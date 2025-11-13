"Миндичгейт" может стать препятствием для вступления Украины в ЕС, - La Repubblica

Расследование НАБУ по коррупционным схемам в энергетике может стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз и передачи Киеву замороженных российских активов.

Об этом пишет итальянское издание La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

Как коррупционный скандал повлияет на евроинтеграцию Украины

"Расследование в Украине в отношении стомиллионных взяток на системе, которая должна была защищать мирных жителей от отключений электроэнергии, насторожило Европу: "Киев должен продвигаться вперед в борьбе с коррупцией и не допускать никаких отступлений", - отмечает газета.

Издание указывает, что этот случай лишь подтвердил выводы последнего отчета Еврокомиссии по странам-кандидатам на вступление в ЕС, где говорится, что Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией.

Отмечается, что коррупционный скандал может не только скомпрометировать весь процесс евроинтеграции Украины, но и поставить под вопрос дальнейшее финансирование Киева.

В частности, накануне во время встречи министров экономики стран ЕС, на которой обсуждались инструменты для поддержки Украины в течение следующих двух лет, этот кейс неоднократно упоминали несколько участников.

"К юридическим сложностям использования замороженных российских активов теперь добавились подозрения относительно того, как эти деньги могут быть использованы", - резюмировала La Repubblica.

Миндичгейт

