Новости Миндичгейт
1 022 32

Послы G7 отреагировали на "Миндичгейт": напомнили, что борьба с коррупцией - ключевое условие для евроинтеграции

Послы напомнили Украине, что борьба с коррупцией является ключевым условием для евроинтеграции

Послы "Группы семи" отреагировали на расследование НАБУ и САП о коррупции в украинской энергетике.

Об этом председательство группы послов стран G7 в Украине сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Что заявили послы G7?

"Мы приветствуем сотрудничество и поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП. Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны. Пока российские атаки продолжаются, мы продолжаем поддерживать энергетическую устойчивость Украины", - говорится в сообщении.

Миндичгейт

G7 (902) НАБУ (4708) коррупция (8764) САП (2354)
+12
Корупція - невід'ємна частина зеленої економіки
показать весь комментарий
15.11.2025 20:33 Ответить
+9
"Мишки кэша и золотой санузел ..." - больше про эту власть можно ничего и не говорить

показать весь комментарий
15.11.2025 20:36 Ответить
+8
Мені одному здається що зеленому блазню дипломатично натякають що пора на пенсію? Поки що дипломатично.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:43 Ответить
Потужна потужнiсть сьогоднi дуже потужна",- сказав зелекловун, перепрятуючи баул з доллярами, вкраденими у сидящого без свiтла народа.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:31 Ответить
В Україні боротьба з корупцією нагадує боротьбу нанайських хлопчиків
показать весь комментарий
15.11.2025 20:31 Ответить
Корупція - невід'ємна частина зеленої економіки
показать весь комментарий
15.11.2025 20:33 Ответить
Зелендіч і економіка? Отямтесь, воно поняття, що то таке мав і не має, в нього є лише поняття корупції, але і її він вже похєрив і перейшов на стадію неприхованого грабунку і мародерства.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:51 Ответить
"Мишки кэша и золотой санузел ..." - больше про эту власть можно ничего и не говорить

показать весь комментарий
15.11.2025 20:36 Ответить
Дякую що нагадали, що боротьба з корупцією - ключова умова для євроінтеграції Джерело: https://censor.net/ua/n3585260, а то коли ряха в кориті з грошима по самі вуха то вони нічого не бачать й не чують.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:39 Ответить
Накуя провладним покращення, вони і так завжди непогано живуть
показать весь комментарий
15.11.2025 21:39 Ответить
А що вам ще треба? Пазітівниє, і ботва Подоляка розказує, що це Зеленскій ініціатор боротьби проти корупції.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:41 Ответить
«Корупція - це невідʼємна складова економіки.» - рупор Зеленського Подоляк.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:41 Ответить
Аполічтічно рассуждаєш, чєстноє слово... (с)

