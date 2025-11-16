РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9370 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
1 501 48

"Квартал-95" после Миндичгейта: Не имеем отношения к бизнесу акционеров и политике

Квартал-95 отреагировал на подозрение Миндичу. Что известно?

Студия "Квартал-95" после громкого скандала вокруг Миндичгейта уверяет, что не имеет отношения к бизнесу акционеров, в том числе и владельца Тимура Миндича, а также к каким-либо политическим процессам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Студии "Квартал-95".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обращение Студии

"Мы хотим обратиться ко всем напрямую. "Квартал 95" - это не просто проект. Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы — сотни людей, не один человек и не один информационный повод", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владелец Квартала-95" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схемы"

Причастность к бизнесу и политике

"Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции. Мы не имеем отношения ни к какому бизнесу наших акционеров или политическим процессам. То, что происходит сейчас, - это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству. "Квартал 95" был, есть и будет.

Мы будем защищать себя. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами", - резюмировали в Студии "Квартал-95".

Ранее "Квартал 95" заявил, что совладелец Миндич никак не влияет на компанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндичгейт повлияет на уровень помощи Украине, - эксперт Атлантического совета Каратницкий

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не встречалось с ФБР в рамках дела Миндича, - директор Бюро Кривонос

Автор: 

Квартал-95 (229) коррупция (8767) Миндич Тимур (107)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Зборище **********
показать весь комментарий
16.11.2025 10:05 Ответить
+5
Уй@бки зелені.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:07 Ответить
+5
По автомату і на фронт.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зборище **********
показать весь комментарий
16.11.2025 10:05 Ответить
Гадили Українцям разом, а тепер щось потекло смердючим в штанях потрочів95!!
Але ніхто з них, так і не пішов Захищати Україну, за то їх зелупень і нагородив!!
Московська наволоч!!
показать весь комментарий
16.11.2025 10:21 Ответить
:потужний facepalm:
показать весь комментарий
16.11.2025 10:06 Ответить
Уй@бки зелені.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:07 Ответить
Але все ще гниди які дивляться це лайно - та їм смішно після Ібанітових палочок
показать весь комментарий
16.11.2025 10:08 Ответить
Мені все цікаво - які упороті цю клініку дивляться?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:40 Ответить
По автомату і на фронт.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:08 Ответить
По ордену та в глибокий тил.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:22 Ответить
цю шваль потрібно було давно розігнати, коли вони на замовлення змішували з гімном політиків, напр. Ющенка, Порошенка, Ляшка, Тимошенко.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:09 Ответить
всі!
всі до одного, хто ходить! ходить і платить за цю ***** 95 квартал!
живіть довго!
живіть довго, але в злиднях та болі від тяжких хвороб!!!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 10:10 Ответить
Чомусь в західних демократичних країнах висміювання політиків це суспільна норма. І лише у Східній Європі пишуть отаке.. Але це Східна Европа, вічний совок.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:42 Ответить
А хто ж їм заробітну плату платив ?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:10 Ответить
Так платили власне політики за те, що вони гасили інших політиків. І без цього комік-шоу Зєлєнскій президентом би не став. Тому слова про те, що квартал начебто з політикою не пов'язаний - це новий геадалий жарт збанкрутілих коміків. Про Міндіча, аласного патрона - уе навіть на жарт не схоже.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:23 Ответить
Не турбуйтесь, Вова з бюджету видилить. За рахунок ЗСУ.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:24 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
показать весь комментарий
16.11.2025 10:10 Ответить
на фронті доказуйте
показать весь комментарий
16.11.2025 10:10 Ответить
квартал 95 - частина етнічного організованного злочинного угрупування, що захопило владу в країні з метою її тотального розграбування і знищення
показать весь комментарий
16.11.2025 10:10 Ответить
Ублюдки...
показать весь комментарий
16.11.2025 10:11 Ответить
поставте фото де піськограй лисого в лобік цілує , воно більше відповідає тексту .
показать весь комментарий
16.11.2025 10:11 Ответить
