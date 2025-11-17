Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" як "Алібаба", - Железняк. ВIДЕО

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.

Про це у своєму відео заявив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря там його згадують під ім'ям "Алібаба".

"Це він на плівках "Алі-Баба". Тільки тут поганий персонаж. "Проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП", - зазначив нардеп.

"Так як у нього є окрема кличка, щось мені здається, що він про всю цю двіжуху і в офісі Цукермана, і на квартирі Міндіча, чудово знав", - додав він.

Також Железняк навів цитату голови САП Клименка:

"Деякий "Алі-Баба" проводить наради, і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це не нормальна історія".

