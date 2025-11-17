Видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками, - Кривонос
Антикоррупционные органы обнародовали только часть записей с "пленок Миндича", поскольку продолжается установление всех обстоятельств совершения преступления.
Об этом во время заседания ВСК Верховной Рады заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, была продемонстрирована только часть записей из операции "Мидас".
"Сейчас стоит вопрос не публикации отдельных разговоров, а стоит вопрос установления всех обстоятельств совершения преступления", - подчеркнул Кривонос.
Директор НАБУ заявил, что средства, которые "размывались" в бэк-офисе, перечислялись в зарубежные юрисдикции, за средства приобрели имущество и активы.
"Здесь есть представитель службы финансового мониторинга. Их роль должна быть сейчас лидерской, определяющей, отвечать на наши запросы. Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. Эти проблемы у нас есть уже давно, с февраля 2025 года", - сказал он.
Вторым аспектом является направление запросов на международную правовую помощь, чтобы это делать, нужно взаимодействовать со службой финмониторинга, отметил Кривонос.
Также нужно проводить ряд экспертиз, сказал он, обращаясь к представителям Минюста. Также необходимо взаимодействие с Нацбанком.
Давление
"Что касается давления. Не обращайте внимания на это давление. Давление, конечно, оказывается, вы же это видите. Отслеживались по "Безопасному городу" непонятно пока кем, предоставлялось фигурантам движение сотрудников НАБУ, которые осуществляли мероприятия вокруг этого офиса. Информация по реестрам, нужно закрыть эту дыру, где сотрудники других правоохранительных органов "серфят" по нашим постановлениям и смотрят, кого мы обыскиваем. Или судьи какого-то суда могут спокойно зайти и спокойно просмотреть постановление ВАКС. Это и есть давление", - пояснил директор НАБУ.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
