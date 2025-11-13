Сестра Миндича отказалась рассказать, где сейчас находится ее брат, - СМИ
Сестра совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, который является фигурантом коррупционной схемы в энергетике, заявила, что не знает, где он сейчас находится. Также она отказалась комментировать информацию из "пленок НАБУ" о покупке недвижимости в Швейцарии.
Об этом сообщает Слідство.Інфо, журналисты которого пообщались с Любой Миндич, передает Цензор.НЕТ.
Что сказала о брате?
На вопрос, известно ли ей местонахождение брата, женщина ответила, что не готова предоставлять какую-либо информацию.
"Тимур Миндич — это мой единственный брат. Я, честно говоря, не готова предоставлять информацию, где он находится. Простите", — сказала она.
По ее словам, последний раз они общались на праздники. Детали или какие-либо новые контакты она не уточнила.
О "пленках НАБУ"
Журналисты также спросили об упоминаниях в обнародованных НАБУ записях о якобы покупке дома в Швейцарии стоимостью шесть миллионов. Миндич отказалась комментировать эти данные.
"Не готова обсуждать", - повторила она в ответ на вопрос, действительно ли покупала недвижимость.
Напомним, в фрагментах разговоров, обнародованных НАБУ в рамках операции "Мидас", собеседники Карлсон (экс-бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич) и Шугерман (Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики) обсуждают, что сестра Миндича якобы планирует приобрести недвижимость в Швейцарии. На записях звучит сумма: "Три сейчас, потом через месяц еще три".
Издание добавило, что Миндич после скандала исчез из публичного пространства, а его точное местонахождение остается неизвестным.
Миндич уехал из Украины
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у Миндыча.
- По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.
- В ГПСУ сообщили, что у Миндича были все документы, которые "дают право на пересечение границы во время действия военного положения".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Надо подкатить сеструхе самокат....