19 756 22
Двушка на Москву не єдина транзакція: Більші квіточки будуть в оборонці// Цензор.НЕТ. ВIДЕО
У партнерстві з Мережею захисту національних інтересів "АНТС", на ютубі Цензор.НЕТ стартує новий проєкт "Гроші на перемогу". Завдання — показати, де всередині країни заховані ресурси, які мали б працювати на Збройні Сили, оборонну промисловість і стійкість держави.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Гості першого випуску – Ілля Несходовський, керівник аналітичного відділу Мережі "АНТС" та Володимир Кудрицький, колишній керівник Укренерго.
Про що йдеться у випуску?
Марина Данилюк-Ярмолаєва разом із гостями міркують про наслідки Міндічгейту та що іще ховають плівки у справі "Мідас".
Володимир Кудрицький розповість, чого від нього хотів Герман Галущенко та як українська енергетика стала заручницею групи Галущенка-Міндіча.
Топ коментарі
+29 Погрібний Олександр
показати весь коментар16.11.2025 21:08 Відповісти Посилання
+28 zakvova
показати весь коментар16.11.2025 20:29 Відповісти Посилання
+18 Наталия Гончар
показати весь коментар16.11.2025 20:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він же , кабМіндіч підписав контркти з Данією та Швецією на отримання баблища на виробництво Фламінгодічі.
Усіх міністрів у кабМіндічі треба перейменувати на Міндічі енергетики, Міндічі стратегичих галузей …
І до рішення проблеми не закликає і повпливати на владу не може !!
Туши свєт кидай гранату
Не качайте човен, бо за борт накрадене випаде (с)
Разом на мільярди.
На час війни можливо треба сконцентрувати кошти в центрі.
В верхах власти разворачивается новый конфликт интересов: на должность министра юстиции активно продвигают Ирину Мудрую, заместителя руководителя Офиса Президента, чья карьерная траектория, как считают источники, тесно связана с влиянием Виктора Дубовика - руководителя правовой политики ОП и её партнёра.
На фоне недавних скандалов в энергетике и «плёнок НАБУ» это формирует новую конфигурацию влияния, требующую внимательного анализа.
По имеющейся информации, в случае назначения Мудрой именно Дубовик станет её ключевым проводником в Минюсте, поскольку ранее он возглавлял Офис противодействия рейдерству этого ведомства. Однако наибольшие вопросы вызывает его происхождение и прошлое.
Известно, что его отец имеет российский паспорт с донецкой пропиской, работал рядом с окружением Захарченко и поддерживает связь с Андреем Деркачем - фигурой ряда расследований о российском влиянии в Украине.
Эти обстоятельства не стали препятствием для прохождения проверок, что ставит под сомнение эффективность кадрового контроля.
Не менее неоднозначным выглядит и прошлое самого Дубовика: во время Революции Достоинства он был советником Сергея Арбузова, который после Майдана бежал в Россию и находится под санкциями. Несмотря на это, Дубовик продолжает уверенно двигаться по карьерной лестнице, параллельно укрепляя позиции Ирины Мудрой.
В результате, в случае назначения Мудрой, Министерство юстиции может оказаться под влиянием человека с противоречивым прошлым и семейными связями, выходящими на окружение Кремля. В условиях гибридной войны РФ такие риски невозможно игнорировать - они требуют прозрачных объяснений и широкой общественной дискуссии.