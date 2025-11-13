Сестра Миндича отказалась рассказать, где сейчас находится ее брат, - СМИ

Сестра совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, который является фигурантом коррупционной схемы в энергетике, заявила, что не знает, где он сейчас находится. Также она отказалась комментировать информацию из "пленок НАБУ" о покупке недвижимости в Швейцарии.

Об этом сообщает Слідство.Інфо, журналисты которого пообщались с Любой Миндич, передает Цензор.НЕТ.

Что сказала о брате?

На вопрос, известно ли ей местонахождение брата, женщина ответила, что не готова предоставлять какую-либо информацию.

"Тимур Миндич — это мой единственный брат. Я, честно говоря, не готова предоставлять информацию, где он находится. Простите", — сказала она.

По ее словам, последний раз они общались на праздники. Детали или какие-либо новые контакты она не уточнила.

О "пленках НАБУ"

Журналисты также спросили об упоминаниях в обнародованных НАБУ записях о якобы покупке дома в Швейцарии стоимостью шесть миллионов. Миндич отказалась комментировать эти данные.

"Не готова обсуждать", - повторила она в ответ на вопрос, действительно ли покупала недвижимость.

Напомним, в фрагментах разговоров, обнародованных НАБУ в рамках операции "Мидас", собеседники Карлсон (экс-бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич) и Шугерман (Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики) обсуждают, что сестра Миндича якобы планирует приобрести недвижимость в Швейцарии. На записях звучит сумма: "Три сейчас, потом через месяц еще три".

Издание добавило, что Миндич после скандала исчез из публичного пространства, а его точное местонахождение остается неизвестным.

Миндич уехал из Украины

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у Миндыча.

По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

В ГПСУ сообщили, что у Миндича были все документы, которые "дают право на пересечение границы во время действия военного положения".

Миндичгейт

