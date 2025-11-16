Миндичгейт повлияет на уровень помощи Украине, - эксперт Атлантического совета Каратницкий
Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-президент Freedom House, считает, что коррупционный скандал в Украине может повлиять на масштабы экономической поддержки, однако на объемы военной помощи он существенно не скажется.
Об этом он заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
Оборонная и экономическая поддержка
"Я считаю, что это может повлиять на уровень поддержки. Не думаю, что это приведет к прекращению помощи - большей проблемой может быть поступление помощи в украинскую экономику, но не военной поддержки", - сказал эксперт.
Может быть больше задержек, желание видеть механизмы контроля, добавил он.
По словам Каратницкого, на Западе растет беспокойство, поскольку "так много министерств и так много сегментов правительства оказались пронизаны высоким уровнем коррупции и в определенной степени даже связями с Россией и российской разведкой".
Решительные меры Зеленского
По его мнению, президент Украины имеет возможность предотвратить некоторые из этих проблем, приняв решительные меры, которые покажут, что "он не препятствует расследованиям и использует свои инструменты влияния для полного сотрудничества с ними", а также готов к изменениям в правительстве и "совершенно новому сочетанию сил, что потребует консультаций с реформаторами, антикоррупционными группами, гражданским обществом, волонтерским сектором и демократической патриотической оппозицией".
Каратницкий уточнил, что имеет в виду необходимость включения в правительство технократов и специалистов, которые не были связаны с коррупционными схемами.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як там блазень кукурікав на Порошенка? Барига і торгівля на крові? Так що блазню, якщо нема ума, подай у відставку і їдь до мами Римми, в Хайфу, вона не допустить щоб тебе ображали в Україні, там всі мають правильні носи і пейси, а називають другі народи гоями
старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-президент Freedom House, Источник: https://censor.net/ru/n3585277
Нью-йоркская газета «Сан» познакомила читателей с работой одного тихого американца, для которого митинги в Киеве - прямой результат его усилий. Адриан Каратницкий, сын украинских эмигрантов, много лет работает в организации «Фридом-хаус», которая, если судить по его словам, и является повивальной бабкой «оранжевой» революции.
Так чего возиться коль
жизнь осудитКомарницкий порешает.