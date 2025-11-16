УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13525 відвідувачів онлайн
Новини Відео Міндічгейт
19 756 22

Двушка на Москву не єдина транзакція: Більші квіточки будуть в оборонці// Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У партнерстві з Мережею захисту національних інтересів "АНТС", на ютубі Цензор.НЕТ стартує новий проєкт "Гроші на перемогу". Завдання — показати, де всередині країни заховані ресурси, які мали б працювати на Збройні Сили, оборонну промисловість і стійкість держави.

Дивіться на Цензор.НЕТ. 

Гості першого випуску – Ілля Несходовський, керівник аналітичного відділу Мережі "АНТС" та Володимир Кудрицький, колишній керівник Укренерго.

Про що йдеться у випуску?

Марина Данилюк-Ярмолаєва разом із гостями міркують про наслідки Міндічгейту та що іще ховають плівки у справі "Мідас".

Володимир Кудрицький розповість, чого від нього хотів Герман Галущенко та як українська енергетика стала заручницею групи Галущенка-Міндіча.

Дивіться також: Команді Зе кирдик, від нього тікають свої ж щури - Юрій Ніколов // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (461) Кудрицький Володимир (247) Міндіч Тімур (335)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
міндіч та міндіч, а зеленський тут нідочого? Головний міндіч продовжує на посаді президента нищити країну!
показати весь коментар
16.11.2025 21:08 Відповісти
+28
Так є. міндічь ще ж Фламінги будував. Бронежилети чебуреку підганяв, мабуть, і браковані міни їхня робота
показати весь коментар
16.11.2025 20:29 Відповісти
+18
За конститцією виконавчою владою країни керує ОБРАНИЙ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ в парламентськопрезидентській країни кабМіндіч .

Він же , кабМіндіч підписав контркти з Данією та Швецією на отримання баблища на виробництво Фламінгодічі.

Усіх міністрів у кабМіндічі треба перейменувати на Міндічі енергетики, Міндічі стратегичих галузей …
показати весь коментар
16.11.2025 20:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так є. міндічь ще ж Фламінги будував. Бронежилети чебуреку підганяв, мабуть, і браковані міни їхня робота
показати весь коментар
16.11.2025 20:29 Відповісти
За конститцією виконавчою владою країни керує ОБРАНИЙ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ в парламентськопрезидентській країни кабМіндіч .

Він же , кабМіндіч підписав контркти з Данією та Швецією на отримання баблища на виробництво Фламінгодічі.

Усіх міністрів у кабМіндічі треба перейменувати на Міндічі енергетики, Міндічі стратегичих галузей …
показати весь коментар
16.11.2025 20:36 Відповісти
краще їх на дедміндічі перетворити.
показати весь коментар
16.11.2025 21:10 Відповісти
міндіч та міндіч, а зеленський тут нідочого? Головний міндіч продовжує на посаді президента нищити країну!
показати весь коментар
16.11.2025 21:08 Відповісти
Газета "Більд" - Ми на порозі катастрофи через корупцію , фронт сипеться Геть ZE зрадника і мародера !
показати весь коментар
16.11.2025 21:15 Відповісти
Без істерики ! Розумні люди в опозиції знають що робити , щоб зупинити катастрофу .
показати весь коментар
16.11.2025 21:20 Відповісти
Нє трожь Йюлю !
показати весь коментар
16.11.2025 21:44 Відповісти
А не здається що опозиція зараз повний нуль??
І до рішення проблеми не закликає і повпливати на владу не може !!
показати весь коментар
17.11.2025 01:30 Відповісти
А опа не чує! Ба більше каже все нормально.
показати весь коментар
16.11.2025 21:34 Відповісти
КОЛИ піде про оборонку? КОЛИ??? Чи замнуть?
показати весь коментар
16.11.2025 21:40 Відповісти
Оборонка і будівництво...там...
Туши свєт кидай гранату

Не качайте човен, бо за борт накрадене випаде (с)
показати весь коментар
17.11.2025 10:04 Відповісти
З місцевих бюджетів фінансують усіляку фігню , аж до професійних спортсменів , навіть професійних футбольних команд (про бруківку навіть не згадую). Премії величезні , 200%.
Разом на мільярди.
На час війни можливо треба сконцентрувати кошти в центрі.
показати весь коментар
16.11.2025 21:41 Відповісти
в кармані зеленського?
показати весь коментар
16.11.2025 22:49 Відповісти
Главное НЕ перепутать. Зеленский не виноват.
показати весь коментар
16.11.2025 21:49 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2025 21:53 Відповісти
Такіх міндічей у кожной сфері. Від медицини до ЖКГ. Портрет ))
показати весь коментар
16.11.2025 22:06 Відповісти
В оборонці скоріше все спалять, чим дозволять провести аудит. Якщо яйця були по 17 грн, то важко навіть уявити по чому купували снаряди, міни...
показати весь коментар
16.11.2025 22:16 Відповісти
Мудрая и Дубовик: продвижение в Минюст вопреки семейным связям с окружением Кремля

В верхах власти разворачивается новый конфликт интересов: на должность министра юстиции активно продвигают Ирину Мудрую, заместителя руководителя Офиса Президента, чья карьерная траектория, как считают источники, тесно связана с влиянием Виктора Дубовика - руководителя правовой политики ОП и её партнёра.

На фоне недавних скандалов в энергетике и «плёнок НАБУ» это формирует новую конфигурацию влияния, требующую внимательного анализа.

По имеющейся информации, в случае назначения Мудрой именно Дубовик станет её ключевым проводником в Минюсте, поскольку ранее он возглавлял Офис противодействия рейдерству этого ведомства. Однако наибольшие вопросы вызывает его происхождение и прошлое.

Известно, что его отец имеет российский паспорт с донецкой пропиской, работал рядом с окружением Захарченко и поддерживает связь с Андреем Деркачем - фигурой ряда расследований о российском влиянии в Украине.

Эти обстоятельства не стали препятствием для прохождения проверок, что ставит под сомнение эффективность кадрового контроля.

Не менее неоднозначным выглядит и прошлое самого Дубовика: во время Революции Достоинства он был советником Сергея Арбузова, который после Майдана бежал в Россию и находится под санкциями. Несмотря на это, Дубовик продолжает уверенно двигаться по карьерной лестнице, параллельно укрепляя позиции Ирины Мудрой.

В результате, в случае назначения Мудрой, Министерство юстиции может оказаться под влиянием человека с противоречивым прошлым и семейными связями, выходящими на окружение Кремля. В условиях гибридной войны РФ такие риски невозможно игнорировать - они требуют прозрачных объяснений и широкой общественной дискуссии.
показати весь коментар
16.11.2025 22:32 Відповісти
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. Дуже мудре прислів'я. Міндіч - кращій друг президента...
показати весь коментар
17.11.2025 05:57 Відповісти
 
 