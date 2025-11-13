РУС
Сестра Миндича отказалась рассказать, где сейчас находится ее брат, - СМИ

Міндіч

Сестра совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, который является фигурантом коррупционной схемы в энергетике, заявила, что не знает, где он сейчас находится. Также она отказалась комментировать информацию из "пленок НАБУ" о покупке недвижимости в Швейцарии.

Об этом сообщает Слідство.Інфо, журналисты которого пообщались с Любой Миндич.

Что сказала о брате?

На вопрос, известно ли ей местонахождение брата, женщина ответила, что не готова предоставлять какую-либо информацию.

"Тимур Миндич — это мой единственный брат. Я, честно говоря, не готова предоставлять информацию, где он находится. Простите", — сказала она.

По ее словам, последний раз они общались на праздники. Детали или какие-либо новые контакты она не уточнила.

О "пленках НАБУ"

Журналисты также спросили об упоминаниях в обнародованных НАБУ записях о якобы покупке дома в Швейцарии стоимостью шесть миллионов. Миндич отказалась комментировать эти данные.

"Не готова обсуждать", - повторила она в ответ на вопрос, действительно ли покупала недвижимость.

Напомним, в фрагментах разговоров, обнародованных НАБУ в рамках операции "Мидас", собеседники Карлсон (экс-бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич) и Шугерман (Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики) обсуждают, что сестра Миндича якобы планирует приобрести недвижимость в Швейцарии. На записях звучит сумма: "Три сейчас, потом через месяц еще три".

Издание добавило, что Миндич после скандала исчез из публичного пространства, а его точное местонахождение остается неизвестным.

Миндич уехал из Украины

  Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у Миндыча.
  • По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.
  • В ГПСУ сообщили, что у Миндича были все документы, которые "дают право на пересечение границы во время действия военного положения".

Миндичгейт

Автор: 

Слідство.Інфо (48) Миндич Тимур (82)
Спитайте його другана зендіча. Він точно в курсі
показать весь комментарий
13.11.2025 21:51 Ответить
Кормилець, з общаком зелупнів, дав дьору з України, під патронатом зеленського!! Може сестра попросить зеленського, щоб братуху з грошима в Україну повернув, як суддю Чаусова!?!? В одних трусах!?!
показать весь комментарий
13.11.2025 21:51 Ответить
А що вони святкували? Рош Гашана в Умані?
показать весь комментарий
13.11.2025 21:57 Ответить
Я би на її місці тоже відмовився
показать весь комментарий
13.11.2025 21:57 Ответить
Майно вже конфіскували?
показать весь комментарий
13.11.2025 21:58 Ответить
ЭТО СЕСТРА С ДОМОМ И БАССЕЙНОМ В ШВЕЙЦАРИИ?
Надо подкатить сеструхе самокат....
показать весь комментарий
13.11.2025 22:14 Ответить
 
 