14:19 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 15:37 Ответить
Всі хто топив за зеленського 🤡 ,чудово розуміли ,хто то такий , помста демократії , політична недалекоглядність ,амбіції бути піонерами "новиє ліца " стає в один ряд зі зрадою, до України ,та до саміх себе ...
показать весь комментарий
07.10.2025 14:22 Ответить
Коли ти вже повернешся спасати Україну. А то трампонутий мабуть для таких як ти резервацію зробив
показать весь комментарий
07.10.2025 14:26 Ответить
Скільки тобі можно нагадувати їди ...пий пігулки для пам'яті , рятивник ху* в , шобли зеленської ...
показать весь комментарий
07.10.2025 14:29 Ответить
Чому після того як ви довбні наголосували у 2019 році,хтось має спасати Україну замість вас самих?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:35 Ответить
Нагадує Брежнєва та його Дніпропетровських. А ще кажуть:"...гімно не тоне"
показать весь комментарий
07.10.2025 14:23 Ответить
Бігусята забули дописати-зате не барига
показать весь комментарий
07.10.2025 14:23 Ответить
Коротче, чергова кровосіся. тепер зеленого коліру. Цікаво що буде з ними як війна закінчиться а Україна встоїть? Куди будуть тікати?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:23 Ответить
Нікуди, бо до кніця війни вибудують повну диктатуру. Охлосу згодують "Справедливий мир та перемогу" (десь по Дніпру) і будуть правити, як ***** і Лука - вічно.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:26 Ответить
Цього не буде. не хвилюйся. Кучма, Янек теж мріяли господарювати вічно і що. Різниця лише у тому що у Кучми був мозок, а у Янека ні. Що до правління гнилої бульби - то ви готові нести квиті ОМОНу, і знимати взуття
показать весь комментарий
07.10.2025 14:36 Ответить
Може, вам варто перестати переконувати себе в цьому?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:41 Ответить
У самому крайньому випадку вони перефарбуються, а населення радісно все пробачить і обере їх знову. Танці на граблях - наша улюблена форма мазохізму, на жаль.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:27 Ответить
відповім одне. То могло бути як не війна і те що зараз нема різких рухів це тільки тому, що будь який смуток в країні на користь ворогу
показать весь комментарий
07.10.2025 14:41 Ответить
Єрмак, як той москальський сорняк, розкидує всюди своє насіння, на всіх щаблях влади в державі, щоб потім можна було саботувати, паралізувати, корумпувати будь яку життєво важливу гілку державного організму. А гарантом поширення цього сорняку є так званий "преЗЕдент", який створює всілякі умови для того, щоб цей антиукраїнський, антидержавний сорняк безперешкодно множився та поширювався на весь державний організм, замінював його, підміняв соою та нищив з середини...
показать весь комментарий
07.10.2025 14:28 Ответить
+ +
показать весь комментарий
07.10.2025 14:33 Ответить
по іншому - це парашний рак, метестази якого проникають в сусідні органи знищуючи в них всі здорові клітини.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:53 Ответить
Після зміни влади всі ці кадри з опи сторожем ніхто не візьме.Клеймо на все життя.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:35 Ответить
Помиляєшся. Всі ці кадри будуть основою наступної влади. Чи ти забув слова Членограя: поки я буду президентом Єрмак буде керівником офісу президента? А Зеленський нікуди не дінеться, ойго оберуть на другий строк щоб ржати далі!
показать весь комментарий
07.10.2025 14:47 Ответить
Русские своих не бросают.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:35 Ответить
ОПа дєрьмака - Кузня казнокрадів та корупціонерів ...вже мовчу про зрадників
показать весь комментарий
07.10.2025 14:36 Ответить
Наразі їх 8, але в піковий момент їх кількість сягала 25. Джерело: https://censor.net/ua/v3578301
- це настільки багато , що про це варто щось писати ?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:38 Ответить
Єрмак розставляє кругом свої людей,подібно Портнову.Після ЗЕлених гнид треба всіх буде перетряхівати-проводити люстрацію.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:39 Ответить
ну а что вы хотели, ценные кадры. это вам не гарвард, это трускавец
показать весь комментарий
07.10.2025 14:41 Ответить
Може, зрадники України від єрмака?
показать весь комментарий
07.10.2025 14:42 Ответить
Нагуя стільки радників - ше й таких зашкварених - глянеш на Лещенка - урод уродом а з обойми не випадає
показать весь комментарий
07.10.2025 14:43 Ответить
Да, гузня кадрів самого д,Ермака - це крута школа. І головне - це білет на круті посади. Візьміть того самого альфонса, Серлеща. Дурень дурнем, але завдячуючи свойому вмілому язику Серлещь закинув свої нікчемні журналюгські потуги і повну безпорадність у всьому, до чого торкався цей альфонс, йому вдалось підлизатися до д,Ермака і вів вже в "обоймі", як при комуняках. Дурник, а своє безталанне нікчемне иття Серлещ вже забеспечив. Та і д,Ермак буде мати свого відданого стукача, куди-б він не попав.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:58 Ответить
Мудрому наріду 73% не подобалися Порошенко, Луценко, Яценюк, Турчинов які дбали про українців, а вибрали єрмаків, татарових, Боневтік, Юзиків, Колянів Котлєт, штурмів, чернишовим, резнікових та інших, які непогано дбають про свою кишеню з бюджету цього мудрого наріду.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:02 Ответить
Банда....
показать весь комментарий
07.10.2025 15:15 Ответить
Це так дерьмо розливається
показать весь комментарий
07.10.2025 15:22 Ответить
Суддівська криза в Україні: чому зникає довіра до судів

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показать весь комментарий
07.10.2025 15:28 Ответить
 
 