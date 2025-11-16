Миндичгейт повлияет на уровень помощи Украине, - эксперт Атлантического совета Каратницкий

Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-президент Freedom House, считает, что коррупционный скандал в Украине может повлиять на масштабы экономической поддержки, однако на объемы военной помощи он существенно не скажется.

Оборонная и экономическая поддержка

"Я считаю, что это может повлиять на уровень поддержки. Не думаю, что это приведет к прекращению помощи - большей проблемой может быть поступление помощи в украинскую экономику, но не военной поддержки", - сказал эксперт.

Может быть больше задержек, желание видеть механизмы контроля, добавил он.

По словам Каратницкого, на Западе растет беспокойство, поскольку "так много министерств и так много сегментов правительства оказались пронизаны высоким уровнем коррупции и в определенной степени даже связями с Россией и российской разведкой".

Решительные меры Зеленского

По его мнению, президент Украины имеет возможность предотвратить некоторые из этих проблем, приняв решительные меры, которые покажут, что "он не препятствует расследованиям и использует свои инструменты влияния для полного сотрудничества с ними", а также готов к изменениям в правительстве и "совершенно новому сочетанию сил, что потребует консультаций с реформаторами, антикоррупционными группами, гражданским обществом, волонтерским сектором и демократической патриотической оппозицией".

Каратницкий уточнил, что имеет в виду необходимость включения в правительство технократов и специалистов, которые не были связаны с коррупционными схемами.

Миндичгейт

