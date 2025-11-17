Отставка коррупционного Кабминдича, новая коалиция в ВР, восстановление доверия и гарантия ненападения на НАБУ, - Порошенко обнародовал план выхода из кризиса. ВИДЕО
Петр Порошенко обнародовал первоочередные шаги для преодоления глубокого кризиса, вызванного разоблачением коррупционных схем во власти.
Об этом он заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
Крайне важно не допустить внутренней дестабилизации
В частности, он подчеркнул, что в ситуации полномасштабного российского вторжения крайне важно не допустить внутренней дестабилизации, и стране нужно настоящее, а не декларативное единство.
"Партнеры шокированы, общество разочаровано. А какой еще реакции ждать от украинцев, которые по 10-15 часов сидят без света. А единственный источник света - мониторы гаджетов, да и те на остатках зарядки выдают цифры - 100 миллионов долларов, миллиарды гривен, разворованных чиновниками только в энергетике. И это мы еще не слышали пока записей об оборонке. Все это происходит в условиях усиленного российского наступления, когда мы стоим на грани потери стратегических позиций на востоке и юге. Видим глубокий кризис доверия общества к власти, фронта к тылу, партнеров к Украине. И в то же время поразительную неадекватную реакцию действующей власти на эту почти катастрофическую ситуацию. А это же худшая ситуация с начала полномасштабного вторжения. Она требует ответственных, решительных и честных шагов от политиков, прежде всего от власти", - считает пятый президент.
"Вместо того, чтобы принять меры для привлечения виновных к ответственности, - помогают им бежать за границу. Вводят смешные санкции против Миндича в такой редакции, которая фактически делает его недосягаемым для украинского правосудия. И, может, именно это и есть их цель. Заметают следы вместо того, чтобы обеспечить экстрадицию в Украину. Вместо того, чтобы извиниться и провести работу над ошибками, усиливают грязную дискредитационную кампанию против НАБУ, активистов и оппозиции, пытаются всех критиков выдать за российских агентов. И вместо того, чтобы честно поговорить с обществом, усиливают цензуру в телемарафоне и подконтрольных телеграмм-каналах, которые находятся под тотальной цензурой Офиса Президента. Вместо того, чтобы принять экстренные, необходимые политические решения для остановки кризиса доверия, они устраивают примитивную пиар-суету, которая уже никого никогда не убедит. Они наивно верят, что ускорением раздачи "тысячи", новой украинской "гречки", могут успокоить общественное недовольство", — констатирует Порошенко.
Зимние выплаты
Деньгами этот пожар не потушить, и неприлично свою подмоченную репутацию спасать за счет налогоплательщиков, за счет бюджета, забирая эти деньги у воинов. А мы в итоге еще и помощи МВФ можем не получить", - предупреждает лидер партии.
Рекомендации Порошенко
"Что на самом деле нужно делать? Как минимум остановить падение доверия", - призывает Порошенко.
"Антикризисный план, с которым наша команда выходит в понедельник в парламент - национальное единство должно перестать быть просто декларацией и декорацией. Должен наконец состояться честный разговор с участием президента, потому что к нему слишком много вопросов. Одним из ключевых шагов к восстановлению доверия являются гарантии ненападения со стороны власти на НАБУ и САП. Теперь всем понятно, почему Офис атаковал их летом. Потому что они знали о записях, помнили, о чем наговорили, и хотели подавить дело в самом его зародыше. Теперь НАБУ должно довести эти дела до конца, куда бы ни вел коррупционный след. ГБР должно получить четкий сигнал не вмешиваться в работу НАБУ и прекратить давление, и этот сигнал должен поступить от президента", - считает Порошенко.
По его словам, отставка только двух министров – это профанация.
"В обнародованных записях фигурируют фамилии как минимум пяти чиновников, и это только то, о чем мы знаем. А еще финансовая разведка. А еще Антимонопольное. И мы знаем далеко не все. Поэтому весь этот коррумпированный коллективный Кабмин должен наконец уйти в отставку в полном составе. Речь идет не о персоналиях, а о системе управления. Не просто о замене правительства, а о возвращении ему политической субъектности. Как и парламенту. Украина является парламентско-президентской республикой, и именно на основе этой нормы необходимо сформировать новую, дееспособную коалицию вместо той, которая де-факто существует сейчас в парламенте как гражданский брак между "Слугами народа" и недобитками ОПЗЖ. Новая коалиция, которая объединит все патриотические политические силы, должна сформировать правительство национального спасения из специалистов с безупречной репутацией", – объясняет Порошенко.
"Категорически неприемлем бюджет на 2026 год, который будут пытаться пропихнуть на этой неделе. Он не просто асоциален, он построен с учетом прихотей коррупционеров, которые контролировали, как видим, многих министров. Он источник и питание коррупции и не обеспечивает надлежащего финансирования Вооруженных Сил Украины", – отмечает Порошенко.
"Коррупционный скандал последних дней наглядно продемонстрировал, для чего на самом деле был выстроен авторитарный режим и зачем в стране существует цензура. Для того, чтобы скрыть правду. Единый телемарафон и телеграм-каналы-миллионники, работающие под контролем Офиса Президента, именно во время скандала показали свое истинное лицо. Это ничем не лучше, а местами даже хуже тех времен, когда в Украине существовали известные "темники". Этому нужно положить конец", - требует Порошенко.
