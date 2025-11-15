Фигурант "Миндичгейта" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схемы"
Бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич, который в настоящее время является подозреваемым в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, для выезда из Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс".
Как сообщает Цензор.НЕТ, это выяснили "Схемы" (Радио Свобода).
Как Миндич покинул Украину?
По данным издания, он уехал на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса. Другой бизнесмен-совладелец вип-трансфера, как установили журналисты, ранее работал в западном региональном управлении Государственной налоговой службы Украины.
Миндич, по данным источников журналистов в правоохранительных органах, выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября. Это произошло за несколько часов до обысков в его квартире детективами НАБУ в рамках операции "Мидас", которая касается деятельности преступной организации, в частности "систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов".
Миндич пересек украинскую границу в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S-350.
Из источников, имеющих доступ к данным о пересечении границы, журналисты узнали номера этого автомобиля. Впоследствии они нашли эту машину в соцсетях и установили личности владельцев.
Кому принадлежит автомобиль?
Автомобиль Mercedes-Benz S 350 принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является руководителем и владельцем компании "ТаймЛюкс" и, согласно YouControl, владеет автопарком из трех машин, используемых для перевозок - это Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.
Фирма "ТаймЛюкс" была зарегистрирована во Львове менее полугода назад - в мае 2025 года.
В собственности компании не указаны недвижимое имущество или транспорт, только действующая лицензия на внутренние и международные перевозки пассажиров, а из ее соцсетей видно, что услуги предоставлялись еще до формальной регистрации, вероятно в рамках профильного ФЛП Максима Вовка. Журналисты установили, что на Mercedes-Benz S 350 Вовк неоднократно получал штрафы, преимущественно за превышение скорости.
На сайте "ТаймЛюкс" указано, что компания предлагает перевозки премиум-класса в Польшу, Молдову и Румынию. В рекламных роликах они обещают "быстрое пересечение границы", "полное сопровождение" и "индивидуальные маршруты по пожеланиям клиента".
В рекламных видео "ТаймЛюкс" указано, что салон Mercedes-Benz S 350 имеет кожаные сиденья, отдельную зону климата и премиальную отделку. На вопрос о стоимости поездки в ноябре по маршруту Киев – Варшава на автомобиле Mercedes-Benz S-класса, представители трансфера отметили, что это стоит 1300 евро.
"Схемы" связались со львовскими бизнесменами. Максим Вовк ответил: "Компания не проверяет документы пассажиров. Этим занимаются соответствующие государственные органы при пересечении границы. У меня нет информации для того, чтобы давать комментарии по вашему вопросу". На второе уточнение, знаком ли он с Миндичем, ответил: "Слава богу, нет".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
