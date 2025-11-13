Сестра Міндіча відмовилася розповісти, де зараз перебуває її брат, - ЗМІ

Сестра співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, який є фігурантом корупційної схеми в енергетиці, заявила, що не знає, де він зараз перебуває. Також вона відмовилася коментувати інформацію з "плівок НАБУ" про купівлю нерухомості у Швейцарії.

Про це повідомляє Слідство.Інфо, журналісти якого поспілкувалися з Любою Міндіч, передає Цензор.НЕТ.

Що сказала про брата?

На запитання, чи відомо їй місцеперебування брата, жінка відповіла, що не готова надавати будь-яку інформацію.

"Тімур Міндіч — це мій єдиний брат. Я, чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він перебуває. Пробачте", - сказала вона.

За її словами, останній раз вони спілкувалися на свята. Деталі чи будь-які нові контакти вона не уточнила.

Про "плівки НАБУ"

Журналісти також запитали про згадки в оприлюднених НАБУ записах щодо нібито купівлі будинку у Швейцарії вартістю шість мільйонів. Міндіч відмовилась коментувати ці дані.

"Не готова обговорювати", - повторила вона у відповідь на запитання, чи справді купувала нерухомість.

Нагадаємо, у фрагментах розмов, оприлюднених НАБУ в рамках операції "Мідас", співрозмовники Карлсон (ексбізнес-партнер Володимира Зеленського Тімур Міндіч) та Шугерман (Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики) обговорюють, що сестра Міндіча нібито планує придбати нерухомість у Швейцарії. На записах звучить сума: "три зараз, потім через місяць ще три".

Видання додало, Міндіч після скандалу зник з публічного простору, а його точне місцеперебування залишається невідомим.

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
  • За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.
  • У ДПСУ повідомили, що Міндіч мав усі документи, які "дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану".

Слідство.Інфо Міндіч Тімур
Спитайте його другана зендіча. Він точно в курсі
13.11.2025 21:51 Відповісти
по-перше, вона з братом не спілкувалася від початку розслідування, як всі https://censor.net/ua/news/3584847/zelenskyyi-ne-spilkuvavsya-z-mindichem-vid-pochatku-mindichgeyitu

по друге, не-всьо-так-адназначна, бо єдиний марафон про брата ще нічого не казав (може ще пронесе) https://censor.net/ua/news/3584785/telemarafon-proignoruvav-prychetnist-mindicha-do-**************-shemy
14.11.2025 00:05 Відповісти
Кормилець, з общаком зелупнів, дав дьору з України, під патронатом зеленського!! Може сестра попросить зеленського, щоб братуху з грошима в Україну повернув, як суддю Чаусова!?!? В одних трусах!?!
13.11.2025 21:51 Відповісти
А що вони святкували? Рош Гашана в Умані?
13.11.2025 21:57 Відповісти
Я би на її місці тоже відмовився
13.11.2025 21:57 Відповісти
Більшість українців на її місці вже б лежали фейсом у підлогу з руками в кайданках за спиною, і співали соловейком про брата, про кума і про свата.
14.11.2025 09:13 Відповісти
Майно вже конфіскували?
13.11.2025 21:58 Відповісти
У Крупи, у Борисова, та у того ж Халімона його конфіскували? Щаззз...
Ми не в тій країні живемо.
14.11.2025 09:14 Відповісти
ЭТО СЕСТРА С ДОМОМ И БАССЕЙНОМ В ШВЕЙЦАРИИ?
Надо подкатить сеструхе самокат....
13.11.2025 22:14 Відповісти
Зелю теж опустив. Зельоний обіцяв Карлсону прикриття. Якщо щось, то як Татарова прикриють СБУ. Відкриють справ, заберуть документи, і гуляй скільки хочеш. Аде Карлсон Лоху не повірив, і вирішив здриснути поки Зелю самого не підвісили.
13.11.2025 22:25 Відповісти
Я знаю де В Ізраїлі. You're welcome
13.11.2025 22:35 Відповісти
миндич агент кремля, её желание имеет значение?
Она хочет быть соучастником преступления против Украины?
13.11.2025 23:07 Відповісти
Вся банда Зеленського і його особиста особа ,
є агентами кремля і зрадниками України !!
13.11.2025 23:16 Відповісти
Зе Христенка повернув, поверне і Міндіча))
14.11.2025 00:08 Відповісти
В чому правда,брат?? Може у Гаранта спитати? А він гарант чого?? ....краще б втік.
14.11.2025 00:15 Відповісти
А що плоскогубці в магазині кончилися ?
14.11.2025 01:56 Відповісти
Навряд чи вернуть міндіча євреї своїх не видаютьа ось родичів і знайомих допитати з пристрастю не помішалоб так бояться що почнеться вереск геноцид євреїв
