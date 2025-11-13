"Міндічгейт" може стати перешкодою для вступу України до ЄС, - La Repubblica
Розслідування НАБУ щодо корупційних схем в енергетиці може стати перешкодою для вступу України в Європейський Союз й передачі Києву заморожених російських активів.
Про це пише італійське видання La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.
Як корупційний скандал вплине на євроінтеграцію України
"Розслідування в Україні щодо стомільйонних хабарів на системі, яка мала б захищати мирних жителів від відключень електроенергії, насторожило Європу: "Київ повинен просуватися вперед у боротьбі з корупцією і не допускати жодних відступів", - зазначає газета.
Видання вказує, що цей випадок лише підтвердив висновки останнього звіту Єврокомісії щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, де йдеться про те, що Україна досягла "обмеженого прогресу" в боротьбі з корупцією.
Наголошується, що корупційний скандал може не лише скомпрометувати весь процес євроінтеграції України, а й поставити під питання подальше фінансування Києва.
Так, напередодні під час зустрічі міністрів економіки країн ЄС, на якій обговорювалися інструменти для підтримки України протягом наступних двох років, цей кейс неодноразово згадували кілька учасників.
"До юридичних складнощів використання заморожених російських активів тепер додалися підозри щодо того, як ці гроші можуть бути використані", - резюмувало La Repubblica.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
всі знають і прекрасно знали, що тут все розворовується.
європі головне щоб Україна ще 2 роки протрималася.
Ви весь час забуваєте, хто копає, а у кого пістолет.
Найкращий друг і головний гаманець Зеленського - Міндіч так і сказав:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
Он США навіть привід не шукало, пустило слину і прикинулось їбаньком