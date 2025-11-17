Бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов’язаних з оборонними закупівлями, - Кривонос

Антикорупційні органи оприлюднили лише частину записів з "плівок Міндіча", оскільки триває встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Про це під час засідання ТСК Верховної Ради заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було продемонстровано лише частину записів з операції "Мідас".

"Зараз стоїть питання не публікації окремих розмов, а стоїть питання встановлення всіх обставин вчинення злочину", - наголосив Кривонос.

Директор НАБУ заявив, що кошти, які "розмивалися" в бек-офісі, перераховувалися в закордонні юрисдикції, за кошти придбали майно та активи.

"Тут є представник служби фінансового моніторингу. Їхня роль має бути зараз лідерською, визначальною, відповіді на наші запити. Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з оборонними закупівлями. Ці проблеми тривалий час у нас є, з лютого 2025 року", - сказав він.

Другим аспектом є направлення запитів на міжнародну правову допомогу, щоб це робити, потрібно взаємодіяти зі службою фінмоніторингу, зазначив Кривонос.

Також потрібно проводити низку експертиз, сказав він, звертаючись до представників Мін'юсту. Також потрібна взаємодія з Нацбанком.

Тиск

"Щодо тиску. Байдуже на цей тиск. Тиск звісно чиниться, ви ж це бачите. Відстежувалися по "Безпечному місту" незрозуміло поки ким, надавалося фігурантам рух працівників НАБУ, які здійснювали заходи навколо цього офісу. Інформація по реєстрах, потрібно закрити цю діру, де працівники інших правоохоронних органів "серфлять" по наших ухвала та дивляться, на кого ми обшуки взяли. Або судді якогось суду можуть спокійно зайти і спокійно передивитися ухвалу ВАКС. Оце і є тиск", - пояснив директор НАБУ.

Міндічгейт

