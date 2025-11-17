Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" як "Алібаба", - Железняк. ВIДЕО
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.
Про це у своєму відео заявив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
За словами парламентаря там його згадують під ім'ям "Алібаба".
"Це він на плівках "Алі-Баба". Тільки тут поганий персонаж. "Проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП", - зазначив нардеп.
"Так як у нього є окрема кличка, щось мені здається, що він про всю цю двіжуху і в офісі Цукермана, і на квартирі Міндіча, чудово знав", - додав він.
Також Железняк навів цитату голови САП Клименка:
"Деякий "Алі-Баба" проводить наради, і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це не нормальна історія".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- Али к стенке, бабу ко мне, сорок разбойников в четвёртую роту, там как раз людей не хватает!
Муж сообщил, что у них теперь новые нормы выдачи воды.
10,5 л на месяц (7 бутылок по 1,5л)
Нет, в интернете лазить бесполезно: там пишут, что по норме 1,5л воды в сутки на бойца в зимний период. А по факту - 7 бутылок в месяц.
И знаете, это ж даже не на тему "зрада, все пропало, по домам". Они уже давно воюют за свои, покупая старлинки, генераторы, стиралки, снимая жильё, обеспечивая себя снарягой, скидываясь на пикапы и прочие расходники. Они не бросят оружие только потому, что держава экономит теперь и воду. Русня сама себя не поджарит, к самообеспечению теперь добавится ещё и этот пункт.
Это просто на тему "Да вы там ****** окончательно". Я не знаю, как ещё комментировать 10,5л воды в месяц на фоне "корупції як частини економіки" и ежедневных выступлений президента, про мужність, потужність і незламність.
Что-то я вопреки своим убеждениям все чаще склоняюсь к мысли, что независимо от итогов войны потом начнется ещё больший ******. Потому что вдоль Хрещатика просто необходимо развесить десяток персонажей, а это противоречит Конституции.
бо зєля - також "при дєлах"
У вас 200+ депутатів в ВР.
У вас 24 голів ВЦА.
У вас 16 членів Кабміну.
Чи є серед вас хоч один, хто публічно написав за ці дні - мені соромно?!
Соромно за бек-офіс
Соромно за гори чорного кешу
Соромно за працюючий владний обнал
Соромно за дві підозри віце-премʼєру
Соромно за чотирьох підозрюваних міністрів.
Соромно за те що все це очолював партнер і друг президента
Соромно, що він залишив Україну за пʼять годин до обшуку.
Ваша позиція була потрібна більше ніж позиція Дорофеєвої чи Коли. Бо влада - це не вони, а всі ви.
Ви так епатажно розповідаєте про несплачені податки дівчат онліфанщиц. Ви так багато говорите про ФОП мінімізаторів. Ви так завзято трахаєте ресторани за чеки. Ви вже дійшли до податків на покупки ОЛХ.
Як же вам після всього задокументованого і оприлюдненого - не соромно мовчати.
У вас друг і партнер президента тримав величезний конвертаційний центр.
У вас чорний нал видавався мільйонами доларів діючим членам Кабміну і команді влади.
У вас решали найближчого оточення президента через обнал розподіляли і отримували кеш.
Як члени команди.
Як голови комітетів.
Як люди які прийшли на лоузунгах очищення влади від кумів і корупції.
Де ваша позиція ?
Яке моральне право ви маєте відкривати рота на будь кого в цій країні щодо мінімізації чи не сплати податків - якщо ваша влада задокументована на використанні власних авторизованих конвертаційних центрів і мільйонних обігах чорної готівки.
Ви так яскраво запалюєте зад онліфанщицам.
Що ваше тухле мовчання зараз - автоматично робить вас частиною всього цього сорому...