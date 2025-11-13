РУС
"Миндичгейт" может стать препятствием для вступления Украины в ЕС, - La Repubblica

Коррупция в энергетике может повлиять на членство Украины в ЕС

Расследование НАБУ по коррупционным схемам в энергетике может стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз и передачи Киеву замороженных российских активов.

Об этом пишет итальянское издание La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

Как коррупционный скандал повлияет на евроинтеграцию Украины

"Расследование в Украине в отношении стомиллионных взяток на системе, которая должна была защищать мирных жителей от отключений электроэнергии, насторожило Европу: "Киев должен продвигаться вперед в борьбе с коррупцией и не допускать никаких отступлений", - отмечает газета.

Издание указывает, что этот случай лишь подтвердил выводы последнего отчета Еврокомиссии по странам-кандидатам на вступление в ЕС, где говорится, что Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 73% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине за время полномасштабной войны вырос, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что коррупционный скандал может не только скомпрометировать весь процесс евроинтеграции Украины, но и поставить под вопрос дальнейшее финансирование Киева.

В частности, накануне во время встречи министров экономики стран ЕС, на которой обсуждались инструменты для поддержки Украины в течение следующих двух лет, этот кейс неоднократно упоминали несколько участников.

"К юридическим сложностям использования замороженных российских активов теперь добавились подозрения относительно того, как эти деньги могут быть использованы", - резюмировала La Repubblica.

Читайте также: Посол ЕС Матернова о "Миндичгейте": Коррупция есть во многих странах. Важна реакция властей

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о "Миндичгейте": Правильная реакция - продолжать оказывать Украине помощь, в частности в борьбе с коррупцией

Топ комментарии
+3
Так контролюйте куди кошти йдуть. Підпишіть угоди, щоб проводився незалежний аудит, якщо кошти надаєте. Ніби ви не знаєте, що в Україні це обов'язково робити.
13.11.2025 18:06 Ответить
+3
Поки діло до вступу дійде то про цих підарів забудуть...
13.11.2025 18:11 Ответить
+3
Якщо контролювати то можно вийти на самих себе. Це не тільки нашу українську сторону стосується. Від того і немає аудиту в тому вигляді в якому він повинен бути.
13.11.2025 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Західні політики нагадуючи дітей з затримкою розумового розвитку. Гроші потрібно контролювати. А не четвертий рік виділяти шалені суми, абсолютно нічим не цікавлячись.
показать весь комментарий
13.11.2025 18:12 Ответить
Так Стовптемберг сказав нате нате вам грошви тільки не чіпайте нас , війна в вас а не в нас ми хочемо жити як і раніше! Ця ситуація нагадала мить перед другою світовою війною, роль Стовптемберга виконував чемберлен.
13.11.2025 18:27 Ответить
Логічніше просто не давати ,та і все .
13.11.2025 18:20 Ответить
вони в долі.
всі знають і прекрасно знали, що тут все розворовується.
європі головне щоб Україна ще 2 роки протрималася.
13.11.2025 18:43 Ответить
Через 2 роки Європа тобто вже сама буде спроможна воювати з росією?
показать весь комментарий
побачиш, якщо доживеш. у них точно є план дій. поляки наприклад готують зараз армію і резервістів.
13.11.2025 19:01 Ответить
Квартал і всю нерухомість продати з молотка
13.11.2025 18:10 Ответить
Нерухомість - це Міндіч і Ко ?
13.11.2025 18:40 Ответить
міндіч якраз дуже рухомий, навіть прикордонники не змогли зупинити.
13.11.2025 18:46 Ответить
13.11.2025 18:11 Ответить
Може й забудуть. А вот про вкрадені гроші будуть пам"ятати довго.
13.11.2025 18:18 Ответить
Репутацію крадіів важко буде перебити.
13.11.2025 18:22 Ответить
Як і про єс та нато.
13.11.2025 18:38 Ответить
полилося підарське гімно.....
13.11.2025 18:14 Ответить
О це так поворот! ОПа аплодує стоячи....
13.11.2025 18:15 Ответить
Міндічгейт може зруйнувати гейт допомоги с заходу.
13.11.2025 18:20 Ответить
О святий міндічь!😲
13.11.2025 18:20 Ответить
а от посол ЄС Матернова і Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос сказали сьогодні, що все у нас нормально і ми рухаємося у правильному напрямку. То хто каже правду? Чи кажуть її взагалі?
13.11.2025 18:21 Ответить
У комісарки рило теж може бути в пуху.
13.11.2025 18:23 Ответить
Да, може посол ЄС Матернова і Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос разом з міністеркою енергетики Гринчук "хвіртку своїм ключем відкривали".
13.11.2025 18:31 Ответить
При зелених,при дерьмаку,вступ в ЄС й так не світить. Воно би,як позбутись мародерів саме перше,щоб закінчити війну на гідних умовах.
13.11.2025 18:25 Ответить
Перешкодою для вступу в ЄС стовідсотково стане корупція, а не боротьба з нею. Хоча, боротьба має бути результативною. Посадка провідного спеціаліста із райдержадміністрації і фактична безкарність мартиненка, насірова - свідчення нерезультативної боротьби...
13.11.2025 18:28 Ответить
А Шредергейт, Саркозігейт, Берлусконігейт тощо, не заважають Дойчланд, Франції Італії знаходитись у лавах ЄС?
13.11.2025 18:36 Ответить
у них все нормально з бюджетами, за свої живуть. і ти скоро будеш за свої жити.
13.11.2025 18:55 Ответить
Удмурт, я ж не СРУській, я все життя за власний кошт живу.
13.11.2025 19:08 Ответить
А цим ,,партнерам"- курой..м аби привід знайти! Чи в них корупційних скандалів не було?! Наскрізь прошиті моск@...ми грошима!!
13.11.2025 18:36 Ответить
Тільки повний даун повірить що Україну хочуть прийняти в ЄС. І вони це обов'язково використовують, коли прийде час.
13.11.2025 18:39 Ответить
Ну все, черговий привід знайшли. І орбан не потрібний.
13.11.2025 18:39 Ответить
Тобто - війна і окупація 20% території - то фігня , а от "міндичгейт" то дійсно щось страшне ?
13.11.2025 18:45 Ответить
Так це те, чого прагне зЄ зі своєю бандою, щоб обкрадати країну їм ЄС не потрібен
13.11.2025 18:46 Ответить
Не минуло й 11 років після Євромайдану а ЄС так само далекий для держави.
13.11.2025 18:47 Ответить
до 19 року все ж таки ми наближалися до ЄС. а після - віддаляємося.
13.11.2025 18:56 Ответить
То вам лише здавалось ...
13.11.2025 18:59 Ответить
"обмеженого прогресу"?? Ага, де вони там хоч якийсь прогрес побачили...
13.11.2025 18:51 Ответить
"обмеженого прогресу" - це значить що не все вкрали, а лише 70%
13.11.2025 18:57 Ответить
У нас такими ********* уся верхівка забита.
13.11.2025 19:06 Ответить
 
 