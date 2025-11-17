РУС
Отставка коррупционного Кабминдича, новая коалиция в ВР, восстановление доверия и гарантия ненападения на НАБУ, - Порошенко обнародовал план выхода из кризиса. ВИДЕО

порошенко

Петр Порошенко обнародовал первоочередные шаги для преодоления глубокого кризиса, вызванного разоблачением коррупционных схем во власти.

Об этом он заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Крайне важно не допустить внутренней дестабилизации

В частности, он подчеркнул, что в ситуации полномасштабного российского вторжения крайне важно не допустить внутренней дестабилизации, и стране нужно настоящее, а не декларативное единство.

"Партнеры шокированы, общество разочаровано. А какой еще реакции ждать от украинцев, которые по 10-15 часов сидят без света. А единственный источник света - мониторы гаджетов, да и те на остатках зарядки выдают цифры - 100 миллионов долларов, миллиарды гривен, разворованных чиновниками только в энергетике. И это мы еще не слышали пока записей об оборонке. Все это происходит в условиях усиленного российского наступления, когда мы стоим на грани потери стратегических позиций на востоке и юге. Видим глубокий кризис доверия общества к власти, фронта к тылу, партнеров к Украине. И в то же время поразительную неадекватную реакцию действующей власти на эту почти катастрофическую ситуацию. А это же худшая ситуация с начала полномасштабного вторжения. Она требует ответственных, решительных и честных шагов от политиков, прежде всего от власти", - считает пятый президент.

"Вместо того, чтобы принять меры для привлечения виновных к ответственности, - помогают им бежать за границу. Вводят смешные санкции против Миндича в такой редакции, которая фактически делает его недосягаемым для украинского правосудия. И, может, именно это и есть их цель. Заметают следы вместо того, чтобы обеспечить экстрадицию в Украину. Вместо того, чтобы извиниться и провести работу над ошибками, усиливают грязную дискредитационную кампанию против НАБУ, активистов и оппозиции, пытаются всех критиков выдать за российских агентов. И вместо того, чтобы честно поговорить с обществом, усиливают цензуру в телемарафоне и подконтрольных телеграмм-каналах, которые находятся под тотальной цензурой Офиса Президента. Вместо того, чтобы принять экстренные, необходимые политические решения для остановки кризиса доверия, они устраивают примитивную пиар-суету, которая уже никого никогда не убедит. Они наивно верят, что ускорением раздачи "тысячи", новой украинской "гречки", могут успокоить общественное недовольство", — констатирует Порошенко.

Зимние выплаты

Деньгами этот пожар не потушить, и неприлично свою подмоченную репутацию спасать за счет налогоплательщиков, за счет бюджета, забирая эти деньги у воинов. А мы в итоге еще и помощи МВФ можем не получить", - предупреждает лидер партии.

Рекомендации Порошенко

"Что на самом деле нужно делать? Как минимум остановить падение доверия", - призывает Порошенко.

"Антикризисный план, с которым наша команда выходит в понедельник в парламент - национальное единство должно перестать быть просто декларацией и декорацией. Должен наконец состояться честный разговор с участием президента, потому что к нему слишком много вопросов. Одним из ключевых шагов к восстановлению доверия являются гарантии ненападения со стороны власти на НАБУ и САП. Теперь всем понятно, почему Офис атаковал их летом. Потому что они знали о записях, помнили, о чем наговорили, и хотели подавить дело в самом его зародыше. Теперь НАБУ должно довести эти дела до конца, куда бы ни вел коррупционный след. ГБР должно получить четкий сигнал не вмешиваться в работу НАБУ и прекратить давление, и этот сигнал должен поступить от президента", - считает Порошенко.

По его словам, отставка только двух министров – это профанация.

"В обнародованных записях фигурируют фамилии как минимум пяти чиновников, и это только то, о чем мы знаем. А еще финансовая разведка. А еще Антимонопольное. И мы знаем далеко не все. Поэтому весь этот коррумпированный коллективный Кабмин должен наконец уйти в отставку в полном составе. Речь идет не о персоналиях, а о системе управления. Не просто о замене правительства, а о возвращении ему политической субъектности. Как и парламенту. Украина является парламентско-президентской республикой, и именно на основе этой нормы необходимо сформировать новую, дееспособную коалицию вместо той, которая де-факто существует сейчас в парламенте как гражданский брак между "Слугами народа" и недобитками ОПЗЖ. Новая коалиция, которая объединит все патриотические политические силы, должна сформировать правительство национального спасения из специалистов с безупречной репутацией", – объясняет Порошенко.

"Категорически неприемлем бюджет на 2026 год, который будут пытаться пропихнуть на этой неделе. Он не просто асоциален, он построен с учетом прихотей коррупционеров, которые контролировали, как видим, многих министров. Он источник и питание коррупции и не обеспечивает надлежащего финансирования Вооруженных Сил Украины", – отмечает Порошенко.

"Коррупционный скандал последних дней наглядно продемонстрировал, для чего на самом деле был выстроен авторитарный режим и зачем в стране существует цензура. Для того, чтобы скрыть правду. Единый телемарафон и телеграм-каналы-миллионники, работающие под контролем Офиса Президента, именно во время скандала показали свое истинное лицо. Это ничем не лучше, а местами даже хуже тех времен, когда в Украине существовали известные "темники". Этому нужно положить конец", - требует Порошенко.

"Еще один фигурант записей - ГБР. Клейма негде ставить. Наше требование и требование наших европейских партнеров - полная перезагрузка ГБР на основе прозрачного конкурса с участием международных экспертов, так как в свое время мы сформировали НАБУ. Парламент должен составить дорожную карту реализации требований, содержащихся в резолюциях Европарламента, Еврокомиссии и Совета Европы. Эти решения для нас как страны-кандидата в члены ЕС не факультативны, а обязательны к выполнению", - напомнил лидер "Евросолидарности".

"Я предполагаю, что для кого-то наш анализ и предложения могут показаться слишком мягкими. Согласен - наши оценки при других обстоятельствах должны были бы быть гораздо более резкими, а власть заслуживает гораздо более жесткого наказания, чем просто отставка правительства. Но только учитывая чрезвычайно критическую ситуацию на фронте, мы сформировали пакет предложений так, чтобы он не вызывал чрезмерной политической турбулентности, не нес рисков дестабилизации, а наоборот предотвратил гораздо худшие последствия. Ключевыми словами нашего плана являются доверие, справедливость и ответственность. Только с профессиональными подходами и доверием мы сможем обеспечить и фронт, и дипломатию, от чего на самом деле зависит выживание Украины", - резюмирует Порошенко.

Миндичгейт

НАБУ (4712) Порошенко Петр (19676) ГБР (3290) Миндич Тимур (112)
