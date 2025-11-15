1 022 32
Послы G7 отреагировали на "Миндичгейт": напомнили, что борьба с коррупцией - ключевое условие для евроинтеграции
Послы "Группы семи" отреагировали на расследование НАБУ и САП о коррупции в украинской энергетике.
Об этом председательство группы послов стран G7 в Украине сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Что заявили послы G7?
"Мы приветствуем сотрудничество и поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП. Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны. Пока российские атаки продолжаются, мы продолжаем поддерживать энергетическую устойчивость Украины", - говорится в сообщении.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, выехавшего из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Корупція - це фундамент економіки...
А сказав коротко і ясно:
"Корупція - невід'ємна частина економіки".
Невже він має двічі повторювати?
Каждый новый день у любого президента европейской страны
Начинается с папочки с документами
Среди которых есть информация от спецслужб этой страны
В 2020 году Зеленский ездил в Британию
И с ним встречался ГЛАВА МИ - 6
Это событие - ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЕ
Трудно даже вспомнить подобный случай в современной истории
Глава МИ 6 сказал Зеленскому
Что британская спецслужба располагает данными
О том,что Ермак - сотрудничает с ФСБ
Встреча главы МИ- 6 состоялась в октябре 2020 года
А в январе 2021 года Зеленский с Ермаком полетели в Оман
Вы думаете - это не заинтересовало спецслужбы США И Британии?
Еще как заинтересовало!!!
Так нахера сегодня европейские политики
Делают вид ,что они ни ухом ,ни рылом
Не знают про КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
И его прямые связи с россией
****.... вы все своей брехней!!!!!!!!!!!!!
Да, я знаю, зараз почнется бризгання слюнями "Знающиелюдисказали, имнетсмыславрать!"
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації.
Сьогодні ентузіазм на підтримку України в Польщі та за кордоном ослаб. Люди втомилися від війни та її наслідків, тому підтримувати її стало складніше. Я часто наголошую, що Польща прямо зацікавлена в тому, щоб Україна залишалася незалежною, добре керованою державою. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, бо допомагаючи Україні ми також захищаємо Польщу. Якщо такі випадки корупції продовжать з'являтися, переконати міжнародних партнерів підтримати Україну стане складніше. Схоже, керівництво України серйозно налаштоване на притягнення винних до відповідальності. Тим не менш, збитки вже завдано, і ціна буде високою. Я щиро закликаю всіх в Україні: не беріть участі в корупції і уникайте російської моделі, тому що терпимість до таких дій, зрештою, може коштувати вам війни".
Значение имеет ВОВИНА ТЫСЯЧА!!!!!!
Ее должны были раздать зимой
Пацаны решили - надо народу деньги подкинуть побыстрее
А потом пацаны ОБОСРУТ НАБУ и САП
Потом пацанам в ФСБ склепают еще одно фейковое видео про кого нибудь из оппозиции
И народ поверит
Как поверил,что президент НЕ СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ АВЕНЮ!!!!!!!!!!!
Наш народ во все поверит
Главное - чтобы 1000 дали....
бізнесдерибан.