"Міндічгейт" може стати перешкодою для вступу України до ЄС, - La Repubblica

Корупція в енергетиці може вплинути на членство України в ЄС

Розслідування НАБУ щодо корупційних схем в енергетиці може стати перешкодою для вступу України в Європейський Союз й передачі Києву заморожених російських активів.

Про це пише італійське видання La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.

Як корупційний скандал вплине на євроінтеграцію України

"Розслідування в Україні щодо стомільйонних хабарів на системі, яка мала б захищати мирних жителів від відключень електроенергії, насторожило Європу: "Київ повинен просуватися вперед у боротьбі з корупцією і не допускати жодних відступів", - зазначає газета.

Видання вказує, що цей випадок лише підтвердив висновки останнього звіту Єврокомісії щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, де йдеться про те, що Україна досягла "обмеженого прогресу" в боротьбі з корупцією.

Наголошується, що корупційний скандал може не лише скомпрометувати весь процес євроінтеграції України, а й поставити під питання подальше фінансування Києва.

Так, напередодні під час зустрічі міністрів економіки країн ЄС, на якій обговорювалися інструменти для підтримки України протягом наступних двох років, цей кейс неодноразово згадували кілька учасників.

"До юридичних складнощів використання заморожених російських активів тепер додалися підозри щодо того, як ці гроші можуть бути використані", - резюмувало La Repubblica.

Топ коментарі
Так контролюйте куди кошти йдуть. Підпишіть угоди, щоб проводився незалежний аудит, якщо кошти надаєте. Ніби ви не знаєте, що в Україні це обов'язково робити.
13.11.2025 18:06 Відповісти
А Шредергейт, Саркозігейт, Берлусконігейт тощо, не заважають Дойчланд, Франції Італії знаходитись у лавах ЄС?
13.11.2025 18:36 Відповісти
Якщо контролювати то можно вийти на самих себе. Це не тільки нашу українську сторону стосується. Від того і немає аудиту в тому вигляді в якому він повинен бути.
13.11.2025 18:14 Відповісти
Так контролюйте куди кошти йдуть. Підпишіть угоди, щоб проводився незалежний аудит, якщо кошти надаєте. Ніби ви не знаєте, що в Україні це обов'язково робити.
13.11.2025 18:06 Відповісти
Західні політики нагадуючи дітей з затримкою розумового розвитку. Гроші потрібно контролювати. А не четвертий рік виділяти шалені суми, абсолютно нічим не цікавлячись.
13.11.2025 18:12 Відповісти
Якщо контролювати то можно вийти на самих себе. Це не тільки нашу українську сторону стосується. Від того і немає аудиту в тому вигляді в якому він повинен бути.
13.11.2025 18:14 Відповісти
Так Стовптемберг сказав нате нате вам грошви тільки не чіпайте нас , війна в вас а не в нас ми хочемо жити як і раніше! Ця ситуація нагадала мить перед другою світовою війною, роль Стовптемберга виконував чемберлен.
13.11.2025 18:27 Відповісти
Логічніше просто не давати ,та і все .
13.11.2025 18:20 Відповісти
вони в долі.
всі знають і прекрасно знали, що тут все розворовується.
європі головне щоб Україна ще 2 роки протрималася.
13.11.2025 18:43 Відповісти
Через 2 роки Європа тобто вже сама буде спроможна воювати з росією?
13.11.2025 19:00 Відповісти
побачиш, якщо доживеш. у них точно є план дій. поляки наприклад готують зараз армію і резервістів.
13.11.2025 19:01 Відповісти
Квартал і всю нерухомість продати з молотка
13.11.2025 18:10 Відповісти
Нерухомість - це Міндіч і Ко ?
13.11.2025 18:40 Відповісти
міндіч якраз дуже рухомий, навіть прикордонники не змогли зупинити.
13.11.2025 18:46 Відповісти
Поки діло до вступу дійде то про цих підарів забудуть...
13.11.2025 18:11 Відповісти
Може й забудуть. А вот про вкрадені гроші будуть пам"ятати довго.
13.11.2025 18:18 Відповісти
Репутацію крадіів важко буде перебити.
13.11.2025 18:22 Відповісти
полилося підарське гімно.....
13.11.2025 18:14 Відповісти
О це так поворот! ОПа аплодує стоячи....
13.11.2025 18:15 Відповісти
Міндічгейт може зруйнувати гейт допомоги с заходу.
13.11.2025 18:20 Відповісти
О святий міндічь!😲
13.11.2025 18:20 Відповісти
а от посол ЄС Матернова і Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос сказали сьогодні, що все у нас нормально і ми рухаємося у правильному напрямку. То хто каже правду? Чи кажуть її взагалі?
13.11.2025 18:21 Відповісти
У комісарки рило теж може бути в пуху.
13.11.2025 18:23 Відповісти
Да, може посол ЄС Матернова і Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос разом з міністеркою енергетики Гринчук "хвіртку своїм ключем відкривали".
13.11.2025 18:31 Відповісти
При зелених,при дерьмаку,вступ в ЄС й так не світить. Воно би,як позбутись мародерів саме перше,щоб закінчити війну на гідних умовах.
13.11.2025 18:25 Відповісти
Перешкодою для вступу в ЄС стовідсотково стане корупція, а не боротьба з нею. Хоча, боротьба має бути результативною. Посадка провідного спеціаліста із райдержадміністрації і фактична безкарність мартиненка, насірова - свідчення нерезультативної боротьби...
13.11.2025 18:28 Відповісти
А Шредергейт, Саркозігейт, Берлусконігейт тощо, не заважають Дойчланд, Франції Італії знаходитись у лавах ЄС?
13.11.2025 18:36 Відповісти
у них все нормально з бюджетами, за свої живуть. і ти скоро будеш за свої жити.
13.11.2025 18:55 Відповісти
Удмурт, я ж не СРУській, я все життя за власний кошт живу.
13.11.2025 19:08 Відповісти
конкретно ти винен прямо зараз приблизно 300 тисяч грн.
13.11.2025 19:12 Відповісти
Чуваш піди проспись після боярки. До речи, іронгутанг, родича у чорному чувалі вже отримував? А сусід самовар є?
13.11.2025 19:38 Відповісти
ох ти ж і зелена погань
13.11.2025 21:20 Відповісти
Шо, не чуваш? Ну, добре, нехай ти не чуваш, а башкир, тут справа не до якого гівна людства з тавром "россиянин" ти відносишся, шо то лайно, шо то гівно, шо то дерьмо, а справа в тому, шо ти ж таке тупе шо срм цього не уявляєш.
13.11.2025 22:31 Відповісти
перечитай нашу переписку. ти або п'яне чмо, або просто підар. важко ось так одразу точно визначити - хто ти, по трьом коментарям.
13.11.2025 22:33 Відповісти
Чуєш, нанаєць, а чого ти власну латентність тут демонструєш? І відразу дві латентності?
13.11.2025 22:45 Відповісти
А їм Україна гроші дає і приймає їх у СНД, втставляючи вимоги?

