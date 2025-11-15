Послы G7 отреагировали на "Миндичгейт": напомнили, что борьба с коррупцией - ключевое условие для евроинтеграции

Послы "Группы семи" отреагировали на расследование НАБУ и САП о коррупции в украинской энергетике.

Об этом председательство группы послов стран G7 в Украине сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Что заявили послы G7?

"Мы приветствуем сотрудничество и поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП. Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны. Пока российские атаки продолжаются, мы продолжаем поддерживать энергетическую устойчивость Украины", - говорится в сообщении.

