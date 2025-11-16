Двушка на Москву не единственная транзакция: Большие цветочки будут в оборонке// Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В партнерстве с Сетью защиты национальных интересов "АНТС" на ютубе Цензор.НЕТ стартует новый проект "Деньги на победу". Задача — показать, где внутри страны спрятаны ресурсы, которые должны работать на Вооруженные силы, оборонную промышленность и устойчивость государства.

Гости первого выпуска – Илья Несходовский, руководитель аналитического отдела Сети "АНТС" и Владимир Кудрицкий, бывший руководитель Укрэнерго.

О чем идет речь в выпуске?

Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с гостями рассуждает о последствиях Миндичгейта и что еще скрывают пленки по делу "Мидас".

Владимир Кудрицкий расскажет, чего от него хотел Герман Галущенко и как украинская энергетика стала заложницей группы Галущенко-Миндича.

Данилюк-Ярмолаева Марина (455) Кудрицкий Владимир (130) Миндич Тимур (304)
Топ комментарии
+29
міндіч та міндіч, а зеленський тут нідочого? Головний міндіч продовжує на посаді президента нищити країну!
16.11.2025 21:08 Ответить
+28
Так є. міндічь ще ж Фламінги будував. Бронежилети чебуреку підганяв, мабуть, і браковані міни їхня робота
16.11.2025 20:29 Ответить
+18
За конститцією виконавчою владою країни керує ОБРАНИЙ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ в парламентськопрезидентській країни кабМіндіч .

Він же , кабМіндіч підписав контркти з Данією та Швецією на отримання баблища на виробництво Фламінгодічі.

Усіх міністрів у кабМіндічі треба перейменувати на Міндічі енергетики, Міндічі стратегичих галузей …
16.11.2025 20:36 Ответить
краще їх на дедміндічі перетворити.
16.11.2025 21:10 Ответить
міндіч та міндіч, а зеленський тут нідочого? Головний міндіч продовжує на посаді президента нищити країну!
16.11.2025 21:08 Ответить
Газета "Більд" - Ми на порозі катастрофи через корупцію , фронт сипеться Геть ZE зрадника і мародера !
16.11.2025 21:15 Ответить
Без істерики ! Розумні люди в опозиції знають що робити , щоб зупинити катастрофу .
16.11.2025 21:20 Ответить
Нє трожь Йюлю !
16.11.2025 21:44 Ответить
А не здається що опозиція зараз повний нуль??
І до рішення проблеми не закликає і повпливати на владу не може !!
17.11.2025 01:30 Ответить
А опа не чує! Ба більше каже все нормально.
16.11.2025 21:34 Ответить
КОЛИ піде про оборонку? КОЛИ??? Чи замнуть?
16.11.2025 21:40 Ответить
Оборонка і будівництво...там...
Туши свєт кидай гранату

Не качайте човен, бо за борт накрадене випаде (с)
17.11.2025 10:04 Ответить
З місцевих бюджетів фінансують усіляку фігню , аж до професійних спортсменів , навіть професійних футбольних команд (про бруківку навіть не згадую). Премії величезні , 200%.
Разом на мільярди.
На час війни можливо треба сконцентрувати кошти в центрі.
16.11.2025 21:41 Ответить
в кармані зеленського?
16.11.2025 22:49 Ответить
Главное НЕ перепутать. Зеленский не виноват.
16.11.2025 21:49 Ответить
16.11.2025 21:53 Ответить
Такіх міндічей у кожной сфері. Від медицини до ЖКГ. Портрет ))
16.11.2025 22:06 Ответить
В оборонці скоріше все спалять, чим дозволять провести аудит. Якщо яйця були по 17 грн, то важко навіть уявити по чому купували снаряди, міни...
16.11.2025 22:16 Ответить
16.11.2025 22:32 Ответить
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. Дуже мудре прислів'я. Міндіч - кращій друг президента...
17.11.2025 05:57 Ответить
 
 