Ви весь час забуваєте, хто копає, а у кого пістолет.
14.11.2025 01:17 Відповісти
А цим ,,партнерам"- курой..м аби привід знайти! Чи в них корупційних скандалів не було?! Наскрізь прошиті моск@...ми грошима!!
13.11.2025 18:36 Відповісти
Тільки повний даун повірить що Україну хочуть прийняти в ЄС. І вони це обов'язково використовують, коли прийде час.
13.11.2025 18:39 Відповісти
Так це те, чого прагне зЄ зі своєю бандою, щоб обкрадати країну їм ЄС не потрібен
13.11.2025 18:46 Відповісти
Не минуло й 11 років після Євромайдану а ЄС так само далекий для держави.
13.11.2025 18:47 Відповісти
до 19 року все ж таки ми наближалися до ЄС. а після - віддаляємося.
13.11.2025 18:56 Відповісти
То вам лише здавалось ...
13.11.2025 18:59 Відповісти
"обмеженого прогресу"?? Ага, де вони там хоч якийсь прогрес побачили...
13.11.2025 18:51 Відповісти
"обмеженого прогресу" - це значить що не все вкрали, а лише 70%
13.11.2025 18:57 Відповісти
У нас такими ********* уся верхівка забита.
13.11.2025 19:06 Відповісти
Справа януковича цвіте та пахне)
13.11.2025 19:11 Відповісти
Виходить, що без відпрацьованих схем пограбування народу, Україна ЄС не потрібна? Цікава позиція, що ілюструє те, що коли ЄС не знає з якими рішалами мати справу то віддаляється від нас. Може народ прокинеться і до нігтя одразу буде злодюг прикладати і не за горами час коли самі попросяться до нас. У нас золота земля,- гріх це не цінувати і жити як рабсіяни!
13.11.2025 19:25 Відповісти
Підкинули же простому і ''найчеснєйшему'' мальчіку того міндіча. А так все було добре, після передивлчння кіно про Голобородько більше половини українців вишивала Вовіни портрети, самі упороті бісером...свої носили кожного дня по Києву мільйони доларів, які присилали США. Вистачало всім і навіть зраднику деркачу. Де взялися ті НАБУ?
13.11.2025 19:33 Відповісти
набити "оскомину" у ЄС та припинити фінансування України - то ГОЛОВНА задача зєЛЯДЄй "на Украінє"!
13.11.2025 19:50 Відповісти
Так все логічно - який там ЄС...?
Найкращий друг і головний гаманець Зеленського - Міндіч так і сказав:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
13.11.2025 20:08 Відповісти
Так сильно не хотіли, що нарешті знайшли причину
13.11.2025 20:23 Відповісти
Та вам аби привід знайти з'їбатись та сховатись, і не помічати чуми зі сходу.

Он США навіть привід не шукало, пустило слину і прикинулось їбаньком
13.11.2025 20:27 Відповісти
Як він може стати перешкодою, якщо Зеленскій офіційно об'явив його, як громадянина Ізраїлю?
13.11.2025 20:45 Відповісти
 
 