Корупція - це фундамент економіки...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:50 Ответить
Мені одному здається що зеленому блазню дипломатично натякають що пора на пенсію? Поки що дипломатично.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:43 Ответить
Далеко не одному
показать весь комментарий
15.11.2025 21:17 Ответить
Мабуть, вони не чули,що сказав Подоляк.
А сказав коротко і ясно:
"Корупція - невід'ємна частина економіки".
Невже він має двічі повторювати?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:46 Ответить
Гундосий зібрав всіх дурників в ОПу. На які кошти живе Подоляк, він же наче працює на громадстких засадах? Це запит до СБУ. Може рашка його фінансує?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:46 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2025 20:49 Ответить
Кому нагадали, дебіли? Заарештуйте власність корупційної української влади у себе.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:54 Ответить
Ну сколько можно БРЕХАТЬ?
Каждый новый день у любого президента европейской страны
Начинается с папочки с документами
Среди которых есть информация от спецслужб этой страны
В 2020 году Зеленский ездил в Британию
И с ним встречался ГЛАВА МИ - 6
Это событие - ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЕ
Трудно даже вспомнить подобный случай в современной истории
Глава МИ 6 сказал Зеленскому
Что британская спецслужба располагает данными
О том,что Ермак - сотрудничает с ФСБ
Встреча главы МИ- 6 состоялась в октябре 2020 года
А в январе 2021 года Зеленский с Ермаком полетели в Оман
Вы думаете - это не заинтересовало спецслужбы США И Британии?
Еще как заинтересовало!!!
Так нахера сегодня европейские политики
Делают вид ,что они ни ухом ,ни рылом
Не знают про КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
И его прямые связи с россией
****.... вы все своей брехней!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 21:14 Ответить
І він офіційно в списках рос.агентів,між іншим.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:20 Ответить
Звiдкi така приватна iнформацiя? Ви сiдiли пiд столом глави МИ-6, або пiд столом у Ермака?
Да, я знаю, зараз почнется бризгання слюнями "Знающиелюдисказали, имнетсмыславрать!"
показать весь комментарий
15.11.2025 21:39 Ответить
Це і на нц було та і Гугл в поміч.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:49 Ответить
О, Гугл, штучний iнтелект, йа, йа натюрлих.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:56 Ответить
Штучний,як доповнення природнього -можна й так.
показать весь комментарий
15.11.2025 22:14 Ответить
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з початку президентства Володимира Зеленського попереджав його про можливість використання Росією повідомлень про корупцію в українській владі в пропагандистських цілях. Пряма мова:
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації.
Сьогодні ентузіазм на підтримку України в Польщі та за кордоном ослаб. Люди втомилися від війни та її наслідків, тому підтримувати її стало складніше. Я часто наголошую, що Польща прямо зацікавлена ​​в тому, щоб Україна залишалася незалежною, добре керованою державою. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, бо допомагаючи Україні ми також захищаємо Польщу. Якщо такі випадки корупції продовжать з'являтися, переконати міжнародних партнерів підтримати Україну стане складніше. Схоже, керівництво України серйозно налаштоване на притягнення винних до відповідальності. Тим не менш, збитки вже завдано, і ціна буде високою. Я щиро закликаю всіх в Україні: не беріть участі в корупції і уникайте російської моделі, тому що терпимість до таких дій, зрештою, може коштувати вам війни".
показать весь комментарий
15.11.2025 21:29 Ответить
Ось такий меседж від Заходу від Дональда Туска отримав Зеленський напередодні своєї поїздки до Греції, Іспанії та Франції. Вони там знають, що Зеленський, на сленгу - "в долі"! . Але: немає механізму впливу на нього, який не зруйнував би стійкість держави Україна під час агресії проти неї. Тому Захід закликає Зеленського позбутися свого корупційного оточення. Програма максимум: позбутися Єрмака, якого у багатьох владних коридорах у різних країнах-союзниках не сприймають. Але сьогодні Зеленському, як Президенту, і в першу чергу Україні потрібна публічна підтримка союзників; але натомість вони висувають свої умови як самому Зеленському, так і Україні.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:41 Ответить
Як казав один з найбільших світових шахраїв Беня "міндіч то всього стрелочнік" не булоб Зеленського при владі,не булоб ніяких міндічів в енергоатомі і військових закупівлях.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:46 Ответить
боротьба з корупцією - ключова умова для євроінтеграції. Та невжеж? А як, напиклад працюють антiкорупцiйни органи в Угорщинi? А вони е? Iх руководство обирается пiд мiжнародним контолем? Е в Угорщинi десятки "незалежних" блогерiв-антiкорупцiоенрiв, яки стежать за друзями Орбана? НI! Тому у Орбана корупцiї немае. Немае i глубокого занепокоеня послов G7 по вопросу використаня Орбаном мiльярдiв Европейской допомоги.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:49 Ответить
Якщо цей придурок не звільнить подоляка, за його блискучий виступ на міндічТВ, то ще більше підтвердить власну причетність до корупції!
показать весь комментарий
15.11.2025 21:56 Ответить
Это не имеет значения
Значение имеет ВОВИНА ТЫСЯЧА!!!!!!
Ее должны были раздать зимой
Пацаны решили - надо народу деньги подкинуть побыстрее
А потом пацаны ОБОСРУТ НАБУ и САП
Потом пацанам в ФСБ склепают еще одно фейковое видео про кого нибудь из оппозиции
И народ поверит
Как поверил,что президент НЕ СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ АВЕНЮ!!!!!!!!!!!
Наш народ во все поверит
Главное - чтобы 1000 дали....
показать весь комментарий
15.11.2025 22:06 Ответить
Зеленські, єрмаки, міндічі ВЖЕ в євросоюзі, та й в НАТО, разом зі своїми банківськими рахунками, бізнесами, маєтками, сім'ями. А в Україні у них нічого особистого, просто бізнес дерибан.
показать весь комментарий
15.11.2025 22:01 Ответить
 
 