А хто вас звинувачує? Чи на злодії шапка горить?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:13 Ответить
опять ця зінка!! і коли вона тільки встигає кругом нагадити! ))
показать весь комментарий
16.11.2025 10:13 Ответить
Гамнюки брехливі.
Коли вони знущались з України, порівнювали її з повією, тощо - це вони так "не втручались" в політику.
Коли вони брехали, знущались з патріотів України (Ющенко, зокрема, і з Яценюка) - це вони також були поза політикою.
Коли вони раділи зі спаленого житла професійного управлінця державою в банківській сфері Гонтарєвої - то це вони також "поза політикою".
Коли їх прижали за те, що вони кормились з корупції їхніх хазяїв - то це вже для них політика, а не злочин...
показать весь комментарий
16.11.2025 10:14 Ответить
Це саме ті гниди, які співали "хата палала", коли Гонтаревій, яка очистила банківську систему, спалили будинок.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:16 Ответить
Даааа... Валерія Олексіївна розворушила була кодло мийок чорного налу, це правда.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:18 Ответить
Угу...А разом з ними умудрився влізти в лайно хор імені Вєрьовки.Тепер мабуть не відмиються.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:30 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2025 10:17 Ответить
Вас іст дас? Це морда, чи опа?
показать весь комментарий
16.11.2025 10:25 Ответить
Це все російськомовне промосковське кодло має бути розігнане і на фронт
показать весь комментарий
16.11.2025 10:18 Ответить
Квартал 95
показать весь комментарий
16.11.2025 10:20 Ответить
Гниди сцікливі. Як серити з 2014 року на Україну та Порошенко з Турчиновим, Гонторевой, Парубіем українцями і все українське то вони тут як тут, а як Міндіч з Зелею то вони всрались і не при справах, тварюки.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:20 Ответить
****** , русняві виродки. мі політікой не інтєрєсуємся... у вашому юморі гівна більше , ніж у ваших головах.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:20 Ответить
Це збіговисько дурників, які входять в 95 анал... не так, квартал, намагаються відмежуватись від своїх хозяїв, буби криворіжського і Мідіча. Не вийде. Всі памятають ваші дебільні висери на чолі з блазнем, все є в інтернеті. Як кажуть, ніхто не забутий, ніщо не забуте. Краще тікайте на землю обітованну разом з бубочкою. А Ізраіль своїх гоям не видає, ціліші будете. Тому що це справа показова і весь Захід буде диватись на вас під мікроскопом. Тут і блазень не допоможе, він і сам висить на волоску.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:20 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2025 10:21 Ответить
Ви уроди, 20 років насміхалися з політиків, їх фізичних вад. Може вже час робити такі номери про Гундосого, про валізи з грошима які ваш співвласник ввів в політику. А ваші маєтки будуть горіти так як і згорів Гонтарєвої. Всьому прийде час.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:25 Ответить
Ну валізи були завжди. А так - все вірно.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:27 Ответить
https://youtu.be/q3uKWp7Khr0
показать весь комментарий
16.11.2025 10:26 Ответить
Маєте, скажені собаки, маєте! Вас потрібно розігнати, а когось з вас притягти до кримінальної відповідальністі за потурання ворогові антиукраїнськими виступами!
показать весь комментарий
16.11.2025 10:27 Ответить
Саме цікаве те, що зебидло, таки буде ходити на ці зезбіговиська, навіть якщо там лишиться тільки попіл.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:29 Ответить
І я не я, іхата не моя…
показать весь комментарий
16.11.2025 10:29 Ответить
Ухилянти швиденько врубали павліка. Тьфу, гидота...
показать весь комментарий
16.11.2025 10:29 Ответить
До цих у..ків питань немаю. З ними ясно ВСЕ! Питання є до відвідувачів їх концертів. Хоча по великому рахунку....
показать весь комментарий
16.11.2025 10:31 Ответить
На цей цирк виродків можуть ходити лише імбецили.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:31 Ответить
Був є і буде....Отже ублюдки, не буде.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:32 Ответить
95кагал кончена худоба, виродки антиукраїнські , потвори лицемірні, брехлива наволоч, ублюдки продажні…
показать весь комментарий
16.11.2025 10:32 Ответить
Ви команда гандонів.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:33 Ответить
Більш безглуздої та безсоромної заяви важко уявити: як може статися, що це збіговисько не залежить від того, у кого контрольний пакет акцій? Наче палата у психіатричній лікарні проголосила свою незалежність від лікарів та санітарів
показать весь комментарий
16.11.2025 10:35 Ответить
Зняти бронь з усіх, якщо є, і мобілізувати у відповідності з законом про мобілізацію і військову службую
показать весь комментарий
16.11.2025 10:36 Ответить
Ну то й що.. Все одно ви смердюче галасливе лайно, таким вас створювали таким і залишитесь.
показать весь комментарий
16.11.2025 10:39 Ответить
 
 