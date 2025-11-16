"Квартал-95" после Миндичгейта: Не имеем отношения к бизнесу акционеров и политике
Студия "Квартал-95" после громкого скандала вокруг Миндичгейта уверяет, что не имеет отношения к бизнесу акционеров, в том числе и владельца Тимура Миндича, а также к каким-либо политическим процессам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Студии "Квартал-95".
Обращение Студии
"Мы хотим обратиться ко всем напрямую. "Квартал 95" - это не просто проект. Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы — сотни людей, не один человек и не один информационный повод", — говорится в сообщении.
Причастность к бизнесу и политике
"Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции. Мы не имеем отношения ни к какому бизнесу наших акционеров или политическим процессам. То, что происходит сейчас, - это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству. "Квартал 95" был, есть и будет.
Мы будем защищать себя. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами", - резюмировали в Студии "Квартал-95".
Ранее "Квартал 95" заявил, что совладелец Миндич никак не влияет на компанию.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Але ніхто з них, так і не пішов Захищати Україну, за то їх зелупень і нагородив!!
Московська наволоч!!
всі до одного, хто ходить! ходить і платить за цю ***** 95 квартал!
живіть довго!
живіть довго, але в злиднях та болі від тяжких хвороб!!!!!
Коли вони знущались з України, порівнювали її з повією, тощо - це вони так "не втручались" в політику.
Коли вони брехали, знущались з патріотів України (Ющенко, зокрема, і з Яценюка) - це вони також були поза політикою.
Коли вони раділи зі спаленого житла професійного управлінця державою в банківській сфері Гонтарєвої - то це вони також "поза політикою".
Коли їх прижали за те, що вони кормились з корупції їхніх хазяїв - то це вже для них політика, а не злочин...