Миндичгейт повлияет на уровень помощи Украине, - эксперт Атлантического совета Каратницкий

Помощь от Литвы

Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-президент Freedom House, считает, что коррупционный скандал в Украине может повлиять на масштабы экономической поддержки, однако на объемы военной помощи он существенно не скажется.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

Оборонная и экономическая поддержка

"Я считаю, что это может повлиять на уровень поддержки. Не думаю, что это приведет к прекращению помощи - большей проблемой может быть поступление помощи в украинскую экономику, но не военной поддержки", - сказал эксперт.

Может быть больше задержек, желание видеть механизмы контроля, добавил он.

Читайте также: Коррупционный кризис в правительстве Зеленского: сумки с наличными и золотой туалет, - FT

По словам Каратницкого, на Западе растет беспокойство, поскольку "так много министерств и так много сегментов правительства оказались пронизаны высоким уровнем коррупции и в определенной степени даже связями с Россией и российской разведкой".

Решительные меры Зеленского

По его мнению, президент Украины имеет возможность предотвратить некоторые из этих проблем, приняв решительные меры, которые покажут, что "он не препятствует расследованиям и использует свои инструменты влияния для полного сотрудничества с ними", а также готов к изменениям в правительстве и "совершенно новому сочетанию сил, что потребует консультаций с реформаторами, антикоррупционными группами, гражданским обществом, волонтерским сектором и демократической патриотической оппозицией".

Каратницкий уточнил, что имеет в виду необходимость включения в правительство технократов и специалистов, которые не были связаны с коррупционными схемами.

Читайте также: Послы G7 отреагировали на "Миндичгейт": напомнили, что борьба с коррупцией – ключевое условие для евроинтеграции

Миндичгейт

Читайте также: "Владелец Квартала-95" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схемы"

коррупция (8767) Миндич Тимур (107)
Отаке пархате ганьбище обрали на свою голову. Мені соромно, хоч і не голосував за нього. А йому та його прикоритному кодлу - хоч в очі сци.
16.11.2025 07:46 Ответить
16.11.2025 07:57 Ответить
А що боятися ЗЕбанутому кодлу? Пахан ( хоча який він пахан, так, випердиш Бені КАЛ.омойського ) поки при владі керує всим що тільки можна в країні. Аж до ЖЕКів. Захотів поставити в стойло НАБУ і САП - поставив, і якби не жорстка реакція українців і Европи, то не було-би ніяких рослідувань в Єнергоатомі, точніше, вони тривали півтора роки, а поставити їх під сукно по вказівкі блазня могли. Блазень за час сидіння в найвищому кріслі розуму так і не набрався, як був квартальним дурником, так і зостався. Міг-би зробити рило чайником і відмазатись від всіх цих Мудічів, а воно захотіло поставити в стійло антикорупційні органи.
Як там блазень кукурікав на Порошенка? Барига і торгівля на крові? Так що блазню, якщо нема ума, подай у відставку і їдь до мами Римми, в Хайфу, вона не допустить щоб тебе ображали в Україні, там всі мають правильні носи і пейси, а називають другі народи гоями
16.11.2025 08:41 Ответить
Про це говорять свідомі люди ще з 2022 року. Але зеленим хоч кілок на голові теши - роблять своє. І кожний новий уряд гірший за попередній
НАЦІОНАЛЬНИЙ уряд.
Діти не повинні менше їсти через батька алкоголіка.
Это мнение детей, которое не особо интересует отца
А если серьезно, то не дети ли выбрали такого отца, при котором они скоро вообще могут перестать есть?
Вы знаете кто этот мощный старик?
старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-президент Freedom House, Источник: https://censor.net/ru/n3585277
Нью-йоркская газета «Сан» познакомила читателей с работой одного тихого американца, для которого митинги в Киеве - прямой результат его усилий. Адриан Каратницкий, сын украинских эмигрантов, много лет работает в организации «Фридом-хаус», которая, если судить по его словам, и является повивальной бабкой «оранжевой» революции.
Так чего возиться коль жизнь осудит Комарницкий порешает.
