Видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками, - Кривонос

Антикоррупционные органы обнародовали только часть записей с "пленок Миндича", поскольку продолжается установление всех обстоятельств совершения преступления.

Об этом во время заседания ВСК Верховной Рады заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, была продемонстрирована только часть записей из операции "Мидас".

"Сейчас стоит вопрос не публикации отдельных разговоров, а стоит вопрос установления всех обстоятельств совершения преступления", - подчеркнул Кривонос.

Директор НАБУ заявил, что средства, которые "размывались" в бэк-офисе, перечислялись в зарубежные юрисдикции, за средства приобрели имущество и активы.

"Здесь есть представитель службы финансового мониторинга. Их роль должна быть сейчас лидерской, определяющей, отвечать на наши запросы. Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. Эти проблемы у нас есть уже давно, с февраля 2025 года", - сказал он.

Вторым аспектом является направление запросов на международную правовую помощь, чтобы это делать, нужно взаимодействовать со службой финмониторинга, отметил Кривонос.

Также нужно проводить ряд экспертиз, сказал он, обращаясь к представителям Минюста. Также необходимо взаимодействие с Нацбанком.

Давление

"Что касается давления. Не обращайте внимания на это давление. Давление, конечно, оказывается, вы же это видите. Отслеживались по "Безопасному городу" непонятно пока кем, предоставлялось фигурантам движение сотрудников НАБУ, которые осуществляли мероприятия вокруг этого офиса. Информация по реестрам, нужно закрыть эту дыру, где сотрудники других правоохранительных органов "серфят" по нашим постановлениям и смотрят, кого мы обыскиваем. Или судьи какого-то суда могут спокойно зайти и спокойно просмотреть постановление ВАКС. Это и есть давление", - пояснил директор НАБУ.

Миндичгейт

