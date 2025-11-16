"Квартал-95" после Миндичгейта: Не имеем отношения к бизнесу акционеров и политике

Студия "Квартал-95" после громкого скандала вокруг Миндичгейта уверяет, что не имеет отношения к бизнесу акционеров, в том числе и владельца Тимура Миндича, а также к каким-либо политическим процессам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Студии "Квартал-95".

Обращение Студии

"Мы хотим обратиться ко всем напрямую. "Квартал 95" - это не просто проект. Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы — сотни людей, не один человек и не один информационный повод", — говорится в сообщении.

Причастность к бизнесу и политике

"Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции. Мы не имеем отношения ни к какому бизнесу наших акционеров или политическим процессам. То, что происходит сейчас, - это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству. "Квартал 95" был, есть и будет.

Мы будем защищать себя. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами", - резюмировали в Студии "Квартал-95".

Ранее "Квартал 95" заявил, что совладелец Миндич никак не влияет на компанию.

Миндичгейт

