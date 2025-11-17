Бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов’язаних з оборонними закупівлями, - Кривонос
Антикорупційні органи оприлюднили лише частину записів з "плівок Міндіча", оскільки триває встановлення всіх обставин вчинення злочину.
Про це під час засідання ТСК Верховної Ради заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, було продемонстровано лише частину записів з операції "Мідас".
"Зараз стоїть питання не публікації окремих розмов, а стоїть питання встановлення всіх обставин вчинення злочину", - наголосив Кривонос.
Директор НАБУ заявив, що кошти, які "розмивалися" в бек-офісі, перераховувалися в закордонні юрисдикції, за кошти придбали майно та активи.
"Тут є представник служби фінансового моніторингу. Їхня роль має бути зараз лідерською, визначальною, відповіді на наші запити. Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з оборонними закупівлями. Ці проблеми тривалий час у нас є, з лютого 2025 року", - сказав він.
Другим аспектом є направлення запитів на міжнародну правову допомогу, щоб це робити, потрібно взаємодіяти зі службою фінмоніторингу, зазначив Кривонос.
Також потрібно проводити низку експертиз, сказав він, звертаючись до представників Мін'юсту. Також потрібна взаємодія з Нацбанком.
Тиск
"Щодо тиску. Байдуже на цей тиск. Тиск звісно чиниться, ви ж це бачите. Відстежувалися по "Безпечному місту" незрозуміло поки ким, надавалося фігурантам рух працівників НАБУ, які здійснювали заходи навколо цього офісу. Інформація по реєстрах, потрібно закрити цю діру, де працівники інших правоохоронних органів "серфлять" по наших ухвала та дивляться, на кого ми обшуки взяли. Або судді якогось суду можуть спокійно зайти і спокійно передивитися ухвалу ВАКС. Оце і є тиск", - пояснив директор НАБУ.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