"Еще один фигурант записей - ГБР. Клейма негде ставить. Наше требование и требование наших европейских партнеров - полная перезагрузка ГБР на основе прозрачного конкурса с участием международных экспертов, так как в свое время мы сформировали НАБУ. Парламент должен составить дорожную карту реализации требований, содержащихся в резолюциях Европарламента, Еврокомиссии и Совета Европы. Эти решения для нас как страны-кандидата в члены ЕС не факультативны, а обязательны к выполнению", - напомнил лидер "Евросолидарности".
"Я предполагаю, что для кого-то наш анализ и предложения могут показаться слишком мягкими. Согласен - наши оценки при других обстоятельствах должны были бы быть гораздо более резкими, а власть заслуживает гораздо более жесткого наказания, чем просто отставка правительства. Но только учитывая чрезвычайно критическую ситуацию на фронте, мы сформировали пакет предложений так, чтобы он не вызывал чрезмерной политической турбулентности, не нес рисков дестабилизации, а наоборот предотвратил гораздо худшие последствия. Ключевыми словами нашего плана являются доверие, справедливость и ответственность. Только с профессиональными подходами и доверием мы сможем обеспечить и фронт, и дипломатию, от чего на самом деле зависит выживание Украины", - резюмирует Порошенко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Горіла сосна палала
Хуцпа Гундоса драпала,
Хто на Ізраїль, хто до ЄС,
Всі, хто потрапив під «Замєс».
14.11.2025
Анатолій Березенський
і допомагає нашій арміі перемогти кацапську сволоту ,
але сьогоднішня порада стосується Зе і його банди ,
яка безбожно обкрадає нас і не збирається зупинятися !!
Можливо , боневтік дослухається до розумних порад , -
думаю , що ні !!
Я хочу щоб у владі були професіонали. Реформатори дотрахали країну домишей і були використані слугами ху...ла в якості ширми і корисних але алчних дурнів для своїх темних справ по знищенню України.
Прлітика давнов нас знищила професіоналізм, аполітики нищать професіоналів заради влади і бабла, хаосу і приниження народу.
В плані Порошенко, нажаль, сподівпюсь помилково, немає найважливішого пункту едності.стабільності і підтримки законності в Україні, а саме :
- негайне повернення дотримання прложень Конституції та прав громадянам. Безумовне покарання за порушення прав і свобод громадян і будь яких положень Конституції довічним ув'язненням бо це є ДЕРЖАВНА ЗРАДА!;
- рівний підхід і повага з боку влади до всіх державних органів і їх працівників бо управління державою це не гра, це часовий мкханізм, де найменший вінтик без догляду і обережного ставлення і до нього, зупиняє і руйнує весь механізм;
- НЕГАЙНЕ КООРДИНУВАННЯ ВСІХ ОРГАНІВ СИЛОВИКІВ, ПРАВООХОРОНЦІВ, рівний підхід до їх незалежножності, матеріальному забезпеченні, соціальному захисті і РІВНИХ підходів в оплаті прації з одночасним ВИКОРІНЕННЯМ вщаємоборювання між ними і дублювання функцій.
- НЕГАЙНИЙ захист НЕЗАЛЕЖНОСТІ судової гілки влади від нападків, принижень, жернакових і інших псевдоактивістів. Судова влада, за стандартами ЄС та США має включАти в себе СУД та ПРОКУРАТУРУ, має бути захищена від хейту, зневаги, гетьманцевізму і третьяковізму, з єлиною системою оплати праца, соціального ібезпекового захисту і виходу на пенсію по стандартам ЄС та США, де стаж роботи аби отримувати пенсію становить 15-20 років, але дощволяє працювати далі з 2% до пенсії за кожен рік більше вище вказаного, але не більше 80% від зп.
Всі вони роками нічого не бачили? Та не смішіть людей. Навіть ті ж самі НАБУ та САП теж "працюють" вже 10 років. 10 років вони "ні слухом ні духом"? Поки не отримали гарного копняка (цікаво, від кого), вони теж не чухалися.
Вся ця метушня зараз нагадує класичних павуків у банці.
Бо розгрібати ситуацію зі стрімким наступом російських військ на Гуляйпільському напрямку, Верховний головнокомандувач, вочевидь, не бажає.
А там ситуація виникла критична. Яка вимагає в найближчий час значного підсилення артилерією, розрахунками фпв-дронів та РЕБ і РЕР та піхотними резервами другої (і останньої! перед Запоріжжям) лінії оборони на висотах на західному березі річки Ганчур по дирекції Покровське-Гуляйполе ! Це має стабілізувати передню лінію бойового зіткнення Данилівка-Першотравневе-Солодке-Рівнопілля-Затишшя. Бо якщо цього не зробити, то рашистська піхота за тиждень-два подолає 10 кілометрів і широким фронтом підійде до річки, форсує її та захопить цю останню оборонну лінію.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті
https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small
На карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває абсолютно всю Запорізьку область зі сходу. А більше ніж за рік, після захоплення ворогом Великої Новосілки, не було збудовано жодної лінії оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи.
Тож, якщо Зеленський своєю бездіяльністю допустить подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які побудовані на півдні Запорізької області, будь вже до одного місця, бо ворог їх просто обійде зі сходу.