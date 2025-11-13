"Міндічгейт" може стати перешкодою для вступу України до ЄС, - La Repubblica

Розслідування НАБУ щодо корупційних схем в енергетиці може стати перешкодою для вступу України в Європейський Союз й передачі Києву заморожених російських активів.

Про це пише італійське видання La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як корупційний скандал вплине на євроінтеграцію України

"Розслідування в Україні щодо стомільйонних хабарів на системі, яка мала б захищати мирних жителів від відключень електроенергії, насторожило Європу: "Київ повинен просуватися вперед у боротьбі з корупцією і не допускати жодних відступів", - зазначає газета.

Видання вказує, що цей випадок лише підтвердив висновки останнього звіту Єврокомісії щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, де йдеться про те, що Україна досягла "обмеженого прогресу" в боротьбі з корупцією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 73% українців вважають, що рівень корупції в Україні за час повномасштабної війни зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Наголошується, що корупційний скандал може не лише скомпрометувати весь процес євроінтеграції України, а й поставити під питання подальше фінансування Києва.

Так, напередодні під час зустрічі міністрів економіки країн ЄС, на якій обговорювалися інструменти для підтримки України протягом наступних двох років, цей кейс неодноразово згадували кілька учасників.

"До юридичних складнощів використання заморожених російських активів тепер додалися підозри щодо того, як ці гроші можуть бути використані", - резюмувало La Repubblica.

Читайте також: Посол ЄС Матернова про "Міндічгейт": Корупція є в багатьох країнах. Важливою є реакція влади

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про "Міндічгейт": Правильна реакція - продовжувати надавати Україні допомогу, зокрема у боротьбі з корупцією