Фигурант "Миндичгейта" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схемы"

Как Миндич сбежал из Украины

Бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич, который в настоящее время является подозреваемым в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, для выезда из Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это выяснили "Схемы" (Радио Свобода).

Как Миндич покинул Украину?

По данным издания, он уехал на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса. Другой бизнесмен-совладелец вип-трансфера, как установили журналисты, ранее работал в западном региональном управлении Государственной налоговой службы Украины.

Миндич, по данным источников журналистов в правоохранительных органах, выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября. Это произошло за несколько часов до обысков в его квартире детективами НАБУ в рамках операции "Мидас", которая касается деятельности преступной организации, в частности "систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов".

Миндич пересек украинскую границу в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S-350.

Из источников, имеющих доступ к данным о пересечении границы, журналисты узнали номера этого автомобиля. Впоследствии они нашли эту машину в соцсетях и установили личности владельцев.

Кому принадлежит автомобиль?

Автомобиль Mercedes-Benz S 350 принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является руководителем и владельцем компании "ТаймЛюкс" и, согласно YouControl, владеет автопарком из трех машин, используемых для перевозок - это Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.

Фирма "ТаймЛюкс" была зарегистрирована во Львове менее полугода назад - в мае 2025 года.

В собственности компании не указаны недвижимое имущество или транспорт, только действующая лицензия на внутренние и международные перевозки пассажиров, а из ее соцсетей видно, что услуги предоставлялись еще до формальной регистрации, вероятно в рамках профильного ФЛП Максима Вовка. Журналисты установили, что на Mercedes-Benz S 350 Вовк неоднократно получал штрафы, преимущественно за превышение скорости.

На сайте "ТаймЛюкс" указано, что компания предлагает перевозки премиум-класса в Польшу, Молдову и Румынию. В рекламных роликах они обещают "быстрое пересечение границы", "полное сопровождение" и "индивидуальные маршруты по пожеланиям клиента".

В рекламных видео "ТаймЛюкс" указано, что салон Mercedes-Benz S 350 имеет кожаные сиденья, отдельную зону климата и премиальную отделку. На вопрос о стоимости поездки в ноябре по маршруту Киев – Варшава на автомобиле Mercedes-Benz S-класса, представители трансфера отметили, что это стоит 1300 евро.

"Схемы" связались со львовскими бизнесменами. Максим Вовк ответил: "Компания не проверяет документы пассажиров. Этим занимаются соответствующие государственные органы при пересечении границы. У меня нет информации для того, чтобы давать комментарии по вашему вопросу". На второе уточнение, знаком ли он с Миндичем, ответил: "Слава богу, нет".

Миндичгейт

Топ комментарии
+3
та вже не смішно,в комендантську годину движ тільки починається,скільки всього можна мутити поки холопи сплять по графіку....
15.11.2025 11:11 Ответить
+2
Так комендантский час был,как он мог выехать ?
15.11.2025 11:08 Ответить
+1
Хтось же його сполохав?
15.11.2025 11:12 Ответить
Так комендантский час был,как он мог выехать ?

15.11.2025 11:08
15.11.2025 11:08 Ответить
та вже не смішно,в комендантську годину движ тільки починається,скільки всього можна мутити поки холопи сплять по графіку....

15.11.2025 11:11
15.11.2025 11:11 Ответить
То для черні комендантська година, а це друзі і бізнес- партнери Самого!!!
15.11.2025 11:15 Ответить
Хтось же його сполохав?
15.11.2025 11:12 Ответить
Гетьманцев як завжди не бачив корупціонера в податковій, воно може тільки нові податки вводити, як наприклад від 20% за кожну посилку з закордону, люди хочуть зекономити. Як завжди податок платити будуть тільки бідні!
15.11.2025 11:14 Ответить
Залишилось з'ясувати, ПІБ прикордонників та митників, які так люб'язно провели пана через кордон...
15.11.2025 11:15 Ответить
Цікава фірмочка. Але ще більш цікава та, що внесла заставу за двох тваринок, пов'язаних зі справами Міндіча. Звідки у меблевої фірми, котра ніколи нічого не робила і не продавала, не платила податків і т.і., купа мільйонів? Чому сцудді зі спітнілими рученятами цим не поцікавилися і мовчки прийняли гроші? Сцудді, ви тут, читаєте? Ви - виродки.
15.11.2025 11:16 Ответить
15.11.2025 11:25 Ответить
"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали", - заявив президент Зеленський під час Bloomberg Economy Forum.
Дивись... не збрехав
15.11.2025 11:18 Ответить
Класний комент.
15.11.2025 11:21 Ответить
Якби ще сам виїхав, то його заява стала б ближчою до правди.
15.11.2025 11:25 Ответить
Все "Схеми" з'ясувують. А СБУ хоч що небудь з'ясовує?
15.11.2025 11:18 Ответить
У них інші фігуранти.
15.11.2025 11:26 Ответить
"Вип такси" - новая услуга от ОП
15.11.2025 11:19 Ответить
38 років...не в армії...ТЦК не шукає....вештається через кордони через день...має можливість "повного супроводу"та гарний заробіток - гарно влаштувався. Цікаво під ким ходить....кому носить і хто його "забронював"...Крупа??? Хоча,звісно, "малюкам" та "будановим" не до цього...,якщо "Деркачі" в кожному кабінеті...стільки завдань...Ось Червинський - це проблема....нах....я той Міндич та Деркач..Да і на кордоні їсти хочуть...не воювати з???
15.11.2025 11:25 Ответить
Бл. Як все прогнило наскрізь. Кордон тільки для лохів
15.11.2025 11:28 Ответить
Все дрібниці. Принциповим є інше: НАБУ спільно з ФБР 1,5 роки слідкували як ця шайка хімічила зі 100 млн. баксі ....у квартирі,зокрема,Деркача,тобто ФСБ,хто з ким спить,говорять,тощо. За кілька годин НАБУ та ФБР дозволяють главарям шайки,яхудам Міндічу і Цукерману втекти в Ізраїль. А неяхудів арештовують і висувають звинувачення...
15.11.2025 11:30 Ответить
 
 