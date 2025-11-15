Фигурант "Миндичгейта" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схемы"

Бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич, который в настоящее время является подозреваемым в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, для выезда из Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс".

Это выяснили "Схемы" (Радио Свобода).

Как Миндич покинул Украину?

По данным издания, он уехал на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса. Другой бизнесмен-совладелец вип-трансфера, как установили журналисты, ранее работал в западном региональном управлении Государственной налоговой службы Украины.

Миндич, по данным источников журналистов в правоохранительных органах, выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября. Это произошло за несколько часов до обысков в его квартире детективами НАБУ в рамках операции "Мидас", которая касается деятельности преступной организации, в частности "систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов".

Миндич пересек украинскую границу в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S-350.

Из источников, имеющих доступ к данным о пересечении границы, журналисты узнали номера этого автомобиля. Впоследствии они нашли эту машину в соцсетях и установили личности владельцев.

Кому принадлежит автомобиль?

Автомобиль Mercedes-Benz S 350 принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является руководителем и владельцем компании "ТаймЛюкс" и, согласно YouControl, владеет автопарком из трех машин, используемых для перевозок - это Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.

Фирма "ТаймЛюкс" была зарегистрирована во Львове менее полугода назад - в мае 2025 года.

В собственности компании не указаны недвижимое имущество или транспорт, только действующая лицензия на внутренние и международные перевозки пассажиров, а из ее соцсетей видно, что услуги предоставлялись еще до формальной регистрации, вероятно в рамках профильного ФЛП Максима Вовка. Журналисты установили, что на Mercedes-Benz S 350 Вовк неоднократно получал штрафы, преимущественно за превышение скорости.

На сайте "ТаймЛюкс" указано, что компания предлагает перевозки премиум-класса в Польшу, Молдову и Румынию. В рекламных роликах они обещают "быстрое пересечение границы", "полное сопровождение" и "индивидуальные маршруты по пожеланиям клиента".

В рекламных видео "ТаймЛюкс" указано, что салон Mercedes-Benz S 350 имеет кожаные сиденья, отдельную зону климата и премиальную отделку. На вопрос о стоимости поездки в ноябре по маршруту Киев – Варшава на автомобиле Mercedes-Benz S-класса, представители трансфера отметили, что это стоит 1300 евро.

"Схемы" связались со львовскими бизнесменами. Максим Вовк ответил: "Компания не проверяет документы пассажиров. Этим занимаются соответствующие государственные органы при пересечении границы. У меня нет информации для того, чтобы давать комментарии по вашему вопросу". На второе уточнение, знаком ли он с Миндичем, ответил: "Слава богу, нет".

Миндичгейт

