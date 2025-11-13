Сестра Міндіча відмовилася розповісти, де зараз перебуває її брат, - ЗМІ
Сестра співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, який є фігурантом корупційної схеми в енергетиці, заявила, що не знає, де він зараз перебуває. Також вона відмовилася коментувати інформацію з "плівок НАБУ" про купівлю нерухомості у Швейцарії.
Про це повідомляє Слідство.Інфо, журналісти якого поспілкувалися з Любою Міндіч, передає Цензор.НЕТ.
Що сказала про брата?
На запитання, чи відомо їй місцеперебування брата, жінка відповіла, що не готова надавати будь-яку інформацію.
"Тімур Міндіч — це мій єдиний брат. Я, чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він перебуває. Пробачте", - сказала вона.
За її словами, останній раз вони спілкувалися на свята. Деталі чи будь-які нові контакти вона не уточнила.
Про "плівки НАБУ"
Журналісти також запитали про згадки в оприлюднених НАБУ записах щодо нібито купівлі будинку у Швейцарії вартістю шість мільйонів. Міндіч відмовилась коментувати ці дані.
"Не готова обговорювати", - повторила вона у відповідь на запитання, чи справді купувала нерухомість.
Нагадаємо, у фрагментах розмов, оприлюднених НАБУ в рамках операції "Мідас", співрозмовники Карлсон (ексбізнес-партнер Володимира Зеленського Тімур Міндіч) та Шугерман (Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики) обговорюють, що сестра Міндіча нібито планує придбати нерухомість у Швейцарії. На записах звучить сума: "три зараз, потім через місяць ще три".
Видання додало, Міндіч після скандалу зник з публічного простору, а його точне місцеперебування залишається невідомим.
Міндіч виїхав з України
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
- За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.
- У ДПСУ повідомили, що Міндіч мав усі документи, які "дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по друге, не-всьо-так-адназначна, бо єдиний марафон про брата ще нічого не казав (може ще пронесе) https://censor.net/ua/news/3584785/telemarafon-proignoruvav-prychetnist-mindicha-do-**************-shemy
Ми не в тій країні живемо.
Надо подкатить сеструхе самокат....
Она хочет быть соучастником преступления против Украины?
є агентами кремля і зрадниками України !!