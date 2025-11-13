"Миндичгейт" может стать препятствием для вступления Украины в ЕС, - La Repubblica
Расследование НАБУ по коррупционным схемам в энергетике может стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз и передачи Киеву замороженных российских активов.
Об этом пишет итальянское издание La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.
Как коррупционный скандал повлияет на евроинтеграцию Украины
"Расследование в Украине в отношении стомиллионных взяток на системе, которая должна была защищать мирных жителей от отключений электроэнергии, насторожило Европу: "Киев должен продвигаться вперед в борьбе с коррупцией и не допускать никаких отступлений", - отмечает газета.
Издание указывает, что этот случай лишь подтвердил выводы последнего отчета Еврокомиссии по странам-кандидатам на вступление в ЕС, где говорится, что Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией.
Отмечается, что коррупционный скандал может не только скомпрометировать весь процесс евроинтеграции Украины, но и поставить под вопрос дальнейшее финансирование Киева.
В частности, накануне во время встречи министров экономики стран ЕС, на которой обсуждались инструменты для поддержки Украины в течение следующих двух лет, этот кейс неоднократно упоминали несколько участников.
"К юридическим сложностям использования замороженных российских активов теперь добавились подозрения относительно того, как эти деньги могут быть использованы", - резюмировала La Repubblica.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
