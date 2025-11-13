Сестра Міндіча відмовилася розповісти, де зараз перебуває її брат, - ЗМІ

Сестра співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, який є фігурантом корупційної схеми в енергетиці, заявила, що не знає, де він зараз перебуває. Також вона відмовилася коментувати інформацію з "плівок НАБУ" про купівлю нерухомості у Швейцарії.

Про це повідомляє Слідство.Інфо, журналісти якого поспілкувалися з Любою Міндіч, передає Цензор.НЕТ.

Що сказала про брата?

На запитання, чи відомо їй місцеперебування брата, жінка відповіла, що не готова надавати будь-яку інформацію.

"Тімур Міндіч — це мій єдиний брат. Я, чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він перебуває. Пробачте", - сказала вона.

За її словами, останній раз вони спілкувалися на свята. Деталі чи будь-які нові контакти вона не уточнила.

Про "плівки НАБУ"

Журналісти також запитали про згадки в оприлюднених НАБУ записах щодо нібито купівлі будинку у Швейцарії вартістю шість мільйонів. Міндіч відмовилась коментувати ці дані.

"Не готова обговорювати", - повторила вона у відповідь на запитання, чи справді купувала нерухомість.

Нагадаємо, у фрагментах розмов, оприлюднених НАБУ в рамках операції "Мідас", співрозмовники Карлсон (ексбізнес-партнер Володимира Зеленського Тімур Міндіч) та Шугерман (Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики) обговорюють, що сестра Міндіча нібито планує придбати нерухомість у Швейцарії. На записах звучить сума: "три зараз, потім через місяць ще три".

Видання додало, Міндіч після скандалу зник з публічного простору, а його точне місцеперебування залишається невідомим.

Міндіч виїхав з України

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.

За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

У ДПСУ повідомили, що Міндіч мав усі документи, які "дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану".

Міндічгейт

