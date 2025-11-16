19 756 22
Двушка на Москву не единственная транзакция: Большие цветочки будут в оборонке// Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В партнерстве с Сетью защиты национальных интересов "АНТС" на ютубе Цензор.НЕТ стартует новый проект "Деньги на победу". Задача — показать, где внутри страны спрятаны ресурсы, которые должны работать на Вооруженные силы, оборонную промышленность и устойчивость государства.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Гости первого выпуска – Илья Несходовский, руководитель аналитического отдела Сети "АНТС" и Владимир Кудрицкий, бывший руководитель Укрэнерго.
О чем идет речь в выпуске?
Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с гостями рассуждает о последствиях Миндичгейта и что еще скрывают пленки по делу "Мидас".
Владимир Кудрицкий расскажет, чего от него хотел Герман Галущенко и как украинская энергетика стала заложницей группы Галущенко-Миндича.
Топ комментарии
+29 Погрібний Олександр
показать весь комментарий16.11.2025 21:08 Ответить Ссылка
+28 zakvova
показать весь комментарий16.11.2025 20:29 Ответить Ссылка
+18 Наталия Гончар
показать весь комментарий16.11.2025 20:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він же , кабМіндіч підписав контркти з Данією та Швецією на отримання баблища на виробництво Фламінгодічі.
Усіх міністрів у кабМіндічі треба перейменувати на Міндічі енергетики, Міндічі стратегичих галузей …
І до рішення проблеми не закликає і повпливати на владу не може !!
Туши свєт кидай гранату
Не качайте човен, бо за борт накрадене випаде (с)
Разом на мільярди.
На час війни можливо треба сконцентрувати кошти в центрі.
В верхах власти разворачивается новый конфликт интересов: на должность министра юстиции активно продвигают Ирину Мудрую, заместителя руководителя Офиса Президента, чья карьерная траектория, как считают источники, тесно связана с влиянием Виктора Дубовика - руководителя правовой политики ОП и её партнёра.
На фоне недавних скандалов в энергетике и «плёнок НАБУ» это формирует новую конфигурацию влияния, требующую внимательного анализа.
По имеющейся информации, в случае назначения Мудрой именно Дубовик станет её ключевым проводником в Минюсте, поскольку ранее он возглавлял Офис противодействия рейдерству этого ведомства. Однако наибольшие вопросы вызывает его происхождение и прошлое.
Известно, что его отец имеет российский паспорт с донецкой пропиской, работал рядом с окружением Захарченко и поддерживает связь с Андреем Деркачем - фигурой ряда расследований о российском влиянии в Украине.
Эти обстоятельства не стали препятствием для прохождения проверок, что ставит под сомнение эффективность кадрового контроля.
Не менее неоднозначным выглядит и прошлое самого Дубовика: во время Революции Достоинства он был советником Сергея Арбузова, который после Майдана бежал в Россию и находится под санкциями. Несмотря на это, Дубовик продолжает уверенно двигаться по карьерной лестнице, параллельно укрепляя позиции Ирины Мудрой.
В результате, в случае назначения Мудрой, Министерство юстиции может оказаться под влиянием человека с противоречивым прошлым и семейными связями, выходящими на окружение Кремля. В условиях гибридной войны РФ такие риски невозможно игнорировать - они требуют прозрачных объяснений и широкой общественной дискуссии.